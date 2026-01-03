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TeamGroup ra mắt sản phẩn ổ cứng SSD có nút bấm tự hủy dữ liệu

Thành Biên

Thành Biên

11:53 | 03/01/2026
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TeamGroup đang gây chú ý khi liên tiếp giới thiệu các mẫu SSD tích hợp cơ chế tự hủy dữ liệu ở cấp độ phần cứng. Điểm chung của các sản phẩm này là không chỉ xóa dữ liệu, mà phá hủy trực tiếp chip nhớ, khiến việc khôi phục trở nên bất khả thi, một hướng tiếp cận bảo mật hiếm thấy trên thị trường lưu trữ.
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Mẫu sản phẩm Expert P35S Destroyed External SSD
Mẫu sản phẩm Expert P35S Destroyed External SSD

Mẫu đáng chú ý nhất gần đây là Expert P35S Destroyed External SSD, ổ cứng gắn ngoài được trang bị nút tự hủy vật lý. Chỉ với một thao tác kích hoạt, toàn bộ chip NAND Flash bên trong sẽ bị phá hủy bằng xung điện cao áp, thay vì xóa phần mềm như các giải pháp thông thường. Theo TeamGroup, đây là SSD gắn ngoài đầu tiên trên thế giới được thiết kế riêng cho các tình huống dữ liệu có nguy cơ rơi vào tay bên thứ ba.

Cơ chế này chỉ hoạt động khi ổ cứng được kết nối với máy tính để nhận đủ nguồn điện. Để tránh kích hoạt ngoài ý muốn, nút tự hủy được thiết kế theo cơ chế hai bước: nhấn và trượt, kèm cảnh báo màu đỏ và cấu trúc giảm chấn cơ học. Khi quá trình tự hủy diễn ra, không chỉ dữ liệu biến mất mà bản thân bộ nhớ lưu trữ cũng không thể sử dụng lại.

Cơ chế tự hủy của Expert P35S Destroyed External SSD
Cơ chế tự hủy của Expert P35S Destroyed External SSD

Về cấu hình, Expert P35S Destroyed hỗ trợ chuẩn USB 3.2 Gen 2, tốc độ đọc/ghi tối đa khoảng 1.000 MB/s, với các tùy chọn dung lượng từ 256GB đến 2TB. TeamGroup chưa công bố giá bán và thời điểm phát hành chính thức.

Song song với phiên bản gắn ngoài, TeamGroup cũng phát triển dòng SSD tự hủy dành cho môi trường chuyên biệt, tiêu biểu là P250Q Self-Destruct. Đây là ổ SSD chuẩn M.2, hướng tới các lĩnh vực công nghiệp, quốc phòng và tổ chức yêu cầu bảo mật dữ liệu ở mức cao. P250Q sử dụng mạch phá hủy độc quyền được cấp bằng sáng chế, nhắm trực tiếp vào Flash IC để xóa dữ liệu ở cấp độ phần cứng.

Sản phẩm P250Q Self-Destruct
Sản phẩm P250Q Self-Destruct

Đáng chú ý, P250Q được trang bị tính năng tự động tiếp tục quá trình phá hủy sau khi mất điện, nhằm đảm bảo dữ liệu không bị xóa dở dang nếu nguồn điện bị ngắt đột ngột. Ổ cứng này cũng có nút kích hoạt riêng và hệ thống đèn LED hiển thị trạng thái, giúp người dùng theo dõi tiến trình tự hủy.

Về hiệu năng, P250Q không hề thua kém các SSD cao cấp hiện nay. Sản phẩm hỗ trợ PCIe Gen4x4, chuẩn NVMe 1.4, sử dụng bộ nhớ 3D TLC NAND Flash, đạt tốc độ đọc lên tới 7.000 MB/s và ghi khoảng 5.500 MB/s, cùng các tùy chọn dung lượng từ 256GB đến 2TB. Ngoài ra, ổ còn hỗ trợ S.M.A.R.T. để giám sát tình trạng hoạt động.

