Chip VGC v1.0 - đột phá công nghệ bán dẫn bảo mật “Make in Vietnam”.

Chip bảo mật đầu tiên của Việt Nam và bài toán tự chủ công nghệ

Ngày 3/11/2026, Ban Cơ yếu Chính phủ và Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel) chính thức công bố chip bảo mật VGC v1.0 cùng nền tảng bán dẫn bảo mật do Việt Nam làm chủ thiết kế. Sự kiện thu hút sự quan tâm bởi lần đầu tiên, các thuật toán mật mã do Việt Nam phát triển được tích hợp trực tiếp vào một sản phẩm vi mạch chuyên dụng, thay vì chỉ triển khai trên phần mềm như trước đây.

Điều khiến VGC v1.0 trở thành một dấu mốc công nghệ không đơn thuần nằm ở việc Việt Nam có thêm một sản phẩm bán dẫn, mà ở khả năng chủ động thiết kế phần cứng phục vụ bảo vệ dữ liệu. Trong bối cảnh thông tin ngày càng trở thành tài sản chiến lược, việc phụ thuộc hoàn toàn vào những thành phần bảo mật nhập khẩu có thể đặt ra rủi ro về kiểm soát công nghệ, khả năng kiểm định và bảo đảm an toàn cho các hệ thống thông tin trọng yếu.

Tuy nhiên, từ một con chip được thiết kế thành công đến năng lực sản xuất hàng loạt, triển khai rộng rãi và hình thành hệ sinh thái bán dẫn có sức cạnh tranh vẫn là một hành trình dài, đòi hỏi nguồn lực nghiên cứu, năng lực chế tạo và hệ thống kiểm chứng độc lập.

Chip bảo mật VGC v1.0 của Viettel có gì đặc biệt?

Từ thuật toán mật mã đến con chip chứa 300 triệu bóng bán dẫn

Theo thông tin được công bố tại sự kiện, chip VGC v1.0 có kích thước đóng gói 10 x 10 mm, tích hợp khoảng 300 triệu bóng bán dẫn và sử dụng công nghệ chế tạo CMOS 28 nm. Kết quả đo kiểm cho thấy chip có khả năng thực hiện các tác vụ mã hóa, giải mã nhanh gấp khoảng 15 lần so với giải pháp thuần phần mềm trong cùng điều kiện thử nghiệm.

Để hiểu ý nghĩa của thông số này, cần phân biệt giữa bảo mật bằng phần mềm và bảo mật bằng phần cứng. Trong các hệ thống thông thường, thuật toán mã hóa có thể được thực hiện bằng bộ xử lý đa năng, vốn đồng thời đảm nhiệm nhiều công việc khác nhau. Trong khi đó, chip bảo mật chuyên dụng được thiết kế để thực hiện những phép tính mật mã bằng các mạch điện tối ưu cho nhiệm vụ cụ thể, qua đó có thể cải thiện tốc độ xử lý và giảm sự phụ thuộc vào môi trường phần mềm.

Với người sử dụng, sự khác biệt này có thể không thể hiện trực tiếp trên giao diện thiết bị, nhưng lại ảnh hưởng đến cách hệ thống bảo vệ khóa mã hóa, xác thực danh tính và xử lý những dữ liệu cần giữ bí mật. Đối với cơ quan nhà nước, tổ chức tài chính hay doanh nghiệp vận hành hạ tầng quan trọng, việc kiểm soát các thành phần bảo mật ngay từ thiết kế có ý nghĩa lâu dài đối với năng lực quản trị rủi ro công nghệ.

Dù vậy, thông số nhanh gấp 15 lần cần được hiểu đúng phạm vi. Đây là kết quả so sánh hiệu năng xử lý mật mã trong tác vụ thử nghiệm được công bố, không đồng nghĩa chip có khả năng bảo vệ dữ liệu an toàn gấp 15 lần, cũng không có nghĩa mọi thiết bị tích hợp chip sẽ hoạt động nhanh hơn tương ứng. Mức độ an toàn của một hệ thống còn phụ thuộc vào thuật toán, cách quản lý khóa, cấu trúc phần cứng, phần mềm điều khiển và quy trình vận hành thực tế.

Một yếu tố khác có ý nghĩa về mặt công nghệ là VGC v1.0 được phát triển trên nền tảng sử dụng kiến trúc tập lệnh mở RISC-V. Đây là kiến trúc quy định cách bộ xử lý tiếp nhận và thực hiện lệnh, cho phép các đơn vị thiết kế chủ động điều chỉnh cấu trúc bộ xử lý theo nhu cầu mà không phải phụ thuộc hoàn toàn vào một kiến trúc độc quyền.

