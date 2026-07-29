iPhone Fold, tên gọi mà giới công nghệ tạm đặt cho chiếc điện thoại gập đầu tiên của Apple, nhiều khả năng xuất hiện trong sự kiện tháng 9 năm 2026 cùng bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, khép lại hơn một thập kỷ đồn đoán xoay quanh tham vọng gập màn hình của hãng. Cần nói rõ ngay từ đầu rằng mọi số liệu trong bài đến từ tin đồn, nguồn rò rỉ chuỗi cung ứng và nhận định của giới phân tích, Apple chưa xác nhận chính thức bất kỳ chi tiết kỹ thuật nào, kể cả tên gọi cuối cùng của sản phẩm.

Một số tin đồn cho rằng máy sẽ ra mắt đúng thời điểm cùng dòng 18 Pro, trong khi số khác cho rằng lịch trình có thể lùi sang tháng 10 vì trục trặc sản xuất. Về tên gọi, giới thạo tin dùng cả hai phương án là "iPhone Fold" và "iPhone Ultra", nhưng khả năng Apple chọn đúng cái tên "iPhone Fold" không cao, bởi Samsung đã sở hữu tên gọi Galaxy Fold và Apple thường tránh trùng lặp với đối thủ. Nhà báo Mark Gurman của Bloomberg mô tả đây sẽ là cuộc đại tu lớn nhất trong lịch sử iPhone, một nhận định đáng lưu tâm dù bản thân vẫn là quan điểm cá nhân của phóng viên chứ chưa phải xác nhận từ Apple.

Tin đồn cho rằng độ mỏng khi mở có thể đạt 4,5mm

Thiết kế kiểu sách, màn hình 4:3 và tham vọng xóa nếp gấp

Trước khi chốt phương án cuối, Apple thử nghiệm nhiều kiểu gập khác nhau, trong đó có kiểu gập giữa theo chiều ngang để mở ra thành một thiết bị cỡ iPad, và kiểu vỏ sò gập dọc. Cuối cùng, hãng chọn thiết kế dạng sách với màn hình phụ cùng camera dùng khi máy gập lại, còn màn hình chính lớn hơn nằm bên trong khi mở ra. Điểm khác biệt so với phần lớn máy gập trên thị trường, vốn cao hơn rộng, nằm ở tỷ lệ khung hình 4:3 giống iPad mà tin đồn gán cho iPhone Fold, khiến máy trông rộng và ngắn hơn khi mở.

Về kích thước, máy đóng khoảng 5,5 inch và mở ra khoảng 7,8 inch, nhỏ hơn một chút so với iPad mini 8,3 inch, mang lại cảm giác sử dụng gần với máy tính bảng cỡ nhỏ. Độ mỏng khi mở có thể đạt 4,5mm, con số sẽ khiến iPhone Fold trở thành thiết bị mỏng nhất mà Apple từng sản xuất, mỏng hơn cả iPhone Air hiện tại với độ dày 5,6mm và mỏng hơn kỷ lục hiện thời là iPad Pro 13 inch ở mức 5,1mm; khi gập lại, độ dày có thể rơi vào khoảng 9 đến 9,5mm, dù một vài tin đồn cho rằng con số thực tế có thể nhỉnh hơn đôi chút.

Apple được cho là đã theo đuổi mục tiêu loại bỏ nếp gấp "bất kể chi phí"

Khung máy được cho là kết hợp titan ở những vị trí chịu lực để chống cong vênh và nhôm ở các phần còn lại nhằm tản nhiệt và giữ trọng lượng ở mức thấp. Nhà phân tích Jeff Pu từng đưa ra khả năng Apple phát triển song song hai phiên bản kích thước 7,9 inch và 8,3 inch, tuy vậy đến nay chưa có nguồn tin nào khác xác nhận chi tiết này, nên thông tin này vẫn ở dạng suy đoán chưa kiểm chứng. Một nguồn rò rỉ khác đưa ra con số cụ thể hơn, cho rằng màn hình trong đạt 7,76 inch với độ phân giải 2.713 x 1.920, còn màn hình ngoài đạt 5,49 inch với độ phân giải 2.088 x 1.422 và tỷ lệ 4:3, trong khi một nguồn khác lại nói màn hình mở ra chỉ ở mức 7,6 inch; đây đều là số liệu chưa được Apple xác minh.