P250Q không hề thua kém các SSD cao cấp hiện nay
P250Q không hề thua kém các SSD cao cấp hiện nay

Tuy vậy, giới chuyên môn cho rằng tính ứng dụng của các ổ SSD tự hủy vẫn khá hạn chế. Trong các môi trường kiểm soát nghiêm ngặt, nơi quy trình xử lý dữ liệu được quy định chặt chẽ, giải pháp này có thể phát huy hiệu quả.

Nhưng với người dùng phổ thông, thậm chí cả những người tìm kiếm ổ cứng bảo mật cao hoặc siêu bền, cơ chế tự hủy vật lý bị đánh giá là quá khó sử dụng trong thực tế và tiềm ẩn nhiều tình huống rủi ro.

Dù chưa phải sản phẩm dành cho số đông, các SSD tự hủy của TeamGroup cho thấy một xu hướng rõ rệt: bảo mật dữ liệu không còn chỉ dựa vào phần mềm, mà đang được đẩy sâu xuống tầng phần cứng.

Trong bối cảnh rò rỉ thông tin ngày càng phổ biến, triết lý “không bảo vệ được thì phá hủy hoàn toàn” có thể sẽ còn tiếp tục xuất hiện, ít nhất là trong những lĩnh vực mà dữ liệu được coi là tài sản sống còn.

SSD Expert P35S Destroyed External SSD P250Q Self-Destruct TEAMGROUP SSD có nút bấm tự hủy dữ liệu ổ cứng công nghệ máy tính

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,340 14,640
Kim TT/AVPL 14,340 14,640
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,340 14,640
Nguyên Liệu 99.99 13,090 13,290
Nguyên Liệu 99.9 13,040 13,240
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,590 14,090
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,540 14,040
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,470 14,020
Cập nhật: 02/07/2026 07:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,000 146,000
Hà Nội - PNJ 143,000 146,000
Đà Nẵng - PNJ 143,000 146,000
Miền Tây - PNJ 143,000 146,000
Tây Nguyên - PNJ 143,000 146,000
Đông Nam Bộ - PNJ 143,000 146,000
Cập nhật: 02/07/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,340 14,640
Miếng SJC Nghệ An 14,340 14,640
Miếng SJC Thái Bình 14,340 14,640
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,250 14,600
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,250 14,600
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,250 14,600
NL 99.90 12,900
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 12,950
Trang sức 99.9 13,790 14,490
Trang sức 99.99 13,800 14,500
Cập nhật: 02/07/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 1,464
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,434 14,642
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,434 14,643
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,433 1,463
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,433 1,464
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,413 1,448
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,366 143,366
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,261 108,761
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,124 98,624
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,987 88,487
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 75,077 84,577
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,038 60,538
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 1,464
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 1,464
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 1,464
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 1,464
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 1,464
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 1,464
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 1,464
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 1,464
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 1,464
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 1,464
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 1,464
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Tiền mặt Chuyển khoản
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AUD 17607 17880 18459
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CNY 0 3829 3922
EUR 29342 29563 30646
GBP 34042 34432 35373
HKD 0 3222 3424
JPY 154 159 165
KRW 0 16 18
NZD 0 14630 15218
SGD 19748 20029 20601
THB 704 767 820
USD (1,2) 26031 0 0
USD (5,10,20) 26072 0 0
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USD 26092 26092 26466
AUD 17762 17862 18787
CAD 18138 18238 19249
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CNY 3809.9 3834.9 3970.2
CZK 0 1190 0
DKK 0 4025 0
EUR 29497 29527 31250
GBP 34325 34375 36144
HKD 0 3355 0
JPY 158.11 158.61 169.14
KHR 0 6.097 0
KRW 0 16.6 0
LAK 0 1.165 0
MYR 0 6600 0
NOK 0 2710 0
NZD 0 14712 0
PHP 0 395 0
SEK 0 2735 0
SGD 19897 20027 20750
THB 0 732 0
TWD 0 820 0
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Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
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EUR 29,696 29,696 31,102
CAD 18,103 18,203 19,507
SGD 19,996 20,146 20,700
JPY 158.72 160.22 164.75
GBP 34,234 34,584 35,550
XAU 14,338,000 0 14,642,000
CNY 0 3,722 0
THB 0 768 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 02/07/2026 07:00

