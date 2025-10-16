Thêm liên lạc bạn bè để khôi phục truy cập tài khoản Google

Google thông báo những điểm mới trong công cụ bảo mật khôi phục tài khoản. Cụ thể, Google giới thiệu tính năng Khôi phục liên lạc, cho phép người dùng thêm tài khoản của các thành viên gia đình hay bạn bè thân thiết để xác nhận danh tính người dùng trong trường hợp không truy cập được vào tài khoản cá nhân.

Tính năng trên nằm trong tab Bảo mật trong trang Quản lý tài khoản Google.

Google cho phép thêm liên hệ bạn bè tin cậy nhằm khôi phục quyền truy cập tài khoản Google. Ảnh: Google

Người dùng có thể thêm tối đa 10 liên lạc khôi phục cho tài khoản cá nhân. Các tài khoản được mời sẽ nhận được code xác nhận yêu cầu làm liên hệ khôi phục. Google nhấn mạnh rằng những người được chọn làm liên hệ khôi phục sẽ không có quyền truy cập vào tài khoản và thông tin cá nhân của người dùng.

Google nhận định các phương pháp bảo mật tài khoản hiện có là rất hữu hiệu, tuy nhiên, có những tình huống phức tạp có thể gây khó khăn cho việc truy cập tài khoản Google. Với tính năng thêm liên hệ bạn bè để khôi phục tài khoản, Google mong muốn quá trình xác minh danh tính người dùng trở nên thuận tiện hơn cho người dùng mà vẫn đảm bảo tiêu chuẩn bảo mật và riêng tư của Google.

Bên cạnh tính năng trên, Google cũng triển khai đa dạng các công cụ bảo mật trong lần cập nhật này. Google cho phép người dùng đăng nhập bằng số điện thoại được liên kết với tài khoản Google. Tin nhắn trong Google Messages cũng được bảo mật với mã hóa đầu cuối trên các thiết bị.

Google cho biết, tình trạng lừa đảo trực tuyến đang là một vấn nạn toàn cầu. Theo số liệu báo cáo từ GASA (Liên minh Chống lừa đảo toàn cầu - Global Anti-Scam Alliance), gần 60% dân số thế giới đã trải nghiệm ít nhất một vụ lừa đảo trong năm vừa qua. Hoạt động lừa đảo ngày càng trở nên tinh vi hơn với các công nghệ deepfake, giả dạng danh tính khiến các ông lớn công nghệ phải liên tục nâng cấp các tính năng bảo mật nhằm đảm bảo an toàn không gian mạng cho người dùng. Chuỗi cập nhật bảo mật là nỗ lực của Google trong việc giảm thiểu và ngăn chặn thực trạng lừa đảo trực tuyến đang hoành hành trên các nền tảng số.