Điện tử tiêu dùng
Gia dụng

Bosch và màn ‘lột xác’ cùng Huy Trần

Anh Tuấn

Anh Tuấn

10:23 | 21/11/2025
Vì sao lại được xem là một chiến dịch thành công? Bởi chúng ta đều biết Bosch là một thương hiệu “chuẩn Đức” có phần bảo thủ và già cỗi.
Cùng Bosch Việt Nam lan tỏa tinh thần sống khỏe Bosch trình diễn loạt giải pháp thông minh, nâng tầm chất lượng cuộc sống Cùng 'soi' tổ ấm của Huy Trần

Bosch đã có màn kiến tạo cực duyên với những câu chơi chữ hóm hỉnh, thu hút hàng ngàn lượt chia sẻ và bình luận thú vị của cộng đồng mạng. Cú bắt tay cùng ông chồng quốc dân Huy Trần khiến cho việc nhà cũng bỗng hóa chuyện vui.

Đầu tiên là màn chơi chữ đầy hóm hỉnh, thú vị với sự lan tỏa mạnh mẽ.

Việc ‘tận dụng vẻ đẹp’ của tiếng Việt trong chiến dịch lần này đã giúp Bosch có thể cài cắm sản phẩm vào từng câu chữ một cách khéo léo đến độ ai đọc cũng bật cười. Sự duyên dáng trong câu chữ, sự trúng ý trong từng thông điệp… đã nhanh chóng tạo nên cảm giác mới mẻ, thú vị, cho người xem và lan tỏa mạnh trên mạng xã hội.

Bosch và màn ‘lột xác’ cùng Huy Trần
“Anh không khoan nhượng, anh chỉ khoan chuẩn”

Cái đẹp của tiếng Việt ở chỗ: Chỉ cần đổi vị trí một từ thôi là đã thay đổi cả một thái độ sống. “Khoan nhượng” thể hiện sự mềm mỏng. Nhưng ngay sau đó là “khoan chuẩn” lại thể hiện sự gọn ghẽ, chuẩn xác. Nghe vừa vui tai, vừa hóm hỉnh, lại gợi ngay hình ảnh chiếc máy khoan của Bosch: mạnh nhưng vẫn vận hành êm tai, chuẩn từng chi tiết. Cái sự duyên nằm ở cách chơi chữ giữa hai vế, vừa đối lập, vừa liền mạch, khiến câu nói có nhịp có điệu một cách rất tự nhiên, như một lời khẳng định “chuẩn chỉnh” của người đàn ông biết cân mọi việc trong nhà. Kiểu như với họ, việc sửa sang nhà cửa thật dễ dàng và nhẹ nhàng khi có trợ thủ đắc lực từ Bosch.

Bosch và màn ‘lột xác’ cùng Huy Trần
“Đừng có nhờn với anh, chén dĩa là phải sạch”

“Đừng có nhờn với anh” thoáng nghe thật gia trưởng, nhưng… lại ngay sau đó là cụm từ “gia trưởng mới lo được cho em” đã chuyển hướng rất nhanh sang chuyện chén dĩa, một việc tưởng nhỏ thôi nhưng lại nói lên được cả tinh thần sẻ chia trong gia đình. Chính sự bất ngờ trong cách chơi chữ này đã tạo ra tiếng cười, và ngay lập tức gợi đúng hình ảnh máy rửa chén Bosch: Sạch tới độ không ai có thể “nhờn”.

Cách chơi chữ nhẹ nhàng mà ‘đánh’ trúng tâm lý: Đàn ông hiện đại không ngại mọi việc lớn nhỏ trong nhà. Với người bạn đồng hành là máy rửa chén Bosch, chuyện dọn dẹp giờ đây chỉ còn là một nút bấm!

