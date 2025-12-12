Với việc trở thành đối tác đầu tiên tại Việt Nam triển khai tính năng này cùng Visa, VNPT Money đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình thúc đẩy tài chính số và mở rộng khả năng thanh toán xuyên biên giới cho người tiêu dùng.

Ở giai đoạn đầu, tính năng hỗ trợ phương thức quét mã QR (Scan to Pay), giúp người dùng thanh toán tức thì tại các điểm chấp nhận QR của Visa tại Việt Nam và nhiều quốc gia. Những phương thức hiện đại như thanh toán chạm (Tap to Pay) và thanh toán trực tuyến (eCommerce) sẽ được triển khai từ năm 2026.

Việc bổ sung tính năng Giao dịch quốc tế không chỉ mang đến sự thuận tiện mà còn đảm bảo tiêu chuẩn bảo mật toàn cầu của Visa, giúp người dùng VNPT Money có trải nghiệm thanh toán thống nhất dù ở trong hay ngoài nước.

Visa và VNPT Money hợp tác chiến lược

Tính năng mới này giúp người Việt đi du lịch, công tác hay học tập ở nước ngoài nhờ tính nhanh chóng, minh bạch và dễ sử dụng. Người dùng có thể thanh toán tại bất kỳ điểm chấp nhận Visa nào mà không mất phí đăng ký, không phí chuyển đổi ngoại tệ, không phụ phí hay phí thường niên. Tỷ giá được công bố rõ ràng, cạnh tranh, giúp người dùng kiểm soát chi tiêu dễ dàng hơn. Chỉ với một tài khoản VNPT Money, người dùng có thể thanh toán ở mọi nơi trong mạng lưới chấp nhận của Visa trên toàn cầu, đồng thời hưởng trải nghiệm xuyên suốt giữa thị trường nội địa và quốc tế.

Đồng thời, tính năng Giao dịch quốc tế này cũng thể hiện cam kết mạnh mẽ của Visa và VNPT Money trong việc mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính số, từ đó thúc đẩy kinh tế số, thương mại điện tử và du lịch quốc tế. Giải pháp mới cũng góp phần hỗ trợ lộ trình chuyển đổi số quốc gia, hướng tới một xã hội thanh toán không tiền mặt.

Chia sẻ nhân sự kiện này, bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa Việt Nam và Lào, cho biết: “Bằng việc mang đến cho người tiêu dùng những phương thức thanh toán liền mạch, an toàn và được kết nối với mạng lưới toàn cầu, chúng tôi mong muốn tiếp thêm động lực cho nền kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Hợp tác giữa Visa và VNPT Money giúp mọi người dân, từ thành thị đến nông thôn, có thể tiếp cận và tin tưởng sử dụng các giải pháp thanh toán số, đơn giản hóa cuộc sống hàng ngày,”

Ông Nguyễn Đăng Thắng, Giám đốc Trung tâm VNPT FinTech, nhấn mạnh: “Chúng tôi mong muốn người Việt, dù đi du lịch, công tác hay du học, đều có thể sử dụng chính ví điện tử quen thuộc để thanh toán tại bất kỳ đâu trên thế giới, một cách an toàn, minh bạch và thuận tiện. Tính năng này thể hiện rõ định hướng của VNPT Money trở thành nền tảng thanh toán số toàn diện, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và đồng hành cùng Chính phủ trong mục tiêu chuyển đổi số quốc gia.”