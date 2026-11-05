Chuyển đổi số

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang yêu cầu xử lý dứt điểm 13 nhiệm vụ chuyển đổi số còn chậm

Phan Quỳnh
Phan Quỳnh
17:16 | 05/11/2026
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Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực tiếp theo dõi, đôn đốc tiến độ chuyển đổi số và chịu trách nhiệm nếu để chậm các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là những nhiệm vụ đến hạn ngày 30/11.
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Chuyển đổi số là nội dung được Bộ Dân tộc và Tôn giáo tập trung rà soát tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, do Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang chủ trì sáng 5/11 tại Hà Nội. Cuộc họp tập trung đánh giá tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao trong hai tháng cuối năm. Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Y Thông, Thứ trưởng Nông Thị Hà cùng các thành viên Ban Chỉ đạo và lãnh đạo các vụ, đơn vị trực thuộc Bộ.

Theo báo cáo, trong tổng số 36 nhiệm vụ có thời hạn do Bộ trưởng giao tại Công văn số 2077/BDTTG-TTCĐS, các đơn vị đã hoàn thành 23 nhiệm vụ, 13 nhiệm vụ còn lại đang được triển khai.

Các đại biểu cũng thảo luận về khả năng sử dụng nguồn vốn trong hai tháng cuối năm, việc chuẩn bị hồ sơ kỹ thuật, hồ sơ đấu thầu và những nội dung cần chuyển tiếp sang đầu năm 2027. Một số ý kiến đề nghị xác định rõ đơn vị chủ trì, đầu mối phối hợp và thời hạn hoàn thành đối với từng nhiệm vụ còn lại.

Chuyển đổi số là nội dung được Bộ Dân tộc và Tôn giáo tập trung rà soát tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, do Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang chủ trì sáng 5/11 tại Hà Nội. Cuộc họp tập trung đánh giá tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao trong hai tháng cuối năm. Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Y Thông, Thứ trưởng Nông Thị Hà cùng các thành viên Ban Chỉ đạo và lãnh đạo các vụ, đơn vị trực thuộc Bộ. Theo báo cáo, trong tổng số 36 nhiệm vụ có thời hạn do Bộ trưởng giao tại Công văn số 2077/BDTTG-TTCĐS, các đơn vị đã hoàn thành 23 nhiệm vụ, 13 nhiệm vụ còn lại đang được triển khai.
Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ. Ảnh: Lê Anh Dũng

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang yêu cầu các đơn vị rà soát toàn bộ công việc trong hai tháng cuối năm, bám sát tiến độ của Bộ và Ban Chỉ đạo quốc gia. Các Thứ trưởng là thành viên Ban Chỉ đạo cần xem xét nội dung do Trung tâm Chuyển đổi số chuẩn bị, đóng góp ý kiến cụ thể về những nhiệm vụ cần triển khai trong tháng 11 và tháng 12.

Đối với các nhiệm vụ đến hạn ngày 30/11, Bộ trưởng yêu cầu phải hoàn thành đúng hoặc trước thời hạn. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao; phân công rõ công việc cho từng chuyên viên, trực tiếp theo dõi, đánh giá KPI và giải trình khi có vướng mắc làm đình trệ công tác tài chính hoặc quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Ngày 20/11, các đơn vị phải báo cáo kết quả công việc tháng 11, đồng thời đánh giá khả năng thực hiện nhiệm vụ tháng 12. Bộ trưởng yêu cầu các báo cáo phải chi tiết, thực chất. Trung tâm Chuyển đổi số có trách nhiệm rà soát toàn bộ báo cáo đã lập để báo cáo lãnh đạo Bộ.

Về công tác dữ liệu, Bộ trưởng giao Trung tâm Chuyển đổi số phối hợp với Văn phòng Quốc gia về dân tộc và miền núi cùng các đơn vị liên quan hoàn thành việc nhập dữ liệu từ nay đến ngày 15/11, đặc biệt là số liệu tài chính. Trung tâm Chuyển đổi số đồng thời phối hợp với Văn phòng và các cơ quan liên quan xây dựng văn bản hướng dẫn các đơn vị trong toàn ngành khai thác, sử dụng dữ liệu.

Đối với phần mềm KPI, đến ngày 20/11, các đơn vị phải tổ chức chạy thử, đánh giá phần mềm theo hiện trạng để phục vụ công tác đánh giá năm 2026. Sang năm 2027, việc đánh giá sẽ được điều chỉnh trên cơ sở đề án vị trí việc làm mới. Trường hợp không tự triển khai được phần mềm, các đơn vị cần đề xuất phương án khắc phục những khó khăn, vướng mắc.

Về tài chính, Bộ trưởng giao Vụ Kế hoạch Tài chính rà soát tổng nguồn vốn, khả năng chi tiêu trong hai tháng cuối năm và chuẩn bị các nội dung chuyển tiếp sang đầu năm 2027. Vụ cần kịp thời hướng dẫn các đơn vị dự toán, phân công cụ thể lãnh đạo và công chức theo dõi, kiểm tra từng nhiệm vụ.

Riêng đối với công tác mua sắm, Trung tâm Chuyển đổi số và Văn phòng phải thống nhất đầu mối, chủ động chuẩn bị hồ sơ kỹ thuật và hồ sơ thầu, tránh tình trạng chờ đến khi có kế hoạch mới bắt đầu triển khai.

Chuyển đổi số Nghị quyết 57-NQ/TW Bộ Dân tộc và Tôn giáo Dữ liệu số quản lý dữ liệu

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 138,000 ▲1400K 142,000 ▲1400K
Hà Nội - PNJ 138,000 ▲1400K 142,000 ▲1400K
Đà Nẵng - PNJ 138,000 ▲1400K 142,000 ▲1400K
Miền Tây - PNJ 138,000 ▲1400K 142,000 ▲1400K
Tây Nguyên - PNJ 138,000 ▲1400K 142,000 ▲1400K
Đông Nam Bộ - PNJ 138,000 ▲1400K 142,000 ▲1400K
Cập nhật: 05/11/2026 19:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,950 ▲10K 14,250 ▲10K
Miếng SJC Nghệ An 13,950 ▲10K 14,250 ▲10K
Miếng SJC Thái Bình 13,950 ▲10K 14,250 ▲10K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,850 ▲170K 14,250 ▲170K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,850 ▲170K 14,250 ▲170K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,850 ▲170K 14,250 ▲170K
Trang sức 99.9 13,530 ▲170K 14,130 ▲170K
Trang sức 99.99 13,540 ▲170K 14,140 ▲170K
Vàng 99.9 12,850 ▲200K
Vàng 99.99 13,000 ▲200K
Cập nhật: 05/11/2026 19:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,395 ▲1K 14,252 ▲10K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,395 ▲1K 14,253 ▲10K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 138 ▼1227K 142 ▼1263K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 138 ▼1227K 1,421 ▲15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 136 ▼1209K 141 ▼1254K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 132,604 ▲1485K 139,604 ▲1485K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 96,111 ▲1126K 105,911 ▲1126K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,624 ▼76595K 9,604 ▼85415K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 76,369 ▲915K 86,169 ▲915K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 72,561 ▲874K 82,361 ▲874K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,153 ▲626K 58,953 ▲626K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
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Cập nhật: 05/11/2026 19:00
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Cập nhật: 05/11/2026 19:00

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