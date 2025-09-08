Điện tử tiêu dùng
Văn phòng

Samsung bổ sung tùy chọn 8TB cho dòng ổ cứng SSD 9100 PRO

Anh Tuấn

Anh Tuấn

14:56 | 08/09/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Được biết, 9100 PRO là dòng sản phẩm mới nhất trong danh mục SSD của hãng, sở hữu giao diện PCIe® 5.0, 9100 PRO mang lại hiệu năng vượt trội, khả năng đa nhiệm mượt mà cùng khả năng tương thích rộng rãi với laptop, PC gaming và máy chơi game console.
Samsung ra mắt ổ cứng di động SSD T5 EVO siêu khủng 8TB Samsung SSD T9 có tốc độ đọc/ghi lên tới 2.000 MB/s Samsung 990 EVO Plus chính thức có mặt tại Việt Nam

Việc bổ sung phiên bản dung lượng lên tới 8TB, đáp ứng nhu cầu lưu trữ lớn và tốc độ cao cho các ứng dụng yêu cầu xử lý dữ liệu lớn và trải nghiệm game thế hệ mới, cũng như nhóm người dùng cần hiệu năng cao.

Samsung bổ sung tùy chọn 8TB cho dòng ổ cứng SSD 9100 PRO
Samsung 9100 PRO bao gồm 9100 PRO 8TB và 9100 PRO 8TB kèm tản nhiệt

Samsung cho biết sẽ có hai phiên bản 8TB mới thuộc dòng SSD hiệu năng cao 9100 PRO, bao gồm: 9100 PRO 8TB và 9100 PRO 8TB kèm tản nhiệt, được thiết kế để tối ưu khả năng tản nhiệt và duy trì hiệu suất đỉnh cao trong suốt quá trình hoạt động. Cả hai mẫu mới này nối tiếp các phiên bản 1TB, 2TB và 4TB đã ra mắt vào tháng 3 trước đó, đánh dấu bước tiến quan trọng với sản phẩm PCIe SSD dung lượng cao nhất từ trước đến nay của Samsung, mang đến lựa chọn lưu trữ cực lớn cho game thủ, nhà sáng tạo nội dung và các chuyên gia đòi hỏi tốc độ, độ tin cậy vượt trội.

Các phiên bản 8TB đạt hiệu năng vượt trội với tốc độ đọc tuần tự lên tới 14.800 MB/s và tốc độ ghi tuần tự lên tới 13.400 MB/s. Tốc độ đọc/ghi ngẫu nhiên cũng xuất sắc – lần lượt lên tới 2.200K IOPS và 2.600K IOPS, phù hợp cho các khối lượng công việc đòi hỏi cường độ cao. Dựa trên giao diện PCIe® 5.0, cả hai mẫu đều được tối ưu để đạt độ trễ cực thấp, rút ngắn thời gian tải và đảm bảo trải nghiệm chơi game mượt mà ngay cả trong môi trường khắt khe nhất. Phiên bản có tản nhiệt bổ sung khả năng kiểm soát nhiệt cho hiệu suất ổn định khi sử dụng lâu dài.

Samsung bổ sung tùy chọn 8TB cho dòng ổ cứng SSD 9100 PRO
Samsung bổ sung tùy chọn 8TB cho dòng ổ cứng SSD 9100 PRO

Tùy chọn 8TB mới giúp mở rộng không gian lưu trữ cho thư viện game lớn. Theo đó, với SSD 8TB, người dùng có thể cài khoảng 80 tựa game PC phổ biến, dựa trên dung lượng trung bình 90,6GB – tính theo 11 tựa game hàng đầu từ danh sách “Best of 2024: New Releases” của Steam. (Tham khảo: https://store.steampowered.com/charts/bestofyear/bestof2024?tab=2)

