Nhân mùa tựu trường, FPT Shop trao 30 combo công nghệ cho tân sinh viên xuất sắc

Nhiều năm liền không chỉ tiếp sức mùa thi, FPT Shop còn cùng các đối tác luôn nỗ lực mang đến những giải pháp thiết thực, tiên phong đồng hành cùng thế hệ trẻ trên hành trình học tập và phát triển. Năm nay FPT Shop đã dành tặng những phần quà công nghệ với tổng trị giá hơn 320 triệu đồng cho các tân sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt, giàu nghị lực và đạt thành tích nổi bật trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Theo đó, 30 combo công nghệ, mỗi phần quà sẽ như một ‘hành trang số’, bao gồm các thiết bị hỗ trợ học tập như laptop, máy tính bảng, điện thoại di động,... từ các thương hiệu hàng đầu như Lenovo, Asus, HP, Dell, MSI, Samsung, HONOR…, SIM Tân Binh FPT với ưu đãi miễn phí 30GB/tháng cùng truy cập không giới hạn Youtube, TikTok, và balo FPT Shop tiện dụng. Đây là trọn bộ công cụ và kết nối cần thiết, giúp sinh viên học tập linh hoạt, giao tiếp hiệu quả và dễ dàng hòa nhập vào môi trường học tập trong thời đại số.

FPT Shop cùng nhà trường trao phần quà cho em Nguyễn Minh Tuyển, cựu học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Hà Nội.

Em Nguyễn Minh Tuyển, cựu học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Hà Nội, là một trong những trường hợp tiêu biểu chương trình lần này. Dù hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn – mẹ bị tai nạn lao động, bố mắc bệnh về máu, cả gia đình sống trong căn nhà cấp 4 đơn sơ – Tuyển cùng hai anh chị em vẫn không ngừng nỗ lực, đạt thành tích học tập xuất sắc.

Ngoài ra, chương trình còn ghi nhận và đồng hành cùng rất nhiều trường hợp khác trên khắp cả nước. Mỗi phần quà được trao đi là một lời động viên, tiếp sức cho tinh thần hiếu học và ý chí vươn lên, khẳng định cam kết lâu dài của FPT Shop trong việc hỗ trợ thế hệ trẻ chinh phục tri thức và phát triển trong kỷ nguyên số.

FPT Shop đồng hành, trao cơ hội để thế hệ trẻ vững bước trên hành trình chinh phục tri thức.

Chia sẻ về món quà đầy ý nghĩa và bất ngờ này, em Minh Tuyền chia sẻ: “Em cảm thấy rất vui khi nhận được sự quan tâm và đồng hành từ FPT Shop. Phần quà công nghệ này rất thiết thực, giúp em có điều kiện học tập tốt hơn. Em cũng biết chương trình đã trao tặng cho nhiều bạn sinh viên khác như em, điều đó khiến em và các bạn cảm thấy có thêm động lực để cố gắng nhiều hơn.”

Song song với những phần quà ý nghĩa ấy, từ tháng 6/2025 FPT Shop đã triển khai chiến dịch “Tân Bling đỉnh– A.I thông minh” dành cho học sinh, sinh viên, kéo dài đến ngày 31/10. Điểm nhấn của chương trình là đặc quyền tân sinh viên khi mua laptop/PC/LCD, thí sinh có điểm trung bình tốt nghiệp THPT 2025 trên 9 điểm được giảm thêm đến 10% (tối đa 8 triệu đồng), các mức điểm khác cũng được hưởng ưu đãi phù hợp. Bên cạnh đó, khách hàng còn được tặng SIM Tân Binh FPT với 30GB/tháng và data không giới hạn cho YouTube, TikTok.

FPT Shop triển khai nhiều ưu đãi dành riêng cho học sinh, sinh viên trong mùa tựu trường 2025

Đồng thời, nhân mùa tựu trường năm nay FPT Shop cũng triển khai chương trình Back to School với loạt ưu đãi dành cho toàn bộ học sinh – sinh viên. Cụ thể, khách hàng được giảm thêm đến 1 triệu đồng khi mua MacBook/iPad, khuyến mãi đến 35% cho điện thoại, tablet, smartwatch… Riêng laptop, ngoài mức giảm thêm đến 5%, khách hàng còn được tặng 1 năm bảo hành mở rộng nâng tổng thời gian bảo hành lên đến 3 năm, kèm chính sách “1 đổi 1”.

Thiết thực hơn nữa, hệ thống phối hợp cùng nhiều ngân hàng và tổ chức tài chính mang đến giải pháp trả góp linh hoạt, trả trước từ 0 đồng với lãi suất 0%, giúp phụ huynh và sinh viên dễ dàng tiếp cận thiết bị học tập hiện đại. Một lưu ý nhỏ, các ưu đãi không cộng dồn, khách hàng sẽ được áp dụng mức khuyến mãi cao nhất đi kèm quà tặng theo chương trình.

Thông tin chi tiết về các chương trình đặc biệt dành riêng cho học sinh sinh viên, xem thêm tại https://fptshop.com.vn/