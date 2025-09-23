Bộ đôi iPhone 17 Pro và Pro Max: Cuộc cách mạng màn hình và hệ thống camera

Màn hình: Bước tiến vượt bậc cho trải nghiệm ngoài trời

Dù vẫn giữ nguyên kích thước quen thuộc 6,3 inch (Pro) và 6,9 inch (Pro Max), iPhone 17 Pro series đã có một cuộc "đại tu" về chất lượng hiển thị. Điểm đột phá nhất chính là độ sáng tối đa đạt 3.000 nit khi sử dụng ngoài trời - con số ấn tượng tăng 50% so với 2.000 nit của iPhone 16 Pro/Pro Max.

Không chỉ dừng lại ở độ sáng, Apple còn cải thiện độ tương phản ngoài trời gấp đôi so với thế hệ trước, mang đến trải nghiệm xem nội dung rõ nét ngay cả dưới ánh nắng mặt trời gay gắt.

Ceramic Shield 2: Lá chắn bảo vệ toàn diện

Một trong những điểm yếu truyền thống của smartphone cao cấp là khả năng chống va đập và trầy xước điều này đã được Apple giải quyết triệt để với công nghệ Ceramic Shield 2. Lớp phủ mới này không chỉ cải thiện khả năng chống trầy xước gấp 3 lần so với thế hệ trước mà còn được mở rộng ra cả mặt sau máy, tạo nên sự bảo vệ 360 độ hoàn hảo.

Hiệu năng: A19 Pro với hệ thống tản nhiệt đột phá

Trái tim của iPhone 17 Pro series chính là chip A19 Pro với kiến trúc hoàn toàn mới. Điểm nhấn đặc biệt là hệ thống "buồng hơi" do chính Apple thiết kế, giúp tối ưu hóa khả năng tản nhiệt và duy trì hiệu suất ổn định.

Theo Apple, A19 Pro mang lại hiệu suất bền vững cao hơn 40% so với A18 Pro, đặc biệt thể hiện rõ trong các tác vụ nặng như gaming, chỉnh sửa video 4K và xử lý AI với các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM).

Bộ nhớ RAM cũng được nâng cấp đáng kể lên 12GB (tăng 50% so với 8GB của iPhone 16 Pro), đảm bảo khả năng đa nhiệm mượt mà và hỗ trợ tối ưu cho các tính năng AI.

Camera trước: Center Stage 18MP - Selfie thông minh

Camera trước của iPhone 17 Pro đánh dấu bước tiến quan trọng với cảm biến Center Stage 18MP, thay thế hoàn toàn camera selfie 12MP truyền thống. Thiết kế cảm biến hình vuông độc đáo cho phép chụp ảnh chân dung và phong cảnh linh hoạt ngay cả khi giữ máy theo chiều dọc.

Tính năng AI tự động mở rộng góc nhìn khi phát hiện nhiều người trong khung hình tạo nên trải nghiệm selfie nhóm hoàn hảo, đúng như tên gọi "Center Stage".

Hệ thống camera sau: Fusion 48MP ba ống kính chuyên nghiệp

Cụm camera sau iPhone 17 Pro đã được thiết kế lại hoàn toàn với ba ống kính Fusion 48MP:

Camera chính 48MP : Duy trì chất lượng hình ảnh xuất sắc đã được khẳng định

: Duy trì chất lượng hình ảnh xuất sắc đã được khẳng định Camera siêu rộng 48MP : Mở rộng tầm nhìn sáng tạo

: Mở rộng tầm nhìn sáng tạo Camera telephoto 48MP: Nâng cấp vượt bậc từ 12MP của iPhone 16 Pro

Đặc biệt, ống kính telephoto sử dụng thiết kế bốn lăng kính với cảm biến lớn hơn nhiều, hỗ trợ zoom quang học 4x và 8x (thay vì 5x cố định trên thế hệ trước), mang đến sự linh hoạt hơn trong việc chụp ảnh từ xa.

Thiết kế: Từ Titan về Nhôm, sự lựa chọn đầy tính toán

Một trong những thay đổi gây bất ngờ nhất chính là việc Apple quay trở lại với vật liệu nhôm thay vì titan trên iPhone 16 Pro. Quyết định này không hề ngẫu nhiên khi nhôm mang lại nhiều lợi ích:

Cải thiện hiệu suất tản nhiệt

Tăng dung lượng pin

Tối ưu hóa hiệu suất ăng-ten

Màu sắc: Táo bạo và gây tranh cãi

iPhone 17 Pro/Pro Max chỉ có ba tùy chọn màu: "Cam vũ trụ", "Xanh dương đậm" và "Bạc". Đây có thể là thay đổi gây tranh cãi nhất khi loại bỏ hoàn toàn các màu truyền thống như Đen, Xám không gian hay Vàng cát.

Pin: Thời lượng sử dụng kỷ lục

iPhone 17 Pro:

Xem video: Thời lượng tăng từ 27h lên 31 giờ

Streaming online: Tăng từ 22 giờ lên 30 giờ

iPhone 17 Pro Max:

Xem video: Tăng từ 33 giờ lên 37 giờ

Streaming online: Tăng từ 29 lên 35 giờ

Điều đáng chú ý là iPhone 17 Pro nhỏ hơn thậm chí còn có thời lượng pin tốt hơn cả iPhone 16 Pro Max năm ngoái.

Dung lượng lưu trữ: Khởi điểm 256GB cho toàn dòng

Apple đã thực hiện thay đổi quan trọng khi nâng dung lượng khởi điểm lên 256GB cho toàn bộ dòng iPhone 17, bao gồm cả Pro và Pro Max. Đặc biệt, iPhone 17 Pro Max lần đầu tiên đưa ra tùy chọn 2TB, đáp ứng nhu cầu lưu trữ của những người dùng chuyên nghiệp.

Giá bán: Hợp lý hơn với giá trị gia tăng

iPhone 17 Pro : $1.099 (256GB) - cao hơn $100 so với giá khởi điểm iPhone 16 Pro (128GB) nhưng tương đương với iPhone 16 Pro 256GB

: $1.099 (256GB) - cao hơn $100 so với giá khởi điểm iPhone 16 Pro (128GB) nhưng tương đương với iPhone 16 Pro 256GB iPhone 17 Pro Max: $1.199 (256GB) - giữ nguyên giá so với iPhone 16 Pro Max

Kết luận

iPhone 17 Pro và Pro Max đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chiến lược sản phẩm của Apple, tập trung vào việc nâng cấp trải nghiệm người dùng thực tế thay vì chỉ đơn thuần tăng thông số kỹ thuật. Với màn hình sáng hơn, camera mạnh mẽ hơn, pin bền hơn và thiết kế được tối ưu hóa, đây chắc chắn sẽ là lựa chọn hàng đầu cho những ai tìm kiếm một chiếc smartphone cao cấp trong năm 2025.