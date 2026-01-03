TeamGroup ra mắt sản phẩn ổ cứng SSD có nút bấm tự hủy dữ liệu

Mẫu sản phẩm Expert P35S Destroyed External SSD

Mẫu đáng chú ý nhất gần đây là Expert P35S Destroyed External SSD, ổ cứng gắn ngoài được trang bị nút tự hủy vật lý. Chỉ với một thao tác kích hoạt, toàn bộ chip NAND Flash bên trong sẽ bị phá hủy bằng xung điện cao áp, thay vì xóa phần mềm như các giải pháp thông thường. Theo TeamGroup, đây là SSD gắn ngoài đầu tiên trên thế giới được thiết kế riêng cho các tình huống dữ liệu có nguy cơ rơi vào tay bên thứ ba.

Cơ chế này chỉ hoạt động khi ổ cứng được kết nối với máy tính để nhận đủ nguồn điện. Để tránh kích hoạt ngoài ý muốn, nút tự hủy được thiết kế theo cơ chế hai bước: nhấn và trượt, kèm cảnh báo màu đỏ và cấu trúc giảm chấn cơ học. Khi quá trình tự hủy diễn ra, không chỉ dữ liệu biến mất mà bản thân bộ nhớ lưu trữ cũng không thể sử dụng lại.

Cơ chế tự hủy của Expert P35S Destroyed External SSD

Về cấu hình, Expert P35S Destroyed hỗ trợ chuẩn USB 3.2 Gen 2, tốc độ đọc/ghi tối đa khoảng 1.000 MB/s, với các tùy chọn dung lượng từ 256GB đến 2TB. TeamGroup chưa công bố giá bán và thời điểm phát hành chính thức.

Song song với phiên bản gắn ngoài, TeamGroup cũng phát triển dòng SSD tự hủy dành cho môi trường chuyên biệt, tiêu biểu là P250Q Self-Destruct. Đây là ổ SSD chuẩn M.2, hướng tới các lĩnh vực công nghiệp, quốc phòng và tổ chức yêu cầu bảo mật dữ liệu ở mức cao. P250Q sử dụng mạch phá hủy độc quyền được cấp bằng sáng chế, nhắm trực tiếp vào Flash IC để xóa dữ liệu ở cấp độ phần cứng.

Sản phẩm P250Q Self-Destruct

Đáng chú ý, P250Q được trang bị tính năng tự động tiếp tục quá trình phá hủy sau khi mất điện, nhằm đảm bảo dữ liệu không bị xóa dở dang nếu nguồn điện bị ngắt đột ngột. Ổ cứng này cũng có nút kích hoạt riêng và hệ thống đèn LED hiển thị trạng thái, giúp người dùng theo dõi tiến trình tự hủy.

Về hiệu năng, P250Q không hề thua kém các SSD cao cấp hiện nay. Sản phẩm hỗ trợ PCIe Gen4x4, chuẩn NVMe 1.4, sử dụng bộ nhớ 3D TLC NAND Flash, đạt tốc độ đọc lên tới 7.000 MB/s và ghi khoảng 5.500 MB/s, cùng các tùy chọn dung lượng từ 256GB đến 2TB. Ngoài ra, ổ còn hỗ trợ S.M.A.R.T. để giám sát tình trạng hoạt động.

P250Q không hề thua kém các SSD cao cấp hiện nay

Tuy vậy, giới chuyên môn cho rằng tính ứng dụng của các ổ SSD tự hủy vẫn khá hạn chế. Trong các môi trường kiểm soát nghiêm ngặt, nơi quy trình xử lý dữ liệu được quy định chặt chẽ, giải pháp này có thể phát huy hiệu quả.

Nhưng với người dùng phổ thông, thậm chí cả những người tìm kiếm ổ cứng bảo mật cao hoặc siêu bền, cơ chế tự hủy vật lý bị đánh giá là quá khó sử dụng trong thực tế và tiềm ẩn nhiều tình huống rủi ro.

Dù chưa phải sản phẩm dành cho số đông, các SSD tự hủy của TeamGroup cho thấy một xu hướng rõ rệt: bảo mật dữ liệu không còn chỉ dựa vào phần mềm, mà đang được đẩy sâu xuống tầng phần cứng.

Trong bối cảnh rò rỉ thông tin ngày càng phổ biến, triết lý “không bảo vệ được thì phá hủy hoàn toàn” có thể sẽ còn tiếp tục xuất hiện, ít nhất là trong những lĩnh vực mà dữ liệu được coi là tài sản sống còn.