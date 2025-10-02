Chuyển động số
Tư vấn chỉ dẫn

Hướng dẫn tắt quảng cáo, tăng cường bảo mật trên điện thoại Samsung

Anh Xuân

Anh Xuân

00:11 | 02/10/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Quảng cáo xuất hiện liên tục trên điện thoại Samsung đang trở thành vấn đề gây khó chịu cho nhiều người dùng. Các banner quảng cáo, cửa sổ pop-up hay video quảng cáo không chỉ làm gián đoạn trải nghiệm sử dụng mà còn tiêu tốn dung lượng pin và dữ liệu di động. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn các phương pháp hiệu quả để chặn quảng cáo trên thiết bị Samsung.
Hướng dẫn cài đặt và gỡ Hướng dẫn cài đặt và gỡ 'Mã khóa màn hình Zalo'
Cách chặn tải ứng dụng trên điện thoại Android bảo vệ trẻ em trước ứng dụng độc hại Cách chặn tải ứng dụng trên điện thoại Android bảo vệ trẻ em trước ứng dụng độc hại
Lỗi Wi-Fi trên iPhone 17: Nguyên nhân và biện pháp khắc phục Lỗi Wi-Fi trên iPhone 17: Nguyên nhân và biện pháp khắc phục
Hướng dẫn tắt quảng cáo, tăng cường bảo mật trên điện thoại Samsung
Cách chặn hiển thị quảng cáo trên điện thoại Samsung

Những lý do nên chặn quảng cáo trên điện thoại Samsung?

  • Nâng cao trải nghiệm người dùng. Quảng cáo xuất hiện đột ngột có thể làm gián đoạn công việc hoặc giải trí của bạn. Việc loại bỏ chúng giúp bạn tập trung hơn vào nội dung chính.
  • Tiết kiệm tài nguyên thiết bị. Quảng cáo tiêu tốn đáng kể dữ liệu di động và pin. Theo một số nghiên cứu, quảng cáo có thể chiếm tới 20-30% lưu lượng dữ liệu khi lướt web.
  • Tăng cường bảo mật. Một số quảng cáo có thể chứa mã độc hoặc liên kết đến trang web lừa đảo. Chặn quảng cáo giúp giảm thiểu nguy cơ bị tấn công bởi phần mềm độc hại.
  • Cải thiện hiệu suất. Khi giảm tải các quảng cáo, trình duyệt và ứng dụng của bạn sẽ hoạt động mượt mà và nhanh chóng hơn.

Phương pháp 1: Tắt cá nhân hóa quảng cáo trong cài đặt hệ thống

Đây là cách đơn giản và nhanh chóng nhất để giảm thiểu quảng cáo trên thiết bị Samsung:

  1. Mở ứng dụng Cài đặt trên điện thoại
Hướng dẫn tắt quảng cáo, tăng cường bảo mật trên điện thoại Samsung
  1. Cuộn xuống và chọn mục Google
Hướng dẫn tắt quảng cáo, tăng cường bảo mật trên điện thoại Samsung
  1. Nhấn vào Quảng cáo
Hướng dẫn tắt quảng cáo, tăng cường bảo mật trên điện thoại Samsung
  1. Bật tùy chọn Tắt Cá nhân hóa quảng cáo
Hướng dẫn tắt quảng cáo, tăng cường bảo mật trên điện thoại Samsung
  1. Xác nhận bằng cách chọn OK
Hướng dẫn tắt quảng cáo, tăng cường bảo mật trên điện thoại Samsung

Sau khi thực hiện các bước này, hệ thống sẽ ngừng thu thập thông tin cá nhân của bạn để hiển thị quảng cáo có liên quan. Mặc dù quảng cáo vẫn có thể xuất hiện, nhưng chúng sẽ ít mang tính xâm phạm hơn.

Phương pháp 2: Sử dụng bộ chặn quảng cáo trên Samsung Internet

Samsung Internet, được đánh giá là một trong những trình duyệt tốt nhất trên các thiết bị Samsung sử dụng hệ điều hành Android và có tích hợp khả năng chặn quảng cáo. Samsung Internet được đánh giá vượt trội hơn Google Chrome ở nhiều khía cạnh, nổi bật với tốc độ xử lý nhanh và tích hợp nhiều tính năng hữu ích.

  1. Cài đặt trình duyệt Samsung Internet Browser
Hướng dẫn tắt quảng cáo, tăng cường bảo mật trên điện thoại Samsung
  1. Nhấn vào biểu tượng ba gạch ngang ở góc dưới bên phải
Hướng dẫn tắt quảng cáo, tăng cường bảo mật trên điện thoại Samsung
  1. Chọn Bộ chặn quảng cáo từ menu
Hướng dẫn tắt quảng cáo, tăng cường bảo mật trên điện thoại Samsung
  1. Tải xuống và cài đặt một ứng dụng chặn quảng cáo được đề xuất
Hướng dẫn tắt quảng cáo, tăng cường bảo mật trên điện thoại Samsung

Các bộ chặn quảng cáo phổ biến như Adblock, AdClear for Samsung Internet, AdGuard Content Blocker hay Crystal Adblock for Samsung Adblock for Samsung Internet Browser đều tương thích tốt với Samsung Internet. Sau khi cài đặt, bộ chặn sẽ tự động hoạt động mỗi khi người dùng duyệt web.

