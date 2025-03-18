Cổ phiếu BYD tăng mạnh sau khi công bố công nghệ sạc xe điện siêu tốc. Hình minh họa. Nguồn ảnh: Getty.

Mở cửa phiên giao dịch tại Sàn chứng khoán Hồng Kông, cổ phiếu BYD đã tăng vọt hơn 6%, thiết lập mức cao nhất trong 52 tuần qua. Tuy nhiên, đến cuối phiên, mức tăng đã điều chỉnh xuống còn khoảng 4,1% so với giá đóng cửa phiên trước đó.

Công nghệ "Super e-Platform" - Đột phá mới trong lĩnh vực xe điện

BYD đã chính thức ra mắt nền tảng công nghệ "Super e-Platform" với khả năng sạc cực nhanh chưa từng có. Theo công bố, công nghệ này có thể đạt tốc độ sạc tối đa lên đến 1.000 kilowatt, một con số ấn tượng trong ngành công nghiệp xe điện hiện nay.

Đáng chú ý nhất là khả năng sạc pin đủ để xe chạy được quãng đường 400km (tương đương 249 dặm) chỉ trong vỏn vẹn 5 phút. Nếu những số liệu này được chứng minh trong thực tế, đây sẽ là bước tiến quan trọng giúp xóa bỏ một trong những rào cản lớn nhất đối với việc phổ biến xe điện - thời gian sạc pin kéo dài.

Ông Wang Chuanfu, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc BYD đã nhấn mạnh tại sự kiện ra mắt: "Giải pháp tối ưu là sạc nhanh như đổ xăng cho ô tô chạy xăng", cho thấy tầm nhìn chiến lược của BYD trong việc giải quyết thách thức lớn nhất của xe điện hiện nay.

Đánh giá từ giới chuyên gia

Xing Lei, nhà phân tích ô tô độc lập tại Trung Quốc, đã không ngần ngại sử dụng từ "không tưởng" để mô tả những tiến bộ công nghệ của nền tảng pin mới của BYD. Ông còn cho rằng đây là một diễn biến "đau lòng" đối với các đối thủ cạnh tranh nước ngoài của hãng xe Trung Quốc này.

"Đúng lúc mọi người dường như đang tập trung vào thông minh hóa, BYD lại phản pháo ngay và nói: không, không, chúng tôi vẫn chưa hoàn thành việc điện khí hóa," Lei chia sẻ trong một bài đăng trên LinkedIn, nhấn mạnh chiến lược khác biệt của BYD so với xu hướng chung của ngành công nghiệp.

Nếu công nghệ "Super e-Platform" hoạt động như BYD tuyên bố, đây có thể là bước đột phá quan trọng giúp thúc đẩy việc áp dụng xe điện trên toàn cầu. Tuy nhiên, hiện tại những tuyên bố này vẫn chưa thể được xác minh độc lập.

Việc triển khai công nghệ sạc siêu tốc này còn đối mặt với nhiều thách thức về hạ tầng sạc, khả năng tương thích với lưới điện hiện tại, cũng như độ an toàn và tuổi thọ của pin khi sạc với công suất cực cao.

Dù vậy, thị trường chứng khoán đã phản ứng tích cực trước thông báo này, phản ánh niềm tin của các nhà đầu tư vào tiềm năng của công nghệ mới từ BYD, một trong những nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới hiện nay.