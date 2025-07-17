Chào tân sinh viên, FPT Shop giảm đến 8.000.000 đồng khi mua laptop

Nhân mùa tựu trường năm nay, FPT Shop tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong việc đồng hành cùng học sinh - sinh viên, đặc biệt là tân sinh viên, thông qua loạt ưu đãi thiết thực nhằm tiếp sức thế hệ trẻ làm chủ công nghệ trong chiến dịch “Tân Bling Đỉnh - A.I Thông Minh”. Không dừng lại ở đó, FPT Shop đang từng bước mở rộng hệ sinh thái kết nối giữa công nghệ và giáo dục, tạo nền tảng vững chắc giúp người trẻ tự tin bước vào hành trình học tập và phát triển.

Đặc biệt trong chương trình ưu đãi độc quyền dành cho các tân sinh viên lần này, FPT dành tặng cho những sinh viên đạt điểm trung bình từ 9 điểm trở lên sẽ được giảm thêm đến 10%, tương đương 8 triệu đồng khi mua laptop hoặc máy tính để bàn. Các mức điểm khác cũng nhận ưu đãi tương ứng, như từ 7 đến 9 điểm được giảm thêm 5%,...

FPT Shop mở rộng chương trình ưu đãi với nhiều đặc quyền thiết thực dành riêng cho tân sinh viên

Bên cạnh đó, mỗi khách hàng sẽ nhận được 01 SIM FPT 30GB/tháng với data không giới hạn truy cập YouTube, TikTok và voucher 1.000.000 đồng cho các khóa học tại Trường Công nghệ MindX. Cùng với đó là rất nhiều sản phẩm khác cũng được ưu đãi như MacBook, iPad giảm thêm đến 1.000.000 đồng; Điện thoại Android, tablet, smartwatch giảm 3% (tối đa 500.000 đồng); Combo phụ kiện giảm đến 35%; Điện máy và gia dụng giảm lần lượt 3% và 10%. Ngoài ra, các bạn tân sinh viên còn được tặng thêm 1 năm bảo hành laptop nâng tổng thời gian bảo hành lên đến 3 năm, cùng chính sách trả góp từ 0 đồng, lãi suất 0%.

FPT Shop ưu đãi thêm cho học sinh, sinh viên và giáo viên khi mua laptop, giúp tiếp cận thiết bị công nghệ chất lượng cao với chi phí hợp lý

Ngoài ưu đãi dành cho các tân sinh viên, FPT Shop cũng triển khai loạt chương trình hỗ trợ học sinh - sinh viên và giáo viên. Cụ thể, khách hàng thuộc nhóm đối tượng này sẽ được giảm thêm đến 5% (tối đa 3.000.000 đồng) khi mua laptop từ nay đến ngày 30/09. Đáng chú ý, các chính sách trả góp với lãi suất ưu đãi cũng tiếp tục được áp dụng, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận thiết bị công nghệ chất lượng cao với chi phí hợp lý.

Đặc biệt, trong chương trình “Tân Bling Đỉnh - A.I Thông Minh”, rất nhiều sản phẩm có giá giảm sâu, đơn cử như: Điện thoại Samsung Galaxy M55 5G từ 10.010.000 đồng giảm còn 7.290.000 đồng; Acer Nitro V giá 23.990.000 đồng giảm còn 18.490.000 đồng; MacBook Air M2 2024 có giá 24.490.000 đồng giảm còn 20.090.000 đồng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dùng tiếp cận thiết bị phục vụ học tập, làm việc và sáng tạo.

FPT Shop hợp tác chiến lược với Trường Công nghệ MindX - đơn vị đào tạo kỹ năng số quy mô hàng đầu Đông Nam Á

Bên cạnh đó, FPT Shop cũng công bố hợp tác chiến lược với Trường Công nghệ MindX - đơn vị đào tạo kỹ năng số quy mô hàng đầu Đông Nam Á. Sự hợp tác này thể hiện cam kết đồng hành cùng thế hệ trẻ, không chỉ thông qua việc cung cấp thiết bị công nghệ, mà còn mở rộng cơ hội học tập và phát triển tư duy số. Nhờ đó, các bạn trẻ có thể tiếp cận các khóa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo (A.I) chất lượng cao, giúp nâng cao kỹ năng cần thiết trong thời đại số. Đồng thời, FPT Shop cũng mở đăng ký xét nhận học bổng “FPT Shop - A.I Đỉnh Chóp” từ nay đến 30/09 với tổng trị giá đến 480.000.000 đồng dành cho học sinh trung học trên toàn quốc. .

Thông qua hệ sinh thái công nghệ, FPT Shop tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong hành trình tiếp sức thế hệ trẻ sẵn sàng thích ứng, khai phá tiềm năng và làm chủ tương lai trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (A.I) đang phát triển mạnh mẽ.