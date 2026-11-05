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Thuê bao trả phí Snap vượt 30 triệu nhờ các tính năng hỗ trợ AI

Hải Nguyên
Hải Nguyên
10:59 | 05/11/2026
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Thuê bao trả phí Snap vượt 30 triệu người trên các gói Snapchat+, Lens+, Platinum và lưu trữ ảnh, theo báo cáo kinh doanh quý III vừa công bố. Nguồn thu ngoài quảng cáo của công ty mẹ Snapchat cũng tăng 84% so với cùng kỳ năm ngoái.
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Thuê bao trả phí Snap vượt 30 triệu nhờ các tính năng hỗ trợ AI
Ảnh: Ben Montgomery/Getty Images

Theo Engadget, số thuê bao trả phí Snap ghi nhận trên mọi gói dịch vụ đã vượt mốc 30 triệu, tính cả Snapchat+ lẫn gói Platinum không quảng cáo. Nhóm doanh thu “khác”, tức phần tiền không đến từ quảng cáo, tăng 84% so với một năm trước.

Chuỗi gói trả phí của Snap bắt đầu từ Snapchat+, ra mắt năm 2022 với các tính năng cộng thêm như cho người dùng biết bạn bè nào đã xem lại Story của mình. Từ đó, hãng lần lượt tung ra Lens+, gói thuê bao dành cho hiệu ứng thực tế tăng cường (AR) chạy bằng AI, gói Platinum giúp người dùng tắt hẳn quảng cáo, cùng dịch vụ lưu trữ tính phí cho kho Memories trong ứng dụng.

Báo cáo kinh doanh của Snap không cho biết số lượng thuê bao theo từng gói, nhưng cho biết Lens+ đã tăng gần 600% kể từ tháng 1/2026. Đà tăng này cho thấy ít nhất một bộ phận người dùng Snapchat rất hào hứng với các tính năng AI, chẳng hạn công cụ chỉnh ảnh AI Photoshoot. Giám đốc điều hành Evan Spiegel nói các tính năng AI đã giúp Lens+ vượt kỳ vọng của công ty, qua đó cho thấy những trải nghiệm sáng tạo mới có thể kéo theo nhu cầu với sản phẩm trả phí.

Snap vốn ít được gắn với AI như một số mạng xã hội khác, vậy mà chính AI lại góp phần khiến người dùng của hãng sẵn lòng trả phí. Để dễ hình dung, X trước đó trong năm nay cho biết có khoảng 6,3 triệu thuê bao trả phí trên hai gói X Premium và Grok. So sánh hai con số cho thấy, quy mô thuê bao của Snap gấp gần năm lần X dù hai con số được công bố ở hai thời điểm khác nhau, gồm cả những gói dịch vụ không giống nhau.

Mảng thuê bao là điểm sáng của Snap trong quý này, còn bức tranh quảng cáo mang màu sắc ảm đảm. Spiegel thừa nhận doanh thu quảng cáo đang tăng chậm hơn tham vọng của công ty, trong khi Snapchat chỉ có thêm 2 triệu người dùng hằng ngày so với quý trước. Snap cho biết từ năm 2027 sẽ chuyển sang báo cáo số người dùng hằng tháng thay cho người dùng hằng ngày, và hiện Snapchat có 977 triệu người dùng mỗi tháng.

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 138,000 ▲1400K 142,000 ▲1400K
Hà Nội - PNJ 138,000 ▲1400K 142,000 ▲1400K
Đà Nẵng - PNJ 138,000 ▲1400K 142,000 ▲1400K
Miền Tây - PNJ 138,000 ▲1400K 142,000 ▲1400K
Tây Nguyên - PNJ 138,000 ▲1400K 142,000 ▲1400K
Đông Nam Bộ - PNJ 138,000 ▲1400K 142,000 ▲1400K
Cập nhật: 05/11/2026 19:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,950 ▲10K 14,250 ▲10K
Miếng SJC Nghệ An 13,950 ▲10K 14,250 ▲10K
Miếng SJC Thái Bình 13,950 ▲10K 14,250 ▲10K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,850 ▲170K 14,250 ▲170K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,850 ▲170K 14,250 ▲170K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,850 ▲170K 14,250 ▲170K
Trang sức 99.9 13,530 ▲170K 14,130 ▲170K
Trang sức 99.99 13,540 ▲170K 14,140 ▲170K
Vàng 99.9 12,850 ▲200K
Vàng 99.99 13,000 ▲200K
Cập nhật: 05/11/2026 19:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,395 ▲1K 14,252 ▲10K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,395 ▲1K 14,253 ▲10K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 138 ▼1227K 142 ▼1263K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 138 ▼1227K 1,421 ▲15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 136 ▼1209K 141 ▼1254K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 132,604 ▲1485K 139,604 ▲1485K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 96,111 ▲1126K 105,911 ▲1126K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,624 ▼76595K 9,604 ▼85415K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 76,369 ▲915K 86,169 ▲915K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 72,561 ▲874K 82,361 ▲874K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,153 ▲626K 58,953 ▲626K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
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Cập nhật: 05/11/2026 19:00

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