Trang bị giao diện PCIe 5.0, tốc độ gấp đôi thế hệ PCIe 4.0 trước đây, với tốc độ đọc tuần tự tối đa 14.800 MB/s và ghi tuần tự tối đa 13.400 MB/s – tăng hiệu suất tới 99% so với dòng tiền nhiệm 990 PRO. (9100 PRO 4TB có tốc độ đọc tuần tự 14.800MB/s, trong khi 990 PRO 4TB là 7.450MB/s). Đồng thời cải thiện hiệu suất đọc/ghi ngẫu nhiên với tốc độ lần lượt tới 2.200K IOPS và 2.600K IOPS. Hiệu suất năng lượng tăng 49% so với model trước nhờ giải pháp quản lý nhiệt tiên tiến. (Hiệu suất năng lượng đọc/ghi tuần tự của 9100 PRO 2TB lần lượt là 1.822 và 1.703 MB/s mỗi Watt, trong khi của 990 PRO 4TB là 1.221 và 1.255 MB/s mỗi Watt).

Samsung bổ sung tùy chọn 8TB cho dòng ổ cứng SSD 9100 PRO
Samsung bổ sung tùy chọn 8TB cho dòng ổ cứng SSD 9100 PRO

Ngoài ra, dòng ổ cứng SSD 9100 PRO cũng bảo vệ quá nhiệt tối ưu, lưu trữ mở rộng và tương thích rộng rãi. Với tản nhiệt dày 11,25mmT vẫn được thiết kế đặc biệt để đảm bảo tương thích với dòng máy PlayStation® 5. (“PlayStation” và “PS5” là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Sony Interactive Entertainment Inc.) 9100 PRO cũng tương thích với nhiều thiết bị, từ laptop, PC để bàn tới máy chơi game console, là lựa chọn lý tưởng cho các bản nâng cấp toàn diện cả về hiệu năng lẫn dung lượng lưu trữ.

Hiện mẫu 8TB đangđược mở bán với giá iá bán lẻ đề xuất là 27,817,000 cho phiên bản M.2 và 28,370,000 cho phiên bản M.2 kèm tản nhiệt.

* Sản phẩm đi kèm chế độ bảo hành 5 năm hoặc đến khi đạt giới hạn 4800TBW (tùy điều kiện nào đến trước).
Samsung ổ cứng SSD SSD hiệu năng cao ổ cứng SSD 9100 PRO

Bài liên quan

IFA 2025: Samsung Electronics giới thiệu tầm nhìn

IFA 2025: Samsung Electronics giới thiệu tầm nhìn 'AI Home: Future Living, Now'

Điểm nhanh 3 cải tiến mới nhất trên Galaxy S25 FE

Điểm nhanh 3 cải tiến mới nhất trên Galaxy S25 FE

IFA 2025: Samsung ra mắt trợ lý Vision AI

IFA 2025: Samsung ra mắt trợ lý Vision AI

Có thể bạn quan tâm

IFA 2025: Lenovo ra mắt trọn bộ dải sản phẩm tích hợp AI mới

IFA 2025: Lenovo ra mắt trọn bộ dải sản phẩm tích hợp AI mới

Văn phòng
Đây là dải sản phẩm mới, được tích hợp AI tiên tiến nhất từ trước đến nay, bao gồm máy tính PC hiệu năng cao, máy tính bảng thông minh và các thiết bị chơi game mạnh mẽ, ấn tượng. Dải sản phẩm này cũng thể hiện rõ tầm nhìn “Smarter AI for All” của Lenovo — đưa AI tạo sinh (GenAI) và trí tuệ lai (hybrid intelligence) của Lenovo ở mọi khía cạnh, từ công việc, sáng tạo, giải trí, cho đến cuộc sống thường nhật.
Khám phá Galaxy Tab S11 Series, thế hệ tablet mới nhất nhà Samsung

Khám phá Galaxy Tab S11 Series, thế hệ tablet mới nhất nhà Samsung

Văn phòng
Theo đó, Galaxy Tab S11 series sẽ có 2 phiên bản, phiên bản cao cấp Galaxy Tab S11 Ultra sẽ có giá bán từ 34.990.000 đồng, và phiên bản Galaxy Tab S11 sẽ có giá từ 20.990.000 đồng.
LG khởi động kỷ nguyên