Việc xóa gần hết nếp gấp màn hình chính là lý do khiến Apple trì hoãn ra mắt máy gập suốt nhiều năm qua, và theo tin đồn gần đây, vấn đề này dường như đã được xử lý phần lớn. Apple được cho là theo đuổi mục tiêu loại bỏ nếp gấp bằng mọi giá và đã phát triển một loại vật liệu mới khiến nếp gấp gần như biến mất khi mở máy.

Để đạt được điều này, Apple dự kiến dùng kính siêu mỏng với nhà cung ứng chính có thể là Lens Technology của Trung Quốc, trong khi Corning cung cấp nguyên liệu thô, lý do được cho là Lens Technology có kinh nghiệm gia cường kính và hạn chế nứt cạnh sau khi cắt. Tấm nền hiển thị thế hệ mới do Samsung sản xuất theo một quy trình tùy biến mà Apple nắm bằng sáng chế, tích hợp cảm biến chạm trực tiếp vào tấm nền và giảm độ dày khoảng 19%, mang lại cấu trúc nhẹ hơn, cứng cáp hơn, đồng thời đáp ứng yêu cầu của Apple về độ mỏng, hiệu suất năng lượng và độ sáng. Một khung kính cấu trúc ở giữa máy giúp giảm nếp gấp hiển thị, kết hợp cùng lớp lọc màu tích hợp trên lớp đóng gói và module phân cực tròn nhằm cải thiện độ thuần khiết màu sắc và khả năng truyền sáng.

Thiết kế bản lề

Những tiến bộ trong keo dán quang học trong suốt, viết tắt là OCA, cũng góp phần quan trọng vào việc giảm nếp gấp, bởi chỉ một sai lệch rất nhỏ giữa các thành phần của tấm nền cũng có thể gây nứt vi mô hoặc biến dạng, từ đó tạo ra nếp gấp rõ rệt. Công thức OCA mới giữ được độ dẻo trong suốt quá trình uốn cong dần dần và có thể len vào những điểm gồ ghề li ti, nhờ đó giảm tán xạ ánh sáng cùng độ nhìn thấy của nếp gấp. Theo nguồn tin rò rỉ, độ sâu nếp gấp trên iPhone Fold có thể dưới 0,15mm với góc gấp dưới 2,5 độ, góc càng nhỏ đồng nghĩa với việc chuyển tiếp giữa hai nửa màn hình càng mượt và phẳng. Samsung không công bố số liệu nếp gấp trên sản phẩm của mình nên việc so sánh trực tiếp giữa hai hãng vẫn là điều khó thực hiện ở thời điểm này.

Bản lề là một mắt xích khác trong bài toán chống nếp gấp. Apple dự kiến dùng kim loại lỏng, còn gọi là kim loại vô định hình, cho bản lề nhằm tăng độ bền, đây cũng có thể là kỹ thuật giúp loại bỏ nếp gấp vốn gây khó cho các máy gập khác. Loại kim loại này có cấu trúc chống uốn, chống biến dạng và chống móp tốt hơn kim loại truyền thống nhờ đặc tính hình thành trong quá trình gia nhiệt rồi làm nguội nhanh, cứng hơn hợp kim titan và có vẻ ngoài gần giống thép không gỉ, trong khi Apple cũng có thể kết hợp thêm titan và thép không gỉ cho phần bản lề. Một số tin đồn cho biết Apple đang gặp trục trặc với bản lề, cụ thể là bản lề chưa đạt tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng khi thử nghiệm đóng mở liên tục ở tần suất cao, dù vấn đề này được cho là chưa ảnh hưởng đến thời điểm ra mắt dự kiến.

