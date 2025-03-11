Với vai trò là đơn vị chủ lực của Tập đoàn VNPT trong chiến lược chuyển đổi số quốc gia, VNPT-Media đã và đang cung cấp toàn bộ hạ tầng và hệ sinh thái dịch vụ tài chính số gắn liền với các dịch vụ số mà Tập đoàn VNPT cung cấp ra thị trường, bao gồm Hệ sinh thái các dịch vụ chính phủ điện tử mà tiêu biểu là Cổng thanh toán dịch vụ công quốc gia, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Hạ tầng các dịch vụ thành phố thông minh trải dài từ Giao thông thông minh, Y tế, Giáo dục đến các dịch vụ tiện ích công cộng và cho người dân; Hệ sinh thái các dịch vụ số cho khách hàng cá nhân, hộ gia đình, như dịch vụ Truyền hình trả tiền MyTV, hóa đơn điện tử, chữ ký số SmartCA,...

Visa và VNPT-Media ký kết hợp tác chiến lược

Theo thỏa thuận, Visa và VNPT-Media sẽ tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu, mang đến những giải pháp thanh toán kỹ thuật số tiên tiến bằng cách tích hợp các công nghệ hàng đầu của Visa, giải pháp thanh toán Pay by Wallet và Hệ thống thanh toán hợp kênh (Unified Commerce Solutions – Cybersource) vào hệ sinh thái tài chính số VNPT Money. Sự kết hợp này sẽ mở ra các phương thức thanh toán mới, nâng cao trải nghiệm giao dịch liền mạch và an toàn cho cả người bán và người tiêu dùng. Đặc biệt, hợp tác chiến lược này cũng mang đến một giải pháp tài chính cá nhân cho khách hàng của VNPT dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ tài chính số và thanh toán xuyên biên giới.

Ngoài ra, Visa và VNPT-Media cũng sẽ phối hợp xây dựng các chiến lược thanh toán sáng tạo, phù hợp với Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật số quốc gia đến năm 2030 của Việt Nam. Đặc biệt, việc vận dụng Giải pháp Chính phủ Visa (Visa Government Solutions) sẽ giúp tăng cường tính minh bạch, bảo mật và hiệu quả trong các giao dịch khu vực công, đáp ứng nhu cầu riêng biệt của các hoạt động chính phủ.

Bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa Việt Nam và Lào phát biểu tại lễ ký kết

Quan hệ hợp tác giữa Visa và VNPT-Media cũng đặc biệt chú trọng đến việc hỗ trợ số hóa doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMBs). Bằng cách khai thác thông tin chi tiết từ dữ liệu để xây dựng các cơ chế chấm điểm rủi ro tín dụng thay thế, Visa và VNPT-Media sẽ giúp doanh nghiệp SMBs dễ dàng tiếp cận nguồn vốn. Sáng kiến này kỳ vọng sẽ khuyến khích các tổ chức tài chính mở rộng cơ hội tài trợ, từ đó trao quyền cho doanh nghiệp SMBs phát triển và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế.

"Hợp tác chiến lược này thể hiện tầm nhìn của Visa trong việc thúc đẩy chuyển đổi số, nuôi dưỡng sự đổi mới và kích thích tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam, thông qua các giải pháp thanh toán kỹ thuật số và tài chính toàn diện. Chúng tôi tin rằng các doanh nghiệp vừa và nhỏ đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Bằng việc ứng dụng các công nghệ thanh toán tiên tiến của Visa, chúng tôi mong muốn hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn cần thiết, phát triển bền vững và đóng góp vào sự thịnh vượng chung của đất nước”. Bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa Việt Nam và Lào, chia sẻ.

Ông Vũ Văn Triệu, Phó tổng giám đốc VNPT-Media, cho biết: “Sự hợp tác với Visa đánh dấu một bước tiến trong hành trình của VNPT-Media nhằm mang đến những giá trị thiết thực cho khách hàng và đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế số Việt Nam. Bằng việc tích hợp các giải pháp thanh toán tiên tiến của Visa, chúng tôi mong muốn cung cấp những trải nghiệm thanh toán vượt trội, hướng tới cung cấp giải pháp tài chính cá nhân cho khách hàng VNPT dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ tài chính số, từ đó góp phần hỗ trợ mục tiêu xây dựng một xã hội không tiền mặt của quốc gia”.

Ông Vũ Văn Triệu, Phó tổng giám đốc VNPT-Media

Với thế mạnh hiện có của hai bên, hợp tác của VNPT-Media và Visa lần này sẽ giúp cho VNPT-Media tiếp tục hoàn thiện và mở rộng hệ sinh thái tài chính số, cùng hướng tới mục tiêu lớn của Tập đoàn VNPT trở thành một trong những tập đoàn công nghệ chủ lực của Quốc gia, tạo nền tảng vững chắc cho quá trình chuyển đổi số bền vững trong mọi lĩnh vực, mọi ngành nghề, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số tại Việt Nam.