Phương pháp 3: Samsung Internet giúp chặn các trang web không mong muốn

Samsung Internet cung cấp tính năng chặn các trang web không mong muốn, ngăn việc chuyển hướng người dùng đến các trang không mong muốn một cách mượt mà và ít gây phiền toái hơn so với Chrome. Để bật tính năng này, người dùng chỉ cần vào Menu trên điện thoại làm theo các bước sau:

1. Nhấn vào biểu tượng hồ sơ ở góc trên bên trái

Hướng dẫn tắt quảng cáo, tăng cường bảo mật trên điện thoại Samsung

2. Chọn Cài đặt, sau đó chọn Cài đặt trang web

Hướng dẫn tắt quảng cáo, tăng cường bảo mật trên điện thoại Samsung

3. Chọn riêng tư và bảo mật

Hướng dẫn tắt quảng cáo, tăng cường bảo mật trên điện thoại Samsung

4. Chặn trang web không mong muốn bằng cách kích hoạt nút gạt sang bên phải

Hướng dẫn tắt quảng cáo, tăng cường bảo mật trên điện thoại Samsung

Ngoài ra: Samsung Internet còn có chế độ "bí mật" tương tự chế độ ẩn danh của Google, cho phép duyệt web riêng tư và tách biệt hoàn toàn với dữ liệu cá nhân. Điểm nổi bật là chế độ này được bảo vệ bằng mật khẩu, vân tay hoặc nhận diện khuôn mặt, tăng cường quyền riêng tư hơn so với các trình duyệt khác. Để kích hoạt, người dùng vào Cài đặt -> Riêng tư và bảo mật -> Cài đặt chế độ Bí mật, rồi chọn phương thức mở khóa thích hợp.

Hướng dẫn tắt quảng cáo, tăng cường bảo mật trên điện thoại Samsung

Phương pháp 4: Loại bỏ quảng cáo trên màn hình khóa

Một số ứng dụng có thể hiển thị quảng cáo ngay cả trên màn hình khóa. Để xác định và gỡ bỏ các ứng dụng này:

  1. Truy cập Google Play Store
  2. Nhấn vào ảnh đại diện ở góc trên bên phải
  3. Chọn Quản lý ứng dụng và thiết bị, sau đó chọn Quản lý
  4. Nhấn vào biểu tượng lọc và chọn Dùng nhiều nhất
  5. Kiểm tra danh sách các ứng dụng hiển thị

Nếu bạn thấy các ứng dụng mà bạn không thường xuyên sử dụng nhưng lại xuất hiện trong danh sách "Dùng nhiều nhất", đó có thể là nguồn gốc của quảng cáo trên màn hình khóa. Hãy gỡ cài đặt các ứng dụng đáng ngờ này.

Phương pháp 5: Hạn chế quyền truy cập của ứng dụng

Nhiều ứng dụng lạm dụng quyền "xuất hiện trên cùng" để hiển thị quảng cáo. Bạn có thể thu hồi quyền này:

  1. Vào Cài đặt trên điện thoại
  2. Chọn Ứng dụng
  3. Nhấn vào biểu tượng ba chấm ở góc trên bên phải
  4. Chọn Truy cập đặc biệt
  5. Nhấn vào Xuất hiện trên cùng
  6. Tắt quyền này cho các ứng dụng mà bạn nghi ngờ đang hiển thị quảng cáo

Việc hạn chế quyền này sẽ ngăn các ứng dụng hiển thị nội dung chồng lên trên các ứng dụng khác, từ đó giảm thiểu quảng cáo pop-up.

Phương pháp 6: Chặn cửa sổ pop-up trên Chrome

Pop-up là dạng quảng cáo phổ biến và gây khó chịu nhất. Để chặn chúng trên Chrome:

  1. Mở Google Chrome
  2. Nhấn vào biểu tượng ba chấm ở góc trên bên phải
  3. Chọn Cài đặt
  4. Vào Cài đặt trang web
  5. Chọn Cửa sổ bật lên và liên kết chuyển hướng
  6. Đảm bảo tùy chọn chặn được bật

Sau khi thực hiện, Chrome sẽ tự động chặn hầu hết các cửa sổ pop-up khi bạn lướt web.

Việc chặn quảng cáo trên điện thoại Samsung không chỉ giúp cải thiện trải nghiệm sử dụng mà còn bảo vệ thiết bị khỏi các mối đe dọa bảo mật. Bằng cách áp dụng các phương pháp trên, bạn có thể kiểm soát tốt hơn những nội dung hiển thị trên điện thoại của mình và tận hưởng không gian số an toàn, thoải mái hơn.

Câu hỏi thường gặp

Quảng cáo trên điện thoại có thể chứa virus không?

Có, một số quảng cáo có thể chứa mã độc hoặc dẫn đến trang web lừa đảo. Đặc biệt các quảng cáo xuất hiện từ ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc trang web đáng ngờ. Để bảo vệ thiết bị, bạn nên cài đặt phần mềm diệt virus uy tín như AVG Antivirus, Kaspersky Mobile Antivirus hoặc Avast Antivirus.

Tắt quảng cáo có ảnh hưởng đến ứng dụng miễn phí không?

Nhiều ứng dụng miễn phí dựa vào doanh thu quảng cáo để duy trì hoạt động. Tuy nhiên, việc chặn quảng cáo xâm phạm hoặc nguy hiểm là quyền của người dùng. Nếu bạn muốn hỗ trợ nhà phát triển, hãy cân nhắc mua phiên bản trả phí hoặc cho phép quảng cáo từ các ứng dụng đáng tin cậy.

tắt-quảng-cáo-samsung chặn-quảng-cáo-android samsung-internet-browser bảo-mật-điện-thoại tối-ưu-samsung

Bài liên quan

Có thể bạn quan tâm

Cách chặn tải ứng dụng trên điện thoại Android bảo vệ trẻ em trước ứng dụng độc hại

Cách chặn tải ứng dụng trên điện thoại Android bảo vệ trẻ em trước ứng dụng độc hại

Tư vấn chỉ dẫn
Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết các phương pháp khóa, CH Play, Google Play Store và chặn cài đặt ứng dụng không phù hợp, giúp các bậc phụ huynh yên tâm hơn khi cho con em sử dụng điện thoại Android.
Sự kiện Toàn cảnh thị trường bất động sản quý 3/2025: Đón đầu nhịp dẫn của thị trường

