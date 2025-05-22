H&M ra mắt BST capsule châu Á đầu tiên: Tối giản thanh lịch cho mùa hè 2025

Tôn vinh tinh thần tối giản và nghệ thuật phối lớp phóng khoáng. BST đầu tay này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong cam kết của H&M về việc mang đến những thiết kế mang đậm dấu ấn địa phương và tầm nhìn phong cách toàn cầu.

Summer Asian Capsule là sự hòa quyện giữa cấu trúc mềm mại và chuyển động nhẹ nhàng. BST giới thiệu những thiết kế riêng lẻ linh hoạt, định nghĩa lại phong cách phối lớp mùa hè – một sự đồng điệu với cách ăn mặc của phụ nữ châu Á, cân bằng giữa tính ứng dụng và vẻ ngoài chỉn chu.

BST H&M Summer Asian Capsule sẽ chính thức có mặt tại các cửa hàng và trực tuyến trên trang hm.com từ ngày 29/5/2025.

Bảng màu trung tính với các sắc độ tinh tế làm chủ đạo, mang đến vẻ đẹp thanh lịch, nhẹ nhàng, phù hợp với mọi tông da.

Từ những chất liệu voan mỏng nhẹ bay bổng trong gió đến vải jersey thoáng khí và len dệt kim tinh tế, BST là một bản tuyên ngôn về sự thanh lịch qua từng đường nét và chất liệu.

Kết cấu thoáng đãng và phom dáng nhẹ như không, mang đến một cách tiếp cận mới mẻ cho trang phục mùa nóng: thoải mái, tinh tế và linh hoạt một cách dễ dàng.

Được ghi lại qua ống kính của nhiếp ảnh gia nổi tiếng người Anh gốc Hàn Hanna Moon, chiến dịch quảng bá với sự góp mặt của người mẫu kiêm giám đốc sáng tạo Yoonmi Sun đã khắc họa một cách chân thực vẻ đẹp của chuyển động, sự nhẹ nhàng và nét nữ tính hiện đại, qua đó làm nổi bật bản sắc châu Á và phong cách đương đại của BST.

Đây là BST capsule châu Á đầu tiên của H&M được ra mắt trên toàn khu vực Đông Nam Á. Không chỉ đơn thuần là một đợt ra mắt sản phẩm mới, BST capsule này là một bước đi táo bạo trong việc mang đến những BST thời trang tiên phong, mang đậm hơi thở và dấu ấn bản địa.