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Zalo tiếp tục đơn giản hóa trải nghiệm với Agentic AI

Anh Tuấn

Anh Tuấn

08:38 | 01/07/2026
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Giải pháp này giúp tối giản hóa toàn bộ quá trình cài đặt và thiết lập phức tạp trước đây, đồng thời cho phép người dùng ra lệnh cho AI Agent thực hiện việc soạn và gửi tin nhắn qua Zalo. Plugin này hiện đã được công bố chính thức trên website của OpenClaw.
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Zalo tiếp tục đơn giản hóa trải nghiệm với Agentic AI
Thông tin về Plugin của Zalo trên trang web chính thức của OpenClaw

Agentic AI cho mọi người

Đây là một dự án ứng dụng công nghệ Agentic AI, dạng AI có khả năng tự chủ hành động để hoàn thành một mục tiêu, thay vì chỉ trả lời từng câu hỏi như chatbot thông thường. Khi được giao việc, AI Agent có thể tự lên kế hoạch, chia nhỏ nhiệm vụ, sử dụng công cụ (web, phân tích dữ liệu hay phần mềm), theo dõi tiến độ và điều chỉnh nếu cần.

Nếu như trước đây, Zalo đã cung cấp Bot API để người dùng có thể tương tác với AI Agent này thông qua cửa sổ trò chuyện quen thuộc. Tuy nhiên, OpenClaw dần vượt ra khỏi phạm vi của một công cụ thử nghiệm cho nhóm người dùng am hiểu kỹ thuật, việc đơn giản hóa quy trình thiết lập trở nên cần thiết.

“Những thao tác như tạo bot, xác thực, nhập API key vẫn còn rất khó với phần lớn người dùng, trở thành rào cản tiếp cận với AI tác nhân này. Chúng tôi kỳ vọng tinh chỉnh mới sẽ giúp người dùng không còn phải tự thực hiện các bước kỹ thuật chuyên sâu, đồng thời đảm bảo kết nối luôn được duy trì ổn định khi OpenClaw tiếp tục phát triển”. Bà Lê Thị Kim Xuyến, Giám đốc Chuyển đổi số của Zalo, cho biết.

Và Plugin mới của Zalo ra đời đã giải quyết bài toán này. Thay vì phải đi qua nhiều bước kết nối rời rạc và phức tạp như trước, người dùng có thể hoàn tất nhanh chóng với một bước quét QR đơn giản.

Ở thì điểm hiện tại, trải nghiệm này vẫn phù hợp hơn với nhóm người dùng sẵn sàng thử nghiệm công nghệ và chủ động thiết lập công cụ cho nhu cầu cá nhân. Tuy vậy, việc cắt bớt các thao tác như tạo bot hay cấu hình thủ công vẫn là bước tiến quan trọng để thu hẹp khoảng cách giữa một công nghệ vốn dành cho dân kỹ thuật và nhóm người dùng rộng hơn trên nền tảng Zalo.

Zalo tiếp tục đơn giản hóa trải nghiệm với Agentic AI
Các bước kết nối và cài đặt để có thể sử dụng OpenClaw qua Zalo Bot trở nên đơn giản hơn

Tạo tiền đề kỹ thuật cho việc theo đuổi AI dài hạn

Bên cạnh thay đổi ở trải nghiệm thiết lập, plugin mới cũng đánh dấu một bước chuyển về cách Zalo tích hợp sâu với các AI agent. Việc Zalo trực tiếp đứng ra phát triển, cập nhật và quản lý plugin riêng giúp việc kết nối OpenClaw trên Zalo bớt phụ thuộc vào các tích hợp rời rạc, đồng thời tạo điều kiện để nền tảng chủ động hơn trong việc tối ưu vận hành, bổ sung tính năng và theo kịp các thay đổi từ OpenClaw.

Về lâu dài, bước đi này không chỉ nằm ở một plugin đơn lẻ. Việc hoàn thiện hệ thống bot, mở thêm API và xây dựng các lớp hỗ trợ như mini app là một phần trong quá trình chuẩn bị nền tảng kỹ thuật. Mục tiêu là sẵn sàng để nhiều AI agent khác xuất hiện trên Zalo theo cách dễ tiếp cận và gần gũi nhất với thói quen sử dụng hằng ngày của người dùng. Đây là một phần quan trọng trong chiến lược phổ cập hóa AI đến đại chúng và theo đuổi chiến lược AI dài hạn của ứng dụng nhắn tin này.

Trước đó, Zalo đã đầu tư vào AI trên nhiều phương diện khác nhau trong nhiều năm. Các tính năng như chuyển giọng nói thành văn bản, soạn tin nhắn bằng giọng nói, đọc tin nhắn bằng âm thanh hay dịch thuật đã dần trở thành một phần tự nhiên trong cách người dùng giao tiếp. Theo thống kê, năm 2025, Zalo ghi nhận khoảng 30% người dùng các tính năng AI trên nền tảng nhắn tin mỗi tháng.