Sự kiện Toàn cảnh thị trường bất động sản quý 3/2025: Đón đầu nhịp dẫn của thị trường

Tư vấn chỉ dẫn
Ngày 7/10 tới đây, Batdongsan.com.vn sẽ tổ chức sự kiện online Toàn cảnh thị trường bất động sản quý 3/2025 với chủ đề “Nhịp dẫn”. Sự kiện sẽ hé lộ những diễn biến đáng chú ý, dữ liệu thực tế và phân tích chuyên sâu về thị trường bất động sản Việt Nam trong quý 3.
Hướng dẫn thiết lập Meta Business Suite

Hướng dẫn thiết lập Meta Business Suite

Tư vấn chỉ dẫn
Studio sáng tạo hay Creator Studio là công cụ được người quản trị Fanpage sử dụng để hỗ trợ các hoạt động như đăng tải bài viết, đo lường hiệu quả và tối ưu thời gian tương tác với người dùng trên facebook. Tuy nhiên, theo Meta các công cụ trên Studio sáng tạo đã chuyển sang Meta Business Suite
Lỗi Wi-Fi trên iPhone 17: Nguyên nhân và biện pháp khắc phục

Lỗi Wi-Fi trên iPhone 17: Nguyên nhân và biện pháp khắc phục

Tư vấn chỉ dẫn
iPhone 17 series đang gặp phải một lỗi nghiêm trọng liên quan đến kết nối Wi-Fi và CarPlay, gây khó khăn cho người dùng trong những ngày đầu sử dụng thiết bị mới. Hàng trăm khách hàng đã báo cáo rằng Wi-Fi bị ngắt kết nối không liên tục, đặc biệt khi kết hợp sử dụng với Apple Watch.
Bộ đôi iPhone 17 Pro và Pro Max: Cuộc cách mạng màn hình và hệ thống camera

Bộ đôi iPhone 17 Pro và Pro Max: Cuộc cách mạng màn hình và hệ thống camera

Tư vấn chỉ dẫn
Apple tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu với iPhone 17 Pro và Pro Max với hai siêu phẩm, mang đến những nâng cấp đáng kể về hiển thị, hiệu năng và hệ thống camera.
Xem thêm

Đọc nhiều

Trải nghiệm nhanh HUAWEI WATCH GT 6 phiên bản 41mm dây da dành cho nữ

Trải nghiệm nhanh HUAWEI WATCH GT 6 phiên bản 41mm dây da dành cho nữ

Ford Everest Team Vietnam+

Ford Everest Team Vietnam+ 'gieo mầm' hy vọng trên đỉnh núi Hua Nạ

Đội tuyển Việt Nam lần đầu tranh tài tại Giải Vô địch DroneSoccer Quốc tế FIDA WorldCup 2025

Đội tuyển Việt Nam lần đầu tranh tài tại Giải Vô địch DroneSoccer Quốc tế FIDA WorldCup 2025

Trung tâm Trà 5 Cực: 1.000 đồng và ước mơ của trẻ em vùng cao

Trung tâm Trà 5 Cực: 1.000 đồng và ước mơ của trẻ em vùng cao

'Tử chiến trên không' liệu có gây bão phòng vé sau 'Mưa đỏ'?

Editor'sChoice

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Nội

25°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 03/10/2025 00:00
25°C
Thứ sáu, 03/10/2025 03:00
30°C
Thứ sáu, 03/10/2025 06:00
32°C
Thứ sáu, 03/10/2025 09:00
32°C
Thứ sáu, 03/10/2025 12:00
27°C
Thứ sáu, 03/10/2025 15:00
26°C
Thứ sáu, 03/10/2025 18:00
25°C
Thứ sáu, 03/10/2025 21:00
25°C
Thứ bảy, 04/10/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 04/10/2025 03:00
30°C
Thứ bảy, 04/10/2025 06:00
33°C
Thứ bảy, 04/10/2025 09:00
30°C
Thứ bảy, 04/10/2025 12:00
27°C
Thứ bảy, 04/10/2025 15:00
26°C
Thứ bảy, 04/10/2025 18:00
25°C
Thứ bảy, 04/10/2025 21:00
25°C
Chủ nhật, 05/10/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 05/10/2025 03:00
31°C
Chủ nhật, 05/10/2025 06:00
33°C
Chủ nhật, 05/10/2025 09:00
34°C
Chủ nhật, 05/10/2025 12:00
30°C
Chủ nhật, 05/10/2025 15:00
28°C
Chủ nhật, 05/10/2025 18:00
28°C
Chủ nhật, 05/10/2025 21:00
26°C
Thứ hai, 06/10/2025 00:00
25°C
Thứ hai, 06/10/2025 03:00
24°C
Thứ hai, 06/10/2025 06:00
24°C
Thứ hai, 06/10/2025 09:00
23°C
Thứ hai, 06/10/2025 12:00
24°C
Thứ hai, 06/10/2025 15:00
24°C
Thứ hai, 06/10/2025 18:00
25°C
Thứ hai, 06/10/2025 21:00
25°C
Thứ ba, 07/10/2025 00:00
24°C
Thứ ba, 07/10/2025 03:00
24°C
Thứ ba, 07/10/2025 06:00
24°C
Thứ ba, 07/10/2025 09:00
24°C
Thứ ba, 07/10/2025 12:00
24°C
Thứ ba, 07/10/2025 15:00
24°C
TP Hồ Chí Minh

