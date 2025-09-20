Nhà chế tác Việt Nam công bố bộ đôi iPhone Air và iPhone 17 Pro Max mạ vàng đầu tiên thế giới

Là một trong những người đầu tiên tại Việt Nam mở hộp thế hệ iPhone mới nhất của Apple, Nhà chế tác Thắng Eric chia sẻ: “Khoảnh khắc hôm nay với tôi không chỉ là niềm vui được đồng hành cùng thế giới mở hộp iPhone mới nhất mà còn là nguồn cảm hứng để bắt đầu hành trình biến công nghệ thành nghệ thuật. Mỗi chiếc iPhone khi qua bàn tay chế tác của người Việt không chỉ đơn thuần là một chiếc điện thoại, mà là tuyên ngôn cá tính, biểu tượng phong cách và câu chuyện riêng của từng chủ nhân. Tôi muốn đưa iPhone vượt khỏi ranh giới công nghệ thuần túy, trở thành món đồ biểu tượng của cá tính, đẳng cấp và chất sống riêng của từng người dùng”.

Nhà chế tác Thắng Eric mở hộp iPhone 17 Pro Max chính hãng đầu tiên tại Việt Nam

iPhone Air Aurora - 499 phiên bản giới hạn toàn cầu được xem là sản phẩm nổi bật nhất trong loạt chế tác lần này. Với tên gọi Aurora, bộ sưu tập iPhone Air giới hạn 499 chiếc trên toàn cầu được hoàn thiện bằng Titanium & thép không gỉ cao cấp kết hợp công nghệ mạ vàng thủ công. Aurora là tuyên ngôn của G’Ace trong hành trình đưa kỹ thuật chế tác thủ công đẳng cấp châu Âu hội tụ cùng công nghệ di động đỉnh cao từ Apple. Bộ sưu tập được chế tác với chất lượng hoàn thiện đạt chuẩn châu Âu, mang đến trải nghiệm sang trọng hiếm có cho người sở hữu.

Với tổng số lượng giới hạn chỉ 499 chiếc trên toàn thế giới, mỗi chiếc iPhone Air Aurora là một tác phẩm độc bản. Khách hàng sẽ được “bespoke” (cá nhân hóa) toàn diện: từ việc thiết kế logo, nội dung khắc tên, khắc biểu tượng, đến lựa chọn chất liệu logo “táo khuyết” bằng vỏ ốc xà cừ Địa Trung Hải hay thép không gỉ, hoặc thậm chí là vàng nguyên khối.

khung sườn nguyên bản Titanium Grade 5

Với khung sườn nguyên bản Titanium Grade 5 được hoàn thiện mờ nhám hoặc bóng gương tuỳ phiên bản. Phần nắp chụp camera được G’Ace thiết kế lại bằng công nghệ CNC từ thép không gỉ hoặc Titanium siêu bền, đạt độ tinh xảo cơ khí hàng đầu thế giới. Ngoài ra, 4 phím bấm chức năng đặc biệt trên từng thiết bị cũng được tùy chọn chế tác từ vàng 18K Au750 hoặc cẩn ốc xà cừ, nâng giá trị thẩm mỹ lẫn độ hiếm của sản phẩm lên tầm nghệ thuật.

Trong khi đó, mặt lưng của máy được thay thế bằng thép không gỉ siêu cao cấp, đánh bóng gương hoàn hảo và khắc nét tinh xảo các thông tin phiên bản, số thứ tự giới hạn và dấu ấn G’Ace.

Mỗi chiếc iPhone Air Aurora là một tuyên ngôn cá tính

Mỗi chiếc iPhone Air Aurora là một tuyên ngôn cá tính, thể hiện qua những lựa chọn màu sắc được hoàn thiện thủ công bằng các kỹ thuật mạ kim loại cao cấp. Với các khách hàng yêu thích sự sang trọng cổ điển, ROSA EDITION với lớp mạ vàng hồng 18K hay CLASSIC GOLD EDT mạ vàng 24K sẽ là lựa chọn không thể bỏ qua.

Nếu hướng đến vẻ tinh tế hiện đại, PLATINUM EDITION với lớp mạ bạch kim sáng bóng sẽ đem đến diện mạo sang trọng và đẳng cấp.

EMETHYST EDITION (tím thạch anh)

Ở những phiên bản dành cho người dùng cá tính mạnh, G’Ace mang đến ULTIMATE EDITION được phủ một lớp mạ đen tuyền công nghệ cao, đầy bí ẩn và quyền lực, hay EMERALD EDITION với sắc xanh “ngọc lục bảo” độc đáo, gợi liên tưởng đến sự quý phái của các tuyệt tác trang sức. Ngoài ra, những phiên bản mang sắc màu ấm áp và phá cách như CHOCO BROWN EDITION (nâu Chocolate), OCEAN BLUE EDITION (xanh đại dương), hay EMETHYST EDITION (tím thạch anh) cũng được chế tác tỉ mỉ để chạm đến từng gu thẩm mỹ riêng biệt.

