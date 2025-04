Cùng Bosch Việt Nam lan tỏa tinh thần sống khỏe

Không chỉ là một ngày hội thể thao đơn thuần, sự kiện này là minh chứng rõ nét cho cam kết lâu dài của Bosch trong việc đặt sức khỏe thể chất và tinh thần của cộng sự lên hàng đầu, đồng thời là một phần trong chiến lược toàn diện nhằm xây dựng môi trường làm việc xuất sắc tại Việt Nam.

Hôm nay The Global City đã trở thành điểm đến của hàng ngàn cộng sự của Bosch Việt Nam

Theo khảo sát “Work in America 2023” của APA, 92% người lao động đánh giá cao việc làm việc tại một tổ chức quan tâm đến sức khỏe tinh thần và cảm xúc của họ, với 57% coi đây là yếu tố “rất quan trọng” và 35% là “khá quan trọng”.

Tại Việt Nam, khảo sát mới nhất trong năm 2025 của JobsGO - một trang tuyển dụng trực tuyến cho thấy, uy tín công ty và môi trường làm việc tích cực là yếu tố được 72,8% ứng viên coi trọng nhất khi tìm bến đỗ sự nghiệp mới.

Điều này phản ánh về xu hướng người lao động ngày càng coi trọng văn hóa công ty và giá trị cộng đồng, không chỉ tập trung vào phúc lợi, tạo nên sự gắn kết sâu sắc hơn với tổ chức.

Cộng sự Bosch sẵn sàng cho đường đua

Tại Bosch Việt Nam, chúng tôi tin rằng để nhân viên thực sự gắn bó và cống hiến, họ cần được nhìn nhận như những cá thể độc đáo với những nhu cầu riêng biệt. Từ việc thiết kế các chương trình đào tạo cá nhân hóa, xây dựng không gian làm việc sáng tạo, đến tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất để mỗi ngày làm việc thành một hành trình ý nghĩa.

Ông Andre de Jong, Phó Chủ tịch, Tồng Giám đốc Điều hành Bosch Việt Nam

"Xây dựng một nơi làm việc tuyệt vời không phải là việc của một ngày hay một sáng kiến đơn lẻ. Đó là một hành trình dài, bắt đầu từ việc thấu hiểu nhu cầu thực sự của từng cộng sự, đến những hành động cụ thể, bền bỉ để đáp ứng những nhu cầu đó. Tại Bosch, chúng tôi quan niệm rằng sức khỏe - cả thể chất lẫn tinh thần - của cộng sự không chỉ là trách nhiệm mà còn là tài sản quý giá của doanh nghiệp." Ông Andre de Jong, Phó Chủ tịch, Tồng Giám đốc Điều hành Bosch Việt Nam chia sẻ.

Bosch Run 2025 chính là “cầu nối” giữa tinh thần thể thao và văn hóa doanh nghiệp, cũng như xây dựng tinh thần đồng đội và tạo nên những câu chuyện truyền cảm hứng.

Chị Nguyễn Thị Thanh Minh, nhân viên của Bosch

Chị Nguyễn Thị Thanh Minh, nhân viên của Bosch chia sẻ: "Bosch Run for Fund 2023 là lần đầu mình tham gia một giải chạy bộ, lúc đó mình không biết gì về chạy bộ, nhưng sau giải mình kết nối với những đồng nghiệp yêu thích chạy bộ và bạn bè xung quanh, dần dần mình cũng tự tin hơn. Cho đến nay, mình đã sưu tầm được kha khá những huy chương giải chạy và mình vừa hoàn thành cự ly 10km tại Bosch Run 2025".

Trong những năm qua, Bosch cũng chú trọng đến các sáng kiến và hoạt động nhằm cải thiện và nâng cao môi trường làm việc. Kết quả này đã được ghi nhận khi Bosch Việt Nam đã được chứng nhận là “100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam" (Vietnam’s 100 Best Places to Work) và "Môi Trường Làm Việc Tuyệt Vời" (Great Place to Work), đánh dấu cột mốc 10 năm liên tiếp góp mặt trong danh sách những nơi làm việc xuất sắc trong lĩnh vực Kỹ thuật, Công nghệ cao và Phần mềm.

Bosch Việt Nam đã được chứng nhận là “100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam" (Vietnam’s 100 Best Places to Work

Theo khảo sát từ bộ chỉ số tin cậy từ tổ chức Great Place to Work cho thấy, 92% nhân viên Bosch Việt Nam xem đây là môi trường làm việc xuất sắc.

Ngoài các hoạt động nội bộ, Bosch Việt Nam cũng khuyến khích cộng sự tham gia vào các hoạt động và dự án cộng đồng, tạo cơ hội để mỗi cá nhân đóng góp vào sự phát triển bền vững của xã hội và tìm thấy ý nghĩa sâu sắc hơn trong công việc.

Ví dụ nhà máy Bosch tại Việt Nam đã tổ chức các chiến dịch trồng rừng phối hợp với các đối tác và chính quyền địa phương, các cộng sự đã thành công trồng hơn 1.200 cây, phủ xanh gần 3 héc-ta rừng tại các tỉnh.

Hoạt động trồng cây của Bosch Việt Nam

Hiện tại, Bosch Việt Nam đã có các văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng và Đồng Nai. Công ty vận hành ba trung tâm R&D tại Việt Nam, bao gồm hai trung tâm Công nghệ Phần mềm Toàn cầu Bosch (Công ty TNHH Bosch Global Software Technologies) tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, chuyên về hệ sinh thái IoT, cùng một trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Công nghệ Ô tô tại TP. Hồ Chí Minh tập trung vào công nghệ ô tô tiên tiến. Ngoài ra, nhà máy Giải pháp Truyền động của Bosch tại Đồng Nai là cơ sở sản xuất dây đai truyền động biến thiên liên tục (CVT) lớn nhất thế giới.

Thông tin khác về Bosch Việt Nam xem tại: https://bosch.com.vn/