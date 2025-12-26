Thỏa thuận hợp tác này sẽ giúp:

Thanh toán nhanh hơn, cải thiện dòng tiền: Các giải pháp số thay thế quy trình thủ công, giúp đại lý thanh toán nhanh chóng hơn và quản lý thanh khoản hiệu quả hơn.

Tiếp cận nguồn vốn linh hoạt: Các công cụ tích hợp trên nền tảng của VIB mở ra cơ hội tiếp cận giải pháp tài chính linh hoạt, thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) đầu tư và phát triển.

Cung cấp thông tin theo thời gian thực: Các công cụ đối soát và báo cáo nâng cao mang lại tính minh bạch và khả năng kiểm soát, hỗ trợ quá trình ra quyết định kinh doanh.

Hợp tác chiến lược 3 bên Visa, C.P. Việt Nam và VIB

Đồng thời, hợp tác này cũng sẽ giúp tăng cường việc sử dụng thẻ doanh nghiệp Visa như một phương thức thanh toán và quản lý chi tiêu hiệu quả và an toàn.

“Visa vinh dự được đồng hành cùng C.P. Việt Nam trong hành trình chuyển đổi này. Chúng tôi sẽ cùng nhau số hóa các dòng thanh toán trong chuỗi cung ứng, mở rộng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp SMEs, đồng thời tăng cường minh bạch và hiệu quả dòng tiền, giúp doanh nghiệp phát triển trong nền kinh tế số Việt Nam,” bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa Việt Nam và Lào, chia sẻ.

“Quá trình chuyển đổi số đã đem đến cơ hội hợp tác cho ba đơn vị, cùng hướng đến mục tiêu không ngừng đổi mới và nâng cao trải nghiệm cho khách hàng, góp phần thực hiện cam kết của C.P. Việt Nam đối với sáng tạoV và phát triển bền vững,” ông Veerachai Charoensilpskul, Giám đốc Tài chính của C.P. Việt Nam, cho biết.

“Đổi mới số là trọng tâm trong chiến lược của VIB. Thông qua các công nghệ tài chính tiên tiến và giải pháp được thiết kế riêng, chúng tôi sẽ hỗ trợ hàng nghìn đại lý và nhà cung cấp nâng cao khả năng tiếp cận vốn, thanh toán số liền mạch và sử dụng các công cụ quản lý tài chính hiệu quả hơn. VIB cam kết hỗ trợ doanh nghiệp tăng trưởng và mang đến trải nghiệm vượt trội cho khách hàng,” bà Tường Nguyễn, Phó Tổng Giám đốc VIB, chia sẻ.

Sự hợp tác này thể hiện cam kết chung của cả Visa, C.P. Việt Nam và VIB trong việc thúc đẩy chuyển đổi số tại thị trường Việt Nam

Có thể nói, sự hợp tác này đã thể hiện cam kết chung của cả Visa, C.P. Việt Nam và VIB trong việc thúc đẩy chuyển đổi số tại thị trường Việt Nam đầy năng động, từ đó góp phần thúc đẩy đổi mới và tăng trưởng bền vững cho cộng đồng doanh nghiệp.