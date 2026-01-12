Điện tử tiêu dùng

Nvidia ra mắt DLSS 4.5 tại CES 2026: Bước tiến lớn về chất lượng hình ảnh bằng AI

Thành Biên

Thành Biên

12:08 | 12/01/2026
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Tại CES 2026 vừa qua, Nvidia đã giới thiệu DLSS 4.5, phiên bản nâng cấp của công nghệ nâng cấp hình ảnh bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Những đánh giá ban đầu cho thấy đây là một trong những bước tiến lớn của Nvidia trong nhiều năm qua, đồng thời cũng thể hiện sự phân hóa ngày càng rõ giữa các thế hệ GPU.
Nvidia đã giới thiệu DLSS 4.5 tại CES 2026
Nvidia đã giới thiệu DLSS 4.5 tại CES 2026

Trọng tâm của DLSS 4.5 nằm ở hai yếu tố: Super Resolution với mô hình Transformer thế hệ thứ hai và công nghệ tạo khung hình mới dành riêng cho RTX 50 series.

Về mặt thị giác, DLSS 4.5 được giới chuyên môn đánh giá là phiên bản hoàn thiện nhất từ trước đến nay. Các lỗi hiển thị từng bị phàn nàn ở các thế hệ cũ như bóng ma, nhấp nháy hay răng cưa không ổn định đã được giảm thiểu đáng kể, thậm chí gần như biến mất trong nhiều tình huống.

Super Resolution với mô hình Transformer thế hệ thứ hai và cơ chế “Dynamic Multi-Frame Generation”
Super Resolution với mô hình Transformer thế hệ thứ hai và cơ chế “Dynamic Multi-Frame Generation”

Độ sắc nét trong chuyển động, đặc biệt ở những cảnh phức tạp như thảm thực vật dày, hiệu ứng hạt hoặc chi tiết nhỏ, được cải thiện rõ rệt. Theo các thử nghiệm sớm, hình ảnh giữ được độ ổn định cao hơn khi camera di chuyển nhanh, mang lại trải nghiệm thị giác mượt và tự nhiên hơn.

Song song với đó, Nvidia lần đầu giới thiệu cơ chế “Dynamic Multi-Frame Generation”, công nghệ tạo khung hình thế hệ mới, độc quyền cho dòng RTX 50. Khác với cách tiếp cận cũ sử dụng hệ số nhân cố định, hệ thống mới cho phép AI tự động điều chỉnh số lượng khung hình được tạo, dựa trên mục tiêu FPS mà người dùng thiết lập. Nếu mục tiêu là 120 FPS, thuật toán sẽ linh hoạt quyết định thời điểm và mức độ can thiệp để đạt mốc này.

Theo đánh giá từ Linus Tech Tips, đây là lần hiếm hoi công nghệ tạo khung hình đạt đến mức “khó nhận ra bằng mắt thường”. Trong thử nghiệm với The Outer Worlds 2, sự khác biệt giữa bật và tắt tạo khung hình động gần như không thể phân biệt. Các hiện tượng nhòe hình hay sai lệch màu sắc, điểm yếu cố hữu của thế hệ trước, hầu như đã được loại bỏ.

Mô hình Transformer thế hệ mới mang lại chất lượng hình ảnh vượt trội
Super Resolution mang lại chất lượng hình ảnh vượt trội

Tuy vậy, vấn đề độ trễ vẫn chưa được giải quyết triệt để. Thậm chí, trong một số kịch bản, độ trễ có xu hướng tăng nhẹ so với các giải pháp cũ. Điều này khiến công nghệ tạo khung hình mới vẫn phù hợp hơn với game chơi đơn, nơi FPS cao được ưu tiên hơn phản xạ tức thì, thay vì các tựa game Esports đòi hỏi độ trễ thấp.

Ở khía cạnh hiệu năng, DLSS 4.5 cho thấy sự đánh đổi rõ ràng. Mô hình Transformer thế hệ mới mang lại chất lượng hình ảnh vượt trội, nhưng cũng “nặng” hơn đáng kể. Với các GPU hiện đại như RTX 50 và RTX 40 series, tác động tiêu cực là rất nhỏ, chỉ khoảng 2–3%. Nguyên nhân đến từ việc các dòng card này được trang bị nhân Tensor thế hệ mới cùng khả năng tăng tốc FP8, giúp xử lý các tác vụ AI hiệu quả hơn.

“Dynamic Multi-Frame Generation” có thể là lần đầu tiên các khung hình giả đạt chất lượng thực sự tốt
“Dynamic Multi-Frame Generation” giúp các khung hình đạt chất lượng tốt

Ngược lại, DLSS 4.5 trở thành gánh nặng thực sự với RTX 30 và RTX 20 series. Do thiếu hỗ trợ FP8 và sở hữu nhân Tensor đời cũ, chi phí xử lý tăng mạnh, kéo theo mức sụt giảm hiệu năng trung bình lên tới 20% trong nhiều bài kiểm tra. Sự phân hóa này được thể hiện rõ qua hệ thống Preset của DLSS.

