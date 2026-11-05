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Gen.G thắng áp đảo LYON, chạm trán IG tại bán kết CKTG 2026

Tạ Thành
Tạ Thành
12:10 | 05/11/2026
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Gen.G đánh bại LYON với tỷ số 3-0 tại tứ kết Chung kết thế giới Liên Minh Huyền Thoại 2026 (CKTG 2026), qua đó giành vé vào bán kết năm thứ ba liên tiếp và chuẩn bị tái đấu Invictus Gaming.
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Gen.G áp đảo LYON, giành vé vào bán kết CKTG 2026

Sáng 5/11 (giờ Việt Nam), Gen.G giành chiến thắng 3-0 trước LYON tại vòng tứ kết Chung kết thế giới Liên Minh Huyền Thoại 2026 (CKTG 2026). Đại diện Hàn Quốc tiếp tục khẳng định vị thế ứng viên vô địch khi khép lại loạt trận Bo5 chỉ sau ba ván đấu.

Trước trận đấu, Gen.G được đánh giá cao hơn nhờ phong độ ổn định tại vòng Swiss. Đội tuyển LCK toàn thắng ba trận, giành quyền vào tứ kết với thành tích 3-0. Tuy nhiên, LYON từng khiến Gen.G gặp khó khăn trong lần đối đầu trước đó, khi buộc đại diện Hàn Quốc phải thi đấu ba ván mới giành chiến thắng 2-1.

Gen.G đối đầu LYON tại tứ kết CKTG 2026. Ảnh: LoL Esports VN.
Gen.G đối đầu LYON tại tứ kết CKTG 2026. Ảnh: LoL Esports VN.

Ở cuộc tái đấu, Gen.G không để kịch bản tương tự xảy ra. Đội tuyển Hàn Quốc kiểm soát thế trận, tận dụng lợi thế và liên tục gây sức ép lên đối thủ. LYON không thể tạo ra bất ngờ trước khả năng phối hợp và kinh nghiệm thi đấu của Gen.G.

Chiến thắng này tiếp tục cho thấy sức mạnh của đội hình Gen.G với Kiin, Canyon, Chovy, Ruler và Duro. Trong đó, Chovy và Ruler giữ vai trò quan trọng trong lối chơi của đại diện LCK, đồng thời được kỳ vọng sẽ giúp đội tuyển tiến sâu tại giải đấu năm nay.

Với kết quả 3-0, Gen.G giành quyền vào bán kết CKTG trong ba năm liên tiếp. Đây cũng là cơ hội để đội tuyển tiếp tục hành trình chinh phục danh hiệu vô địch thế giới còn thiếu trong bộ sưu tập thành tích.

Trong khi đó, LYON khép lại hành trình tại vòng tứ kết. Dù thất bại trước Gen.G, đại diện Bắc Mỹ vẫn ghi dấu ấn khi vượt qua vòng Swiss và góp mặt trong nhóm tám đội tuyển mạnh nhất giải đấu.

Gen.G tái đấu Invictus Gaming tại bán kết

Trước đó, Invictus Gaming (IG) đánh bại Top Esports với tỷ số 3-1 trong trận nội chiến LPL ngày 4/11, trở thành đội tuyển đầu tiên giành quyền vào bán kết CKTG 2026.

Kết quả này đánh dấu lần đầu tiên IG trở lại vòng bốn đội mạnh nhất thế giới kể từ năm 2019. Đại diện Trung Quốc đang hướng đến mục tiêu tái hiện thành tích vô địch CKTG 2018.

Gen.G đánh bại LYON với tỷ số 3-0 tại tứ kết CKTG 2026. Ảnh: LoL Esports VN.
Gen.G đánh bại LYON với tỷ số 3-0 tại tứ kết CKTG 2026. Ảnh: LoL Esports VN.

Đáng chú ý, Gen.G từng đánh bại IG tại vòng Swiss năm nay. Vì vậy, cuộc tái đấu ở bán kết sẽ là cơ hội để IG đòi lại món nợ trước đại diện Hàn Quốc, đồng thời kiểm chứng khả năng cạnh tranh danh hiệu của cả hai đội.

Theo lịch thi đấu, Gen.G sẽ đối đầu IG lúc 5h00 ngày 8/11 (giờ Việt Nam). Đội thắng sẽ giành quyền góp mặt trong trận chung kết, tiến thêm một bước đến chiếc cúp Summoner's Cup.

Hai cặp tứ kết còn lại gồm Dplus KIA gặp Bilibili Gaming và T1 đối đầu Karmine Corp sẽ xác định những đội tuyển tiếp theo góp mặt tại bán kết CKTG 2026.

CKTG 2026 Tứ kết CKTG 2026 Kết quả tứ kết CKTG 2026 liên minh huyền thoại Gen.G Esports LYON

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 138,000 ▲1400K 142,000 ▲1400K
Hà Nội - PNJ 138,000 ▲1400K 142,000 ▲1400K
Đà Nẵng - PNJ 138,000 ▲1400K 142,000 ▲1400K
Miền Tây - PNJ 138,000 ▲1400K 142,000 ▲1400K
Tây Nguyên - PNJ 138,000 ▲1400K 142,000 ▲1400K
Đông Nam Bộ - PNJ 138,000 ▲1400K 142,000 ▲1400K
Cập nhật: 05/11/2026 19:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,950 ▲10K 14,250 ▲10K
Miếng SJC Nghệ An 13,950 ▲10K 14,250 ▲10K
Miếng SJC Thái Bình 13,950 ▲10K 14,250 ▲10K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,850 ▲170K 14,250 ▲170K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,850 ▲170K 14,250 ▲170K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,850 ▲170K 14,250 ▲170K
Trang sức 99.9 13,530 ▲170K 14,130 ▲170K
Trang sức 99.99 13,540 ▲170K 14,140 ▲170K
Vàng 99.9 12,850 ▲200K
Vàng 99.99 13,000 ▲200K
Cập nhật: 05/11/2026 19:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,395 ▲1K 14,252 ▲10K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,395 ▲1K 14,253 ▲10K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 138 ▼1227K 142 ▼1263K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 138 ▼1227K 1,421 ▲15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 136 ▼1209K 141 ▼1254K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 132,604 ▲1485K 139,604 ▲1485K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 96,111 ▲1126K 105,911 ▲1126K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,624 ▼76595K 9,604 ▼85415K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 76,369 ▲915K 86,169 ▲915K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 72,561 ▲874K 82,361 ▲874K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,153 ▲626K 58,953 ▲626K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
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Cập nhật: 05/11/2026 19:00
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Cập nhật: 05/11/2026 19:00

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