Việc sử dụng RISC-V tạo điều kiện để đội ngũ kỹ sư Việt Nam phát triển, kiểm chứng và tiếp tục cải tiến các thế hệ vi mạch trên cùng một nền tảng kỹ thuật. Thay vì xây dựng lại toàn bộ từ đầu, những thành phần đã được nghiên cứu và xác nhận có thể trở thành nền móng cho các sản phẩm tiếp theo, qua đó giảm bớt chi phí phát triển và tích lũy năng lực thiết kế trong nước.

Trong dự án này, Ban Cơ yếu Chính phủ chịu trách nhiệm xác định yêu cầu bảo mật, phát triển thuật toán và tiêu chí đánh giá, còn Trung tâm Bán dẫn Viettel đảm nhiệm thiết kế vi mạch, chuyển các yêu cầu kỹ thuật thành cấu trúc phần cứng. Sự phân công cho thấy một mô hình hợp tác giữa cơ quan có chuyên môn mật mã và doanh nghiệp sở hữu năng lực nghiên cứu công nghệ, vốn là yếu tố cần thiết khi phát triển sản phẩm có yêu cầu bảo mật cao.

Tại lễ công bố, Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Viettel, nhấn mạnh việc nghiên cứu và phát triển chip bán dẫn bảo mật là lĩnh vực khó, đòi hỏi tích lũy lâu dài về tri thức, công nghệ và nhân lực chất lượng cao. Theo ông, xuất phát sau các quốc gia có nền công nghiệp bán dẫn phát triển không đồng nghĩa Việt Nam phải chấp nhận tình trạng phụ thuộc, nếu có chiến lược phù hợp, tập trung nguồn lực và kiên trì theo đuổi mục tiêu làm chủ công nghệ chiến lược.

Quan điểm này đặt ra một vấn đề quan trọng đối với ngành bán dẫn Việt Nam: lựa chọn lĩnh vực đủ phù hợp để xây dựng năng lực cạnh tranh, thay vì dàn trải nguồn lực vào tất cả các phân khúc của thị trường chip toàn cầu.

Chip bảo mật là một hướng đi có cơ sở bởi nhu cầu sử dụng gắn trực tiếp với an toàn thông tin, xác thực điện tử, thiết bị kết nối và bảo vệ hạ tầng số. Đây cũng là những lĩnh vực Việt Nam có thể xác định yêu cầu kỹ thuật từ chính nhu cầu của thị trường trong nước, qua đó tạo điều kiện để sản phẩm nghiên cứu từng bước được kiểm nghiệm trong thực tiễn.

Chip bảo mật VGC v1.0 của Viettel có gì đặc biệt?

Từ bảo vệ bí mật nhà nước đến thị trường bảo mật số

Nếu năng lực thiết kế là thành quả trước mắt, khả năng ứng dụng rộng rãi mới là thước đo giá trị lâu dài của VGC v1.0. Theo thông tin từ Ban Cơ yếu Chính phủ, lô chip đầu tiên đã hoàn thành các hạng mục đo kiểm kỹ thuật trong quý I/2026 và được cấp giấy chứng nhận với phạm vi sử dụng trong lĩnh vực kinh tế, xã hội. Sản phẩm bước đầu được ứng dụng trong thiết bị USB lưu trữ an toàn dành cho các cơ quan Đảng, Nhà nước và Quốc phòng.

Đây là một điểm xuất phát có ý nghĩa thực tế bởi thiết bị lưu trữ dữ liệu an toàn là môi trường có yêu cầu bảo mật rõ ràng, phạm vi triển khai có thể kiểm soát và khả năng đánh giá hiệu quả tương đối cụ thể. Khi được tích hợp vào thiết bị, chip có thể đảm nhiệm các chức năng mật mã chuyên dụng, hỗ trợ bảo vệ dữ liệu trước nguy cơ bị truy cập trái phép, dù mức độ an toàn cuối cùng vẫn phụ thuộc vào toàn bộ thiết kế và cách vận hành sản phẩm.

Một lĩnh vực khác được kỳ vọng sử dụng VGC v1.0 là hệ thống chứng thực chữ ký số quốc gia, nơi có hơn 2 triệu chứng thư số đang lưu hành theo thông tin được công bố tại sự kiện. Chữ ký số hiện đóng vai trò xác thực danh tính và bảo đảm tính toàn vẹn của nhiều giao dịch điện tử, từ ký kết hợp đồng, thực hiện thủ tục hành chính đến giao dịch giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý.