Phiên bản MIX GOLD EDT, giới hạn 79 chiếc trên toàn thế giới, đắt giá với các chi tiết điểm bằng vàng nguyên khối 18K Au750.

Và mỗi sắc màu trong bộ sưu tập không chỉ đơn thuần là một lựa chọn thị giác, mà còn là biểu hiện của cá tính, phong cách sống và tinh thần mà người sở hữu muốn truyền tải thông qua thiết bị công nghệ đồng hành cùng mình.

Đáng chú ý, bộ 3 “tuyệt phẩm” giới hạn V Legacy, Meteorites và Stellar Rosa là phiên bản đặc biệt dành cho iPhone 17 Pro Max, đại diện cho ba tinh thần: V Legacy – Tôn vinh Di sản Việt, Meteorites – Vũ trụ bao la bí ẩn, và Stellar Rosa – Đỉnh cao nghệ thuật kim hoàn xa xỉ.

Bộ 3 “tuyệt phẩm” giới hạn V Legacy, Meteorites và Stellar Rosa trên nền iPhone 17 Pro Max

Trong đó, V Legacy là phiên bản đặc biệt ra đời để tôn vinh sự kiện 80 năm Quốc khánh Việt Nam, chỉ giới hạn đúng 80 chiếc trên toàn thế giới. Lấy cảm hứng từ di sản văn hoá và tinh thần độc lập, V Legacy tái hiện tinh thần dân tộc qua ngôn ngữ thiết kế dân tộc kết hợp với vật liệu hiện đại, hứa hẹn sẽ là một biểu tượng đáng giá của thời đại mà bất cứ người Việt nào cũng muốn sở hữu.

(Ảnh minh họa BST V Legacy Limited_80 của G’Ace. Cùng chờ đợi phiên bản thực tế )

Bộ sưu tập thứ hai là Meteorites có thể được xem là kỳ tích chế tác thủ công đương đại. Được chế tác trên nền iPhone 17 Pro Max, mỗi thiết bị được đính kèm một mảnh thiên thạch Muonionalusta Meteorites có niên đại 4,5 tỷ năm tuổi, kết hợp cùng phần khung Titanium để tạo nên một tác phẩm vừa hiện đại, vừa mang yếu tố lịch sử của vũ trụ. Meteorites sẽ được G’Ace giới thiệu tại các thị trường được xưng tụng là “vương đô của giới quý tộc” như Paris, Dubai, Qatar và Saudi Arabia, với tổng số lượng chỉ 99 thiết bị toàn cầu.

Bộ sưu tập Stellar Rosa

Và bộ sưu tập Stellar Rosa cuối cùng là tuyên ngôn cho đỉnh cao của nghệ thuật kim hoàn xa xỉ. Mỗi chiếc iPhone 17 Pro Max trong bộ sưu tập này được chế tác thủ công và nạm tới 1.300 viên kim cương thiên nhiên chuẩn VVS, tổng trọng lượng gần 14 carats. Giá bán của Stellar Rosa khởi điểm từ 790 triệu đồng, và có thể lên đến gần 2 tỷ đồng tuỳ thuộc vào thiết kế và yêu cầu bespoke riêng của khách hàng.

Bộ sưu tập Stellar Rosa

“Với tôi, chế tác iPhone là hành trình tạo nên những dấu ấn vượt thời gian – nơi công nghệ gặp gỡ di sản, và cái tôi được khắc họa qua từng chi tiết. Aurora, V Legacy, Meteorites hay Stellar Rosa không chỉ là những chiếc điện thoại – đó là những kiệt tác mang tính biểu tượng, đủ khác biệt để định danh cá tính, đủ đẳng cấp để truyền lại như một di sản giá trị, đồng hành cùng chủ nhân trong mọi sự kiện - mọi khoảnh khắc đáng nhớ của cuộc đời!” Nhà chế tác Thắng Eric khẳng định.

Tất cả các sản phẩm do Nhà chế tác Thắng Eric và G’Ace chế tác đều sử dụng iPhone 17 Pro Max và iPhone Air chính hãng, được bảo hành 13 tháng bởi G’Ace. Khách hàng sẽ được miễn phí làm mới ngoại quan 2 lần trong vòng 2 năm, đồng thời hưởng chính sách đổi máy ưu đãi lên đến 20% giá trị trong cùng khoảng thời gian. Ngay từ bây giờ đã có thể đặt hàng và thời gian chế tác hoàn thiện từ 5–15 ngày tuỳ số lượng.

Thông qua BST lần này, nhà chế tác Thắng Eric một lần nữa khẳng định vị thế tiên phong của ngành chế tác điện thoại cao cấp tại Việt Nam, sẵn sàng đồng hành cùng những cá nhân yêu cái đẹp, thích sự khác biệt và khao khát tuyên ngôn phong cách riêng.