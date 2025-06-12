Các sản phẩm thương hiệu Bosch tại Việt Nam sẽ có tên gọi mới

Được biết, KEENFINITY, trước đây là Bộ phận Công nghệ Tòa nhà Bosch đang trong quá trình chuyển giao sang Triton Partners. Sự chuyển giao này không làm thay đổi cam kết của KEENFINITY đối với đổi mới, số hóa và phương châm khách hàng là ưu tiên hàng đầu.

Sự chuyển giao hoạt động của bộ phận Công nghệ Tòa nhà Bosch tại Việt Nam có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2025. Theo đó, các hoạt động kinh doanh của Bộ phận Công nghệ Tòa nhà Bosch tại Việt Nam được chuyển từ Chi nhánh Công ty TNHH Bosch Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh sang Công ty TNHH Keenfinity Việt Nam. Triton và KEENFINITY cùng cam kết thúc đẩy đổi mới, tăng tốc số hóa và hình thành tương lai của công nghệ an toàn và truyền thông.

Các dòng sản phẩm Công nghệ Tòa Nhà Bosch được chuyển giao sang Triton Partners

Danh mục sản phẩm đa dạng của KEENFINITY sẽ bao gồm giám sát video thông minh, phát hiện xâm nhập, kiểm soát truy cập và hệ thống cảnh báo bằng giọng nói. Công ty cũng tiếp tục cung cấp các thương hiệu nổi tiếng toàn cầu như Bosch, Electro-Voice, Dynacord, RTS và Telex.

Sứ mệnh của KEENFINITY là cung cấp công nghệ tiên tiến, được hỗ trợ bởi sự hiện diện mạnh mẽ toàn cầu và phương châm khách hàng là ưu tiên hàng đầu. Là một phần của quá trình chuyển giao này, KEENFINITY sẽ tiếp tục sử dụng thương hiệu Bosch cho các hệ thống đã chỉ định dưới thỏa thuận cấp phép với Bosch, có hiệu lực ít nhất đến năm 2027. Điều này đảm bảo một trải nghiệm khách hàng liền mạch và sản phẩm sẽ tiếp tục có sẵn. Theo thời gian, các thương hiệu sản phẩm mới sẽ được giới thiệu dần dần, với sự trao đổi cụ thể và rõ ràng tới tất cả các bên liên quan.

Sự chuyển giao này không làm thay đổi cam kết của KEENFINITY đối với khách hàng

Bosch là thương hiệu đã được đăng ký, và KEENFINITY cam kết duy trì di sản của thương hiệu Bosch trong suốt thời gian này.