Minh họa mô hình bằng công nghệ in 3D: Ảnh: Vadim Yuryev

Những mô hình dựng bằng công nghệ in 3D lưu hành trên mạng cho hình dung sơ bộ về diện mạo máy, dù chưa hoàn toàn chính xác vì Apple chưa công bố thông số cuối cùng, nhưng khá phù hợp với các tin đồn ở mức 7,6 đến 7,8 inch khi mở và 5,5 inch khi gập. Máy nhỏ hơn iPad mini nhưng sẽ sở hữu màn hình lớn nhất trong lịch sử iPhone, với tỷ lệ 4:3 và hình dáng ngắn, rộng kiểu cuốn sách. Mô hình dummy đầu tiên xuất hiện từ đầu tháng 4, sau đó có thêm nhiều hình ảnh khác trong những tuần kế tiếp, cho thấy cụm camera nhô lên nhưng không trải dài toàn bộ mặt lưng, hệ thống camera hai ống kính và khung máy mỏng. Các mô hình này không có dấu hiệu của nút Action hay vòng nam châm MagSafe, có thể do độ mỏng của máy khiến Apple phải lược bỏ những chi tiết ấy, và máy cũng được dự đoán không có khay SIM vật lý, tương tự cách Apple đã làm với iPhone Air. Bởi dựa trên dữ liệu CAD rò rỉ từ chuỗi cung ứng của Apple, các mô hình dummy dạng này thường cho độ chính xác khá cao so với sản phẩm thật sau khi ra mắt.

Thiết bị có cụm camera nhô lên nhưng không trải rộng toàn bộ mặt sau

Ốp lưng rò rỉ sớm nhất cho thấy thiết kế tách đôi với cụm cắt hình thanh dành cho camera kép, vùng tròn cho nam châm MagSafe và một khoét riêng cho nút Camera Control. Các hãng phụ kiện thường bắt tay sản xuất ốp lưng từ rất sớm để giành lợi thế ra mắt cùng lúc với sản phẩm mới, trong khi Apple không tiết lộ trước thiết kế cho đối tác nên họ phải dựa vào bản vẽ CAD và thông tin rò rỉ từ chuỗi cung ứng; thiết kế vì vậy mang tính suy đoán, nhưng đây là mảng kinh doanh giá trị lớn và tin rò rỉ trong quá khứ thường khá chính xác.

Về màu sắc, Apple được cho là tránh xa các tông màu sặc sỡ và giữ nguyên phong cách truyền thống với xám không gian, đen, bạc và trắng. Một tin đồn mô tả màu tối trên iPhone Fold thực chất là sắc chàm chứ không phải đen thuần, gần với tông Deep Blue từng xuất hiện trên iPhone 17 Pro, một trong những tông xanh đậm nhất mà Apple từng giới thiệu nhưng vẫn rõ ràng là màu xanh chứ không phải đen. Một tin đồn khác lại cho rằng máy có thể không có tùy chọn màu đen, trong khi một ảnh rò rỉ được cho là hé lộ tùy chọn màu sáng của sản phẩm.

Ảnh minh họa: macrumors

Khả năng sửa chữa cũng là điểm được nhắc tới nhiều, khi iPhone Fold được cho là dễ sửa hơn phần lớn máy gập khác trên thị trường. Leaker người Trung Quốc có tên Instant Digital mô tả Apple áp dụng cách làm mà anh gọi là "logic kỹ thuật nền tảng chặt chẽ", với thiết kế theo module giúp loại bỏ hệ thống dây cáp ruy băng chạy chằng chịt bên trong máy, vốn là điểm gây phức tạp cho nhiều máy gập cạnh tranh. Theo mô tả này, Apple đặt bo mạch chủ ở cạnh phải máy, còn dây cáp cho nút âm lượng chạy theo hướng lên trên thay vì cắt ngang mặt sau màn hình, qua đó tối đa hóa không gian bên trong; Apple cũng được cho là áp dụng thiết kế xếp lớp mới, dành gần như toàn bộ diện tích bên trong cho màn hình và pin.

Vì khung máy quá mỏng để chứa cụm camera TrueDepth, iPhone Fold sẽ không có Face ID mà thay vào đó là nút nguồn tích hợp Touch ID, tương tự cách Apple làm trên nhiều mẫu iPad. Máy có thể có thêm camera dạng lỗ khoét ở mặt trước phục vụ selfie cho cả màn hình trong lẫn màn hình ngoài, nhưng việc mở khóa sinh trắc học trên toàn bộ thiết bị sẽ chỉ dựa vào Touch ID.