Theo phân tích từ Mostly Positive Reviews, các Preset M và L tập trung tối đa vào chất lượng hình ảnh nhưng tiêu tốn tài nguyên lớn, trong khi Preset K đóng vai trò cân bằng và Preset J được xem là lựa chọn “cứu cánh” cho phần cứng cũ.

Trong Cyberpunk 2077 ở 4K, Ultra Setting, DLSS Quality trên RTX 3080 Ti, FPS giảm từ 42 (Preset K) xuống còn 32 khi dùng Preset M, tương đương mức sụt giảm 24%. Ở 1440p, mức giảm dao động từ 14% đến 20 tùy việc bật Ray Tracing.

Với các GPU tầm trung cũ như RTX 3060, tình hình còn kém khả quan hơn. Cyberpunk 2077 từ mức 56 FPS ban đầu giảm xuống 52 FPS với Preset K và tụt mạnh còn 38 FPS khi dùng Preset L hoặc M. Không chỉ giảm khung hình, DLSS 4.5 còn tiêu tốn nhiều VRAM hơn. Ở độ phân giải 4K, lượng VRAM sử dụng tăng gần gấp đôi so với thế hệ trước, đẩy các card chỉ có 8GB VRAM vào nguy cơ giật lag do tràn bộ nhớ.

Theo Nvidia, sự đánh đổi này là hợp lý
Theo Nvidia, sự đánh đổi này là hợp lý

Theo đại diện Nvidia, sự đánh đổi này là hợp lý đối với người dùng RTX 50 series, khi phần cứng mới được thiết kế để khai thác tối đa DLSS 4.5. Tuy nhiên, với những game thủ vẫn đang sử dụng RTX 30 hoặc 20 series, việc kích hoạt các Preset cao cấp của DLSS 4.5 cần được cân nhắc kỹ lưỡng.

Trong bức tranh tổng thể, DLSS 4.5 cho thấy rõ định hướng của Nvidia: ưu tiên trải nghiệm hình ảnh cao cấp cho thế hệ GPU mới, đồng thời vô hình trung tạo áp lực nâng cấp phần cứng đối với người dùng cũ.

NVIDIA CES 2026 DLSS 4.5 GPU GPU Nvidia Super Resolution Dynamic Multi-Frame Generation

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,500 14,800
Kim TT/AVPL 14,500 14,800
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 14,800
Nguyên Liệu 99.99 13,250 13,450
Nguyên Liệu 99.9 13,200 13,400
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,630 14,180
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 148,000
Hà Nội - PNJ 145,000 148,000
Đà Nẵng - PNJ 145,000 148,000
Miền Tây - PNJ 145,000 148,000
Tây Nguyên - PNJ 145,000 148,000
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 148,000
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,500 14,800
Miếng SJC Nghệ An 14,500 14,800
Miếng SJC Thái Bình 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 14,700
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,890 14,590
Trang sức 99.99 13,900 14,600
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 145 14,802
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145 14,803
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,449 1,479
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,449 148
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,429 1,464
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,795 14,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,461 109,961
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,212 99,712
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,963 89,463
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,601 8,551
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,705 61,205
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
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HKD 0 3221 3424
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Cập nhật: 30/06/2026 06:45
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CZK 0 1190 0
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SEK 0 2735 0
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THB 0 734.3 0
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CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 30/06/2026 06:45

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Lịch World Cup 2026 ngày 30/6: Brazil, Đức, Hà Lan quyết chiến vòng 1/16

Lịch World Cup 2026 ngày 30/6: Brazil, Đức, Hà Lan quyết chiến vòng 1/16

Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Nắng nóng đe dọa trung tâm dữ liệu AI toàn cầu

Nắng nóng đe dọa trung tâm dữ liệu AI toàn cầu

Máy tính lượng tử thương mại sẽ xuất hiện sau 5 đến 7 năm?

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Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

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Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

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ĐHQGHN tổ chức hội thảo quốc tế về vi mạch, cảm biến và công nghệ bán dẫn

ĐHQGHN tổ chức hội thảo quốc tế về vi mạch, cảm biến và công nghệ bán dẫn

Lần đầu sau hơn một thập kỷ, Harvard mất ngôi đầu nghiên cứu khoa học

Lần đầu sau hơn một thập kỷ, Harvard mất ngôi đầu nghiên cứu khoa học

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Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Xây dựng cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Tài chính tại Hưng Yên

Xây dựng cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Tài chính tại Hưng Yên

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Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng chất lượng khám chữa bệnh

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VSBF 2026: Thúc đẩy năng lượng xanh và khai thác AI cho tăng trưởng bền vững

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Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

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Hà Nội công bố 276 dự án kêu gọi đầu tư

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Thị trường ô tô Mỹ đối mặt nguy cơ thu hẹp vào năm 2040

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YADEA ra mắt xe mới Omee và tham vọng phủ xanh thị trường xe điện bằng chiến lược 'kiềng ba chân'

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Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

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