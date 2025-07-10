CellphoneS mở đặt trước Galaxy Z Mới với nhiều ưu đãi hấp dẫn

Khách hàng có thể đặt trước tại CellphoneS từ nay đến hết ngày 25/07 sẽ được: Giảm ngay 2 triệu đồng, Trợ giá 1 triệu khi thu cũ đổi máy lên đời; Giảm thêm 2 triệu khi thanh toán qua cổng thanh toán VNPAY-QR hoặc MoMo. Và gói quà đặc quyền đến 8 triệu sẽ bao gồm: giảm 1 triệu khi trả góp 0% qua Samsung Finance+, 1 năm bảo hành cao cấp Samsung Care+, dán màn hình VIP 2 lần, dịch vụ Z Elite.

Hệ thống sẽ mở bán và trả hàng sớm cho khách đặt trước vào sáng 8:00 ngày 26/07

Ngoài ra, CellphoneS còn giảm thêm tới 5% khi mua máy, phụ kiện, và trợ giá đến 500,000 đồng khi thu cũ lên đời cho thành viên SMember. Đặc biệt, chính sách ưu đãi trả góp 3-Không trên giá ưu đãi gồm: trả trước 0đ, lãi suất 0%, không phụ phí; giúp cho khách hàng sở hữu siêu phẩm Galaxy mới với chi phí tối ưu nhất.

Khách hàng cũng sẽ được giảm thêm đến 50% khi mua kèm phụ kiện bao da samsung chính hãng, ốp lưng chống sốc, dán cường lực cao cấp bảo vệ, tai nghe, đồng hồ,… lên đến 50% trong hệ sinh thái Samsung. Ưu đãi giảm 30% khi nâng cấp Samsung Care+ từ 1 năm lên 2 năm – bảo vệ toàn diện cho tình huống rơi vỡ, vào nước.

Dòng Galaxy Z Series năm nay được nâng cấp Galaxy AI tích hợp sâu Tiếng Việt, tối ưu hoá trải nghiệm AI cho màn hình lớn

Dòng Galaxy Z Series năm nay được nâng cấp Galaxy AI tích hợp sâu Tiếng Việt, tối ưu hoá trải nghiệm AI cho màn hình lớn, đồng thời loạt tính năng mới đáng chú ý như chia sẻ màn hình với Gemini Live, Khoanh tròn để tìm kiếm khi chơi game, hiển thị kết quả AI ở nhiều dạng xem khác nhau, kéo và thả nội dung AI đa màn hình,…

Cả Z Fold7 và Z Flip7 đều được trang bị vi xử lý với tiến trình 3nm tiên tiến, Snapdragon 8 Elite dành riêng cho Galaxy trên Galaxy Z Fold7 và Exynos 2500 cho Flip7. Đồng thời nâng cấp khả năng zoom khi quay video trong điều kiện thiếu sáng, với 2 bước khử nhiễu STF. Riêng Galaxy Z Fold7 nâng chất lượng camera chính lên 200MP.

Trong khi đó Galaxy Z Flip7 mở rộng màn hình phụ tràn viền độc đáo

Độ mỏng của máy cũng được cải thiện đáng kể khi Z Fold7 mỏng chỉ 4.2mm khi mở. Trong khi đó Galaxy Z Flip7 mở rộng màn hình phụ tràn viền độc đáo, cũng như cải thiện độ mỏng của thiết bị còn 6.5mm ở chế độ dạng thanh.

Samsung vẫn đảm bảo bền bỉ với khung viền Armor Aluminum cải tiến, bổ sung thêm kính cường lực Gorilla Glass Ceramic 2 - Victus 2 và kháng bụi nước IPX8.

“Trước sự kiện ra mắt, hệ thống đã ghi nhận gần 800 khách hàng quan tâm và đăng ký thông tin trước. Hệ thống dự đoán rằng tỉ lệ khách hàng đặt trước Galaxy Z Fold7 sẽ tiếp tục chiếm phần lớn, vào khoảng 65% ~ 70% tổng số lượng đơn hàng. Với Galaxy Z Flip7, nhiều khả năng khách hàng sẽ đặt trước nhiều nhất ở màu sắc mới Đỏ Coral và Xanh Navy.” Đại diện CellphoneS chia sẻ.

Bên cạnh Galaxy Z7 Series, CellphoneS cũng nhận đặt trước hệ sinh thái Galaxy Watch8 series và màu sắc mới của Galaxy Watch Ultra

Bên cạnh Galaxy Z7 Series, CellphoneS cũng nhận đặt trước hệ sinh thái Galaxy Watch8 series và màu sắc mới của Galaxy Watch Ultra. Sản phẩm được mở bán từ ngày 20/7, theo đó Galaxy Watch8 có giá lần lượt cho cỡ dây 40 - 44mm là 9.99 triệu ~ 10.99 triệu, Galaxy Watch Ultra LTE màu sắc mới vẫn giữ nguyên mức giá từ 16.99 triệu cho bản dây 47mm. Phiên bản Watch8 Classic kích thước 46mm có giá từ 12.99 triệu.

Galaxy Watch8 series và màu sắc mới của Galaxy Watch Ultra được mở bán với nhiều ưu đãi hấp dẫn

Các sản phẩm Galaxy Watch cũng được giảm đến 3 triệu khi mua kèm các sản phẩm điện thoại Galaxy, hoặc giảm 1 triệu khi mua riêng. Ngoài ra CellphoneS trợ giá 1 triệu khi bán đồng hồ cũ lên đời, tặng Bảo hiểm rơi vỡ 1 đổi 1 và giảm thêm khi mua kèm combo đồng hồ - tai nghe Galaxy.

Là 1 trong 3 nhà bán lẻ cao cấp nhất của Samsung tại thị trường Việt Nam, CellphoneS mang đến cho khách hàng sự an tâm, những trải nghiệm tốt nhất, cũng như ưu đãi mua hàng riêng biệt. Hiện tại, các sản phẩm Galaxy Z Fold7, Z Flip7 và Watch8 series đã có sẵn tại khu vực bàn trải nghiệm của hệ thống CellphoneS. Khách hàng có thể đến để tận tay sử dụng và trải nghiệm qua các tính năng, ngoại hình sản phẩm trước khi quyết định mua.

Không chỉ giá tốt, khách hàng mua sắm tại CellphoneS được hưởng chính sách bảo hành đổi mới trong 30 ngày tại các trung tâm bảo hành của hãng. Cũng như đến hệ thống 30 trung tâm bảo hành sửa chữa Điện Thoại Vui của CellphoneS để được hỗ trợ dịch vụ sửa chữa và thay thế linh kiện hư hỏng sau thời gian sử dụng. Hệ thống tự tin mang đến khách hàng nơi mua sắm tin cậy và hàng hóa đa dạng, không chỉ smartphone tablet mà còn các phụ kiện tai nghe, đồng hồ, robot hút bụi, máy lọc không khí… thuộc hệ sinh thái Samsung.

Khách hàng quan tâm bộ ba sản phẩm Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7, Galaxy Watch8 series và Galaxy Watch Ultra có thể tham khảo chi tiết hơn về giá bán và ưu đãi tốt nhất tại website hoặc liên hệ hotline để được tư vấn thông tin sản phẩm, giá bán và đặt hàng qua tổng đài miễn phí 18002097 hoặc có thể tới trực tiếp hơn 150 cửa hàng CellphoneS toàn quốc.