Ốp lưng cho iPhone màn hình gập. Ảnh: macrumors

Cấu hình, camera, kết nối và pin

Bên trong hệ điều hành, Apple dường như đã chuẩn bị cho iPhone Fold từ khá lâu. iOS 27 xuất hiện nhiều tham chiếu mới liên quan tới thiết bị gập, đi kèm với việc Apple nhấn mạnh vào bố cục ứng dụng linh hoạt, phù hợp với những màn hình có kích thước khác thường. Apple yêu cầu nhà phát triển ngừng thiết kế ứng dụng cho một thiết bị cụ thể hay một hướng màn hình cố định, thay vào đó hướng tới một dải kích thước và tỷ lệ khung hình linh động hơn; iOS 27 cũng hỗ trợ đổi kích thước ứng dụng trong tính năng iPhone Mirroring và trên iPad, trong khi mọi ứng dụng chạy trên iOS 27 sẽ tự động được bật tính năng đổi kích thước này. Nói cách khác, nhà phát triển được yêu cầu xem mọi ứng dụng của mình như một thứ có thể phải hoạt động trên rất nhiều hình dạng máy khác nhau trong tương lai gần.

Đáng chú ý hơn, framework của iOS 27 có nhắc tới hai khái niệm mới là "foldState" và "angleDegrees", cùng một khóa mới trả về tổng số màn hình tích hợp trên máy, chi tiết vốn chỉ cần thiết khi thiết bị sở hữu nhiều hơn một màn hình. Bản beta 4 của iOS 27 còn xuất hiện tham chiếu tới một chiếc iPhone dùng hai pin, trong khi toàn bộ cách diễn đạt trong ứng dụng Cài đặt trên các mẫu iPhone hiện hành đều nói về một pin duy nhất, khiến cách diễn đạt số nhiều này trở nên khác thường và được cho là ám chỉ iPhone Fold, thiết bị dự kiến sẽ có hai pin đặt ở hai bên máy.

Ảnh: macrumors

Về sức mạnh xử lý, iPhone Fold dự kiến dùng chip A20 sản xuất trên tiến trình 2nm của TSMC. Việc chuyển sang tiến trình này cho phép nhồi nhiều transistor hơn vào cùng một diện tích chip, từ đó cải thiện hiệu năng; theo tin đồn, A20 có thể nhanh hơn tới 15% và tiết kiệm điện hơn tới 30% so với A19. Apple cũng dự kiến áp dụng công nghệ đóng gói chip Wafer-Level Multi-Chip Module, viết tắt WMCM, của TSMC, cho phép tích hợp RAM trực tiếp lên tấm wafer cùng với CPU, GPU và Neural Engine, cách làm có thể mang lại hiệu năng tổng thể nhanh hơn, khả năng quản lý nhiệt tốt hơn và cải thiện các tác vụ Apple Intelligence.

Máy cũng dự kiến dùng công nghệ làm mát buồng hơi, kỹ thuật vốn gây khó khăn cho khâu sản xuất nhưng đã từng xuất hiện trên iPhone 17 Pro, hoạt động bằng cách lưu chuyển nước khử ion để đưa nhiệt ra khỏi chip rồi phân tán khắp khung máy. Về bộ nhớ, iPhone Fold được cho là sẽ có RAM 12GB, tương đương với iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

Ảnh: macrumors

Ở mảng camera, tin đồn cho rằng iPhone Fold có thể trang bị camera dưới màn hình cho mặt trong máy, cùng một camera dạng lỗ khoét đơn cho mặt ngoài khi máy gập lại; camera dưới màn hình này dự kiến không hỗ trợ Face ID nên Apple vẫn phải dựa vào Touch ID để mở khóa. Nếu chính xác, camera dưới màn hình có thể đạt độ phân giải 24 megapixel, mức được xem là lần đầu tiên xuất hiện trong ngành di động, bởi dù một số máy Android đã dùng camera dưới màn hình, chưa mẫu nào đạt độ phân giải cao như vậy. Tuy nhiên, chi tiết này vẫn chưa được xác minh, bởi một số nguồn tin khác lại cho rằng công nghệ camera dưới màn hình chưa đủ chín muồi để triển khai ngay trong năm 2026, nên khả năng máy chỉ dùng camera lỗ khoét thông thường cho cả mặt trước lẫn mặt sau vẫn còn bỏ ngỏ.

Ở mặt lưng, cụm camera gồm một ống kính chính và một ống kính góc siêu rộng, không có ống kính tele do khung máy không đủ chỗ chứa, và tin đồn cho rằng cả hai ống kính đều đạt độ phân giải 48 megapixel, phù hợp với xu hướng camera trên các mẫu iPhone hiện tại, qua đó nâng tổng số camera trên toàn bộ thiết bị lên bốn ống kính.

