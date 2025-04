Kiến tạo một hành trình du lịch xanh Nghệ An - Thanh Hóa - Ninh Bình

Liên kết xúc tiến sản phẩm

Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch với chủ đề “Nghệ An - Thanh Hóa - Ninh Bình: Hành trình du lịch xanh” nhằm quảng bá điểm đến, sản phẩm, dịch vụ du lịch mới; đồng thời giới thiệu các sự kiện du lịch tiêu biểu năm 2025, hướng tới mục tiêu thu hút khách du lịch tới 3 địa phương.

Đây là năm thứ 5 Nghệ An, Thanh Hóa và Ninh Bình hợp tác tổ chức Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch nhằm gia tăng hiệu quả khai thác các tour du lịch liên kết, tạo nên một hành trình trải nghiệm độc đáo.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu

Hội nghị lần này, Nghệ An mang đến thông điệp: “Du lịch Nghệ An - Hành trình xanh”. Tới đây, Nghệ An sẽ tổ chức Lễ hội du lịch biển Cửa Lò (19/4) và Lễ hội làng Sen (9/5-19/5) với nhiều hoạt động văn hóa, du lịch đặc sắc. TP. Vinh còn có thêm nhiều điểm mới để thu hút du khách như: Khu phố đêm và tuyến phố đi bộ đường Nguyễn Huệ, khu vui chơi giải trí Cửa Hội… Nghệ An đang tập trung phát triển các sản phẩm du lịch mạo hiểm như “Chinh phục đỉnh Puxailaileng”, tour caravan “Khám phá cung đường miền Tây Nghệ An”, Chèo thuyền Kayak...

Than Hóa mang đến thông điệp: “Du lịch Thanh Hóa - Hương sắc bốn mùa”. Thanh Hóa hội tụ đủ tiềm năng của ba vùng kinh tế là vùng núi - trung du, vùng đồng bằng và vùng ven biển, thu hút khách du lịch ở cả 3 dòng sản phẩm thế mạnh là du lịch biển, du lịch văn hóa lịch sử và du lịch sinh thái cộng đồng. Thời gian tới, Thanh Hóa sẽ tiếp tục đẩy mạnh tổ chức các sự kiện VHTTDL với chuỗi 150 sự kiện trải dài trong năm 2025, trong đó có 89 sự kiện văn hoá, 25 sự kiện thể thao và 36 sự kiện du lịch sẽ góp phần hiện thực hóa thông điệp “Du lịch Thanh Hóa - Hương sắc bốn mùa”.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Ninh Bình mang đến thông điệp: “Ninh Bình - Tuyệt sắc miền cố đô”. Ninh Bình có nhiều điều kiện thuận lợi phát triển du lịch với 3 vùng sinh thái đặc trưng: vùng rừng núi, vùng đồng bằng và vùng ven biển. Ninh Bình sở hữu nhiều danh hiệu quốc tế như: Quần thể Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Tràng An - Di sản hỗn hợp đầu tiên của khu vực Đông Nam Á; Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long - Khu Ramsart thứ 9 của thế giới; Khu dự trữ sinh quyển thế giới biển Kim Sơn - Cồn Nổi và nhiều địa danh du lịch nổi tiếng như: Tam Cốc - Bích Động, Vườn quốc gia Cúc Phương, Khu du lịch sinh thái hồ Yên Thắng, hồ Đồng Thái, Vườn chim Thung Nham, động Thiên Hà, Khu du lịch Hang Múa, suối khoáng nóng Kênh Gà, nhà thờ đá Phát Diệm… Những tiềm năng trên là điều kiện để Ninh Bình xây dựng nhiều loại hình và sản phẩm du lịch như du lịch tâm linh, văn hóa - lịch sử, sinh thái, nghỉ dưỡng, cộng đồng...

Hợp tác phát triển sản phẩm xanh

Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch với chủ đề “Nghệ An - Thanh Hóa - Ninh Bình: Hành trình du lịch xanh” được tổ chức không chỉ góp phần định vị thương hiệu du lịch 3 địa phương mà còn “kiến tạo” đòn bẩy thu hút du khách trong nước và quốc tế.

