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Khẩn trương sắp xếp đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, các hội quần chúng...

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ĐT&ƯD

21:00 | 09/02/2026
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Tỉnh ủy Nghệ An chỉ đạo khẩn trương sắp xếp đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; xem xét thành lập Ban Quản lý dự án xã, phường...
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Khẩn trương sắp xếp đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, các hội quần chúng...
Ảnh: Báo Nghệ An

Kiện toàn chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị 07-CT/TU về tiếp tục kiện toàn chính quyền địa phương 2 cấp, trong đó chỉ đạo nhiều nội dung quan trọng về sắp xếp tổ chức bộ máy; quyết số lượng phòng chuyên môn trước 30/6; tiếp tục điều động cán bộ, công chức về cấp xã;...

Chỉ thị 07-CT/TU cho biết, thời gian qua, thực hiện chủ trương của Trung ương, cấp ủy, chính quyền các cấp và các tổ chức trong hệ thống chính trị toàn tỉnh đã tích cực thực hiện nghiêm túc việc xây dựng tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tổ chức bộ máy bước đầu đã phát huy hiệu quả, thể hiện tinh thần đoàn kết, chủ động, thích ứng nhanh và hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị.

Tuy nhiên, qua công tác giám sát cho thấy vẫn còn những hạn chế, bất cập như: Việc kiện toàn, bổ sung ban chấp hành, ban thường vụ và các chức danh lãnh đạo, quản lý tại một số xã, phường còn chậm; số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức chưa đồng đều, thừa thiếu cục bộ; nhiều nơi thiếu cán bộ có chuyên môn sâu ở một số lĩnh vực trong công tác quản lý Nhà nước.

Một bộ phận cán bộ, công chức cấp xã năng lực tham mưu và kỹ năng tác nghiệp còn hạn chế, gặp khó khăn trong đáp ứng yêu cầu, công việc.

Việc triển khai phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền cho cấp xã có nơi còn lúng túng, thiếu thống nhất giữa các địa phương.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình 2 cấp

Để nâng cao nhận thức và thống nhất trong hành động, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, đồng bộ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trong đó, nâng cao năng lực, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cấp xã gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trên địa bàn tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện các Kết luận, Nghị quyết của Trung ương và Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Sắp xếp, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp; thành lập Ban Quản lý dự án tại xã, phường

Chỉ thị yêu cầu tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị gắn với bố trí, sắp xếp, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

Khẩn trương sắp xếp đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ;

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ và chất lượng phục vụ của chính quyền; thực hiện phân cấp, phân quyền giữa các cấp chính quyền;

Tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực, phòng ngừa tiêu cực trong sắp xếp tổ chức bộ máy, công tác cán bộ và thực hiện phân cấp, phân quyền.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An giao Đảng ủy UBND tỉnh triển khai phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy trong các cơ quan hành chính Nhà nước (đối với những nơi thực hiện chưa đạt yêu cầu đề ra);

Sắp xếp, tổ chức lại hoặc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước theo quy định, hướng dẫn của Trung ương, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh; chỉ đạo các xã, phường căn cứ nhu cầu, quy mô nhiệm vụ và điều kiện thực tế, xem xét việc thành lập ban quản lý dự án để tổ chức thực hiện các dự án được giao.

Trước 30/6 hoàn thành quyết định khung số lượng và tên gọi các phòng chuyên môn cấp xã

Việc quy định số lượng cấp phó của người đứng đầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh phải hoàn thành trước ngày 10/3/2026; quyết định khung số lượng và tên gọi các phòng chuyên môn cấp xã hoàn thành trước ngày 30/6/2026.

Đảng ủy UBND tỉnh được giao chỉ đạo rà soát, quy định rõ thẩm quyền, trách nhiệm trong lĩnh vực quản lý Nhà nước giữa các cơ quan hành chính cấp tỉnh, giữa cấp tỉnh và cấp xã; giao quyền chủ động cho cấp xã đối với những nhiệm vụ đủ điều kiện thực hiện; kịp thời điều chỉnh, bổ sung các nội dung phân cấp chưa phù hợp với thực tiễn, bảo đảm rõ việc, rõ trách nhiệm; nâng cao tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của chính quyền cơ sở; hoàn thành trước ngày 30/4/2026.