LG khởi động kỷ nguyên 'Hybrid AI' với loạt laptop LG gram AI 2025

Văn phòng
Theo đó, thế hệ laptop LG gram AI 2025 mới sẽ bao gồm 3 model, bao gồm LG gram AI, LG gram Pro AI và LG gram Book AI.
Kingston làm mới dòng SSD di động XS

Kingston làm mới dòng SSD di động XS

Văn phòng
Công ty hàng đầu thế giới về các dòng sản phẩm bộ nhớ và giải pháp công nghệ, Kingston Technology, vừa chính thức công bố nhận diện mới của dòng SSD di động Kingston XS.
LG ra mắt bộ đôi màn hình tương tác thông minh được tích hợp trí tuệ nhân tạo AI

LG ra mắt bộ đôi màn hình tương tác thông minh được tích hợp trí tuệ nhân tạo AI

Văn phòng
Theo đó, bộ đôi màn hình tương tác thông minh cỡ lớn LG CreateBoard được tích hợp trí tuệ nhân tạo tiên tiến nhất và những giải pháp giáo dục chuyên sâu, giúp mang đến trải nghiệm học tập với tính tương tác cao, hiện đại và hiệu quả.
Xem thêm

Đọc nhiều

Galaxy Tab S10 Lite: Máy tính bảng tối ưu cho mọi nhu cầu sử dụng hàng ngày

Galaxy Tab S10 Lite: Máy tính bảng tối ưu cho mọi nhu cầu sử dụng hàng ngày

Hoàn thiện dải sản phẩm laptop AI, ASUS tung ra 4 mẫu laptop Vivobook trước thềm năm học mới

Hoàn thiện dải sản phẩm laptop AI, ASUS tung ra 4 mẫu laptop Vivobook trước thềm năm học mới

Giá vàng hôm nay 8/9/2025: Trong nước ổn định 135,4 triệu/lượng, thế giới sát 3.591 USD

Giá vàng hôm nay 8/9/2025: Trong nước ổn định 135,4 triệu/lượng, thế giới sát 3.591 USD

Giá vàng hôm nay 6/9/2025: Kỷ lục trên 134 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 6/9/2025: Kỷ lục trên 134 triệu đồng/lượng

Điểm nhanh 3 cải tiến mới nhất trên Galaxy S25 FE

Điểm nhanh 3 cải tiến mới nhất trên Galaxy S25 FE

Editor'sChoice

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hà Nội

30°C

Cảm giác: 36°C
mây cụm
Thứ ba, 09/09/2025 00:00
27°C
Thứ ba, 09/09/2025 03:00
25°C
Thứ ba, 09/09/2025 06:00
26°C
Thứ ba, 09/09/2025 09:00
26°C
Thứ ba, 09/09/2025 12:00
25°C
Thứ ba, 09/09/2025 15:00
25°C
Thứ ba, 09/09/2025 18:00
25°C
Thứ ba, 09/09/2025 21:00
24°C
Thứ tư, 10/09/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 10/09/2025 03:00
25°C
Thứ tư, 10/09/2025 06:00
26°C
Thứ tư, 10/09/2025 09:00
29°C
Thứ tư, 10/09/2025 12:00
26°C
Thứ tư, 10/09/2025 15:00
25°C
Thứ tư, 10/09/2025 18:00
24°C
Thứ tư, 10/09/2025 21:00
24°C
Thứ năm, 11/09/2025 00:00
25°C
Thứ năm, 11/09/2025 03:00
25°C
Thứ năm, 11/09/2025 06:00
27°C
Thứ năm, 11/09/2025 09:00
29°C
Thứ năm, 11/09/2025 12:00
26°C
Thứ năm, 11/09/2025 15:00
25°C
Thứ năm, 11/09/2025 18:00
25°C
Thứ năm, 11/09/2025 21:00
25°C
Thứ sáu, 12/09/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 12/09/2025 03:00
30°C
Thứ sáu, 12/09/2025 06:00
31°C
Thứ sáu, 12/09/2025 09:00
31°C
Thứ sáu, 12/09/2025 12:00
28°C
Thứ sáu, 12/09/2025 15:00
26°C
Thứ sáu, 12/09/2025 18:00
25°C
Thứ sáu, 12/09/2025 21:00
26°C
Thứ bảy, 13/09/2025 00:00
27°C
Thứ bảy, 13/09/2025 03:00
30°C
Thứ bảy, 13/09/2025 06:00
33°C
Thứ bảy, 13/09/2025 09:00
31°C
TP Hồ Chí Minh

