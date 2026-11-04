Zalo tiếp tục dẫn đầu các nền tảng nhắn tin tại Việt Nam về mức độ sử dụng.

"The Connected Consumer" là báo cáo nghiên cứu hàng quý do Decision Lab thực hiện và công bố. Tập trung vào thói quen trực tuyến cùng những xu hướng mới của người tiêu dùng, báo cáo công bố những chỉ số quan trọng về thị trường nền tảng số (Digital platforms) tại Việt Nam.

Theo báo cáo kết quả trong quý 2 vừa qua, ở hạng mục Nền tảng giao tiếp và mạng xã hội (Communication & Social platforms), Zalo dẫn đầu về tỷ lệ sử dụng (penetration rate) với 81%, tiếp theo là Facebook (61%) và Messenger (48%); các nền tảng còn lại đều dưới 25% (TikTok 24%, Instagram 11%, WhatsApp 7%, Viber 7%).

Vượt qua hàng loạt nền tảng quốc tế, Zalo tiếp tục khẳng định vị thế là nền tảng nhắn tin được sử dụng rộng rãi, với đa dạng nhóm người dùng tại Việt Nam

Cũng theo Decision Lab, bức tranh nền tảng giao tiếp tại Việt Nam duy trì sự ổn định trong năm vừa qua, các nền tảng dẫn đầu có tỷ lệ sử dụng đều đặn, trong đó Zalo - ứng dụng nhắn tin của hơn 82,6 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng (tính đến hết tháng 9/2026) - liên tục giữ vị trí số 1 với khoảng cách khá xa so với các nền tảng quốc tế.

Không chỉ dẫn đầu về tỷ lệ sử dụng, Zalo còn tiếp tục nắm giữ vị trí số 1 về tỷ lệ yêu thích (Preference rate). Đây là chỉ số đo nền tảng được người dùng sử dụng thường xuyên nhất để kết nối với bạn bè và gia đình. Zalo đạt 54% (tăng 1% so với quý trước), cách biệt so với Facebook (21%) và Messenger (16%).

Thống kê về mức độ yêu thích các nền tảng giao tiếp và kết nối xã hội, theo báo cáo quý II/2026 của Decision Lab

Báo cáo quý II/2026 của Decision Lab cũng cho thấy Zalo được cả ba thế hệ ưu tiên lựa chọn để nhắn tin hằng ngày. Trong đó, 71% người dùng thuộc thế hệ X (những người sinh từ năm 1960 - 1980) chọn Zalo để giao tiếp, gấp gần 4,5 lần nền tảng xếp thứ hai là Facebook (16%) và cao hơn hẳn Messenger (8%). Tương tự, nhóm thế hệ Y (những người sinh từ năm 1981 - 1996) ghi nhận tỷ lệ 55%, so với Facebook là 22% và Messenger là 13%. Khoảng cách này có phần thu hẹp ở nhóm thế hệ Z (sinh từ năm 1997 - 2008). Tuy thế hệ Z có xu hướng sử dụng đồng thời nhiều nền tảng, nhưng Zalo vẫn đứng đầu với 34% người dùng ưu tiên lựa chọn, trên Messenger (29%) và Facebook (23%).

Điều này cho thấy Zalo đáp ứng được nhu cầu giao tiếp của người dùng ở nhiều độ tuổi khác nhau.

Biểu đồ thể hiện mức độ ưu tiên lựa chọn nền tảng để nhắn tin hàng ngày giữa 3 nhóm người dùng thuộc thế hệ X, Y và Z

Với 2,2 tỷ tin nhắn được gửi đi mỗi ngày, vượt qua nhiều nền tảng quốc tế khác, Zalo tiếp tục khẳng định vị thế là ứng dụng nhắn tin được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam. Thành tích này là minh chứng cho năng lực làm chủ công nghệ của một sản phẩm Make in Viet Nam. Không chỉ dừng lại ở ứng dụng nhắn tin, Zalo còn củng cố vai trò cổng tiếp cận AI cho người Việt.

Tính đến hết tháng 9/2026, Zalo ghi nhận 41% người dùng đang sử dụng các tính năng AI được tích hợp trong nền tảng. Trong đó, tính năng Soạn tin nhắn bằng giọng nói, cho phép người dùng đọc nội dung để chuyển thành văn bản, có 14 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng. Các tính năng khác như Chuyển giọng nói thành văn bản và Dịch AI lần lượt đạt 8,8 triệu và 3,4 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng. Riêng tính năng Sao chép chữ từ ảnh ra mắt trong năm 2026 cũng đạt hơn 2,9 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng.

Song song với việc phát triển và tích hợp các tính năng AI trong nền tảng, Zalo cũng chú trọng tăng cường bảo mật cho tài khoản, thông qua các biện pháp giúp người dùng bảo vệ quyền riêng tư và an toàn. Chỉ với vài thao tác thiết lập đơn giản, người dùng có thể dễ dàng kiểm tra, kích hoạt ba tính năng an toàn: Bảo mật 2 lớp, Báo xấu và Quyền riêng tư được tích hợp ngay trong ứng dụng.

Hàng loạt tính năng được Zalo tích hợp ngay trong ứng dụng và giao diện nhắn tin giúp người dùng có thể chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Những nỗ lực trong việc bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư của Zalo được ghi nhận bằng chứng nhận quốc tế. Tháng 01/2026, Zalo được BSI (British Standards Institution) - tổ chức tiêu chuẩn quốc gia của Vương quốc Anh - đánh giá và cấp chứng nhận ISO/IEC 27001:2022, phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn quốc tế về Hệ thống Quản lý An toàn Thông tin (ISMS). Chứng nhận được áp dụng cho các hoạt động phát triển và cung cấp dịch vụ trên nền tảng Zalo. Tiêu chuẩn này yêu cầu doanh nghiệp nhận diện, đánh giá và kiểm soát rủi ro một cách liên tục nhằm bảo đảm tính bảo mật, toàn vẹn và sẵn sàng của thông tin.

Chia sẻ về mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ người dùng của Zalo, đại diện Zalo Việt Nam, cho biết: “Sứ mệnh 'Phát triển Internet, thay đổi cuộc sống người Việt' luôn là định hướng xuyên suốt trong quá trình phát triển của chúng tôi. Sự ủng hộ của người dùng Việt là động lực để chúng tôi tiếp tục theo đuổi chiến lược đầu tư dài hạn vào AI, tăng cường an toàn cho người dùng và tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng - xã hội như giá trị cốt lõi mà Zalo theo đuổi là Đơn giản, Tin cậy, Riêng tư”.