Tiếp tục tăng cường, biệt phái, điều động, tăng cường cán bộ về xã khó khăn

Thẩm định và phê duyệt kế hoạch tuyển dụng, tiếp nhận công chức chuyên môn, viên chức các đơn vị sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách cấp xã (trừ viên chức ngành giáo dục, y tế);

Tiếp tục triển khai việc điều động, biệt phái, tăng cường cán bộ, công chức, viên chức về các xã khó khăn trong công tác bố trí, sắp xếp cán bộ, nhất là các lĩnh vực về quản lý đất đai, tài chính, kế toán, môi trường, xây dựng, công nghệ thông tin,...

Trên cơ sở định mức biên chế giai đoạn 2026 - 2031 được Trung ương giao, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân bổ biên chế cho các địa phương, đơn vị dựa trên vị trí việc làm, chức năng, nhiệm vụ, mức độ phức tạp và phạm vi, quy mô hoạt động của từng cơ quan, đơn vị.

Đồng thời hướng dẫn, đôn đốc các xã, phường kịp thời kiện toàn, bổ sung đủ số lượng ban chấp hành, ban thường vụ cấp ủy, lãnh đạo các phòng, ban cấp xã khi cán bộ đáp ứng yêu cầu công việc, tiêu chuẩn, điều kiện về chính trị, chuyên môn theo quy định.

Tiếp tục triển khai việc điều động, biệt phái cán bộ, công chức về công tác tại các xã còn thiếu cán bộ; tuyển dụng, tiếp nhận vào làm công chức với những đối tượng đủ điều kiện, tiêu chuẩn để bổ sung nhân lực cho các xã còn thiếu cán bộ, công chức so với định mức biên chế theo quy định của Trung ương.

Rà soát, sắp xếp, bố trí nhân lực phù hợp với trình độ chuyên môn, vị trí việc làm

Đảng ủy các xã, phường có trách nhiệm rà soát, đánh giá thực chất năng lực cán bộ, bố trí theo nguyên tắc “đúng người, đúng việc”; rà soát, sắp xếp, bố trí nhân lực phù hợp với trình độ chuyên môn, vị trí việc làm, nhất là những lĩnh vực còn thiếu trong số biên chế được giao gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; kiên quyết điều chỉnh các trường hợp bố trí không phù hợp.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh được giao chủ trì, phối hợp với Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy rà soát, sắp xếp, tinh gọn các hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trực thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, hoàn thành trước ngày 30/4/2026./.

TOÀN VĂN: Chỉ thị số 07-CT/TU của Tỉnh ủy Nghệ An về tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 02 cấp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền

Khẩn trương sắp xếp đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, các hội quần chúng...- Ảnh 3.

Khẩn trương sắp xếp đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, các hội quần chúng...- Ảnh 4.

Khẩn trương sắp xếp đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, các hội quần chúng...- Ảnh 5.

Khẩn trương sắp xếp đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, các hội quần chúng...- Ảnh 6.

Khẩn trương sắp xếp đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, các hội quần chúng...- Ảnh 7.

Khẩn trương sắp xếp đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, các hội quần chúng...- Ảnh 8.

xaydungchinhsach.chinhphu.vn
Tỉnh ủy Nghệ An Chỉ thị 07-CT/TU sắp xếp hội quần chúng

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Phan Thiết

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Quảng Bình

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Thừa Thiên Huế

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,700 141,600
Hà Nội - PNJ 136,700 141,600
Đà Nẵng - PNJ 136,700 141,600
Miền Tây - PNJ 136,700 141,600
Tây Nguyên - PNJ 136,700 141,600
Đông Nam Bộ - PNJ 136,700 141,600
Cập nhật: 31/07/2026 05:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,770 14,170
Miếng SJC Nghệ An 13,770 14,170
Miếng SJC Thái Bình 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,770 14,170
NL 99.99 12,950
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,850
Trang sức 99.9 13,360 14,060
Trang sức 99.99 13,370 14,070
Cập nhật: 31/07/2026 05:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,377 14,172
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,377 14,173
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,372 1,412
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,372 1,413
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,342 1,392
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 130,822 137,822
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,476 10,456
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,015 94,815
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,527 8,507
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,512 81,312
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,402 58,202
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Cập nhật: 31/07/2026 05:45
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Cập nhật: 31/07/2026 05:45

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