27°C

Cảm giác: 30°C
mưa vừa
Thứ ba, 09/09/2025 00:00
26°C
Thứ ba, 09/09/2025 03:00
28°C
Thứ ba, 09/09/2025 06:00
29°C
Thứ ba, 09/09/2025 09:00
28°C
Thứ ba, 09/09/2025 12:00
26°C
Thứ ba, 09/09/2025 15:00
26°C
Thứ ba, 09/09/2025 18:00
25°C
Thứ ba, 09/09/2025 21:00
25°C
Thứ tư, 10/09/2025 00:00
26°C
Thứ tư, 10/09/2025 03:00
31°C
Thứ tư, 10/09/2025 06:00
32°C
Thứ tư, 10/09/2025 09:00
31°C
Thứ tư, 10/09/2025 12:00
27°C
Thứ tư, 10/09/2025 15:00
26°C
Thứ tư, 10/09/2025 18:00
26°C
Thứ tư, 10/09/2025 21:00
25°C
Thứ năm, 11/09/2025 00:00
26°C
Thứ năm, 11/09/2025 03:00
29°C
Thứ năm, 11/09/2025 06:00
30°C
Thứ năm, 11/09/2025 09:00
28°C
Thứ năm, 11/09/2025 12:00
26°C
Thứ năm, 11/09/2025 15:00
25°C
Thứ năm, 11/09/2025 18:00
25°C
Thứ năm, 11/09/2025 21:00
25°C
Thứ sáu, 12/09/2025 00:00
25°C
Thứ sáu, 12/09/2025 03:00
30°C
Thứ sáu, 12/09/2025 06:00
33°C
Thứ sáu, 12/09/2025 09:00
31°C
Thứ sáu, 12/09/2025 12:00
27°C
Thứ sáu, 12/09/2025 15:00
26°C
Thứ sáu, 12/09/2025 18:00
26°C
Thứ sáu, 12/09/2025 21:00
25°C
Thứ bảy, 13/09/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 13/09/2025 03:00
31°C
Thứ bảy, 13/09/2025 06:00
32°C
Thứ bảy, 13/09/2025 09:00
31°C
Đà Nẵng

28°C

Cảm giác: 33°C
mưa vừa
Thứ ba, 09/09/2025 00:00
27°C
Thứ ba, 09/09/2025 03:00
27°C
Thứ ba, 09/09/2025 06:00
28°C
Thứ ba, 09/09/2025 09:00
28°C
Thứ ba, 09/09/2025 12:00
28°C
Thứ ba, 09/09/2025 15:00
27°C
Thứ ba, 09/09/2025 18:00
26°C
Thứ ba, 09/09/2025 21:00
26°C
Thứ tư, 10/09/2025 00:00
27°C
Thứ tư, 10/09/2025 03:00
29°C
Thứ tư, 10/09/2025 06:00
28°C
Thứ tư, 10/09/2025 09:00
29°C
Thứ tư, 10/09/2025 12:00
27°C
Thứ tư, 10/09/2025 15:00
25°C
Thứ tư, 10/09/2025 18:00
25°C
Thứ tư, 10/09/2025 21:00
25°C
Thứ năm, 11/09/2025 00:00
26°C
Thứ năm, 11/09/2025 03:00
28°C
Thứ năm, 11/09/2025 06:00
29°C
Thứ năm, 11/09/2025 09:00
29°C
Thứ năm, 11/09/2025 12:00
28°C
Thứ năm, 11/09/2025 15:00
28°C
Thứ năm, 11/09/2025 18:00
26°C
Thứ năm, 11/09/2025 21:00
25°C
Thứ sáu, 12/09/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 12/09/2025 03:00
29°C
Thứ sáu, 12/09/2025 06:00
29°C
Thứ sáu, 12/09/2025 09:00
29°C
Thứ sáu, 12/09/2025 12:00
28°C
Thứ sáu, 12/09/2025 15:00
27°C
Thứ sáu, 12/09/2025 18:00
26°C
Thứ sáu, 12/09/2025 21:00
25°C
Thứ bảy, 13/09/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 13/09/2025 03:00
29°C
Thứ bảy, 13/09/2025 06:00
28°C
Thứ bảy, 13/09/2025 09:00
29°C
Hải Phòng

