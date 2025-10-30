Được biết, giai đoạn từ nay đến Tết Nguyên Đán luôn là thời điểm người tiêu dùng trên cả nước phải đối mặt với áp lực chi tiêu. Điều này được phản ánh qua "Khảo sát người tiêu dùng năm 2025" vừa được PwC Việt Nam công bố, trong đó nhấn mạnh rằng áp lực tài chính đang trở thành mối quan tâm hàng đầu.

Theo PwC, 48% người tiêu dùng Việt Nam xem bất ổn kinh tế là mối đe dọa lớn nhất trong 12 tháng tới, với tỷ lệ cao nhất trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Sự lo lắng về lạm phát cùng khiến áp lực chi tiêu trở thành một đặc điểm nổi bật trong hành vi mua sắm năm 2025.

Home Credit tung ưu đãi mới

Thấu hiểu điều đó, Home Credit Việt Nam đã ra mắt chiến dịch "Mùa rộn ràng, tràn ưu đãi”. Đây không đơn thuần là một chương trình khuyến mãi, mà là kết quả của quá trình lắng nghe và thấu hiểu những lo toan của nhiều khách hàng.

Cụ thể, từ ngày 01/10/2025 đến hết ngày 31/01/2026, tất cả khách hàng ký hợp đồng vay tiền mặt trực tuyến với khoản vay từ 20 đến 50 triệu đồng sẽ nhận được một voucher trị giá 800.000 đồng. Số tiền này sẽ được trừ thẳng vào kỳ thanh toán đầu tiên.

Home Credit hỗ trợ trực tiếp 800K vào kỳ trả góp đầu tiên để hỗ trợ khách hàng

Khoản hỗ trợ 800.000 đồng đóng vai trò như một "cú hích" tinh thần đúng lúc, giúp giảm bớt gánh nặng tài chính ban đầu, đồng thời đem tới sự an tâm và tự tin cho người tiêu dùng.

Đối với các khoản chi tiêu thường nhật, thẻ tín dụng Home Credit đã trở thành một công cụ thông minh và tiện lợi khi được tích hợp thanh toán không tiếp xúc qua Google Pay từ tháng 6/2025, cho phép người dùng thanh toán chỉ bằng một cú chạm điện thoại tại các cửa hàng. Bên cạnh đó còn có các tính năng tiện ích như hoàn tiền đến 10% cho các danh mục mua sắm siêu thị, mua sắm trên các sàn thương mại điện tử hay ăn uống. Ngoài ra, Home Credit còn khéo léo lồng ghép yếu tố giải trí vào trải nghiệm của khách hàng. Ví dụ như trong chương trình “Đập hộp mỗi ngày - Săn quà 5 tỷ”, mỗi giao dịch bằng thẻ tín dụng hoặc tài khoản trả sau Home PayLater, khách hàng sẽ còn nhận được một lượt chơi game trên ứng dụng Home Credit, mang lại cơ hội trúng thưởng lên đến 100 triệu đồng.

Thông qua việc xây dựng một hệ sinh thái tài chính số toàn diện, linh hoạt, từ việc giảm gánh nặng chi phí ban đầu đến các công cụ quản lý thông minh như thẻ tín dụng hoàn tiền và tài khoản trả sau Home PayLater… Home Credit đã trở thành đối tác tin cậy, mang lại sự an tâm và tự tin cho người dùng khi đối mặt với những lo toan tài chính cuối năm.