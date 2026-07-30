Samsung phát bản cập nhật bảo mật tháng 7/2026 cho hàng loạt thiết bị Galaxy

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Samsung bắt đầu triển khai bản cập nhật bảo mật tháng 7 năm 2026 cho hàng chục thiết bị Galaxy, trải rộng từ điện thoại, máy tính bảng đến đồng hồ thông minh. Điểm bất thường của đợt cập nhật lần này nằm ở thứ tự phát hành, khi dòng Galaxy Watch 8 và Watch 7 nhận bản vá trước cả dòng flagship Galaxy S26.

Thông thường Samsung ưu tiên tung bản vá bảo mật mới cho điện thoại và máy tính bảng trước, sau đó mới đến các mẫu đồng hồ. Lần cập nhật này mọi thứ diễn ra ngược lại, khi Galaxy Watch 8 series và Watch 7 series lên lịch nhận cập nhật sớm hơn dòng Galaxy S26. Đây là điều hiếm khi xảy ra trong các đợt cập nhật bản vá bảo mật hàng tháng của hãng.

Trong dòng Galaxy S, bản cập nhật cho các mẫu Galaxy S26, S26+ và S26 Ultra, cùng loạt máy đời trước như S25, S25+, S25 Ultra, S25 FE và S25 Edge. Những mẫu cũ hơn gồm S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE cũng như S23, S23+ và S23 Ultra đều nằm trong danh sách lần này.

Dòng Galaxy Z ghi nhận số lượng thiết bị được cập nhật khá lớn, trải từ mẫu gập ba Galaxy Z TriFold, các mẫu Fold 7 và Flip 7 cùng bản Flip 7 FE, cho đến những thế hệ cũ hơn như Fold 6, Flip 6, Fold 5, Flip 5, Fold 4 và Flip 4. Như vậy phần lớn máy gập của Samsung ra mắt trong vài năm gần đây đều đã được vá lỗi bảo mật tháng này.

Ở phân khúc tầm trung, các mẫu Galaxy A57, A56, A55 và A54 nhận cập nhật cùng đợt với A35, A33, A27, A26, A25, A17, A16 và A15. Dòng M cũng góp mặt với mẫu Galaxy M34, cho thấy Samsung không bỏ quên phân khúc giá rẻ trong lần vá lỗi này.

Về máy tính bảng, bản cập nhật xuất hiện trên Galaxy Tab S11 và Tab S11 Ultra, cùng các mẫu Tab S10 Lite, Tab S10+, Tab S10 Ultra, Tab S10 FE và Tab S10 FE+. Những mẫu đời cũ hơn như Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra, Tab S9 FE, Tab S9 FE+, Tab Active 5 và Tab A11 cũng nằm trong danh sách được cập nhật.

Đối với đồng hồ thông minh, ngoài Galaxy Watch 8 và Watch 8 Classic công bố sớm hơn dự kiến, Samsung còn phát bản cập nhật cho Watch 7, Watch Ultra, Watch 6 và Watch 6 Classic. Nhiều thiết bị Galaxy khác hiện vẫn chưa nhận được bản cập nhật này, và danh sách trên có thể được bổ sung trong thời gian tới khi Samsung tiếp tục mở rộng phạm vi phát hành.

Bản cập nhật tháng 7 không mang lại thay đổi giao diện hay tính năng mới nào, nhưng có ý nghĩa quan trọng về mặt an toàn dữ liệu. Cụ thể, bản cập nhật bảo mật lần này xử lý tổng cộng 57 lỗ hổng bảo mật trên nền tảng Android và One UI. Trong số đó, 41 lỗ hổng đến từ phía Google, bao gồm 5 lỗi ở mức nghiêm trọng và 36 lỗi ở mức cao. Riêng 16 lỗ hổng còn lại là các bản vá dành riêng cho phần mềm của Samsung.

Do Samsung triển khai cập nhật theo từng đợt tùy khu vực, thời điểm người dùng nhận được bản cập nhật có thể khác nhau tùy quốc gia và nhà mạng. Để kiểm tra, người dùng có thể vào ứng dụng Cài đặt, sau đó chọn mục Cập nhật phần mềm rồi bấm Tải về và cài đặt. Thông tin chi tiết về các lỗ hổng được Samsung công bố trên trang bảo mật chính thức của hãng.