30°C

Cảm giác: 37°C
mây đen u ám
Thứ ba, 09/09/2025 00:00
30°C
Thứ ba, 09/09/2025 03:00
26°C
Thứ ba, 09/09/2025 06:00
27°C
Thứ ba, 09/09/2025 09:00
27°C
Thứ ba, 09/09/2025 12:00
26°C
Thứ ba, 09/09/2025 15:00
26°C
Thứ ba, 09/09/2025 18:00
25°C
Thứ ba, 09/09/2025 21:00
25°C
Thứ tư, 10/09/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 10/09/2025 03:00
27°C
Thứ tư, 10/09/2025 06:00
27°C
Thứ tư, 10/09/2025 09:00
29°C
Thứ tư, 10/09/2025 12:00
26°C
Thứ tư, 10/09/2025 15:00
25°C
Thứ tư, 10/09/2025 18:00
24°C
Thứ tư, 10/09/2025 21:00
24°C
Thứ năm, 11/09/2025 00:00
25°C
Thứ năm, 11/09/2025 03:00
27°C
Thứ năm, 11/09/2025 06:00
27°C
Thứ năm, 11/09/2025 09:00
28°C
Thứ năm, 11/09/2025 12:00
26°C
Thứ năm, 11/09/2025 15:00
26°C
Thứ năm, 11/09/2025 18:00
25°C
Thứ năm, 11/09/2025 21:00
25°C
Thứ sáu, 12/09/2025 00:00
27°C
Thứ sáu, 12/09/2025 03:00
29°C
Thứ sáu, 12/09/2025 06:00
29°C
Thứ sáu, 12/09/2025 09:00
29°C
Thứ sáu, 12/09/2025 12:00
26°C
Thứ sáu, 12/09/2025 15:00
26°C
Thứ sáu, 12/09/2025 18:00
26°C
Thứ sáu, 12/09/2025 21:00
26°C
Thứ bảy, 13/09/2025 00:00
27°C
Thứ bảy, 13/09/2025 03:00
30°C
Thứ bảy, 13/09/2025 06:00
31°C
Thứ bảy, 13/09/2025 09:00
30°C
Khánh Hòa

27°C

Cảm giác: 31°C
mây đen u ám
Thứ ba, 09/09/2025 00:00
27°C
Thứ ba, 09/09/2025 03:00
33°C
Thứ ba, 09/09/2025 06:00
35°C
Thứ ba, 09/09/2025 09:00
28°C
Thứ ba, 09/09/2025 12:00
25°C
Thứ ba, 09/09/2025 15:00
24°C
Thứ ba, 09/09/2025 18:00
24°C
Thứ ba, 09/09/2025 21:00
23°C
Thứ tư, 10/09/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 10/09/2025 03:00
33°C
Thứ tư, 10/09/2025 06:00
33°C
Thứ tư, 10/09/2025 09:00
29°C
Thứ tư, 10/09/2025 12:00
24°C
Thứ tư, 10/09/2025 15:00
24°C
Thứ tư, 10/09/2025 18:00
24°C
Thứ tư, 10/09/2025 21:00
23°C
Thứ năm, 11/09/2025 00:00
25°C
Thứ năm, 11/09/2025 03:00
29°C
Thứ năm, 11/09/2025 06:00
33°C
Thứ năm, 11/09/2025 09:00
29°C
Thứ năm, 11/09/2025 12:00
24°C
Thứ năm, 11/09/2025 15:00
23°C
Thứ năm, 11/09/2025 18:00
23°C
Thứ năm, 11/09/2025 21:00
23°C
Thứ sáu, 12/09/2025 00:00
25°C
Thứ sáu, 12/09/2025 03:00
32°C
Thứ sáu, 12/09/2025 06:00
34°C
Thứ sáu, 12/09/2025 09:00
30°C
Thứ sáu, 12/09/2025 12:00
25°C
Thứ sáu, 12/09/2025 15:00
24°C
Thứ sáu, 12/09/2025 18:00
23°C
Thứ sáu, 12/09/2025 21:00
23°C
Thứ bảy, 13/09/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 13/09/2025 03:00
33°C
Thứ bảy, 13/09/2025 06:00
35°C
Thứ bảy, 13/09/2025 09:00
30°C
Nghệ An

