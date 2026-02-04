Saros 20 Series: chuẩn mới của robot hút bụi cao cấp

Saros 20 Sonic

Cụ thể, Roborock Saros 20 Sonic thuộc dòng robot hút bụi lau cao cấp, sở hữu những công nghệ tiên tiến nhất, với khả năng sạch cao cấp nhờ lực hút HyperForce dẫn đầu phân khúc, lên đến 35.000Pa, cho phép robot xử lý hiệu quả bụi mịn, tóc, lông thú cưng và rác vụn bám sâu trong thảm hay khe sàn.

Kết hợp cùng hệ thống chống rối kép, bao gồm chổi chính DuoDivide và chổi cạnh FlexiArm, robot đảm bảo xử lý tóc dài và lông thú cưng triệt để mà không gây vướng rối.

Ảnh minh họa.

Điểm đáng chú ý là nhờ được trang bị khung gầm AdaptiLift Chassis 3.0, Saros 20 Sonic có khả năng nâng hạ linh hoạt, cánh tay nâng kết hợp với bánh xe hỗ trợ leo bậc cho phép robot chinh phục ngưỡng cửa kép lên đến 4.5cm + 4cm. Đồng thời, các mô-đun như bánh xe dẫn động và bánh xe đa hướng đều có thể nâng hạ độc lập, hoặc cùng phối hợp nhịp nhàng với nhau, cho phép robot thử nghiệm và ghi nhớ phương án vượt ngưỡng hiệu quả nhất, hạn chế tối đa va chạm với mặt sàn.

Ngoài ra, khung gầm cũng có khả năng điều chỉnh độ cao để duy trì lực hút khi làm sạch trên thảm lông dày đến 3cm, giúp đảm bảo hiệu quả làm sạch mà vẫn giữ cho bề mặt thảm khô ráo.

Saros 20 Sonic tái định nghĩa tiêu chuẩn lau sàn thế hệ mới

Saros 20 Sonic tái định nghĩa tiêu chuẩn lau sàn với hệ thống giẻ lau rung VibraRise 5.0, là sự kết hợp giữa lực ép 14N và tần số rung siêu âm 4.000 nhịp/phút giúp loại bỏ hoàn toàn các vết bẩn cứng đầu nhất. Giẻ có khả năng tự động mở rộng để làm sạch toàn bộ phần rìa sàn và góc tường, nơi bụi bẩn thường bị bỏ sót, đảm bảo không để sót bụi bẩn ở bất cứ ngóc ngách nào.

Khi dọn dẹp trên bề mặt thảm, người dùng có thể thiết lập trên ứng dụng để robot tự động tháo rời và để lại giẻ lau tại trạm sạc, đảm bảo thảm khô ráo 100% và ngăn ngừa tình trạng nhiễm bẩn chéo.

Đặc biệt, trong quá trình giẻ lau được tháo rời và đặt lại tại dock sạc, chu trình giặt giẻ độc lập sẽ được kích hoạt. Nhờ đó, khi robot hoàn tất phiên hút bụi và quay về trạm, giẻ lau đã được làm sạch sẵn và có thể tự động lắp lại để tiếp tục lau nhà, duy trì chu trình làm sạch liền mạch.

Các mô-đun như bánh xe dẫn động và bánh xe đa hướng đều có thể nâng hạ độc lập

Chưa dừng lại ở đó, Saros 20 Sonic sở hữu thân máy siêu mỏng chỉ 7,98cm và cụm LiDAR có khả năng nâng hạ linh hoạt, giúp robot dễ dàng len lỏi vào các khu vực thấp, hẹp. Vị trí LiDAR đặt phía sau cho phép robot vẫn duy trì tầm nhìn tối ưu, đảm bảo điều hướng chính xác. Kết hợp với công nghệ Reactive AI 3.0, thiết bị có khả năng nhận diện chính xác hơn 200 loại vật cản, giúp robot phản ứng tức thì trước chướng ngại vật xuất hiện bất ngờ hay vật thể nhỏ.

Dock sạc 10-trong-1 mang đến trải nghiệm rảnh tay tuyệt đối nhờ khả năng tự động giặt giẻ lau và vệ sinh đế dock bằng nước nóng lên đến 100°C, giúp loại bỏ dầu mỡ và vi khuẩn hiệu quả. Người dùng cũng sẽ được trải nghiệm khả năng sấy túi chứa bụi bằng khí nóng 55°C, giúp duy trì trạng thái khô thoáng, hạn chế ẩm mốc và mùi hôi, đồng thời kéo dài tuổi thọ túi chứa bụi.

Saros 20

Người anh em Roborock Saros 20 được trang bị khung gầm AdaptiLift Chassis 3.0 nổi bật với hệ thống cánh tay nâng cùng bánh xe hỗ trợ leo bậc, cho phép robot vượt qua các ngưỡng cửa phức tạp mà không cần can thiệp thủ công. Dù hỗ trợ bánh xe leo bậc nhưng thân máy vẫn siêu mỏng chỉ 7,98 cm cho phép dễ dàng len lỏi vào các khu vực gầm thấp.

Lực hút HyperForce mạnh mẽ lên đến 35.000 Pa giúp robot đảm bảo hiệu suất làm sạch vượt trội trên cả bề mặt sàn cứng lẫn thảm dày.

Đi cùng với Saros 20 là trạm sạc RockDock thế hệ mới, mang đến trải nghiệm làm sạch tự động hóa gần như hoàn toàn

Roborock Saros 20 được trang bị công nghệ StarSight Autonomous System 2.0, giúp robot tái tạo không gian 3D thay vì chỉ “nhận diện phẳng” như các hệ thống thông thường, từ đó dễ dàng nhận diện hơn 200 vật cản và tránh chúng một cách chính xác, kể cả những vật thể nhỏ như dây điện. Từ đó, dựa trên dữ liệu thu thập theo thời gian thực, robot có thể chủ động điều chỉnh chiến lược làm sạch theo từng tình huống: tăng lực hút khi gặp bụi khô, chuyển sang chế độ chỉ lau khi phát hiện chất lỏng, làm sạch sát cạnh nội thất hoặc vượt ngưỡng cửa linh hoạt mà không cần người dùng can thiệp.

Đi cùng với Saros 20 là trạm sạc RockDock thế hệ mới, mang đến trải nghiệm làm sạch tự động hóa gần như hoàn toàn. Hệ thống có khả năng giặt giẻ lau hai chiều và tự làm sạch đế dock bằng nước nóng 100°C, kết hợp sấy khô giẻ bằng khí ấm 55°C và sấy khô túi bụi bằng luồng khí tươi, giúp hạn chế mùi hôi và nấm mốc hiệu quả.

Không chỉ khẳng định vị thế ở phân khúc cao cấp, cả Saros 20 Sonic và Saros 20 đều được nâng cấp toàn diện từ hiệu suất làm sạch, khả năng vượt chướng ngại vật, công nghệ điều hướng thông minh đến tính năng tự động hóa… sẵn sàng đáp ứng nhu cầu dọn dẹp ngay cả với những gia chủ khó tính nhất.