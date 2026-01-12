Nvidia ra mắt DLSS 4.5 tại CES 2026: Bước tiến lớn về chất lượng hình ảnh bằng AI

Nvidia đã giới thiệu DLSS 4.5 tại CES 2026

Trọng tâm của DLSS 4.5 nằm ở hai yếu tố: Super Resolution với mô hình Transformer thế hệ thứ hai và công nghệ tạo khung hình mới dành riêng cho RTX 50 series.

Về mặt thị giác, DLSS 4.5 được giới chuyên môn đánh giá là phiên bản hoàn thiện nhất từ trước đến nay. Các lỗi hiển thị từng bị phàn nàn ở các thế hệ cũ như bóng ma, nhấp nháy hay răng cưa không ổn định đã được giảm thiểu đáng kể, thậm chí gần như biến mất trong nhiều tình huống.

Super Resolution với mô hình Transformer thế hệ thứ hai và cơ chế “Dynamic Multi-Frame Generation”

Độ sắc nét trong chuyển động, đặc biệt ở những cảnh phức tạp như thảm thực vật dày, hiệu ứng hạt hoặc chi tiết nhỏ, được cải thiện rõ rệt. Theo các thử nghiệm sớm, hình ảnh giữ được độ ổn định cao hơn khi camera di chuyển nhanh, mang lại trải nghiệm thị giác mượt và tự nhiên hơn.

Song song với đó, Nvidia lần đầu giới thiệu cơ chế “Dynamic Multi-Frame Generation”, công nghệ tạo khung hình thế hệ mới, độc quyền cho dòng RTX 50. Khác với cách tiếp cận cũ sử dụng hệ số nhân cố định, hệ thống mới cho phép AI tự động điều chỉnh số lượng khung hình được tạo, dựa trên mục tiêu FPS mà người dùng thiết lập. Nếu mục tiêu là 120 FPS, thuật toán sẽ linh hoạt quyết định thời điểm và mức độ can thiệp để đạt mốc này.

Theo đánh giá từ Linus Tech Tips, đây là lần hiếm hoi công nghệ tạo khung hình đạt đến mức “khó nhận ra bằng mắt thường”. Trong thử nghiệm với The Outer Worlds 2, sự khác biệt giữa bật và tắt tạo khung hình động gần như không thể phân biệt. Các hiện tượng nhòe hình hay sai lệch màu sắc, điểm yếu cố hữu của thế hệ trước, hầu như đã được loại bỏ.

Super Resolution mang lại chất lượng hình ảnh vượt trội

Tuy vậy, vấn đề độ trễ vẫn chưa được giải quyết triệt để. Thậm chí, trong một số kịch bản, độ trễ có xu hướng tăng nhẹ so với các giải pháp cũ. Điều này khiến công nghệ tạo khung hình mới vẫn phù hợp hơn với game chơi đơn, nơi FPS cao được ưu tiên hơn phản xạ tức thì, thay vì các tựa game Esports đòi hỏi độ trễ thấp.

Ở khía cạnh hiệu năng, DLSS 4.5 cho thấy sự đánh đổi rõ ràng. Mô hình Transformer thế hệ mới mang lại chất lượng hình ảnh vượt trội, nhưng cũng “nặng” hơn đáng kể. Với các GPU hiện đại như RTX 50 và RTX 40 series, tác động tiêu cực là rất nhỏ, chỉ khoảng 2–3%. Nguyên nhân đến từ việc các dòng card này được trang bị nhân Tensor thế hệ mới cùng khả năng tăng tốc FP8, giúp xử lý các tác vụ AI hiệu quả hơn.

“Dynamic Multi-Frame Generation” giúp các khung hình đạt chất lượng tốt

Ngược lại, DLSS 4.5 trở thành gánh nặng thực sự với RTX 30 và RTX 20 series. Do thiếu hỗ trợ FP8 và sở hữu nhân Tensor đời cũ, chi phí xử lý tăng mạnh, kéo theo mức sụt giảm hiệu năng trung bình lên tới 20% trong nhiều bài kiểm tra. Sự phân hóa này được thể hiện rõ qua hệ thống Preset của DLSS.

Theo phân tích từ Mostly Positive Reviews, các Preset M và L tập trung tối đa vào chất lượng hình ảnh nhưng tiêu tốn tài nguyên lớn, trong khi Preset K đóng vai trò cân bằng và Preset J được xem là lựa chọn “cứu cánh” cho phần cứng cũ.

Trong Cyberpunk 2077 ở 4K, Ultra Setting, DLSS Quality trên RTX 3080 Ti, FPS giảm từ 42 (Preset K) xuống còn 32 khi dùng Preset M, tương đương mức sụt giảm 24%. Ở 1440p, mức giảm dao động từ 14% đến 20 tùy việc bật Ray Tracing.

Với các GPU tầm trung cũ như RTX 3060, tình hình còn kém khả quan hơn. Cyberpunk 2077 từ mức 56 FPS ban đầu giảm xuống 52 FPS với Preset K và tụt mạnh còn 38 FPS khi dùng Preset L hoặc M. Không chỉ giảm khung hình, DLSS 4.5 còn tiêu tốn nhiều VRAM hơn. Ở độ phân giải 4K, lượng VRAM sử dụng tăng gần gấp đôi so với thế hệ trước, đẩy các card chỉ có 8GB VRAM vào nguy cơ giật lag do tràn bộ nhớ.

Theo Nvidia, sự đánh đổi này là hợp lý

Theo đại diện Nvidia, sự đánh đổi này là hợp lý đối với người dùng RTX 50 series, khi phần cứng mới được thiết kế để khai thác tối đa DLSS 4.5. Tuy nhiên, với những game thủ vẫn đang sử dụng RTX 30 hoặc 20 series, việc kích hoạt các Preset cao cấp của DLSS 4.5 cần được cân nhắc kỹ lưỡng.

Trong bức tranh tổng thể, DLSS 4.5 cho thấy rõ định hướng của Nvidia: ưu tiên trải nghiệm hình ảnh cao cấp cho thế hệ GPU mới, đồng thời vô hình trung tạo áp lực nâng cấp phần cứng đối với người dùng cũ.