25°C

Cảm giác: 26°C
mây cụm
Thứ ba, 09/09/2025 00:00
22°C
Thứ ba, 09/09/2025 03:00
26°C
Thứ ba, 09/09/2025 06:00
31°C
Thứ ba, 09/09/2025 09:00
26°C
Thứ ba, 09/09/2025 12:00
23°C
Thứ ba, 09/09/2025 15:00
23°C
Thứ ba, 09/09/2025 18:00
23°C
Thứ ba, 09/09/2025 21:00
22°C
Thứ tư, 10/09/2025 00:00
22°C
Thứ tư, 10/09/2025 03:00
23°C
Thứ tư, 10/09/2025 06:00
26°C
Thứ tư, 10/09/2025 09:00
27°C
Thứ tư, 10/09/2025 12:00
23°C
Thứ tư, 10/09/2025 15:00
22°C
Thứ tư, 10/09/2025 18:00
22°C
Thứ tư, 10/09/2025 21:00
21°C
Thứ năm, 11/09/2025 00:00
22°C
Thứ năm, 11/09/2025 03:00
25°C
Thứ năm, 11/09/2025 06:00
27°C
Thứ năm, 11/09/2025 09:00
26°C
Thứ năm, 11/09/2025 12:00
23°C
Thứ năm, 11/09/2025 15:00
22°C
Thứ năm, 11/09/2025 18:00
22°C
Thứ năm, 11/09/2025 21:00
22°C
Thứ sáu, 12/09/2025 00:00
23°C
Thứ sáu, 12/09/2025 03:00
29°C
Thứ sáu, 12/09/2025 06:00
31°C
Thứ sáu, 12/09/2025 09:00
26°C
Thứ sáu, 12/09/2025 12:00
24°C
Thứ sáu, 12/09/2025 15:00
23°C
Thứ sáu, 12/09/2025 18:00
22°C
Thứ sáu, 12/09/2025 21:00
23°C
Thứ bảy, 13/09/2025 00:00
23°C
Thứ bảy, 13/09/2025 03:00
28°C
Thứ bảy, 13/09/2025 06:00
33°C
Thứ bảy, 13/09/2025 09:00
29°C
Phan Thiết

26°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ ba, 09/09/2025 00:00
26°C
Thứ ba, 09/09/2025 03:00
28°C
Thứ ba, 09/09/2025 06:00
31°C
Thứ ba, 09/09/2025 09:00
30°C
Thứ ba, 09/09/2025 12:00
27°C
Thứ ba, 09/09/2025 15:00
25°C
Thứ ba, 09/09/2025 18:00
25°C
Thứ ba, 09/09/2025 21:00
24°C
Thứ tư, 10/09/2025 00:00
26°C
Thứ tư, 10/09/2025 03:00
31°C
Thứ tư, 10/09/2025 06:00
33°C
Thứ tư, 10/09/2025 09:00
30°C
Thứ tư, 10/09/2025 12:00
27°C
Thứ tư, 10/09/2025 15:00
26°C
Thứ tư, 10/09/2025 18:00
25°C
Thứ tư, 10/09/2025 21:00
24°C
Thứ năm, 11/09/2025 00:00
25°C
Thứ năm, 11/09/2025 03:00
28°C
Thứ năm, 11/09/2025 06:00
28°C
Thứ năm, 11/09/2025 09:00
27°C
Thứ năm, 11/09/2025 12:00
26°C
Thứ năm, 11/09/2025 15:00
25°C
Thứ năm, 11/09/2025 18:00
25°C
Thứ năm, 11/09/2025 21:00
25°C
Thứ sáu, 12/09/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 12/09/2025 03:00
29°C
Thứ sáu, 12/09/2025 06:00
30°C
Thứ sáu, 12/09/2025 09:00
29°C
Thứ sáu, 12/09/2025 12:00
26°C
Thứ sáu, 12/09/2025 15:00
25°C
Thứ sáu, 12/09/2025 18:00
25°C
Thứ sáu, 12/09/2025 21:00
25°C
Thứ bảy, 13/09/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 13/09/2025 03:00
30°C
Thứ bảy, 13/09/2025 06:00
31°C
Thứ bảy, 13/09/2025 09:00
29°C
Quảng Bình

