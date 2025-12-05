Apple chuẩn bị ra mắt iPhone Fold: Điện thoại màn hình gập không nết nhăn

Thiết kế màn hình gập không nếp nhăn

Màn hình gập trở thành rào cản kỹ thuật lớn nhất khiến Apple trì hoãn kế hoạch tung ra điện thoại thông minh dạng gập từ năm 2023. Trong hai năm qua, công ty đã loại bỏ hàng loạt thiết kế bản lề và tấm nền do chưa đáp ứng tiêu chuẩn về độ phẳng bề mặt.

Theo đó Apple đặt ra yêu cầu khắt khe: tấm nền phải hoàn toàn không xuất hiện nếp nhăn sau nhiều lần gập mở. Đây là điều kiện tiên quyết để Apple chấp nhận gia nhập phân khúc này, thay vì vội vàng tung sản phẩm như các đối thủ.

Nguồn tin cho biết Apple đang phối hợp hai nhà cung ứng Shin Zu Shing và Amphenol để chế tạo bản lề sử dụng kim loại lỏng. Vật liệu này có khả năng chống biến dạng tốt hơn các loại hợp kim thông thường hiện nay.

Sản phẩm iPhone Fold

Hệ thống bản lề được thiết kế đồng bộ với cơ chế uốn của tấm nền. Sự phối hợp này giúp giảm tối đa vết hằn xuất hiện ở vị trí gập. Sau hàng nghìn lần mở đóng, bề mặt vẫn giữ được độ phẳng như màn hình thông thường.

iPhone Fold được kỳ vọng mang lại trải nghiệm hiển thị phẳng mịn, loại bỏ hoàn toàn dấu gấp ở giữa màn hình. Tuổi thọ của cụm bản lề cũng vượt trội so với các thiết bị gập hiện có trên thị trường.

Các chuyên gia công nghệ nhận định đây sẽ là lợi thế cạnh tranh lớn nhất của Apple khi bước vào phân khúc điện thoại gập. Người dùng từ lâu phàn nàn về vết nhăn rõ ràng trên Galaxy Fold hay các dòng gập khác sau vài tháng sử dụng.

Việc Apple chấp nhận chờ đợi hai năm để hoàn thiện công nghệ thay vì ra mắt sản phẩm sớm cho thấy chiến lược tập trung vào chất lượng. Hãng Táo khuyết muốn đảm bảo iPhone Fold đáp ứng tiêu chuẩn cao về độ bền và khả năng hiển thị trước khi tung ra thị trường.

Chỉ khi phát triển được tấm nền đạt tiêu chuẩn, Apple mới chấp nhận dấn thân vào cuộc đua điện thoại màn hình gập đang chứng kiến sự tham gia của Samsung, Huawei, Oppo và nhiều thương hiệu khác.

Hoàn thiện hệ thống tản nhiệt và chuyển sang giai đoạn tiền sản xuất

Cùng với màn hình, Apple cũng hoàn thiện hệ thống tản nhiệt buồng hơi, tương tự công nghệ trên iPhone 17 Pro và 17 Pro Max. Linh kiện này giúp duy trì hiệu năng trong các tác vụ nặng như chơi game và đa nhiệm, đồng thời đáp ứng yêu cầu tản nhiệt trong cấu trúc thiết bị gập vốn chật hẹp hơn điện thoại dạng thanh truyền thống.

Hệ thống tản nhiệt buồng hơi là một trong những điểm nổi bật của iPhone Fold

Theo PhoneArena, sau khi màn hình không nếp nhăn được chốt thiết kế vào đầu năm nay, iPhone Fold đã bước vào giai đoạn EVT (Engineering Validation Test). Đây là thời điểm Apple kiểm tra tính ổn định của từng phiên bản kỹ thuật, đánh giá mức độ đáp ứng các mục tiêu thiết kế trước khi sang bước tiền sản xuất.

