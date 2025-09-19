CellphoneS mở bán iPhone 17 và iPhone Air cho hơn 20.000 khách đặt trước

Sáng nay đúng 8h toàn hệ thống CellphoneS đã chính thức mở bán iPhone 17 và iPhone Air cho hơn 20.000 khách đặt trước

Đây là một dấu mốc quan trọng khi khách hàng Việt Nam giờ đây không còn phải chờ 2–3 tuần như các năm trước để mua iPhone chính hãng. Việc mở bán cùng lúc với nhiều thị trường lớn trên thế giới vừa thể hiện sức hấp dẫn và tăng trưởng của thị trường Việt Nam, vừa mang đến cho khách hàng có thể sở hữu sớm sản phẩm iPhone thế hệ mới nhất chính hãng chung cùng các thị trường lớn khác với mức giá tiêu chuẩn toàn cầu.

iPhone 17 Pro Max 256GB là thiết bị chiếm tổng số lượng đặt hàng lớn nhất

Hệ thống cũng chia sẻ rằng, trong số khách hàng đã đặt trước thì iPhone 17 Pro Max 256GB là thiết bị chiếm tổng số lượng đặt hàng lớn nhất, và phần lớn đều lựa phiên bản “hot” của năm nay Cam Vũ Trụ. Bên cạnh đó thì dòng Pro, iPhone 17 và iPhone Air cũng có sức hút lớn.

iPhone Air là một sản phẩm đột phá năm nay, tại CellphoneS đang ghi nhận tỷ trọng người dùng quan tâm đến sản phẩm rất khả quan. Dự báo sự quan tâm sẽ còn tăng nhiều sau khách hàng được trải nghiệm trên tay sản phẩm khi sản phẩm chính thức mở bán ở Việt Nam.

Hai màu mới của iPhone 17 là màu Xanh lam khói và Tím oải hương cũng được khách hàng quan tâm

Hai màu mới của iPhone 17 là màu Xanh lam khói và Tím oải hương cũng được khách hàng quan tâm. Trong khi iPhone Air phiên bản màu Xanh da trời chiếm đa số lượng khách hàng đặt cọc, các phiên bản màu còn lại nhận được mức độ quan tâm tương đương nhau.

“Là đối tác cao cấp của Apple Việt Nam, dựa vào thông tin hàng hoá đã có, CellphoneS chủ động được kế hoạch phân bổ hàng hoá nhiều đợt, ưu tiên mang đến cho khách hàng những thông tin rõ ràng, minh bạch ngay tại thời điểm khách đặt cọc.” Đại diện CellphoneS chia sẻ thêm “Thứ tự trả hàng sẽ dựa vào thứ tự đặt đơn của khách hàng. Điều này giúp khách hàng chủ động trong kế hoạch cá nhân và có trải nghiệm tốt hơn với thế hệ iPhone Air và iPhone 17.”

Đối với những phiên bản sẵn hàng theo thông tin trên website, khách hàng có thể ghé ngay đến cửa hàng để trải nghiệm và mua sắm mà không cần đặt trước. Khách mua trực tiếp sẽ nhận được ưu đãi trợ giá lên đến 5 triệu khi thu cũ lên đời, nhận voucher đến 2 triệu khi thanh toán qua thẻ tín dụng ngân hàng hoặc ví điện tử liên kết. CellphoneS hỗ trợ trả góp “3-Không” cho toàn bộ sản phẩm Apple trên giá khuyến mãi: Trả trước 0 đồng, Không lãi suất, Không phụ phí khi đăng ký trả góp kỳ hạn 12 tháng; đối với khách hàng sở hữu thẻ tín dụng gần 30 ngân hàng.

Khi mua iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max tại CellphoneS, khách hàng sẽ được giảm lên đến 50% khi mua các sản phẩm phụ kiện

Đặc biệt, khi mua iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max tại CellphoneS, khách hàng sẽ được giảm lên đến 50% khi mua các sản phẩm phụ kiện ốp lưng, miếng dán, cáp sạc, pin dự phòng, âm thanh và bảo hành mở rộng chính hãng AppleCare+.

Với hơn 150 cửa hàng bán lẻ toàn quốc, phục vụ các thiết bị Apple chính hãng cho khách hàng, CellphoneS là đối tác cao cấp của Apple tại Việt Nam. Toàn bộ 150 cửa hàng cellphones đều sẵn sàng các bàn trải nghiệm iPhone 17 và iPhone 17 Air từ sáng ngày 19/9.