Trong hệ thống này, việc bảo vệ khóa bí mật dùng để tạo chữ ký số có ý nghĩa quyết định. Nếu khóa bị đánh cắp hoặc sử dụng trái phép, kẻ tấn công có thể tạo ra các chữ ký giả mạo danh nghĩa chủ sở hữu. Một chip bảo mật được thiết kế và kiểm chứng phù hợp có thể trở thành thành phần quan trọng trong thiết bị lưu giữ, xử lý khóa, góp phần hạn chế nguy cơ lộ lọt thông tin nhạy cảm.

Tuy nhiên, con số hơn 2 triệu chứng thư số không đồng nghĩa sẽ có tương ứng số lượng chip VGC v1.0 được triển khai. Quy mô ứng dụng thực tế còn phụ thuộc vào kiến trúc của hệ thống chứng thực, nhu cầu thiết bị phần cứng, tiêu chuẩn tương thích và phương án đầu tư của các đơn vị sử dụng.

Trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, khả năng ứng dụng chip bảo mật cũng mở ra những hướng nghiên cứu cụ thể. Các tổ chức tín dụng hiện phải bảo vệ lượng lớn dữ liệu khách hàng, giao dịch thanh toán và thông tin xác thực. Việc sử dụng phần cứng mật mã chuyên dụng có thể hỗ trợ xây dựng những hệ thống quản lý khóa, xác thực và bảo vệ dữ liệu với mức độ kiểm soát cao hơn.

Tương tự, đối với các thiết bị kết nối Internet như camera giám sát, cảm biến môi trường hay trạm quan trắc, một thành phần bảo mật tích hợp từ khâu thiết kế có thể hỗ trợ xác thực thiết bị, bảo vệ thông tin truyền nhận và hạn chế nguy cơ bị can thiệp trái phép. Đây là vấn đề ngày càng quan trọng khi số lượng thiết bị kết nối gia tăng, trong khi nhiều sản phẩm có khả năng xử lý hạn chế và không được cập nhật bảo mật thường xuyên.

Nếu VGC v1.0 được phát triển thành những phiên bản phù hợp với nhu cầu của từng nhóm thiết bị, thị trường tiềm năng có thể mở rộng từ khu vực công sang doanh nghiệp, tổ chức tài chính và các đơn vị vận hành hạ tầng thiết yếu. Tuy nhiên, để hiện thực hóa khả năng này, nhà phát triển phải chứng minh được lợi thế về độ an toàn, khả năng tương thích, chi phí tích hợp và độ ổn định trong vận hành so với những giải pháp đang được sử dụng.

Ở góc độ quốc tế, việc tích hợp phần cứng bảo mật vào thiết bị số không phải xu hướng mới. Google đã phát triển chip Titan M cho một số dòng điện thoại Pixel, trong khi Apple sử dụng Secure Enclave để bảo vệ những thông tin nhạy cảm trên các nền tảng của mình. Dù có những điểm tương đồng về định hướng bảo mật phần cứng, các sản phẩm này khác nhau về kiến trúc, chức năng và môi trường sử dụng, vì vậy chưa có cơ sở để so sánh trực tiếp hiệu năng hay mức độ an toàn với VGC v1.0.

Điều đáng quan tâm là Việt Nam đang lựa chọn phát triển một thành phần công nghệ phục vụ nhu cầu bảo mật trong nước, thay vì chỉ tiếp nhận sản phẩm hoàn chỉnh từ bên ngoài. Nếu duy trì được năng lực nghiên cứu và cải tiến, đây có thể trở thành nền tảng để hình thành những sản phẩm có khả năng ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Tuy nhiên, làm chủ thiết kế chip không đồng nghĩa đã làm chủ toàn bộ chuỗi sản xuất bán dẫn. VGC v1.0 được thiết kế bởi đội ngũ kỹ sư Việt Nam, nhưng công nghệ chế tạo CMOS 28 nm và quy trình chuyển thiết kế tới nhà máy sản xuất cho thấy cần phân biệt rõ năng lực thiết kế với năng lực tự chủ chế tạo trong nước.

Đối với một quốc gia đang phát triển công nghiệp bán dẫn, sự phân biệt này có ý nghĩa quan trọng. Thiết kế vi mạch đòi hỏi đội ngũ kỹ sư, phần mềm chuyên dụng, năng lực mô phỏng và kiểm chứng, trong khi chế tạo chip cần hệ thống nhà máy với vốn đầu tư lớn, công nghệ sản xuất phức tạp và chuỗi cung ứng vật liệu, thiết bị có độ chính xác cao.