Foxconn, đối tác lắp ráp truyền thống của Apple, được cho là đã thiết lập dây chuyền riêng phục vụ mẫu máy này. Các nhà cung cấp linh kiện như TSMC, Largan Precision, Samsung hay Shin Zu Shing đều trong trạng thái sẵn sàng khi Apple phát tín hiệu chuyển sang sản xuất hàng loạt.

Chip A20 Pro và hướng định vị của Apple đối với dòng máy điện thoại màn hình gập

Nguồn tin từ chuỗi cung ứng cho biết iPhone Fold sẽ sử dụng chip A20 Pro sản xuất trên quy trình 2nm. Đây là mẫu chip dự kiến xuất hiện trên iPhone 18 Pro và 18 Pro Max, đánh dấu bước nâng cấp quan trọng về hiệu năng và khả năng xử lý đồ họa.

Việc trang bị chip cao cấp cho sản phẩm mới cho thấy Apple muốn định vị iPhone Fold ngang với dòng Pro, không phải thiết bị thử nghiệm hay sản phẩm phụ. Công ty đặt mục tiêu xuất xưởng từ 7 đến 9 triệu chiếc trong năm đầu, cao hơn phần lớn mục tiêu của các hãng Android đối với dòng máy gập mới ra mắt.

Tuy vậy, Apple cũng đối mặt áp lực lớn khi phải đảm bảo độ hoàn thiện cao ngay trong lần xuất hiện đầu tiên.

Giá bán cao và câu hỏi về vai trò của iPhone Fold trong chiến lược của Apple

Một trong những điểm gây chú ý là mức giá dự kiến của iPhone Fold. Các nguồn tin cho biết thiết bị có thể có giá từ 1.800 đến 2.500 USD, trong đó mức giá 2.400 USD được xem là khả thi nhất. Đây sẽ là chiếc iPhone đắt nhất từ trước đến nay, vượt cả dòng Pro Max trong nhiều năm qua.

Mức giá cao đặt ra câu hỏi về tệp khách hàng mục tiêu cũng như cách Apple định vị thiết bị. iPhone Fold có thể đóng vai trò tương tự iPhone đời đầu, sản phẩm mở đường cho chuẩn điện thoại kế tiếp, nhưng cũng có khả năng trở thành thiết bị dành cho nhóm người dùng hẹp nếu giá bán quá cao so với mặt bằng chung.

Thời điểm này, những vấn đề xoay quanh độ bền, tuổi thọ bản lề và khả năng cạnh tranh về tính tiện dụng vẫn chưa có lời giải. Dù vậy, với uy tín thương hiệu và kinh nghiệm kiểm soát hệ sinh thái thiết bị, Apple vẫn được kỳ vọng có thể tạo ra sản phẩm đủ sức thiết lập chuẩn mới cho thị trường màn hình gập.

Tác động iPhone Fold có thể tạo ra đối với thị trường điện thoại màn hình gập

Sự xuất hiện của Apple thường tạo ra thay đổi lớn trong ngành công nghệ. Trường hợp iPhone năm 2007 là ví dụ rõ nét, khi thiết bị này đã định nghĩa lại khái niệm smartphone. Với iPhone Fold, giới phân tích nhận định Apple có thể khiến phân khúc màn hình gập chuyển từ thị trường ngách sang thị trường phổ thông cao cấp, buộc các hãng khác điều chỉnh chiến lược sản phẩm.

Samsung, nhà sản xuất điện thoại gập lớn nhất thế giới, cùng các đối tác sản xuất linh kiện như TSMC, Largan hay Amphenol có thể hưởng lợi từ nhu cầu linh kiện tăng cao nếu iPhone Fold đạt doanh số như kỳ vọng.

Hiện Apple chưa xác nhận thời điểm ra mắt, nhưng với tiến độ hiện tại, nhiều dự đoán cho rằng mẫu máy này có thể xuất hiện vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Quyết định của Apple sẽ định hình hướng phát triển của toàn ngành trong giai đoạn tiếp theo.