Ngoài ra khách hàng thanh toán qua VNPAY và thẻ ngân hàng được ưu đãi giảm thêm đến 800.000 đồng. Khách hàng thành viên Smember còn được giảm thêm tới 1% giá trị đơn hàng đối với hạng SVIP, đồng thời trợ giá lên đến 1 triệu đồng khi thu cũ và lên đời.

CellphoneS mở bán iPhone 16e với ưu đãi lên đến 3,5 triệu đồng

Hiện iPhone 16e tại CellphoneS đã có ba tùy chọn dung lượng: 128GB, 256GB và 512GB, với giá khởi điểm từ 16,99 triệu đồng cho phiên bản tiêu chuẩn.

CellphoneS cũng triển khai chương trình trả góp 3 (Không cho toàn bộ sản phẩm Apple trên giá khuyến mãi: Không trả trước, Không lãi suất, Không phụ phí khi đăng ký trả góp kỳ hạn 3-6 tháng). Đối với khách hàng sở hữu thẻ tín dụng của 1 trong gần 30 ngân hàng. Hệ thống còn mang đến cho các khách hàng thêm nhiều lựa chọn mua sắm tiết kiệm, dễ dàng hơn để sở hữu nhanh chóng các sản phẩm Macbook, iPhone, iPad, …

Đây được xem là lựa chọn đáng cân nhắc cho người dùng muốn sở một chiếc iPhone mới với giá hợp lý và đầy đủ tính năng thiết yếu

iPhone 16e là em út trong dòng sản phẩm iPhone 16 Series, vừa chính thức được Apple giới thiệu ra thị trường chưa lâu. Đây được xem là lựa chọn đáng cân nhắc cho người dùng muốn sở một chiếc iPhone mới với giá hợp lý và đầy đủ tính năng thiết yếu. Sản phẩm đặc biệt phù hợp với những người muốn nâng cấp thiết bị iPhone cũ nhưng không cần các tính năng cao cấp, như những người dùng lớn tuổi hoặc các thành viên trẻ trong gia đình cần một thiết bị dễ sử dụng để làm quen với hệ sinh thái iOS.

Khách hàng có thể trải nghiệm iPhone 16e tại các khu vực trưng bày của CellphoneS tại hơn 140 cửa hàng trên 45 tỉnh, thành phố

Khách hàng có thể trải nghiệm iPhone 16e tại các khu vực trưng bày của CellphoneS tại hơn 140 cửa hàng trên 45 tỉnh, thành phố. CellphoneS cũng sở hữu hệ thống trung tâm bảo hành uỷ quyền chính hãng Apple CareS ASP (Apple Authorized Service Provider), giúp khách hàng dễ dàng sửa chữa và bảo hành thiết bị chính hãng.

Với những ưu đãi hấp dẫn và chế độ hậu mãi toàn diện, iPhone 16e tại CellphoneS hứa hẹn sẽ là lựa chọn đáng giá cho người dùng yêu thích hệ sinh thái Apple.