Zalo tiếp tục đơn giản hóa trải nghiệm với Agentic AI
Kiki Auto. trợ lý Việt trên ôtô do Zalo ra mắt, hiện đã có gần 1,5 triệu lượt cài đặt và sử dụng vào cuối năm 2025

Không chỉ tích hợp AI vào Zalo, đơn vị này còn chứng tỏ năng lực trong nghiên cứu và xây dựng các sản phẩm AI độc lập. Kiki Auto, trợ lý Việt trên ôtô do Zalo ra mắt, hiện đã có gần 1,5 triệu lượt cài đặt và sử dụng tại Việt Nam vào cuối năm 2025. Hiện tại, cứ 5 ôtô đang chạy trên đường tại Việt Nam sẽ có 1 xe đang sử dụng Kiki Auto.

Hay trước đó nữa, vào năm 2023, trong khi các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) như GPT-3.5, GPT-4 đã làm khuynh đảo thế giới công nghệ khi hướng tới AI có chủ quyền - một hành trình gian nan và nhiều thử thách hơn. Thay vì đi tắt đón đầu quá trình huấn luyện LLM bằng việc lựa chọn fine-tuned model (kỹ thuật tinh chỉnh mô hình) sẵn có của nước ngoài, đơn vị này quyết định tự huấn luyện mô hình từ đầu (from-scratch model).

Zalo Zalo AI Kiki Auto OpenClaw Agentic AI

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,540 14,840
Kim TT/AVPL 14,540 14,840
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,540 14,840
Nguyên Liệu 99.99 13,300 13,500
Nguyên Liệu 99.9 13,250 13,450
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,800 14,300
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,680 14,230
Cập nhật: 03/07/2026 02:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,400 148,400
Hà Nội - PNJ 145,400 148,400
Đà Nẵng - PNJ 145,400 148,400
Miền Tây - PNJ 145,400 148,400
Tây Nguyên - PNJ 145,400 148,400
Đông Nam Bộ - PNJ 145,400 148,400
Cập nhật: 03/07/2026 02:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,540 14,840
Miếng SJC Nghệ An 14,540 14,840
Miếng SJC Thái Bình 14,540 14,840
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,500 14,800
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,990 14,690
Trang sức 99.99 14,000 14,700
Cập nhật: 03/07/2026 02:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,454 14,842
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,454 14,843
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Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
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CEO Robinhood: AI sẽ sớm giao dịch chứng khoán như con người

CEO Robinhood: AI sẽ sớm giao dịch chứng khoán như con người

Thao túng cổ phiếu DPG, một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng và loạt lệnh cấm giao dịch

Thao túng cổ phiếu DPG, một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng và loạt lệnh cấm giao dịch

BIC ưu đãi 30% phí bảo hiểm du lịch quốc tế và trong nước

BIC ưu đãi 30% phí bảo hiểm du lịch quốc tế và trong nước

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Bắc Ninh tổng kết 5 năm hỗ trợ doanh nghiệp, ký kết hợp tác mới với Samsung

Bắc Ninh tổng kết 5 năm hỗ trợ doanh nghiệp, ký kết hợp tác mới với Samsung

Giá trị thương hiệu Viettel dẫn đầu Việt Nam đạt 7,9 tỷ USD

Giá trị thương hiệu Viettel dẫn đầu Việt Nam đạt 7,9 tỷ USD

ABBank nhận hai giải thưởng quốc tế về công nghệ và ngân hàng bán lẻ

ABBank nhận hai giải thưởng quốc tế về công nghệ và ngân hàng bán lẻ

LG kỷ niệm 10 năm nghiên cứu và phát triển phần mềm ô tô tại Việt Nam

LG kỷ niệm 10 năm nghiên cứu và phát triển phần mềm ô tô tại Việt Nam

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Xe bán tải được lưu thông như ô tô con từ 1/7

Xe bán tải được lưu thông như ô tô con từ 1/7

Vì sao xe VinFast xuất hiện tại cảng Trung Quốc?

Vì sao xe VinFast xuất hiện tại cảng Trung Quốc?

BYD Việt Nam ký hợp tác chiến lược với FUTA EV Power về trạm sạc

BYD Việt Nam ký hợp tác chiến lược với FUTA EV Power về trạm sạc

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

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Steam Machine chính thức công bố giá bán, giá khởi điểm 27 triệu đồng

Steam Machine chính thức công bố giá bán, giá khởi điểm 27 triệu đồng

Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

ASUS ROG ra mắt bộ ba Laptop Gaming cao cấp Zephyrus tại Việt Nam

ASUS ROG ra mắt bộ ba Laptop Gaming cao cấp Zephyrus tại Việt Nam