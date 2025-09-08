Việc bổ sung phiên bản dung lượng lên tới 8TB, đáp ứng nhu cầu lưu trữ lớn và tốc độ cao cho các ứng dụng yêu cầu xử lý dữ liệu lớn và trải nghiệm game thế hệ mới, cũng như nhóm người dùng cần hiệu năng cao.

Samsung 9100 PRO bao gồm 9100 PRO 8TB và 9100 PRO 8TB kèm tản nhiệt

Samsung cho biết sẽ có hai phiên bản 8TB mới thuộc dòng SSD hiệu năng cao 9100 PRO, bao gồm: 9100 PRO 8TB và 9100 PRO 8TB kèm tản nhiệt, được thiết kế để tối ưu khả năng tản nhiệt và duy trì hiệu suất đỉnh cao trong suốt quá trình hoạt động. Cả hai mẫu mới này nối tiếp các phiên bản 1TB, 2TB và 4TB đã ra mắt vào tháng 3 trước đó, đánh dấu bước tiến quan trọng với sản phẩm PCIe SSD dung lượng cao nhất từ trước đến nay của Samsung, mang đến lựa chọn lưu trữ cực lớn cho game thủ, nhà sáng tạo nội dung và các chuyên gia đòi hỏi tốc độ, độ tin cậy vượt trội.

Các phiên bản 8TB đạt hiệu năng vượt trội với tốc độ đọc tuần tự lên tới 14.800 MB/s và tốc độ ghi tuần tự lên tới 13.400 MB/s. Tốc độ đọc/ghi ngẫu nhiên cũng xuất sắc – lần lượt lên tới 2.200K IOPS và 2.600K IOPS, phù hợp cho các khối lượng công việc đòi hỏi cường độ cao. Dựa trên giao diện PCIe® 5.0, cả hai mẫu đều được tối ưu để đạt độ trễ cực thấp, rút ngắn thời gian tải và đảm bảo trải nghiệm chơi game mượt mà ngay cả trong môi trường khắt khe nhất. Phiên bản có tản nhiệt bổ sung khả năng kiểm soát nhiệt cho hiệu suất ổn định khi sử dụng lâu dài.

Samsung bổ sung tùy chọn 8TB cho dòng ổ cứng SSD 9100 PRO

Tùy chọn 8TB mới giúp mở rộng không gian lưu trữ cho thư viện game lớn. Theo đó, với SSD 8TB, người dùng có thể cài khoảng 80 tựa game PC phổ biến, dựa trên dung lượng trung bình 90,6GB – tính theo 11 tựa game hàng đầu từ danh sách “Best of 2024: New Releases” của Steam. (Tham khảo: https://store.steampowered.com/charts/bestofyear/bestof2024?tab=2)

Trang bị giao diện PCIe 5.0, tốc độ gấp đôi thế hệ PCIe 4.0 trước đây, với tốc độ đọc tuần tự tối đa 14.800 MB/s và ghi tuần tự tối đa 13.400 MB/s – tăng hiệu suất tới 99% so với dòng tiền nhiệm 990 PRO. (9100 PRO 4TB có tốc độ đọc tuần tự 14.800MB/s, trong khi 990 PRO 4TB là 7.450MB/s). Đồng thời cải thiện hiệu suất đọc/ghi ngẫu nhiên với tốc độ lần lượt tới 2.200K IOPS và 2.600K IOPS. Hiệu suất năng lượng tăng 49% so với model trước nhờ giải pháp quản lý nhiệt tiên tiến. (Hiệu suất năng lượng đọc/ghi tuần tự của 9100 PRO 2TB lần lượt là 1.822 và 1.703 MB/s mỗi Watt, trong khi của 990 PRO 4TB là 1.221 và 1.255 MB/s mỗi Watt).

Ngoài ra, dòng ổ cứng SSD 9100 PRO cũng bảo vệ quá nhiệt tối ưu, lưu trữ mở rộng và tương thích rộng rãi. Với tản nhiệt dày 11,25mmT vẫn được thiết kế đặc biệt để đảm bảo tương thích với dòng máy PlayStation® 5. (“PlayStation” và “PS5” là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Sony Interactive Entertainment Inc.) 9100 PRO cũng tương thích với nhiều thiết bị, từ laptop, PC để bàn tới máy chơi game console, là lựa chọn lý tưởng cho các bản nâng cấp toàn diện cả về hiệu năng lẫn dung lượng lưu trữ.