24°C

Cảm giác: 25°C
mây đen u ám
Thứ ba, 09/09/2025 00:00
23°C
Thứ ba, 09/09/2025 03:00
23°C
Thứ ba, 09/09/2025 06:00
24°C
Thứ ba, 09/09/2025 09:00
25°C
Thứ ba, 09/09/2025 12:00
22°C
Thứ ba, 09/09/2025 15:00
22°C
Thứ ba, 09/09/2025 18:00
22°C
Thứ ba, 09/09/2025 21:00
21°C
Thứ tư, 10/09/2025 00:00
22°C
Thứ tư, 10/09/2025 03:00
28°C
Thứ tư, 10/09/2025 06:00
30°C
Thứ tư, 10/09/2025 09:00
27°C
Thứ tư, 10/09/2025 12:00
22°C
Thứ tư, 10/09/2025 15:00
22°C
Thứ tư, 10/09/2025 18:00
22°C
Thứ tư, 10/09/2025 21:00
21°C
Thứ năm, 11/09/2025 00:00
21°C
Thứ năm, 11/09/2025 03:00
22°C
Thứ năm, 11/09/2025 06:00
28°C
Thứ năm, 11/09/2025 09:00
26°C
Thứ năm, 11/09/2025 12:00
22°C
Thứ năm, 11/09/2025 15:00
22°C
Thứ năm, 11/09/2025 18:00
21°C
Thứ năm, 11/09/2025 21:00
21°C
Thứ sáu, 12/09/2025 00:00
24°C
Thứ sáu, 12/09/2025 03:00
31°C
Thứ sáu, 12/09/2025 06:00
26°C
Thứ sáu, 12/09/2025 09:00
26°C
Thứ sáu, 12/09/2025 12:00
22°C
Thứ sáu, 12/09/2025 15:00
22°C
Thứ sáu, 12/09/2025 18:00
21°C
Thứ sáu, 12/09/2025 21:00
21°C
Thứ bảy, 13/09/2025 00:00
23°C
Thứ bảy, 13/09/2025 03:00
28°C
Thứ bảy, 13/09/2025 06:00
30°C
Thứ bảy, 13/09/2025 09:00
26°C
Thừa Thiên Huế

28°C

Cảm giác: 31°C
mây đen u ám
Thứ ba, 09/09/2025 00:00
26°C
Thứ ba, 09/09/2025 03:00
24°C
Thứ ba, 09/09/2025 06:00
26°C
Thứ ba, 09/09/2025 09:00
28°C
Thứ ba, 09/09/2025 12:00
24°C
Thứ ba, 09/09/2025 15:00
24°C
Thứ ba, 09/09/2025 18:00
23°C
Thứ ba, 09/09/2025 21:00
23°C
Thứ tư, 10/09/2025 00:00
24°C
Thứ tư, 10/09/2025 03:00
30°C
Thứ tư, 10/09/2025 06:00
31°C
Thứ tư, 10/09/2025 09:00
27°C
Thứ tư, 10/09/2025 12:00
24°C
Thứ tư, 10/09/2025 15:00
23°C
Thứ tư, 10/09/2025 18:00
23°C
Thứ tư, 10/09/2025 21:00
23°C
Thứ năm, 11/09/2025 00:00
23°C
Thứ năm, 11/09/2025 03:00
24°C
Thứ năm, 11/09/2025 06:00
27°C
Thứ năm, 11/09/2025 09:00
29°C
Thứ năm, 11/09/2025 12:00
24°C
Thứ năm, 11/09/2025 15:00
23°C
Thứ năm, 11/09/2025 18:00
23°C
Thứ năm, 11/09/2025 21:00
22°C
Thứ sáu, 12/09/2025 00:00
25°C
Thứ sáu, 12/09/2025 03:00
32°C
Thứ sáu, 12/09/2025 06:00
32°C
Thứ sáu, 12/09/2025 09:00
29°C
Thứ sáu, 12/09/2025 12:00
24°C
Thứ sáu, 12/09/2025 15:00
23°C
Thứ sáu, 12/09/2025 18:00
23°C
Thứ sáu, 12/09/2025 21:00
22°C
Thứ bảy, 13/09/2025 00:00
24°C
Thứ bảy, 13/09/2025 03:00
32°C
Thứ bảy, 13/09/2025 06:00
31°C
Thứ bảy, 13/09/2025 09:00
28°C
Hà Giang

