Gen.G thắng áp đảo LYON, chạm trán IG tại bán kết CKTG 2026

Gen.G áp đảo LYON, giành vé vào bán kết CKTG 2026

Sáng 5/11 (giờ Việt Nam), Gen.G giành chiến thắng 3-0 trước LYON tại vòng tứ kết Chung kết thế giới Liên Minh Huyền Thoại 2026 (CKTG 2026). Đại diện Hàn Quốc tiếp tục khẳng định vị thế ứng viên vô địch khi khép lại loạt trận Bo5 chỉ sau ba ván đấu.

Trước trận đấu, Gen.G được đánh giá cao hơn nhờ phong độ ổn định tại vòng Swiss. Đội tuyển LCK toàn thắng ba trận, giành quyền vào tứ kết với thành tích 3-0. Tuy nhiên, LYON từng khiến Gen.G gặp khó khăn trong lần đối đầu trước đó, khi buộc đại diện Hàn Quốc phải thi đấu ba ván mới giành chiến thắng 2-1.

Gen.G đối đầu LYON tại tứ kết CKTG 2026. Ảnh: LoL Esports VN.

Ở cuộc tái đấu, Gen.G không để kịch bản tương tự xảy ra. Đội tuyển Hàn Quốc kiểm soát thế trận, tận dụng lợi thế và liên tục gây sức ép lên đối thủ. LYON không thể tạo ra bất ngờ trước khả năng phối hợp và kinh nghiệm thi đấu của Gen.G.

Chiến thắng này tiếp tục cho thấy sức mạnh của đội hình Gen.G với Kiin, Canyon, Chovy, Ruler và Duro. Trong đó, Chovy và Ruler giữ vai trò quan trọng trong lối chơi của đại diện LCK, đồng thời được kỳ vọng sẽ giúp đội tuyển tiến sâu tại giải đấu năm nay.

Với kết quả 3-0, Gen.G giành quyền vào bán kết CKTG trong ba năm liên tiếp. Đây cũng là cơ hội để đội tuyển tiếp tục hành trình chinh phục danh hiệu vô địch thế giới còn thiếu trong bộ sưu tập thành tích.

Trong khi đó, LYON khép lại hành trình tại vòng tứ kết. Dù thất bại trước Gen.G, đại diện Bắc Mỹ vẫn ghi dấu ấn khi vượt qua vòng Swiss và góp mặt trong nhóm tám đội tuyển mạnh nhất giải đấu.

Gen.G tái đấu Invictus Gaming tại bán kết

Trước đó, Invictus Gaming (IG) đánh bại Top Esports với tỷ số 3-1 trong trận nội chiến LPL ngày 4/11, trở thành đội tuyển đầu tiên giành quyền vào bán kết CKTG 2026.

Kết quả này đánh dấu lần đầu tiên IG trở lại vòng bốn đội mạnh nhất thế giới kể từ năm 2019. Đại diện Trung Quốc đang hướng đến mục tiêu tái hiện thành tích vô địch CKTG 2018.

Gen.G đánh bại LYON với tỷ số 3-0 tại tứ kết CKTG 2026. Ảnh: LoL Esports VN.

Đáng chú ý, Gen.G từng đánh bại IG tại vòng Swiss năm nay. Vì vậy, cuộc tái đấu ở bán kết sẽ là cơ hội để IG đòi lại món nợ trước đại diện Hàn Quốc, đồng thời kiểm chứng khả năng cạnh tranh danh hiệu của cả hai đội.

Theo lịch thi đấu, Gen.G sẽ đối đầu IG lúc 5h00 ngày 8/11 (giờ Việt Nam). Đội thắng sẽ giành quyền góp mặt trong trận chung kết, tiến thêm một bước đến chiếc cúp Summoner's Cup.

Hai cặp tứ kết còn lại gồm Dplus KIA gặp Bilibili Gaming và T1 đối đầu Karmine Corp sẽ xác định những đội tuyển tiếp theo góp mặt tại bán kết CKTG 2026.