Bà Vương Thị Hải Yến, Phó giám đốc Sở VHTTDL Thanh Hóa cho biết, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An hội tụ đầy đủ các loại hình du lịch với nhiều di tích lịch sử văn hóa có giá trị, danh lam thắng cảnh nổi tiếng, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp như: Vườn Quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình); Vườn Quốc gia Bến En (Thanh Hóa); Vườn Quốc gia Pù Mát (Nghệ An); Khu di tích Kim Liên - Nam Đàn (Nghệ An), Khu di tích lịch sử Truông Bồn (Nghệ An), Khu di tích lịch sử văn hóa Cố đô Hoa Lư (Ninh Bình), Khu di tích lịch sử Lam Kinh (Thanh Hóa); Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Tràng An (Ninh Bình), Di sản Văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ (Thanh Hóa), Di sản phi vật thể thế giới Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh...

Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch với chủ đề “Nghệ An - Thanh Hóa - Ninh Bình: Hành trình du lịch xanh”.

Không chỉ nổi tiếng với phong cảnh hữu tình, thiên nhiên tươi đẹp, Ninh Bình - Thanh Hóa - Nghệ An còn là những vùng đất giàu giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống với nhiều làn điệu ca, múa, nhạc vừa mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, là những “món ăn tinh thần” độc đáo, thu hút du khách.

Thực tế cho thấy, du lịch bền vững, du lịch xanh đang trở thành xu hướng tất yếu trên toàn cầu. Điều này không chỉ giúp bảo vệ môi trường mà còn mang lại những giá trị kinh tế - xã hội lâu dài.

Chia sẻ về điều này, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu nhận định, phát triển du lịch xanh đang là xu hướng tất yếu của du lịch toàn cầu và Việt Nam. Do đó, việc 3 địa phương liên kết xây dựng hành trình du lịch xanh, gia tăng trải nghiệm cho du khách là một bước đi đón đầu xu thế, thể hiện nỗ lực đáng ghi nhận.

“3 địa phương cần đẩy mạnh việc kết nối các tuyến điểm, đa dạng hóa trải nghiệm, hướng tới mục tiêu kéo dài thời gian lưu trú của du khách nhằm khai thác hiệu quả hành trình du lịch liên tuyến” - Phó Cục trưởng Hà Văn Siêu kiến nghị.

Đại diện các Sở VHTTDL, Sở Du lịch, Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp lữ hành cũng đã kiến nghị, đưa ra những đề xuất thiết thực nhằm kiến tạo một hành trình du lịch xanh Nghệ An - Thanh Hóa - Ninh Bình hiệu quả, bền vững.

Các ý kiến cho rằng, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An có thể tận dụng là cửa ngõ kết nối, đưa khách du lịch từ Lào, Thái Lan sang Nghệ An, về Thanh Hóa và Ninh Bình để trải nghiệm du lịch xanh và thăm các di tích. 3 địa phương có thể kiến tạo các sản phẩm du lịch đêm, khai thác tour đêm trải nghiệm cố đô để thu hút du khách; đặc biệt là các tour đặc sắc: khám phá miền Tây Nghệ An, Vườn quốc gia Pù Mát - kết nối với Vườn quốc gia Bến En Thanh Hóa - du lịch Ninh Bình - Hà Nội - các tỉnh Tây Bắc; tour du lịch đặc trưng kết nối qua các kinh đô Việt Cổ (Di tích cố đô Hoa Lư, Thành nhà Hồ và Đền thờ Vua Quang Trung)…

Giám đốc Ban sản phẩm dịch vụ Vietravel Tạ Thị Tú Uyên cho rằng 3 địa phương cần xây dựng bản đồ du lịch số giới thiệu những nét độc đáo về thiên nhiên, văn hóa, lịch sử tới du khách... Qua đó, vừa giúp quảng bá hình ảnh du lịch tới du khách, vừa tạo điều kiện cho doanh nghiệp xây dựng tour du lịch chung cho các địa phương.