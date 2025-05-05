BYD Việt Nam và VPBank triển khai chương trình 'Mua xe nhận quà, không lo lãi suất'

Giải pháp tài chính đột phá cho người dùng xe điện

Theo đó, từ nay đến hết ngày 31/5/2025, khách hàng mua một trong ba mẫu xe năng lượng mới BYD DOLPHIN, BYD ATTO 3 và BYD SEAL sẽ được hưởng đặc quyền tài chính vượt trội với lãi suất vay 0% trong 24 tháng đầu tiên. Chương trình không chỉ mang đến lợi ích kinh tế thiết thực cho người dùng mà còn góp phần thúc đẩy xu hướng sử dụng phương tiện giao thông xanh tại Việt Nam.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên một thương hiệu xe điện tại Việt Nam đưa ra chính sách hỗ trợ tài chính với mức vay lên đến 80% giá trị xe, kèm theo ưu đãi miễn toàn bộ lãi vay trong 2 năm đầu. Khách hàng chỉ cần thanh toán trước 20% giá trị xe là có thể sở hữu ngay các mẫu xe công nghệ cao của BYD. Chính sách vay dài hạn lên đến 8 năm cũng giúp người dùng linh hoạt hơn trong việc hoạch định tài chính cá nhân.

Quà tặng giá trị lên đến 80 triệu đồng

Ngoài ưu đãi tài chính, chương trình còn mang đến quà tặng hấp dẫn cho khách hàng:

BYD DOLPHIN GLX: Quà tặng trị giá 30 triệu đồng và gói bảo dưỡng tiêu chuẩn 6 năm trị giá 6 triệu đồng

BYD ATTO 3 DYNAMIC: Quà tặng trị giá lên đến 80 triệu đồng

BYD ATTO 3 PREMIUM: Quà tặng trị giá 20 triệu đồng kèm miễn lãi vay 2 năm đầu

BYD SEAL (cả hai phiên bản ADVANCED và PERFORMANCE): Quà tặng trị giá 60 triệu đồng cùng ưu đãi miễn lãi vay 2 năm đầu

Đa dạng lựa chọn xe năng lượng mới tiên tiến

BYD, thương hiệu dẫn đầu về công nghệ pin và xe điện toàn cầu, hiện cung cấp cho thị trường Việt Nam ba dòng xe chủ lực với đa dạng phiên bản:

BYD DOLPHIN - Mẫu xe đô thị năng động với thiết kế "Ocean Aesthetics" mềm mại, trang bị màn hình cảm ứng trung tâm 12,8 inch có thể xoay, chìa khóa thẻ NFC tiện lợi. Xe sở hữu động cơ điện 94 mã lực, mô-men xoắn 180 Nm, cùng pin Blade Battery dung lượng 44,9 kWh cho phạm vi hoạt động lên đến 405 km. Giá niêm yết: 659 triệu đồng.

BYD DOLPHIN - Mẫu xe đô thị năng động

​​​​​​BYD ATTO 3 - SUV điện thời thượng với ngoại thất hiện đại dưới bàn tay thiết kế của Wolfgang Egger, nội thất tiện nghi với màn hình cảm ứng xoay linh hoạt, cửa sổ trời toàn cảnh. Xe được trang bị động cơ 201 mã lực, mô-men xoắn 310 Nm, tăng tốc 0-100 km/h trong 7,3 giây. Phiên bản ​​​​​​BYD ATTO 3 Premium có pin 60,48 kWh cho phạm vi hoạt động đến 480 km, giá bán 886 triệu đồng, trong khi phiên bản ​​​​​​BYD ATTO 3 Dynamic với pin 49,92 kWh cho tầm di chuyển 410 km, giá bán 766 triệu đồng.

Cả hai phiên bản đều tích hợp công nghệ sạc nhanh, thời gian sạc từ 30% lên 80% pin chỉ trong 30 phút, tối ưu thời gian sử dụng.

​​​​​​BYD ATTO 3 - SUV điện thời thượng

BYD SEAL - Sedan thể thao điện cao cấp trên nền tảng e-Platform 3.0 với công nghệ CTB (cell-to-body) tiên tiến, màn hình trung tâm 15,6 inch xoay 90 độ. Phiên bản Advanced sử dụng động cơ điện 201 mã lực, dẫn động cầu sau, phạm vi hoạt động 460 km. Phiên bản Performance mạnh mẽ với hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian, hai động cơ điện công suất tổng 520 mã lực, tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 3,8 giây và phạm vi di chuyển lên đến 520 km. Giá niêm yết từ 1,119 tỷ đồng đến 1,359 tỷ đồng.

BYD SEAL - Sedan thể thao điện cao cấp

Đẩy mạnh xu hướng di chuyển xanh tại Việt Nam

Chiến lược hợp tác giữa BYD Việt Nam và VPBank không chỉ là một chương trình khuyến mại thông thường mà còn thể hiện cam kết dài hạn của cả hai bên trong việc thúc đẩy di chuyển xanh tại Việt Nam. Chính sách tài chính ưu việt này góp phần xóa bỏ rào cản tài chính, tạo điều kiện cho người tiêu dùng Việt Nam dễ dàng tiếp cận với công nghệ xe điện hiện đại, hướng tới tương lai phát triển bền vững.

Chương trình được áp dụng trên toàn bộ hệ thống đại lý chính hãng của BYD Việt Nam từ nay đến hết ngày 31/5/2025, với số lượng xe được ưu đãi có giới hạn, ưu tiên khách hàng đến trước.

Để biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng có thể liên hệ các đại lý chính thức của BYD Việt Nam tại địa phương hoặc gọi đến hotline 1900 866 688.

Lưu ý: Áp dụng theo điều kiện và điều khoản đi kèm. Giá niêm yết đã bao gồm thuế Giá trị Gia tăng và thuế Tiêu thụ Đặc biệt.