27°C

Cảm giác: 27°C
bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 03/10/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 03/10/2025 03:00
31°C
Thứ sáu, 03/10/2025 06:00
32°C
Thứ sáu, 03/10/2025 09:00
29°C
Thứ sáu, 03/10/2025 12:00
27°C
Thứ sáu, 03/10/2025 15:00
26°C
Thứ sáu, 03/10/2025 18:00
25°C
Thứ sáu, 03/10/2025 21:00
25°C
Thứ bảy, 04/10/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 04/10/2025 03:00
30°C
Thứ bảy, 04/10/2025 06:00
32°C
Thứ bảy, 04/10/2025 09:00
30°C
Thứ bảy, 04/10/2025 12:00
26°C
Thứ bảy, 04/10/2025 15:00
25°C
Thứ bảy, 04/10/2025 18:00
25°C
Thứ bảy, 04/10/2025 21:00
25°C
Chủ nhật, 05/10/2025 00:00
25°C
Chủ nhật, 05/10/2025 03:00
30°C
Chủ nhật, 05/10/2025 06:00
33°C
Chủ nhật, 05/10/2025 09:00
29°C
Chủ nhật, 05/10/2025 12:00
26°C
Chủ nhật, 05/10/2025 15:00
25°C
Chủ nhật, 05/10/2025 18:00
25°C
Chủ nhật, 05/10/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 06/10/2025 00:00
26°C
Thứ hai, 06/10/2025 03:00
31°C
Thứ hai, 06/10/2025 06:00
31°C
Thứ hai, 06/10/2025 09:00
29°C
Thứ hai, 06/10/2025 12:00
26°C
Thứ hai, 06/10/2025 15:00
25°C
Thứ hai, 06/10/2025 18:00
25°C
Thứ hai, 06/10/2025 21:00
24°C
Thứ ba, 07/10/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 07/10/2025 03:00
29°C
Thứ ba, 07/10/2025 06:00
31°C
Thứ ba, 07/10/2025 09:00
28°C
Thứ ba, 07/10/2025 12:00
26°C
Thứ ba, 07/10/2025 15:00
25°C
Đà Nẵng

27°C

Cảm giác: 27°C
bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 03/10/2025 00:00
27°C
Thứ sáu, 03/10/2025 03:00
31°C
Thứ sáu, 03/10/2025 06:00
31°C
Thứ sáu, 03/10/2025 09:00
29°C
Thứ sáu, 03/10/2025 12:00
28°C
Thứ sáu, 03/10/2025 15:00
27°C
Thứ sáu, 03/10/2025 18:00
26°C
Thứ sáu, 03/10/2025 21:00
25°C
Thứ bảy, 04/10/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 04/10/2025 03:00
28°C
Thứ bảy, 04/10/2025 06:00
28°C
Thứ bảy, 04/10/2025 09:00
28°C
Thứ bảy, 04/10/2025 12:00
27°C
Thứ bảy, 04/10/2025 15:00
26°C
Thứ bảy, 04/10/2025 18:00
25°C
Thứ bảy, 04/10/2025 21:00
25°C
Chủ nhật, 05/10/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 05/10/2025 03:00
29°C
Chủ nhật, 05/10/2025 06:00
28°C
Chủ nhật, 05/10/2025 09:00
29°C
Chủ nhật, 05/10/2025 12:00
27°C
Chủ nhật, 05/10/2025 15:00
27°C
Chủ nhật, 05/10/2025 18:00
26°C
Chủ nhật, 05/10/2025 21:00
26°C
Thứ hai, 06/10/2025 00:00
27°C
Thứ hai, 06/10/2025 03:00
30°C
Thứ hai, 06/10/2025 06:00
30°C
Thứ hai, 06/10/2025 09:00
30°C
Thứ hai, 06/10/2025 12:00
29°C
Thứ hai, 06/10/2025 15:00
28°C
Thứ hai, 06/10/2025 18:00
26°C
Thứ hai, 06/10/2025 21:00
26°C
Thứ ba, 07/10/2025 00:00
26°C
Thứ ba, 07/10/2025 03:00
29°C
Thứ ba, 07/10/2025 06:00
29°C
Thứ ba, 07/10/2025 09:00
28°C
Thứ ba, 07/10/2025 12:00
27°C
Thứ ba, 07/10/2025 15:00
27°C
Hà Giang

25°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 03/10/2025 00:00
24°C
Thứ sáu, 03/10/2025 03:00
25°C
Thứ sáu, 03/10/2025 06:00
28°C
Thứ sáu, 03/10/2025 09:00
29°C
Thứ sáu, 03/10/2025 12:00
24°C
Thứ sáu, 03/10/2025 15:00
24°C
Thứ sáu, 03/10/2025 18:00
24°C
Thứ sáu, 03/10/2025 21:00
24°C
Thứ bảy, 04/10/2025 00:00
24°C
Thứ bảy, 04/10/2025 03:00
29°C
Thứ bảy, 04/10/2025 06:00
32°C
Thứ bảy, 04/10/2025 09:00
30°C
Thứ bảy, 04/10/2025 12:00
26°C
Thứ bảy, 04/10/2025 15:00
25°C
Thứ bảy, 04/10/2025 18:00
23°C
Thứ bảy, 04/10/2025 21:00
23°C
Chủ nhật, 05/10/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 05/10/2025 03:00
31°C
Chủ nhật, 05/10/2025 06:00
34°C
Chủ nhật, 05/10/2025 09:00
33°C
Chủ nhật, 05/10/2025 12:00
26°C
Chủ nhật, 05/10/2025 15:00
24°C
Chủ nhật, 05/10/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 05/10/2025 21:00
23°C
Thứ hai, 06/10/2025 00:00
25°C
Thứ hai, 06/10/2025 03:00
26°C
Thứ hai, 06/10/2025 06:00
24°C
Thứ hai, 06/10/2025 09:00
23°C
Thứ hai, 06/10/2025 12:00
23°C
Thứ hai, 06/10/2025 15:00
23°C
Thứ hai, 06/10/2025 18:00
23°C
Thứ hai, 06/10/2025 21:00
23°C
Thứ ba, 07/10/2025 00:00
23°C
Thứ ba, 07/10/2025 03:00
23°C
Thứ ba, 07/10/2025 06:00
23°C
Thứ ba, 07/10/2025 09:00
23°C
Thứ ba, 07/10/2025 12:00
22°C
Thứ ba, 07/10/2025 15:00
22°C
Hải Phòng

