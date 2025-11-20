Kỹ sư trưởng 63 tuổi của General Motors lập kỷ lục hiếm có trong lịch sử ô tô Mỹ

Nguồn: motortrend

Hành trình từ động cơ đốt trong đến xe điện

Al Oppenheiser gắn bó với General Motors suốt 41 năm. Người ta từng biết ông như "ông hoàng Camaro" - kỹ sư cơ khí sống với tiếng gầm động cơ V8 và mùi xăng cao octan. Ông dành cả đời hoàn thiện nghề, đỉnh cao sự nghiệp đến năm 2016 khi MotorTrend trao giải Xe của năm cho Camaro thế hệ thứ sáu do ông phụ trách.

Ông mang chiếc cúp Golden Calipers nổi tiếng đi khắp GM trong hai tuần. Từ trường thử nghiệm Milford đến xưởng lắp ráp, phòng thiết kế, hàng trăm kỹ sư xếp hàng chụp ảnh với cúp. "Tất cả chúng tôi thấy chiếc cúp MotorTrend suốt đời nhưng cầm trên tay là chuyện khác. Nó giống cúp Stanley trong làng xe hơi", Oppenheiser nhớ lại.

Năm 2019, Mark Reuss - Giám đốc sản phẩm GM giao cho Oppenheiser nhiệm vụ xa lạ: làm kỹ sư trưởng chương trình xe điện, bắt đầu với GMC Hummer. Không còn động cơ đốt trong hay hộp số cơ khí. GM muốn xe điện trở nên hấp dẫn theo chiến lược của CEO Mary Barra. Ban lãnh đạo nghĩ đơn giản: nếu "ông hoàng Camaro" còn hào hứng với xe điện thì ai cũng làm được.

Nguồn: motortrend

Tái sinh ở tuổi 57

"Tôi bị sốc khi nghe phải rời Camaro sang xe điện. Có thể ngồi buồn rồi nghỉ hưu vì mình là người của Camaro, nhà có chín chiếc. Nhưng tôi coi đây là cơ hội tái sinh", Oppenheiser kể. Ở tuổi 57, ông học lại từ đầu về bản đồ ga điện, hệ dẫn động thay vì động cơ với hộp số. "Đời cho ta ít cơ hội bắt đầu lại ở tuổi này."

Mọi người bắt đầu gọi ông là "ông trùm Hummer". Ông đưa siêu bán tải điện Hummer ra thị trường, cả phiên bản SUV. Tiếp theo là Cadillac Escalade phiên bản điện.

Cadillac chiếm vị trí đặc biệt tại GM với di sản "tiêu chuẩn thế giới". Escalade IQ phát triển theo lộ trình gấp rút. Nhiều nhân viên hy sinh cuối tuần, ngày lễ để kịp tiến độ. "Bạn có di sản của dòng Escalade, thương hiệu Cadillac, mọi kỳ vọng đi kèm. Chúng tôi phải tạo ra sản phẩm xuất sắc", Oppenheiser nói.

Nguồn: motortrend

Kỷ lục hiếm có trong ngành

Nhóm Escalade sống tại xưởng thiết kế và hiểu rõ sứ mệnh: IQ hướng đến khách hàng yêu phong cách, muốn sở hữu đầu tiên công nghệ mới. Dữ liệu khiến Oppenheiser ngạc nhiên: 30% người mua IQ đã có Escalade thường, 20% trong số đó giữ cả hai chiếc.

Rồi tin vui đến. Cadillac Escalade IQ và phiên bản kéo dài IQL giành giải SUV của năm 2026 của MotorTrend - đúng 10 năm sau Camaro.

"Tôi rất bất ngờ. Đây là thành tựu cao nhất có thể đạt được", kỹ sư hai lần đoạt giải chia sẻ. Cả nhóm từng ngồi lại tự hỏi muốn đọc gì về xe khi hoàn thành. Câu trả lời luôn là giải MotorTrend.

"Chúng tôi luôn tin xe xứng đáng nhưng tin này vẫn bất ngờ", Oppenheiser tiếp. Giải thưởng có ý nghĩa với rất nhiều người. "Chúng tôi sẽ mang cúp đi khắp nơi một thời gian. Nhiều người bỏ tâm huyết, hy sinh để đưa xe ra đời đúng hạn. Được nói chúng ta làm ra SUV của năm MotorTrend là điều tuyệt vời. Họ xứng đáng chạm vào cúp."

Oppenheiser trở thành kỹ sư trưởng duy nhất trong lịch sử GM đoạt cả hai giải thưởng lớn: Xe của năm và SUV của năm. Ông vẫn chưa muốn nghỉ hưu.

"Tôi 63 tuổi nhưng mỗi sáng vẫn thức dậy từ 4 giờ. Tập giãn cơ xong, tôi đến công ty với niềm hứng khởi muốn làm điều gì đó khác biệt trong ngày hôm đó", ông chia sẻ.

Ông nói thêm sẽ tiếp tục làm việc miễn còn sức khỏe. Dù biết mình không thể gắn bó mãi với GM, ông vẫn coi đây là đam mê chứ không phải nghĩa vụ. "Công việc không dễ dàng gì nhưng tôi thích những thử thách này", ông thổ lộ.

Sinh nhật tròn 60 tuổi, Oppenheiser xăm dòng chữ "bền bỉ" lên cánh tay. Ông giải thích đây chính là tính cách đã theo ông suốt cuộc đời. Có lẽ ông cần thiết kế Camaro điện để lập hat-trick - và có thể xăm thêm hình thứ hai.