Bosch và màn ‘lột xác’ cùng Huy Trần
“Ngồi xe anh là phải biết điều, hoà này đã được lọc gió sạch sẽ”

Câu nói này nghe qua tưởng như một lời nhắc khéo, nhưng thực chất lại là kiểu “cảnh báo đáng yêu” rất đúng gu người trẻ. “Biết điều” ở đây không phải là yêu cầu biết lễ biết nghĩa, biết trên biết dưới, mà là cách nói vui để… kéo hai người lại gần nhau hơn. Chính cách quay xe chơi chữ từ lời nhắc nhở sang chữ “hòa” lại khiến cho bầu không khí trong xe trở nên thú vị, trong lành. Bằng một nhịp chuyển nghĩa mềm như không, câu nói lập tức đổi từ hài hước sang cảm giác chăm chút: Không phải dằn, mà là dặn; không phải oai, mà là quan tâm.

Điểm duyên của câu này còn nằm ở việc lồng ghép sản phẩm theo cách người trẻ yêu thích, nó vừa vui vẻ, vừa hài hước, vừa duyên lại không kém phần tri thức: Không giải thích tính năng, chỉ nhẹ nhàng gợi ý rằng không khí trong xe “đã được lọc gió sạch sẽ”. Sự xuất hiện của bộ lọc gió và hệ thống điều hòa từ Bosch nhờ đó trở nên rất tự nhiên, đúng lúc, đúng chỗ, đúng tâm lý. Không cần nói gì nhiều, chỉ cần một câu nói nửa đùa nửa thật là đủ để truyền tải thông điệp nhẹ nhàng rằng: Không khí trong xe sạch là chuyện lớn, nhưng giữ cho khoảnh khắc bên nhau luôn dễ chịu lại càng lớn hơn.

Có thể nói, việc sử dụng ngôn từ một cách khéo léo, tế nhị và đầy tinh tế ấy đã khiên cộng đồng mạng dậy sóng với chiến dịch này của Bosch.

Khi 'chuẩn Đức' gặp 'chuẩn Boss'.

Có thể thấy, ngay khi loạt câu chơi chữ của Bosch lên sóng, cộng đồng mạng lập tức “bật chế độ thả tim”, hàng trăm ngàn lượt chia sẻ đã nói lên điều đó. Rất nhiều bình luận tỏ rõ sự thích thú. Từ các trang thông tin, hội nhóm uy tín cho đến các cá nhân trong nghề… Tất cả đều có cùng một hướng phản ứng: “Một lời khen cho Bosch vì cách truyền tải hài hước mà vẫn khoe được công dụng sản phẩm”, hay “Ai làm chiến dịch này xứng đáng 10 điểm không có nhưng. Rất Bosch, rất Huy Trần”. Thậm chí, câu nhận xét “Đỉnh cao content” càng chứng minh một điều: Khi thương hiệu hiểu đúng tâm lý người dùng trẻ và chịu “bẻ luật” khỏi kiểu nói chuyện công nghệ truyền thống, hiệu ứng tích cực được lan tỏa là điều tất yếu.

Chúng ta cũng không thể phủ nhận sự thành công của chiến dịch có một phần đóng góp không nhỏ từ hình ảnh ‘người chồng quốc dân’ Huy Trần. Ở anh có sự cân bằng hiếm có: Chỉn chu nhưng không khô cứng, điềm đạm nhưng không nhạt nhẽo, mạnh mẽ ngoài xã hội nhưng lại cực tinh tế khi về với tổ ấm. Chính khí chất ấy khiến anh trở thành hình mẫu “đàn ông thời nay” mà nhiều người yêu mến: Sống trách nhiệm, chia sẻ và biết tạo nên niềm vui từ những điều nhỏ trong gia đình.
Đó cũng là lý do khi “chuẩn Đức” của Bosch gặp “chuẩn Boss” của Huy Trần, mọi thứ hòa nhịp một cách tự nhiên. Không gượng ép, không phô trương, chỉ là hai tinh thần gặp nhau đúng chỗ. Và khi câu chuyện được kể từ một người hợp vai, hợp chất, từng câu chữ bỗng trở nên duyên dáng, gần gũi và dễ lan tỏa hơn bao giờ hết.