27°C

Cảm giác: 30°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 03/10/2025 00:00
27°C
Thứ sáu, 03/10/2025 03:00
30°C
Thứ sáu, 03/10/2025 06:00
33°C
Thứ sáu, 03/10/2025 09:00
30°C
Thứ sáu, 03/10/2025 12:00
26°C
Thứ sáu, 03/10/2025 15:00
26°C
Thứ sáu, 03/10/2025 18:00
25°C
Thứ sáu, 03/10/2025 21:00
25°C
Thứ bảy, 04/10/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 04/10/2025 03:00
30°C
Thứ bảy, 04/10/2025 06:00
31°C
Thứ bảy, 04/10/2025 09:00
29°C
Thứ bảy, 04/10/2025 12:00
26°C
Thứ bảy, 04/10/2025 15:00
26°C
Thứ bảy, 04/10/2025 18:00
25°C
Thứ bảy, 04/10/2025 21:00
24°C
Chủ nhật, 05/10/2025 00:00
25°C
Chủ nhật, 05/10/2025 03:00
30°C
Chủ nhật, 05/10/2025 06:00
33°C
Chủ nhật, 05/10/2025 09:00
29°C
Chủ nhật, 05/10/2025 12:00
26°C
Chủ nhật, 05/10/2025 15:00
28°C
Chủ nhật, 05/10/2025 18:00
27°C
Chủ nhật, 05/10/2025 21:00
26°C
Thứ hai, 06/10/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 06/10/2025 03:00
24°C
Thứ hai, 06/10/2025 06:00
23°C
Thứ hai, 06/10/2025 09:00
24°C
Thứ hai, 06/10/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 06/10/2025 15:00
26°C
Thứ hai, 06/10/2025 18:00
25°C
Thứ hai, 06/10/2025 21:00
25°C
Thứ ba, 07/10/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 07/10/2025 03:00
25°C
Thứ ba, 07/10/2025 06:00
26°C
Thứ ba, 07/10/2025 09:00
25°C
Thứ ba, 07/10/2025 12:00
24°C
Thứ ba, 07/10/2025 15:00
24°C
Khánh Hòa

25°C

Cảm giác: 26°C
mây rải rác
Thứ sáu, 03/10/2025 00:00
27°C
Thứ sáu, 03/10/2025 03:00
32°C
Thứ sáu, 03/10/2025 06:00
33°C
Thứ sáu, 03/10/2025 09:00
29°C
Thứ sáu, 03/10/2025 12:00
24°C
Thứ sáu, 03/10/2025 15:00
23°C
Thứ sáu, 03/10/2025 18:00
23°C
Thứ sáu, 03/10/2025 21:00
23°C
Thứ bảy, 04/10/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 04/10/2025 03:00
32°C
Thứ bảy, 04/10/2025 06:00
33°C
Thứ bảy, 04/10/2025 09:00
27°C
Thứ bảy, 04/10/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 04/10/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 04/10/2025 18:00
23°C
Thứ bảy, 04/10/2025 21:00
23°C
Chủ nhật, 05/10/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 05/10/2025 03:00
29°C
Chủ nhật, 05/10/2025 06:00
32°C
Chủ nhật, 05/10/2025 09:00
27°C
Chủ nhật, 05/10/2025 12:00
26°C
Chủ nhật, 05/10/2025 15:00
25°C
Chủ nhật, 05/10/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 05/10/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 06/10/2025 00:00
26°C
Thứ hai, 06/10/2025 03:00
31°C
Thứ hai, 06/10/2025 06:00
30°C
Thứ hai, 06/10/2025 09:00
27°C
Thứ hai, 06/10/2025 12:00
26°C
Thứ hai, 06/10/2025 15:00
25°C
Thứ hai, 06/10/2025 18:00
24°C
Thứ hai, 06/10/2025 21:00
23°C
Thứ ba, 07/10/2025 00:00
26°C
Thứ ba, 07/10/2025 03:00
33°C
Thứ ba, 07/10/2025 06:00
35°C
Thứ ba, 07/10/2025 09:00
26°C
Thứ ba, 07/10/2025 12:00
24°C
Thứ ba, 07/10/2025 15:00
23°C
Nghệ An

22°C

Cảm giác: 23°C
bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 03/10/2025 00:00
22°C
Thứ sáu, 03/10/2025 03:00
29°C
Thứ sáu, 03/10/2025 06:00
32°C
Thứ sáu, 03/10/2025 09:00
29°C
Thứ sáu, 03/10/2025 12:00
23°C
Thứ sáu, 03/10/2025 15:00
22°C
Thứ sáu, 03/10/2025 18:00
22°C
Thứ sáu, 03/10/2025 21:00
21°C
Thứ bảy, 04/10/2025 00:00
23°C
Thứ bảy, 04/10/2025 03:00
30°C
Thứ bảy, 04/10/2025 06:00
30°C
Thứ bảy, 04/10/2025 09:00
27°C
Thứ bảy, 04/10/2025 12:00
23°C
Thứ bảy, 04/10/2025 15:00
22°C
Thứ bảy, 04/10/2025 18:00
22°C
Thứ bảy, 04/10/2025 21:00
21°C
Chủ nhật, 05/10/2025 00:00
22°C
Chủ nhật, 05/10/2025 03:00
28°C
Chủ nhật, 05/10/2025 06:00
33°C
Chủ nhật, 05/10/2025 09:00
31°C
Chủ nhật, 05/10/2025 12:00
24°C
Chủ nhật, 05/10/2025 15:00
23°C
Chủ nhật, 05/10/2025 18:00
22°C
Chủ nhật, 05/10/2025 21:00
22°C
Thứ hai, 06/10/2025 00:00
22°C
Thứ hai, 06/10/2025 03:00
24°C
Thứ hai, 06/10/2025 06:00
30°C
Thứ hai, 06/10/2025 09:00
24°C
Thứ hai, 06/10/2025 12:00
23°C
Thứ hai, 06/10/2025 15:00
23°C
Thứ hai, 06/10/2025 18:00
22°C
Thứ hai, 06/10/2025 21:00
22°C
Thứ ba, 07/10/2025 00:00
22°C
Thứ ba, 07/10/2025 03:00
22°C
Thứ ba, 07/10/2025 06:00
23°C
Thứ ba, 07/10/2025 09:00
22°C
Thứ ba, 07/10/2025 12:00
22°C
Thứ ba, 07/10/2025 15:00
21°C
Phan Thiết

