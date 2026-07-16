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BYD Tang rơi động cơ khi lội nước, hãng khẳng định do va chạm

Huy Thông

Huy Thông

11:25 | 16/07/2026
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Vụ BYD Tang rơi động cơ khi lội nước tại Thẩm Dương, Trung Quốc gây xôn xao khắp mạng xã hội, và hãng xe khẳng định nguyên nhân đến từ một cú va chạm gầm với vật cản chìm dưới nước, không phải lỗi sản xuất, dù nhiều câu hỏi kỹ thuật vẫn còn bỏ ngỏ.
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BYD Tang rơi động cơ khi lội nước, hãng khẳng định do va chạm
BYD Tang rơi động cơ khi lội nước xuất hiện trong một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc. Ảnh: Cắt từ video

BYD Tang rơi động cơ khi lội nước là hình ảnh xuất hiện trong một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc từ giữa tháng 7/2026, ghi lại cảnh chiếc SUV điện mắc kẹt giữa con phố ngập nước tại thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, trong lúc đèn cảnh báo nguy hiểm vẫn nhấp nháy liên tục. Ngay phía sau xe, một cụm kim loại lớn kéo lê trên mặt đường sũng nước, chỉ còn nối với gầm xe bằng vài sợi dây cáp, và hình ảnh đó khiến không ít người xem đoán ngay đó là cụm mô tơ điện phía sau của chiếc Tang. Nhiều người dùng mạng còn ví cảnh tượng này với hình ảnh chiếc SUV vừa sinh con giữa phố ngập, một cách nói đùa nhưng cũng phần nào cho thấy mức độ chú ý mà sự việc tạo ra.

Video lan truyền trước khi BYD lên tiếng

Theo Carnewschina, đoạn video cho thấy chiếc Tang vẫn tiếp tục di chuyển chậm qua vùng ngập dù kéo theo cụm bộ phận kim loại phía sau, và diễn biến này nhanh chóng làm dấy lên nhiều suy đoán trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc về nguyên nhân hư hỏng. Nhận định về sự cố, một số người am hiểu kỹ thuật ô tô đưa ra hai giả thuyết, gồm khả năng khung gầm phụ hư hỏng do va chạm với chướng ngại vật ngầm dưới nước hoặc do lực xoắn của mô tơ điện tác động lên điểm liên kết vốn đã suy yếu, và khả năng áp lực nước tạo ra một lực đẩy mạnh từ phía dưới khiến các tấm ốp gầm cùng điểm gá bật tung. Cho tới khi BYD hoặc cơ quan chức năng công bố kết quả kiểm tra chính thức, những nhận định này vẫn chỉ dừng ở mức suy đoán của cộng đồng mạng và giới chuyên môn, chưa phải kết luận cuối cùng.

BYD Tang rơi động cơ khi lội nước, hãng khẳng định do va chạm
Ảnh: Cắt từ video

BYD nói nguyên nhân là va chạm khi lội nước

Ngày 14/7, báo Lang Zhang News liên hệ trực tiếp bộ phận chăm sóc khách hàng chính thức của BYD và nhận được lời giải thích rằng cụm động cơ phía sau chiếc Tang tại Thẩm Dương tách khỏi bệ đỡ sau khi xe va phải một vật thể cứng chìm dưới nước trong lúc di chuyển qua vùng ngập. Đại diện BYD mô tả chiếc xe "đã bị va chạm mạnh ở gầm xe", đồng thời khẳng định đây là sự cố phát sinh từ va chạm chứ không liên quan đến chất lượng dây chuyền sản xuất. Hãng cũng cho biết đã liên hệ chủ xe và sắp xếp một đợt kiểm tra để làm rõ mức độ hư hỏng của xe.

BYD đưa ra lời giải thích này chỉ một ngày sau khi Carnewschina lần đầu phản ánh sự việc, và nội dung đó cũng trùng khớp với cảnh báo mà Phó chủ tịch điều hành BYD, ông He Zhiqi, từng đưa ra trước đó năm ngày. Ông Zhiqi khi đó nhấn mạnh rằng chuẩn chống nước IP67 và IP68 của bộ pin Blade chỉ nhằm bảo đảm an toàn trong các tình huống khẩn cấp, không đồng nghĩa nhà sản xuất thiết kế xe để thường xuyên lội nước, bởi những chướng ngại vật khuất tầm nhìn như đá ngầm hay mép vỉa hè vẫn có thể gây hư hại nghiêm trọng cho gầm xe ngay cả khi bộ pin và hệ thống điện áp cao vẫn đạt chuẩn chống nước.