Chuyển động số

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Châu Âu chi hàng trăm tỷ euro nhưng vẫn thiếu vũ khí

Xe bán tải được lưu thông như ô tô con từ 1/7

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Luật Chuyển đổi số: Từ chủ trương đến hành lang pháp lý

Hà Nội triển khai 49 điểm khám sức khỏe miễn phí từ 1/7

Hà Nội triển khai 49 điểm khám sức khỏe miễn phí từ 1/7

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AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Vertiv khai trương nhà máy sản xuất tại Johor

Vertiv khai trương nhà máy sản xuất tại Johor

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Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

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Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

ĐHQGHN tổ chức hội thảo quốc tế về vi mạch, cảm biến và công nghệ bán dẫn

ĐHQGHN tổ chức hội thảo quốc tế về vi mạch, cảm biến và công nghệ bán dẫn

Chuyển đổi số

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Luật Chuyển đổi số: Từ chủ trương đến hành lang pháp lý

Luật Chuyển đổi số: Từ chủ trương đến hành lang pháp lý

Hà Nội triển khai 49 điểm khám sức khỏe miễn phí từ 1/7

Hà Nội triển khai 49 điểm khám sức khỏe miễn phí từ 1/7

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026

Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 nhanh nhất

Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 nhanh nhất

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CellphoneS giảm ngay 3 triệu đồng cho các tân sinh viên

CellphoneS giảm ngay 3 triệu đồng cho các tân sinh viên

Chuỗi triển lãm quốc tế tại Hà Nội tạo động lực chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp sản xuất

Chuỗi triển lãm quốc tế tại Hà Nội tạo động lực chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp sản xuất

Giá vàng hôm nay 1/7: Vàng miếng SJC giảm, thế giới lùi về vùng 3.978 USD/ounce

Giá vàng hôm nay 1/7: Vàng miếng SJC giảm, thế giới lùi về vùng 3.978 USD/ounce

Nhận định chứng khoán 1/7: VN-Index có thể giằng co quanh vùng 1.850 điểm

Nhận định chứng khoán 1/7: VN-Index có thể giằng co quanh vùng 1.850 điểm

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ABBank nhận hai giải thưởng quốc tế về công nghệ và ngân hàng bán lẻ

ABBank nhận hai giải thưởng quốc tế về công nghệ và ngân hàng bán lẻ

LG kỷ niệm 10 năm nghiên cứu và phát triển phần mềm ô tô tại Việt Nam

LG kỷ niệm 10 năm nghiên cứu và phát triển phần mềm ô tô tại Việt Nam

Be Group bắt tay cùng YADEA Việt Nam mở rộng nguồn cung cho đối tác 2 bánh

Be Group bắt tay cùng YADEA Việt Nam mở rộng nguồn cung cho đối tác 2 bánh

OPPO tiếp tục khẳng định bước tiến vận hành xanh và đổi mới sáng tạo toàn diện

OPPO tiếp tục khẳng định bước tiến vận hành xanh và đổi mới sáng tạo toàn diện

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Xe bán tải được lưu thông như ô tô con từ 1/7

Xe bán tải được lưu thông như ô tô con từ 1/7

Vì sao xe VinFast xuất hiện tại cảng Trung Quốc?

Vì sao xe VinFast xuất hiện tại cảng Trung Quốc?

BYD Việt Nam ký hợp tác chiến lược với FUTA EV Power về trạm sạc

BYD Việt Nam ký hợp tác chiến lược với FUTA EV Power về trạm sạc

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

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Steam Machine chính thức công bố giá bán, giá khởi điểm 27 triệu đồng

Steam Machine chính thức công bố giá bán, giá khởi điểm 27 triệu đồng

Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

ASUS ROG ra mắt bộ ba Laptop Gaming cao cấp Zephyrus tại Việt Nam

ASUS ROG ra mắt bộ ba Laptop Gaming cao cấp Zephyrus tại Việt Nam