26°C

Cảm giác: 27°C
mây rải rác
Thứ sáu, 03/10/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 03/10/2025 03:00
30°C
Thứ sáu, 03/10/2025 06:00
29°C
Thứ sáu, 03/10/2025 09:00
29°C
Thứ sáu, 03/10/2025 12:00
26°C
Thứ sáu, 03/10/2025 15:00
26°C
Thứ sáu, 03/10/2025 18:00
25°C
Thứ sáu, 03/10/2025 21:00
24°C
Thứ bảy, 04/10/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 04/10/2025 03:00
30°C
Thứ bảy, 04/10/2025 06:00
31°C
Thứ bảy, 04/10/2025 09:00
29°C
Thứ bảy, 04/10/2025 12:00
27°C
Thứ bảy, 04/10/2025 15:00
25°C
Thứ bảy, 04/10/2025 18:00
25°C
Thứ bảy, 04/10/2025 21:00
24°C
Chủ nhật, 05/10/2025 00:00
25°C
Chủ nhật, 05/10/2025 03:00
30°C
Chủ nhật, 05/10/2025 06:00
31°C
Chủ nhật, 05/10/2025 09:00
28°C
Chủ nhật, 05/10/2025 12:00
26°C
Chủ nhật, 05/10/2025 15:00
25°C
Chủ nhật, 05/10/2025 18:00
25°C
Chủ nhật, 05/10/2025 21:00
25°C
Thứ hai, 06/10/2025 00:00
26°C
Thứ hai, 06/10/2025 03:00
30°C
Thứ hai, 06/10/2025 06:00
29°C
Thứ hai, 06/10/2025 09:00
27°C
Thứ hai, 06/10/2025 12:00
26°C
Thứ hai, 06/10/2025 15:00
26°C
Thứ hai, 06/10/2025 18:00
25°C
Thứ hai, 06/10/2025 21:00
24°C
Thứ ba, 07/10/2025 00:00
26°C
Thứ ba, 07/10/2025 03:00
30°C
Thứ ba, 07/10/2025 06:00
31°C
Thứ ba, 07/10/2025 09:00
31°C
Thứ ba, 07/10/2025 12:00
27°C
Thứ ba, 07/10/2025 15:00
26°C
Quảng Bình

21°C

Cảm giác: 22°C
mây thưa
Thứ sáu, 03/10/2025 00:00
23°C
Thứ sáu, 03/10/2025 03:00
28°C
Thứ sáu, 03/10/2025 06:00
26°C
Thứ sáu, 03/10/2025 09:00
25°C
Thứ sáu, 03/10/2025 12:00
22°C
Thứ sáu, 03/10/2025 15:00
21°C
Thứ sáu, 03/10/2025 18:00
21°C
Thứ sáu, 03/10/2025 21:00
21°C
Thứ bảy, 04/10/2025 00:00
22°C
Thứ bảy, 04/10/2025 03:00
27°C
Thứ bảy, 04/10/2025 06:00
28°C
Thứ bảy, 04/10/2025 09:00
26°C
Thứ bảy, 04/10/2025 12:00
22°C
Thứ bảy, 04/10/2025 15:00
21°C
Thứ bảy, 04/10/2025 18:00
21°C
Thứ bảy, 04/10/2025 21:00
20°C
Chủ nhật, 05/10/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 05/10/2025 03:00
29°C
Chủ nhật, 05/10/2025 06:00
30°C
Chủ nhật, 05/10/2025 09:00
28°C
Chủ nhật, 05/10/2025 12:00
23°C
Chủ nhật, 05/10/2025 15:00
23°C
Chủ nhật, 05/10/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 05/10/2025 21:00
23°C
Thứ hai, 06/10/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 06/10/2025 03:00
25°C
Thứ hai, 06/10/2025 06:00
27°C
Thứ hai, 06/10/2025 09:00
25°C
Thứ hai, 06/10/2025 12:00
23°C
Thứ hai, 06/10/2025 15:00
23°C
Thứ hai, 06/10/2025 18:00
22°C
Thứ hai, 06/10/2025 21:00
22°C
Thứ ba, 07/10/2025 00:00
23°C
Thứ ba, 07/10/2025 03:00
25°C
Thứ ba, 07/10/2025 06:00
28°C
Thứ ba, 07/10/2025 09:00
25°C
Thứ ba, 07/10/2025 12:00
22°C
Thứ ba, 07/10/2025 15:00
21°C
Thừa Thiên Huế