Bosch và màn ‘lột xác’ cùng Huy Trần
'Đứng có nhăn nhó, để đó anh lo'

Sức hút của chiến dịch này còn nằm ở một công thức đơn giản mà hiệu quả: Kể chuyện bằng lối chơi chữ hóm hỉnh, khéo léo lồng ghép sản phẩm một cách tự nhiên, và chọn đúng người kể câu chuyện câu mình.

Qua câu chuyện này, chúng ta có thể thấy Bosch đã thành công trong việc chứng minh rằng: Chuẩn mực không đồng nghĩa với khô cứng. Khi công nghệ được kể bằng tiếng cười và cảm xúc thật, nó sẽ tự nhiên đi vào đời sống.

Bosch có vẻ như đã trở lại, tươi mới, trẻ trung mà vẫn không kém phần bền bỉ. Đồng thời còn khẳng định tinh thần sống mới: Làm gì cũng chuẩn. Từ sửa sang góc nhà, chăm chút cho chiếc xe đến việc tối ưu từng thiết bị trong không gian sống, Bosch trở thành trợ thủ đắc lực để người đàn ông thời nay làm chủ mọi việc theo đúng gu của mình, giúp việc chăm lo gia đình trở nên dễ dàng và đầy tinh tế hơn.

Xem thêm công thức thành công của Bosch với loạt câu chơi chữ ấn tượng tại đây

Bosch Huy Trần chiến dịch marketing thành công

Cùng ‘soi’ tổ ấm của Huy Trần

Cùng ‘soi’ tổ ấm của Huy Trần

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch trình diễn loạt giải pháp thông minh, nâng tầm chất lượng cuộc sống

Bosch trình diễn loạt giải pháp thông minh, nâng tầm chất lượng cuộc sống

Gia dụng
Thật lòng ban đầu mình nghĩ đến một chiếc tủ 2 cánh có dung tích đâu đó khoảng 160 – 250L, vì nó phù hợp với nhu cầu hiện tại. Nhưng ngay sau đó mình đã thay đổi, gia đình trẻ không cách ông bà quá xa, họ thường đi về thăm mỗi dịp cuối tuần và ông bà cũng thường mua thực phẩm để con cái mang lên thành phố ăn uống cho yên tâm. Chính vì vậy mình đã tư vấn cho bạn mình mua tặng con một chiếc tủ lạnh Mijia Refrigerator Cross Door 510L mới của Xiaomi.
Điện tử tiêu dùng
Theo Dreame thì bên cạnh lực hút mạnh mẽ nhất, cả hai robot hút bụi lau nhà mới này đều sở hữu nhiều tính năng vượt trội, góp phần mang đến cuộc sống tiện nghi hơn, nơi việc dọn dẹp nhà cửa không còn là gánh nặng.
Kinh tế số
Theo đó, bộ đôi thiết bị giặt sấy mới không chỉ được trang bị động cơ biến tần truyền động trực tiếp Inverter Direct Drive™ giúp tiết kiệm điện năng mà còn sở hữu dung tích lớn lên đến 13kg với máy giặt và 10,2 kg với máy sấy.
Điện tử tiêu dùng
Sự kiện cho thấy cách các giải pháp chiếu sáng WiZ (thuộc hệ thống giải pháp Signify) có thể nâng tầm mọi khoảnh khắc giải trí và làm việc, biến không gian nhà ở thành một rạp chiếu phim hay một góc gaming chuyên nghiệp một cách dễ dàng và tiện lợi.
Điện tử tiêu dùng
Huy Trần không chỉ là một đầu bếp nổi tiếng, ông xã của diễn viên Ngô Thanh Vân còn biết cách ‘đơn giản hóa việc nhà’ bằng các thiết bị công nghệ và gia dụng hàng đầu, giúp anh có thêm thời gian chăm sóc gia đình.