Những câu hỏi kỹ thuật vẫn còn bỏ ngỏ

Theo tìm hiểu, đến nay BYD chưa công bố báo cáo kiểm định kỹ thuật độc lập nào mô tả cụ thể điểm gãy, vật liệu hay nguyên nhân cơ học chính xác dẫn tới sự cố, và các bài viết trên truyền thông cũng chưa thống nhất cách gọi tên bộ phận đã tách khỏi gầm xe, khi nơi gọi là cụm mô tơ, nơi lại gọi là cụm truyền động. Đây cũng không phải lần đầu BYD lên tiếng về việc người dùng hiểu chưa đúng khả năng chống nước của xe, bởi năm 2025 mẫu Yangwang U8 từng gây xôn xao khi lội qua vùng nước sâu, và hãng khi đó khẳng định chế độ nổi khẩn cấp trên xe chỉ là tính năng hỗ trợ trong tình huống bất khả kháng chứ không phải lời mời gọi tài xế chủ động lái xe vào dòng nước lũ.

Tại Việt Nam, BYD phân phối mẫu Tang dưới tên gọi Sealion 8, thuộc phân khúc SUV điện cỡ D và chỉ bán phiên bản thuần điện với giá khởi điểm 1,569 tỷ đồng, trong khi tại thị trường Trung Quốc còn có thêm tùy chọn hybrid sạc điện. Giới chuyên gia khuyến cáo tài xế nói chung nên tránh đi vào đoạn đường ngập sâu nếu có thể, bởi nước vẫn tiềm ẩn nguy cơ làm hỏng các chi tiết cơ khí dưới gầm xe dù bộ pin và hệ thống điện áp cao đạt chuẩn chống nước, và nếu buộc phải di chuyển qua vùng ngập thì nên giảm tốc, tránh vật cản khả nghi rồi kiểm tra gầm xe tại đại lý ngay sau đó.

BYD Tang rơi động cơ BYD Tang lội nước BYD Sealion 8 pin Blade IP67 IP68 xe điện lội nước ngập

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,550 14,850
Kim TT/AVPL 14,350 14,750
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,350 14,750
Nguyên Liệu 99.99 13,200 13,400
Nguyên Liệu 99.9 13,150 13,350
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,650 14,150
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,580 14,130
Cập nhật: 16/07/2026 12:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Hà Nội - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Đà Nẵng - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Miền Tây - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Tây Nguyên - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Đông Nam Bộ - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Cập nhật: 16/07/2026 12:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,520 ▼30K 14,820 ▼30K
Miếng SJC Nghệ An 14,520 ▼30K 14,820 ▼30K
Miếng SJC Thái Bình 14,520 ▼30K 14,820 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,370 ▼30K 14,720 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,370 ▼30K 14,720 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,370 ▼30K 14,720 ▼30K
NL 99.99 13,000
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,950
Trang sức 99.9 13,910 ▼30K 14,610 ▼30K
Trang sức 99.99 13,920 ▼30K 14,620 ▼30K
Cập nhật: 16/07/2026 12:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,452 ▼3K 14,822 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,452 ▼3K 14,823 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,442 ▼3K 1,477 ▲1329K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,442 ▼3K 1,478 ▼3K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,417 ▲1275K 1,457 ▲1311K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 137,257 ▼297K 144,257 ▼297K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,636 ▼225K 109,436 ▼225K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,436 ▲80472K 99,236 ▲89292K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,236 ▼183K 89,036 ▼183K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 75,302 ▼175K 85,102 ▼175K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,113 ▼125K 60,913 ▼125K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Cập nhật: 16/07/2026 12:45
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AUD 17843 18117 18689
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CNY 0 3840 3932
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Cập nhật: 16/07/2026 12:45
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CZK 0 1190 0
DKK 0 4025 0
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