Về kết nối, iPhone Fold dự kiến dùng modem C2 thế hệ thứ hai của Apple, kế thừa modem C1X, được cho là đạt hiệu năng ngang tầm modem của Qualcomm và hỗ trợ 5G mmWave, điểm mà C1 cùng C1X trước đó chưa làm được. Modem C2 còn mang theo tính năng bảo mật vị trí mang tên Limit Precise Location, giúp giảm lượng dữ liệu vị trí mà nhà mạng có thể thu thập, theo đó nhà mạng chỉ nhận biết khu vực lân cận nơi máy hoạt động thay vì xác định chính xác tới từng địa chỉ; dù không phải nhà mạng nào cũng kích hoạt tính năng này, việc Apple mở rộng modem tự thiết kế ra toàn bộ dòng iPhone có thể thúc đẩy thêm nhiều nhà mạng tham gia để thu hút khách hàng. Modem C2 cũng có thể hỗ trợ kết nối vệ tinh 5G theo chuẩn NR-NTN, cho phép liên lạc trực tiếp giữa điện thoại và vệ tinh, đồng thời dùng vệ tinh làm đường truyền trung chuyển để mở rộng vùng phủ sóng tới những khu vực hẻo lánh; nếu được triển khai, tính năng này có thể giúp iPhone Fold truy cập Internet đầy đủ qua vệ tinh khi mạng thông thường không khả dụng, với các ứng dụng của bên thứ ba, Apple Maps và ứng dụng Ảnh nằm trong số những cái tên được Apple dự kiến cho phép hoạt động qua vệ tinh.

Cũng giống iPhone Air, iPhone Fold được cho là sẽ bỏ hẳn khay SIM vật lý và chỉ dùng eSIM. Về thời lượng sử dụng, Apple được cho là đã nỗ lực tăng hiệu suất năng lượng cho tấm nền gập đầu tiên của mình nhằm kéo dài thời lượng pin dù thân máy rất mỏng, cụ thể là giảm mạch điều khiển màn hình từ tiến trình 28nm xuống còn 16nm để tiết kiệm điện, đồng thời dự kiến dùng tế bào pin mật độ cao cho sản phẩm này. Theo tin đồn, dung lượng pin của iPhone Fold có thể nằm trong khoảng 5.400 đến 5.800 mAh, mức lớn nhất trong các dòng pin mà Apple từng trang bị cho iPhone, vượt qua kỷ lục hiện tại thuộc về iPhone 17 Pro Max với 5.088 mAh.

Ảnh: macrumors

Tên gọi, giá bán và thời điểm ra mắt

Việc đặt tên cho iPhone Fold vẫn là câu hỏi ngỏ. Một số tin đồn, trong đó có nguồn từ Macworld, cho rằng Apple sẽ gọi sản phẩm này là "iPhone Ultra" và không dùng số "18" như cách đặt tên cho iPhone 18 Pro cùng iPhone 18 Pro Max. Trong suốt quá trình rò rỉ tin tức, giới công nghệ vẫn quen gọi máy là "iPhone Fold", nhưng khả năng Apple chọn đúng cái tên này không cao vì Samsung đã sở hữu tên gọi Galaxy Fold, một sự trùng lặp mà Apple thường tránh; trong khi đó, Apple từng dùng tên Ultra cho Apple Watch và cho phiên bản CarPlay tích hợp sâu hơn với hệ thống trong xe, nên phương án "iPhone Ultra" không phải điều bất thường với chiến lược đặt tên của hãng.

Vì màn hình iPhone Fold được đồn có tỷ lệ 4:3 giống iPad và kích thước gần bằng iPad mini, đây nhiều khả năng sẽ là lần đầu tiên một chiếc iPhone chạy được hai ứng dụng cạnh nhau, đi kèm phiên bản đa nhiệm được đơn giản hóa cho phù hợp với màn hình gập. Apple cập nhật iOS để thích ứng với màn hình lớn hơn này, các ứng dụng trên iPhone Fold sẽ có thêm thanh bên ở cạnh trái tương tự cách bố trí trên iPadOS. Dù mang một số đặc điểm giống iPad, máy sẽ không chạy iPadOS và không hỗ trợ trực tiếp ứng dụng dành cho iPad, Apple thay vào đó dự kiến xây dựng bộ API riêng để giúp nhà phát triển chuyển đổi ứng dụng của họ sang bố cục phù hợp với iPhone Fold.

