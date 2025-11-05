Điện tử tiêu dùng
Roborock ra mắt máy hút bụi lau nhà Roborock F25 Ace Pro

Thái Tuấn

Thái Tuấn

13:27 | 05/11/2025
Theo đó, máy hút bụi lau nhà tạo bọt Roborock F25 Ace Pro với công nghệ tạo bọt siêu vi, lực hút mạnh mẽ cùng loạt tính năng thông minh, sẽ đáp ứng mọi nhu cầu làm sạch chuyên sâu của các gia đình.
Roborock ra mắt máy hút bụi lau nhà Roborock F25 Ace Pro
Roborock F25 Ace Pro với công nghệ tạo bọt siêu vi hoàn toàn mới

Cụ thể, công nghệ tạo bọt siêu vi trên Roborock F25 Ace Pro với động cơ phun bọt tiên tiến, chỉ 1ml dung dịch sẽ được chuyển hóa thành hơn 167 triệu bọt khí kích thước micromet, giúp lớp bọt siêu mịn thẩm thấu nhanh vào từng kẽ sàn, phân tách và đẩy bật các vết bẩn cứng đầu, mở ra chuẩn mực mới trong kỷ nguyên làm sạch thông minh.

Roborock ra mắt máy hút bụi lau nhà Roborock F25 Ace Pro
Roborock ra mắt máy hút bụi lau nhà Roborock F25 Ace Pro

Lớp bọt siêu vi còn hỗ trợ khử khuẩn, khử mùi hiệu quả.

Không chỉ đánh bật dầu mỡ và vết bẩn bám lâu ngày, lớp bọt siêu vi còn hỗ trợ khử khuẩn, khử mùi hiệu quả. Được chuyển hoá từ dung dịch làm sạch chuyên dụng của Roborock, lớp bọt này vẫn đảm bảo dịu nhẹ, an toàn cho trẻ nhỏ và thú cưng, đồng thời hoạt động như một lớp dưỡng nhẹ nhàng, giúp duy trì độ sáng bóng cho sàn nhà.

Hệ thống van phun tự điều chỉnh thông minh đảm bảo không để lại bọt thừa tại đầu phun, vừa tiết kiệm dung dịch, vừa duy trì hiệu quả làm sạch tối ưu sau mỗi lần sử dụng. Đây chính là bước tiến mới giúp Roborock F25 Ace Pro trở thành trợ thủ đắc lực cho mọi gia đình đề cao sự sạch sẽ, tiện lợi và an toàn.

Roborock ra mắt máy hút bụi lau nhà Roborock F25 Ace Pro
Roborock ra mắt máy hút bụi lau nhà Roborock F25 Ace Pro

Roborock F25 Ace Pro cũng được trang bị lực hút mạnh mẽ lên đến 25.000Pa

Bên cạnh đó, Roborock F25 Ace Pro cũng được trang bị lực hút mạnh mẽ lên đến 25.000Pa, dễ dàng thu gom từ bụi mịn cho đến rác vụn mắc sâu trong các rãnh sàn, mép tường hay khu vực khó tiếp cận. Song song đó là áp lực đến 30N lên bề mặt sàn, giúp ép sát và đánh bật các vết bẩn cứng.

Đồng thời Roborock F25 Ace Pro còn được thiết kế để giải quyết triệt để bài toán khó mang tên tóc rối và lông thú cưng. Bên dưới con lăn được trang bị bộ đôi lưỡi ép phẳng và lưỡi gạt răng cưa dày đặc, giúp phân tách tóc và lông thú cưng, hạn chế tối đa tình trạng kẹt rối ở con lăn. Nhờ đó, máy vận hành mượt mà, không gián đoạn, không cần gỡ rối thủ công.

Roborock ra mắt máy hút bụi lau nhà Roborock F25 Ace Pro
Roborock ra mắt máy hút bụi lau nhà Roborock F25 Ace Pro

Roborock F25 Ace Pro cũng được trang bị hệ thống tự giặt và sấy con lăn hiện đại bằng khí nóng 95°C

Roborock F25 Ace Pro cũng được trang bị hệ thống tự giặt và sấy con lăn hiện đại, giúp duy trì hiệu quả làm sạch tối ưu sau mỗi lần sử dụng. Con lăn được giặt sạch bằng nước nóng lên đến 95°C, giúp loại bỏ triệt để bụi bẩn, dầu mỡ và vi khuẩn tích tụ. Cơ chế xoay đảo chiều thông minh cũng đảm bảo mọi vị trí trên con lăn đều được làm sạch kỹ lưỡng.

Sau quá trình giặt, con lăn sẽ được sấy khô bằng khí nóng 95°C, giúp khử mùi và ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn, nấm mốc, giúp sạch sẽ và sẵn sàng cho lần dọn dẹp tiếp theo.

Roborock ra mắt máy hút bụi lau nhà Roborock F25 Ace Pro
Roborock chính thức bán ra từ hôm nay với giá bán 14.990.000 đồng

Roborock F25 Ace Pro được phân phối chính hãng bởi Công Ty TNHH Thiết bị Thông minh O-Tech Việt Nam với giá bán lẻ đề nghị là 14.990.000 đồng. Giá mở bán khuyến mãi trong ngày 5/11 là 10.990.000 đồng tại gian hàng chính hãng Roborock trên các sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada, Tiktok của Roborock Vietnam và Hệ thống đại lý đối tác của O-Tech trên toàn quốc.

Thông tin chi tiết xem thêm tại https://roborock.com.vn/