Việc Viettel đang xây dựng nhà máy chế tạo chip bán dẫn công nghệ cao tại Hòa Lạc được kỳ vọng góp phần bổ sung năng lực sản xuất trong nước. Tuy nhiên, khả năng nhà máy đáp ứng những loại chip cụ thể, quy mô sản lượng và thời điểm vận hành thương mại cần được đánh giá theo thông tin kỹ thuật và tiến độ thực tế, thay vì mặc nhiên coi việc công bố VGC v1.0 là bằng chứng Việt Nam đã hoàn tất chuỗi sản xuất bán dẫn nội địa.

Tại lễ ra mắt, Ban Cơ yếu Chính phủ và Viettel đã ký thỏa thuận hợp tác nhằm triển khai sản xuất loạt VGC v1.0, nghiên cứu nền tảng vi mạch bảo mật đa lõi, đào tạo nhân lực chuyên sâu và tiếp tục kiểm định sản phẩm trên thiết bị thực tế. Những nội dung này cho thấy hai bên đang đặt mục tiêu phát triển một nền tảng công nghệ có khả năng kế thừa, thay vì dừng lại ở một sản phẩm nghiên cứu riêng lẻ.

Ở cấp độ chính sách, sự kiện cũng gắn với quá trình triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, cùng Quyết định số 1018/QĐ-TTg về Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam. Các định hướng này tạo cơ sở để kết nối nghiên cứu công nghệ với đào tạo nhân lực, phát triển doanh nghiệp và xây dựng năng lực sản xuất trong nước.

Dẫu vậy, thách thức lớn nhất trong giai đoạn tiếp theo vẫn là đưa sản phẩm từ phòng nghiên cứu vào môi trường vận hành thực tế. Một con chip có thể đạt kết quả tốt trong thử nghiệm nhưng vẫn cần trải qua quá trình đánh giá khả năng chống tấn công vật lý, phân tích điện năng tiêu thụ, độ bền, tính tương thích và độ tin cậy khi hoạt động liên tục.

Đối với chip bảo mật, những yêu cầu này càng khắt khe bởi kẻ tấn công không nhất thiết phải phá vỡ thuật toán mã hóa để tiếp cận dữ liệu. Họ có thể khai thác lỗi thiết kế, sai sót trong quá trình tích hợp hoặc những tín hiệu vật lý phát sinh khi chip hoạt động. Vì vậy, việc kiểm chứng độc lập và duy trì quy trình cập nhật, xử lý lỗ hổng cần được xem là một phần của vòng đời sản phẩm.

Trung tướng Vũ Ngọc Thiềm, Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ, cũng lưu ý rằng VGC v1.0 mới là điểm khởi đầu, các sản phẩm ứng dụng phải tiếp tục được hoàn thiện, thử nghiệm và kiểm định theo yêu cầu của từng môi trường sử dụng. Đối với những hệ thống bảo vệ bí mật nhà nước, sản phẩm còn phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện pháp lý tương ứng.

Xét từ góc độ phát triển ngành, thành công của VGC v1.0 trong những năm tới nên được đánh giá bằng các chỉ tiêu cụ thể như số lượng thiết bị được triển khai, khả năng đáp ứng tiêu chuẩn bảo mật, tỷ lệ linh kiện và công đoạn có thể chủ động trong nước, chi phí sản xuất cũng như số thế hệ chip tiếp theo được phát triển từ nền tảng hiện có. Đây sẽ là những thước đo thực chất hơn so với việc chỉ nhìn vào số lượng sản phẩm được công bố.

Việc Việt Nam lần đầu làm chủ thiết kế một chip bảo mật chuyên dụng cho thấy năng lực nghiên cứu trong nước đã có thêm một kết quả cụ thể. Song giá trị chiến lược của VGC v1.0 sẽ phụ thuộc vào khả năng duy trì nghiên cứu, phát triển nguồn nhân lực, hoàn thiện hệ thống kiểm chứng và tạo ra nhu cầu sử dụng thực tế.

Từ một con chip bảo mật đến một ngành công nghiệp bán dẫn tự chủ vẫn còn nhiều khoảng cách. Nhưng nếu những thành quả nghiên cứu tiếp tục được chuyển thành sản phẩm có thể sản xuất, kiểm định và ứng dụng rộng rãi, VGC v1.0 có thể trở thành một trong những nền móng cho năng lực công nghệ lõi của Việt Nam trong tương lai.