Mức giá được dự đoán là điểm gây chú ý nhất, khi iPhone Fold có thể có giá gần gấp đôi so với iPhone 17 Pro Max. Nhà phân tích Ming-Chi Kuo dự đoán khoảng giá 2.000 đến 2.500 USD, và Mark Gurman của Bloomberg cũng đưa ra một khoảng giá tương tự. Trong khi đó, các nhà phân tích của UBS cho rằng Apple sẽ định giá 1.800 đến 2.000 USD, Fubon Research dự đoán con số 2.400 USD, còn IDC nhận định giá bán trung bình sẽ rơi vào khoảng 2.500 USD, với một số phiên bản có thể lên tới 3.000 USD. Sự chênh lệch giữa các dự đoán cho thấy chưa có nguồn tin nào thực sự nắm được mức giá chính thức, và con số cuối cùng chỉ có thể được xác nhận khi Apple chính thức công bố sản phẩm.

Apple đang cập nhật iOS để phù hợp với màn hình lớn hơn của iPhone Fold. Ảnh: macrumors

Theo tin đồn, iPhone Fold sẽ có ba tùy chọn dung lượng lưu trữ gồm 256GB, 512GB và 1TB, với một nguồn tin đưa ra mức giá tham khảo cho từng phiên bản như bảng dưới đây. Cần lưu ý đây chỉ là số liệu từ một nguồn rò rỉ, chưa được Apple xác nhận.

Dung lượng lưu trữ Giá tham khảo theo tin đồn 256GB Khoảng 2.320 USD 512GB Khoảng 2.610 USD 1TB Khoảng 2.900 USD

Về thời điểm ra mắt, các nguồn tin vẫn chưa thống nhất với nhau. Một số cho rằng iPhone Fold sẽ trễ hẹn qua khỏi tháng 9 vì vấn đề sản xuất ở giai đoạn cuối, trong khi số khác vẫn tin máy sẽ ra mắt đúng lịch trong tháng 9. Một kịch bản được nhắc tới là Apple có thể giới thiệu iPhone Fold vào tháng 9 cùng bộ đôi 18 Pro, sau đó mới mở bán trước ở một thời điểm muộn hơn; nhà phân tích Ming-Chi Kuo cho rằng Apple nhiều khả năng áp dụng chiến lược ra mắt trễ tương tự cách hãng từng làm với iPhone X năm 2017, khi sản phẩm được công bố vào tháng 9 nhưng chỉ chính thức bán ra vào tháng 10, bởi những thách thức trong khâu sản xuất dường như đã giới hạn sản lượng ban đầu của máy gập. Nếu iPhone Fold thực sự ra mắt vào tháng 9 cùng dòng 18 Pro, khả năng khan hàng ngay từ đầu là khá cao, bởi nhiều báo cáo đều đồng thuận rằng đây là thiết bị phức tạp về mặt sản xuất và từng vướng một số vấn đề chế tạo trong quá trình phát triển.

Bên cạnh iPhone Fold, tin đồn còn cho biết Apple đang tìm hiểu thêm những thiết bị gập khác, bao gồm iPad và MacBook dùng tấm nền OLED gập. Những tin đồn ban đầu từng cho rằng Apple sẽ ra mắt một chiếc iPad hoặc Mac gập trước khi tới lượt iPhone, nhưng các thông tin gần đây cho thấy iPhone Fold nhiều khả năng sẽ là sản phẩm gập đầu tiên của Apple ra mắt công chúng. Sau khi trình làng thế hệ đầu tiên trong năm 2026, Apple được cho là sẽ giới thiệu phiên bản iPhone gập thế hệ thứ hai vào năm 2027, trùng với dịp kỷ niệm 20 năm ra đời của chiếc iPhone đầu tiên.

Nhìn chung, bức tranh về iPhone Fold hiện vẫn được ghép lại chủ yếu từ rò rỉ chuỗi cung ứng, mô hình dummy và dự đoán của giới phân tích, nên nhiều chi tiết, đặc biệt là giá bán, ngày ra mắt chính thức và tên gọi cuối cùng, hoàn toàn có thể thay đổi cho tới khi Apple tự mình xác nhận trên sân khấu.