26°C

Cảm giác: 26°C
bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 03/10/2025 00:00
25°C
Thứ sáu, 03/10/2025 03:00
29°C
Thứ sáu, 03/10/2025 06:00
30°C
Thứ sáu, 03/10/2025 09:00
27°C
Thứ sáu, 03/10/2025 12:00
24°C
Thứ sáu, 03/10/2025 15:00
23°C
Thứ sáu, 03/10/2025 18:00
23°C
Thứ sáu, 03/10/2025 21:00
22°C
Thứ bảy, 04/10/2025 00:00
24°C
Thứ bảy, 04/10/2025 03:00
30°C
Thứ bảy, 04/10/2025 06:00
29°C
Thứ bảy, 04/10/2025 09:00
27°C
Thứ bảy, 04/10/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 04/10/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 04/10/2025 18:00
22°C
Thứ bảy, 04/10/2025 21:00
22°C
Chủ nhật, 05/10/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 05/10/2025 03:00
32°C
Chủ nhật, 05/10/2025 06:00
34°C
Chủ nhật, 05/10/2025 09:00
29°C
Chủ nhật, 05/10/2025 12:00
25°C
Chủ nhật, 05/10/2025 15:00
23°C
Chủ nhật, 05/10/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 05/10/2025 21:00
23°C
Thứ hai, 06/10/2025 00:00
25°C
Thứ hai, 06/10/2025 03:00
30°C
Thứ hai, 06/10/2025 06:00
31°C
Thứ hai, 06/10/2025 09:00
30°C
Thứ hai, 06/10/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 06/10/2025 15:00
24°C
Thứ hai, 06/10/2025 18:00
24°C
Thứ hai, 06/10/2025 21:00
22°C
Thứ ba, 07/10/2025 00:00
24°C
Thứ ba, 07/10/2025 03:00
30°C
Thứ ba, 07/10/2025 06:00
31°C
Thứ ba, 07/10/2025 09:00
26°C
Thứ ba, 07/10/2025 12:00
24°C
Thứ ba, 07/10/2025 15:00
24°C

Tỷ giáGiá vàng

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16928 17198 17770
CAD 18408 18685 19297
CHF 32516 32900 33534
CNY 0 3470 3830
EUR 30378 30653 31680
GBP 34816 35209 36142
HKD 0 3262 3464
JPY 173 177 183
KRW 0 17 19
NZD 0 15089 15676
SGD 19971 20254 20769
THB 730 794 847
USD (1,2) 26132 0 0
USD (5,10,20) 26174 0 0
USD (50,100) 26202 26237 26435
Cập nhật: 02/10/2025 22:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,215 26,215 26,435
USD(1-2-5) 25,167 - -
USD(10-20) 25,167 - -
EUR 30,613 30,638 31,800
JPY 176.62 176.94 184.33
GBP 35,245 35,340 36,171
AUD 17,231 17,293 17,739
CAD 18,640 18,700 19,234
CHF 32,846 32,948 33,629
SGD 20,134 20,197 20,823
CNY - 3,661 3,758
HKD 3,342 3,352 3,435
KRW 17.45 18.2 19.53
THB 779.72 789.35 839.65
NZD 15,123 15,263 15,620
SEK - 2,782 2,865
DKK - 4,096 4,214
NOK - 2,625 2,704
LAK - 0.93 1.29
MYR 5,883.55 - 6,599.08
TWD 786.44 - 946.25
SAR - 6,939.99 7,264.57
KWD - 84,307 89,148
Cập nhật: 02/10/2025 22:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,260 26,265 26,435
EUR 30,401 30,523 31,610
GBP 34,987 35,128 36,069
HKD 3,331 3,344 3,447
CHF 32,574 32,705 33,588
JPY 175.65 176.36 183.56
AUD 17,123 17,192 17,712
SGD 20,164 20,245 20,761
THB 793 796 830
CAD 18,624 18,699 19,186
NZD 15,125 15,606
KRW 18.07 19.77
Cập nhật: 02/10/2025 22:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26335 26335 26435
AUD 17112 17212 17815
CAD 18590 18690 19291
CHF 32767 32797 33684
CNY 0 3672.5 0
CZK 0 1230 0
DKK 0 4170 0
EUR 30578 30608 31633
GBP 35137 35187 36290
HKD 0 3390 0
JPY 176.52 177.02 184.07
KHR 0 6.497 0
KRW 0 18.2 0
LAK 0 1.159 0
MYR 0 6470 0
NOK 0 2670 0
NZD 0 15201 0
PHP 0 435 0
SEK 0 2830 0
SGD 20130 20260 20988
THB 0 760.3 0
TWD 0 870 0
XAU 13400000 13400000 13800000
XBJ 11500000 11500000 13800000
Cập nhật: 02/10/2025 22:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,239 26,289 26,435
USD20 26,239 26,289 26,435
USD1 23,919 26,289 26,435
AUD 17,159 17,259 18,376
EUR 30,691 30,691 32,005
CAD 18,545 18,645 19,953
SGD 20,201 20,351 21,320
JPY 176.49 177.99 182.61
GBP 35,189 35,339 36,123
XAU 13,638,000 0 13,842,000
CNY 0 3,559 0
THB 0 794 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 02/10/2025 22:00
DOJI Giá mua Giá bán
AVPL/SJC - BÁN LẺ 13,600 ▼40K 13,800 ▼40K
NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ) 13,200 13,500
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,120 ▼30K 13,470 ▼30K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,070 ▼30K 13,420 ▼30K
Nguyên liệu 99.99 12,700 12,900
Nguyên liệu 99.9 12,650 12,850
Cập nhật: 02/10/2025 22:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 132,000 135,000
Hà Nội - PNJ 132,000 135,000
Đà Nẵng - PNJ 132,000 135,000
Miền Tây - PNJ 132,000 135,000
Tây Nguyên - PNJ 132,000 135,000
Đông Nam Bộ - PNJ 132,000 135,000
Cập nhật: 02/10/2025 22:00
AJC Giá mua Giá bán
Trang sức 99.99 12,840 13,440
Trang sức 99.9 12,830 13,430
NL 99.99 12,740 ▲115K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 12,740 ▲115K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,200 13,500
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,200 13,500
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,200 13,500
Miếng SJC Thái Bình 13,600 ▼40K 13,800 ▼40K
Miếng SJC Nghệ An 13,600 ▼40K 13,800 ▼40K
Miếng SJC Hà Nội 13,600 ▼40K 13,800 ▼40K
Cập nhật: 02/10/2025 22:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1228K 138 ▼1246K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 136 ▼1228K 13,802 ▼40K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 136 ▼1228K 13,803 ▼40K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,315 ▼3K 1,342 ▼3K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,315 ▼3K 1,343 ▼3K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,287 ▲1158K 1,317 ▲1185K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 125,396 ▼297K 130,396 ▼297K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 91,435 ▲82269K 98,935 ▲89019K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 82,215 ▼204K 89,715 ▼204K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 72,995 ▼183K 80,495 ▼183K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 69,439 ▼175K 76,939 ▼175K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,574 ▲47097K 55,074 ▲54522K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1228K 138 ▼1246K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1228K 138 ▼1246K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1228K 138 ▼1246K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1228K 138 ▼1246K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1228K 138 ▼1246K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1228K 138 ▼1246K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1228K 138 ▼1246K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1228K 138 ▼1246K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1228K 138 ▼1246K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1228K 138 ▼1246K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1228K 138 ▼1246K
Cập nhật: 02/10/2025 22:00

