Home Credit khuấy động mùa hè

Theo Cục Thống kê, hoạt động thương mại dịch vụ cả nước vào quý I/2025 diễn ra sôi động và duy trì mức tăng cao so với cùng kỳ năm trước với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 1.708,3 nghìn tỷ, tăng 9,9% so với cùng kỳ 2024.

Nhu cầu tiêu dùng của người dân thường tăng cao vào dịp hè, để đáp ứng nhu cầu này nhiều thương hiệu bán lẻ đã bắt đầu triển khai các chương trình khuyến mãi hấp dẫn, sáng tạo và chú trọng đến trải nghiệm khách hàng.

Thấu hiểu điều này, Home Credit đã triển khai chương trình "Ưu đãi hết cỡ - Sống vui hết mình" như một giải pháp tài chính thiết thực. Đây là cam kết của Home Credit trong việc đồng hành cùng người tiêu dùng Việt Nam, mang đến những giải pháp tài chính linh hoạt và hiệu quả, cùng nhiều ưu đãi cho các sản phẩm tài chính, giúp họ tận hưởng trọn vẹn mùa hè 2025.

Nhu cầu mua sắm, chi tiêu của người dân thường tăng cao trong mùa hè (Ảnh Home Credit)

Cụ thể, từ nay đến ngày 08/06/2025, Home Credit chính thức triển khai chương trình khuyến mãi "Hè rực rỡ, trúng vàng hết cỡ". Theo đó, trong 5 tuần liên tiếp, người tiêu dùng không chỉ được tận hưởng không khí mua sắm rộn ràng, mà còn có cơ hội rinh về những phần quà giá trị với tổng giải thưởng lên đến 115 triệu đồng dành cho những khách hàng may mắn nhất.

Từ nay đến ngày 08/06/2025, Home Credit triển khai chương trình trúng vàng mỗi tuần trên toàn quốc (Ảnh Home Credit)

Với mỗi hợp đồng mở mới Thẻ tín dụng, tài khoản Trả sau Home PayLater, hợp đồng Vay tiền mặt và giải ngân thành công trong thời gian từ nay đến hết ngày 8 tháng 6 khách hàng sẽ nhận được 1 lượt tham gia quay thưởng. Mỗi tuần sẽ có các khách hàng may mắn trúng giải thưởng là 1 chỉ vàng 999.9 hoặc quy đổi giá trị tương đương bằng tiền mặt. Danh sách khách hàng trúng thưởng sẽ được công bố trên website của Home Credit (https://homecredit.vn/).

Chia sẻ về chương trình, ông Jakub Kudrna, Giám đốc Chiến lược Kinh doanh Home Credit, nhận định: nhu cầu mua sắm của người dân sẽ ngày càng tăng khi cao điểm hè đến gần. Do đó, những ưu đãi đa dạng, quà tặng thiết thực được xây dựng dựa trên sự thấu hiểu khách hàng và nắm bắt nhu cầu của họ tiếp tục thúc đẩy triết lý lấy khách hàng là trọng tâm của công ty trong mọi hoạt động.

Ngoài chương trình trúng vàng mỗi tuần, Home Credit còn triển khai nhiều ưu đãi hấp dẫn cho các sản phẩm tài chính, nhằm hỗ trợ người tiêu dùng trong suốt mùa hè này. Ví dụ như chương trình mua trả góp điều hòa với lãi suất 0%, kỳ hạn đến 12 tháng và không yêu cầu trả trước tại tất cả chuỗi cửa hàng Điện Máy Xanh. Hay chương trình ưu đãi 0% lãi suất khi mua trả góp các dòng sản phẩm Apple tại hệ thống Thế Giới Di Động, TopZone, Viettel Store, Hoàng Hà, Di Động Việt và các sản phẩm điện thoại, gia dụng, laptop thương hiệu khác tại hệ thống Điện Máy Xanh, CellphoneS, FPT Shop, Phong Vũ, Mediamart, Pico.

Với những khách hàng mong muốn sở hữu ngay các dòng xe máy hiện đại của Winner X, VinFast, Piaggio trong tầm tay, có thể liên hệ ngay với Home Credit để được hưởng mức lãi suất 0%, trả trước chỉ từ 0 đồng tại hệ thống cửa hàng trên toàn quốc. Cơ hội vàng để người tiêu dùng lên đời xe mà không lo áp lực tài chính.

“Các chương trình trên của Home Credit không chỉ giúp người tiêu dùng tiết kiệm mà còn là giải pháp tài chính chiến lược, kết quả của 17 năm kiên định phục vụ khách hàng một cách trách nhiệm và minh bạch. Chính sự nhất quán ấy đã giúp Home Credit ghi dấu ấn là thương hiệu thấu hiểu và tận tâm, luôn đặt lợi ích của khách hàng làm trọng tâm”, ông Jakub Kudrna khẳng định.