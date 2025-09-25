Chuyển động số
Lỗi Wi-Fi trên iPhone 17: Nguyên nhân và biện pháp khắc phục

Lỗi Wi-Fi trên iPhone 17: Nguyên nhân và biện pháp khắc phục

Anh Xuân

Anh Xuân

11:31 | 25/09/2025
iPhone 17 series đang gặp phải một lỗi nghiêm trọng liên quan đến kết nối Wi-Fi và CarPlay, gây khó khăn cho người dùng trong những ngày đầu sử dụng thiết bị mới. Hàng trăm khách hàng đã báo cáo rằng Wi-Fi bị ngắt kết nối không liên tục, đặc biệt khi kết hợp sử dụng với Apple Watch.
iPhone 17 mất kết nối wifi, sửa lỗi wifi iPhone 17 Apple Watch

Mô tả chi tiết lỗi wifi trên iPhone 17

  • Wi-Fi tạm thời ngắt kết nối và tự động kết nối lại mỗi khi mở khóa thiết bị hoặc xem màn hình khóa
  • Các vấn đề kết nối với CarPlay, bao gồm hiệu suất chậm và âm thanh bị gián đoạn
  • Sự cố AirPlay không ổn định, ảnh hưởng đến việc truyền tải nội dung đa phương tiện
  • Kết nối sẽ tự thiết lập lại sau vài giây, nhưng gây gián đoạn trải nghiệm người dùng

Thiết bị bị ảnh hưởng

  • Chủ yếu: iPhone 17 tiêu chuẩn
  • Một phần: iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max và iPhone Air
  • Liên quan: Tất cả các phiên bản Apple Watch khi được ghép nối với iPhone 17

Nguyên nhân của lỗi

Liên quan tới Apple Watch

Điều đáng chú ý là lỗi này chủ yếu xảy ra khi người dùng đeo Apple Watch. Nhiều người dùng nhận thấy rằng bất cứ khi nào họ mở khóa iPhone trong khi đang đeo Apple Watch và iPhone kết nối Wi-Fi, kết nối Wi-Fi sẽ ngắt và sau đó mới được kết nối lại.

Nguyên nhân kỹ thuật

  • Xung đột Bluetooth: Có thể do xung đột giữa kết nối Bluetooth của Apple Watch và Wi-Fi trên iPhone
  • Lỗi phần mềm: Được xác định là vấn đề phần mềm trong iOS 26.0, không phải lỗi phần cứng
  • Giao thức kết nối: Có thể liên quan đến cách iOS 26.0 xử lý việc chuyển đổi giữa các kết nối không dây

Biện pháp khắc phục tạm thời

1. Khóa Apple Watch

  • Cách thực hiện: Khóa Apple Watch khi không sử dụng
  • Hiệu quả: Nhiều người dùng xác nhận việc khóa Apple Watch giúp giảm đáng kể tình trạng ngắt kết nối Wi-Fi

2. Tắt Bluetooth trên Apple Watch

  • Cách thực hiện:
    • Vào Settings trên Apple Watch
    • Chọn Bluetooth và tắt tính năng này
  • Hiệu quả: Giúp CarPlay hoạt động bình thường, nhưng Apple Watch mất kết nối với iPhone

3. Khởi động lại thiết bị

  • iPhone: Tắt nguồn hoàn toàn và khởi động lại
  • Apple Watch: Reset hoặc khởi động lại đồng hồ
  • Router Wi-Fi: Khởi động lại router để làm mới kết nối

4. Reset cài đặt mạng

  • Vào Settings > General > Reset > Reset Network Settings
  • Lưu ý: Điều này sẽ xóa tất cả mật khẩu Wi-Fi đã lưu

5. Tạm thời ngắt kết nối Apple Watch

  • Hủy kết nối Apple Watch với iPhone
  • Sử dụng iPhone độc lập để kiểm tra xem lỗi có còn xảy ra không

Giải pháp chính thức từ Apple

iOS 26.1 Beta - Bản sửa lỗi

Apple đã xác nhận và đang khắc phục vấn đề này thông qua:

  • iOS 26.1 Beta 1: Đã được báo cáo là giải quyết được các sự cố kết nối
  • Phản hồi tích cực: Người thử nghiệm beta xác nhận rằng iOS 26.1 giải quyết lỗi Wi-Fi liên quan đến việc mở khóa Apple Watch

iOS 26.0.1 - Bản cập nhật sớm

  • Apple dự kiến phát hành iOS 26.0.1 sớm với các bản sửa lỗi cho người dùng iPhone
  • Bản cập nhật này sẽ giải quyết những vấn đề kết nối Wi-Fi cho người dùng iPhone 17 và iPhone Air

Thời gian dự kiến khắc phục

Lộ trình cập nhật

  • Ngắn hạn: iOS 26.0.1 trong vài tuần tới
  • Dài hạn: iOS 26.1 chính thức trong tháng tới

Mức độ ưu tiên

Vấn đề này đã được Apple xếp vào danh sách ưu tiên cao do:

  • Ảnh hưởng đến trải nghiệm cốt lõi của thiết bị
  • Số lượng lớn người dùng bị tác động
  • Liên quan đến hai sản phẩm chủ lực (iPhone và Apple Watch)

Lời khuyên cho người dùng

Trong thời gian chờ bản sửa lỗi

  1. Kiên nhẫn: Đây là vấn đề phần mềm sẽ được khắc phục qua cập nhật
  2. Áp dụng giải pháp tạm thời: Sử dụng các biện pháp khắc phục tạm thời nêu trên
  3. Cập nhật thường xuyên: Theo dõi và cài đặt các bản cập nhật iOS mới nhất
  4. Phản hồi: Báo cáo lỗi cho Apple thông qua ứng dụng Feedback nếu tham gia chương trình beta

Khi nào nên liên hệ Apple Support

  • Nếu lỗi nghiêm trọng ảnh hưởng đến công việc hàng ngày
  • Nếu không có Apple Watch nhưng vẫn gặp lỗi tương tự
  • Nếu các biện pháp khắc phục tạm thời không hiệu quả

Kết luận

Lỗi Wi-Fi trên iPhone 17 series là một vấn đề phần mềm đã được Apple xác nhận và đang tích cực khắc phục. Mặc dù gây bất tiện trong thời gian ngắn, nhưng với các biện pháp khắc phục tạm thời và lộ trình cập nhật rõ ràng từ Apple, người dùng có thể yên tâm rằng vấn đề sẽ sớm được giải quyết hoàn toàn.

Điều quan trọng là không phải tất cả người dùng iPhone 17 và Apple Watch đều gặp phải vấn đề này, cho thấy đây là lỗi phần mềm có thể khắc phục thông qua các bản cập nhật, không phải lỗi phần cứng nghiêm trọng.

iPhone17 AppleWatch WiFiIssues iOS26 AppleSupport

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