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Huawei ra mắt loạt đồng hồ thông minh thế hệ mới HUAWEI WATCH GT 6 Series

Huawei ra mắt loạt đồng hồ thông minh thế hệ mới HUAWEI WATCH GT 6 Series

Amazon công bố máy đọc sách Kindle Scribe phiên bản mới

Amazon công bố máy đọc sách Kindle Scribe phiên bản mới

Samsung ra mắt bộ đôi loa tháp di động ST50F và ST40F

Samsung ra mắt bộ đôi loa tháp di động ST50F và ST40F

nubia Air siêu mỏng, sắp ra mắt có gì?

nubia Air siêu mỏng, sắp ra mắt có gì?

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
FPT trình diễn hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Ngày Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2025

FPT trình diễn hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Ngày Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2025

Microsoft đang tăng tốc phát triển chip riêng cho trung tâm dữ liệu AI

Microsoft đang tăng tốc phát triển chip riêng cho trung tâm dữ liệu AI

Synology tăng trưởng ấn tượng tại Việt Nam

Synology tăng trưởng ấn tượng tại Việt Nam

Zalo AI và JAIST ra mắt bộ tiêu chuẩn đánh giá năng lực tiếng Việt mới của LLM

Zalo AI và JAIST ra mắt bộ tiêu chuẩn đánh giá năng lực tiếng Việt mới của LLM

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Khẩu trang thời Covid là

Khẩu trang thời Covid là 'bom hẹn giờ' vi nhựa

Trung Quốc lập kỷ lục thế giới với mỏ uranium sâu 1.820 mét

Trung Quốc lập kỷ lục thế giới với mỏ uranium sâu 1.820 mét

Siêu máy tính AI Nexus của Mỹ sẽ tính toán nhanh hơn 8 tỷ người cộng lại

Siêu máy tính AI Nexus của Mỹ sẽ tính toán nhanh hơn 8 tỷ người cộng lại

Đất hiếm -

Đất hiếm - 'Vàng xám' của thời đại công nghệ số

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội có Hiệu trưởng mới nhiệm kỳ 2025-2030

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội có Hiệu trưởng mới nhiệm kỳ 2025-2030

Thuế biên giới Carbon đầu tiên trên thế giới sắp có hiệu lực

Thuế biên giới Carbon đầu tiên trên thế giới sắp có hiệu lực

Dự án SOARing DX-VN: Tiên phong trong hợp tác quốc tế về chuyển đổi số giáo dục

Dự án SOARing DX-VN: Tiên phong trong hợp tác quốc tế về chuyển đổi số giáo dục

Chip đo nhiệt độ 4 kênh Microchip MCP9604 chính xác ±1,5°C

Chip đo nhiệt độ 4 kênh Microchip MCP9604 chính xác ±1,5°C

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
AEON khai trương Trung tâm Bách hóa Tổng hợp và Siêu thị AEON Văn Giang

AEON khai trương Trung tâm Bách hóa Tổng hợp và Siêu thị AEON Văn Giang

Những

Những 'vết nứt' đang hình thành trên thị trường tín dụng tư nhân doanh nghiệp

Jellycat - Thương hiệu đồ chơi thế hệ Z mê mẩn đã tăng gấp đôi lợi nhuận

Jellycat - Thương hiệu đồ chơi thế hệ Z mê mẩn đã tăng gấp đôi lợi nhuận

Cổ phiếu SK Hynix lập đỉnh 24 năm, Samsung tăng vọt khi bắt tay OpenAI

Cổ phiếu SK Hynix lập đỉnh 24 năm, Samsung tăng vọt khi bắt tay OpenAI

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Công bố Top 16 cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow năm 2025

Công bố Top 16 cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow năm 2025

FPT trình diễn hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Ngày Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2025

FPT trình diễn hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Ngày Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2025

Vietnamobile có Tổng Giám đốc mới

Vietnamobile có Tổng Giám đốc mới

Locknlock lan toả sống xanh bền vững cùng sự kiện

Locknlock lan toả sống xanh bền vững cùng sự kiện 'Love for Vietnam - Act for climate'

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Ra mắt và Triển lãm Mercedes-Benz E-Class thế hệ mới tại Hà Nội

Ra mắt và Triển lãm Mercedes-Benz E-Class thế hệ mới tại Hà Nội

Loạt ôtô mới trình làng khách Việt tháng 10

Loạt ôtô mới trình làng khách Việt tháng 10

Customer Service Fest: cầu nối tạo dựng niềm tin giữa thương hiệu với khách hàng

Customer Service Fest: cầu nối tạo dựng niềm tin giữa thương hiệu với khách hàng

Xiaomi mở phòng trưng bày xe điện tại Châu Âu vào năm 2027, cân nhắc sản xuất địa phương

Xiaomi mở phòng trưng bày xe điện tại Châu Âu vào năm 2027, cân nhắc sản xuất địa phương