Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2026

Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2026 sẽ diễn ra với chủ đề “Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - Động lực chính của mô hình tăng trưởng mới”.

Chuỗi sự kiện nhằm tôn vinh đội ngũ trí thức, nhà khoa học, cán bộ quản lý, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân đang hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đồng thời, đây cũng là dịp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và ứng dụng các thành tựu nổi bật, góp phần khẳng định vai trò then chốt của khoa học công nghệ trong phát triển kinh tế xã hội.

Theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ, các hoạt động hưởng ứng sẽ được triển khai đa dạng, từ tổ chức lễ phát động, treo băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở cơ quan, đến sản xuất và phát sóng phóng sự, phim tài liệu, đăng tải tin bài trên các phương tiện truyền thông và nền tảng số. Bên cạnh đó, các đơn vị được khuyến khích lồng ghép nội dung hưởng ứng vào các hoạt động chuyên môn, phong trào thi đua, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo.

Một điểm nhấn quan trọng của chuỗi sự kiện là các hoạt động tôn vinh, khen thưởng những tập thể, cá nhân có đóng góp tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, qua đó tạo động lực thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo phát triển mạnh mẽ hơn. Đồng thời, các hoạt động kết nối giữa cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp cũng được tăng cường nhằm thu hút nguồn lực chất lượng cao, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Bộ Khoa học và Công nghệ yêu cầu các hoạt động phải được tổ chức trên phạm vi toàn quốc theo nguyên tắc thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, bảo đảm gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương, đơn vị.

Ngày 18/5 hằng năm được lựa chọn là Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam, gắn với sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt giới trí thức vào ngày 18/5/1963. Đây được xem là dấu mốc thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với đội ngũ trí thức và vai trò của khoa học trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Từ năm 2025, theo quy định của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, ngày này chính thức được đổi tên thành Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam, phản ánh yêu cầu mới trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển kinh tế tri thức đang trở thành xu thế tất yếu.