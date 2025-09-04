H&M Studio ra mắt bộ sưu tập Thu Đông 2025

Bộ sưu tập lấy cảm hứng từ sự giao thoa giữa di sản và hiện đại của São Paulo, kết hợp cùng chủ nghĩa tối giản sắc sảo của Stockholm, từ chủ nghĩa Brutalism khai thác vật liệu và phô bày kết cấu đến nỗi hoài cổ của những chi tiết thủ công; từ nét mềm mại đến cứng cáp nhưng cũng không kém phần nữ tính.

Các thiết kế nổi bật trải dài từ trang phục thường ngày đến sang trọng, bao gồm blazer phom nam phối chân váy đồng bộ, chân váy bút chì sequin kết hợp lưới, quần len dáng dài, áo khoác denim nâu, apron dress và slip dress đa dụng. Đặc biệt, chi tiết lớp lót, đường may, khóa kéo được để lộ, tạo điểm nhấn mang hơi thở vị lai.

Bảng màu chủ đạo gồm nâu, gỉ sét, xanh navy, đen và xám bê-tông gợi nhắc về chủ nghĩa Brutalism, cùng sắc đỏ, hồng, xanh sương, xanh trời và họa tiết hoa vintage mang lại nguồn năng lượng tươi mới.

Những chất liệu như len, lông cừu, denim và nylon tiếp tục được tôn vinh ở trạng thái nguyên bản. Bộ phụ kiện gồm bốt Wader da nâu gót cao tháo rời, túi da đỏ burgundy cỡ lớn, găng tay da xanh sương và khuyên tai bản to.

“Với H&M Studio Thu Đông 2025, chúng tôi khai thác những yếu tố đối lập để tạo nên thiết kế vừa mạnh mẽ vừa nữ tính, phản chiếu hình ảnh người phụ nữ đa diện, sẵn sàng khám phá những chân trời mới,” – Linda Wikell, nhà thiết kế ý tưởng của H&M Studio chia sẻ.

Bộ sưu tập H&M Studio Thu Đông 2025 sẽ chính thức ra mắt toàn cầu vào ngày 25/9/2025 trên hm.com.