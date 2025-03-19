BYD Super e-Platform: sạc xe điện nhanh như đổ xăng trở thành thiện thực

BYD, nhà sản xuất xe năng lượng mới hàng đầu thế giới, chính thức công bố nền tảng hoàn toàn mới dành cho xe điện, chấm dứt nỗi lo chờ đợi thời gian sạc, mang tên Super e-Platform. Công nghệ mới này đã tạo nên sự đột phá, lập kỷ lục toàn cầu trên thị trường xe điện thương mại.

Nền tảng Super e-Platform với công nghệ sạc siêu nhanh Megawatt

Các thành phần cốt lõi của Super e-Platform gồm động cơ, bộ điều khiển điện tử và pin đã được nâng cấp toàn diện. Thay đổi này giúp công suất sạc đạt mức đến 1MW, tương đương 1.000kW - mức cao nhất trên thị trường hiện tại. Super e-Platform giúp xe có thêm 2 km di chuyển sau mỗi giây sạc và có thể cung cấp phạm vi di chuyển lên đến 400 km chỉ sau 5 phút sạc.

Nền tảng Super e-Platform trang bị động cơ 580kW, tốc độ tối đa đạt được trên 300 km/h (mẫu xe BYD HAN L và BYD TANG L tại thị trường Trung Quốc). Tốc độ tối đa ấn tượng và khả năng tăng tốc nhanh đạt được nhờ vào công nghệ động cơ mới có khả năng hoạt động lên đến 30.000 vòng/phút - một kỷ lục khác trên thị trường xe điện thương mại.

Nền tảng Super e-Platform của BYD thiết lập kỷ lục với công suất sạc 1MW, cho phép xe điện có thêm 2km sau mỗi giây sạc.

Ông Vương Truyền Phúc, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn BYD, cho biết công nghệ mới sẽ giúp xóa bỏ nỗi lo lớn nhất của người dùng xe điện. “Để loại bỏ hoàn toàn nỗi lo lắng về việc sạc xe của người dùng, mục tiêu của chúng tôi là làm cho việc sạc xe điện nhanh như việc đổ xăng - đạt được sự tương đồng giữa xăng, dầu và điện về tốc độ nạp nhiên liệu”.

Để đạt được sự cân bằng này, quá trình sạc cần kết hợp cả điện áp cao và cường độ dòng điện cao. Super e-Platform là nền tảng xe ô tô sản xuất hàng loạt thương mại đầu tiên trên thế giới cho phép dung lượng đạt mức kV trên toàn bộ pin, động cơ, nguồn điện và hệ thống điều hòa không khí. BYD đã phát triển và sản xuất hàng loạt chip nguồn SiC mới với điện áp định mức lên đến 1.500V - mức điện áp cao nhất trong ngành chip nguồn SiC sản xuất hàng loạt.

Trong buổi công bố nền tảng Super e-Platform, Phó chủ tịch điều hành BYD kiêm Chủ tịch Viện nghiên cứu kỹ thuật ô tô Lian Yubo cũng công bố phát triển hệ thống sạc nhanh megawatt, làm mát bằng chất lỏng hoàn toàn đầu tiên trong ngành, có thể cung cấp công suất tối đa 1.360kW.

BYD có kế hoạch xây dựng hơn 4.000 trạm sạc nhanh megawatt trên khắp Trung Quốc. Nhưng ngoài các trạm của riêng mình, BYD cũng đã phát triển công nghệ “đầu sạc kép” có thể nâng cấp bộ sạc nhanh thành bộ sạc siêu nhanh và bộ siêu nạp thành bộ sạc nhanh. Công nghệ “tăng cường hiệu suất thông minh” đầu tiên trên thế giới này đảm bảo khả năng tương thích với các trạm sạc công cộng, cho phép sạc xe thuận tiện ở nhiều địa điểm khác nhau.

BYD tin rằng sự tương tác này với cơ sở hạ tầng hiện có, kết hợp cùng các đầu sạc nhanh do chính BYD phát triển và công nghệ Super e-Platform đột phá, sẽ định nghĩa lại khả năng di chuyển thuần điện.

Được biết, sáng 18/3 cổ phiếu của gã khổng lồ sản xuất xe điện BYD đã bật tăng mạnh mẽ sau khi công ty tiết lộ công nghệ đột phá Super e-Platform có thể thay đổi hoàn toàn trải nghiệm sử dụng xe điện.