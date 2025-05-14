H&M ra mắt Bộ sưu tập Hè 2025 mang phong cách boho và thủ công tinh xảo

Lấy cảm hứng từ hành trình khám phá các vùng đất như Marrakech (Maroc), đảo Lanzarote (Tây Ban Nha) và Lamu (Kenya), bộ sưu tập thể hiện tinh thần du mục tự do, bay bổng thông qua những thiết kế như váy kaftan thêu tay, váy nhiều tầng rực rỡ và áo crop top tua rua.

H&M ra mắt Bộ sưu tập Hè 2025 với thiết kế boho phóng khoáng, nổi bật bởi chi tiết thủ công như móc len, thêu tay, tua rua và đính kết tinh xảo.

Chất liệu sợi tự nhiên cùng họa tiết lá cọ, san hô và vỏ sò giúp trang phục thêm phần sinh động và gợi cảm hứng biển cả.

Bảng màu trải dài từ các tông đất nung, nâu ấm đến be hồng, đỏ tươi, vàng ánh kim và xanh xô thơm, tạo nên không gian màu sắc đậm chất hè.

Lấy cảm hứng từ Marrakech đến Lanzarote và Lamu, bộ sưu tập là lời tôn vinh mùa hè bất tận với bảng màu đất nung, vàng kim và xanh xô thơm.

Chiến dịch quảng bá bộ sưu tập có sự góp mặt của siêu mẫu Alex Consani và được thực hiện tại Mexico dưới ống kính nhiếp ảnh gia Sam Rock.

Alex Consani chia sẻ: “Thực hiện chiến dịch mùa hè của H&M cùng những người bạn ở Mexico là một trải nghiệm rất vui. Đối với tôi, bản chất của mùa hè là sự vô tư và tận hưởng thời gian bên những người thân yêu.

Bộ sưu tập sẽ được mở bán làm hai đợt vào ngày 15 và 29/5 tại một số cửa hàng H&M chọn lọc và trên trang hm.com.

H&M Hè 2025: Bộ sưu tập đậm chất boho với chi tiết thủ công và cảm hứng du mục

Eliana Masgalos - Giám đốc Thiết kế của H&M chia sẻ: “Chúng tôi muốn giới thiệu những chi tiết có chiều sâu và kết cấu, để tôn vinh các kỹ thuật truyền thống trong hành trình thời trang vòng quanh thế giới.”