30°C

Cảm giác: 35°C
mây rải rác
Thứ ba, 09/09/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 09/09/2025 03:00
29°C
Thứ ba, 09/09/2025 06:00
27°C
Thứ ba, 09/09/2025 09:00
26°C
Thứ ba, 09/09/2025 12:00
24°C
Thứ ba, 09/09/2025 15:00
24°C
Thứ ba, 09/09/2025 18:00
24°C
Thứ ba, 09/09/2025 21:00
24°C
Thứ tư, 10/09/2025 00:00
24°C
Thứ tư, 10/09/2025 03:00
24°C
Thứ tư, 10/09/2025 06:00
24°C
Thứ tư, 10/09/2025 09:00
25°C
Thứ tư, 10/09/2025 12:00
23°C
Thứ tư, 10/09/2025 15:00
23°C
Thứ tư, 10/09/2025 18:00
23°C
Thứ tư, 10/09/2025 21:00
23°C
Thứ năm, 11/09/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 11/09/2025 03:00
27°C
Thứ năm, 11/09/2025 06:00
27°C
Thứ năm, 11/09/2025 09:00
29°C
Thứ năm, 11/09/2025 12:00
25°C
Thứ năm, 11/09/2025 15:00
24°C
Thứ năm, 11/09/2025 18:00
24°C
Thứ năm, 11/09/2025 21:00
24°C
Thứ sáu, 12/09/2025 00:00
24°C
Thứ sáu, 12/09/2025 03:00
25°C
Thứ sáu, 12/09/2025 06:00
32°C
Thứ sáu, 12/09/2025 09:00
28°C
Thứ sáu, 12/09/2025 12:00
25°C
Thứ sáu, 12/09/2025 15:00
24°C
Thứ sáu, 12/09/2025 18:00
24°C
Thứ sáu, 12/09/2025 21:00
24°C
Thứ bảy, 13/09/2025 00:00
24°C
Thứ bảy, 13/09/2025 03:00
27°C
Thứ bảy, 13/09/2025 06:00
30°C
Thứ bảy, 13/09/2025 09:00
28°C

Tỷ giáGiá vàng

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16856 17126 17697
CAD 18582 18859 19476
CHF 32505 32889 33539
CNY 0 3470 3830
EUR 30327 30602 31627
GBP 34873 35266 36200
HKD 0 3258 3460
JPY 171 176 182
KRW 0 17 19
NZD 0 15333 15919
SGD 20024 20307 20829
THB 744 807 861
USD (1,2) 26147 0 0
USD (5,10,20) 26189 0 0
USD (50,100) 26217 26252 26497
Cập nhật: 08/09/2025 19:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,227 26,227 26,497
USD(1-2-5) 25,178 - -
USD(10-20) 25,178 - -
EUR 30,578 30,602 31,721
JPY 175.81 176.13 182.94
GBP 35,311 35,407 36,169
AUD 17,115 17,177 17,596
CAD 18,821 18,881 19,356
CHF 32,823 32,925 33,630
SGD 20,223 20,286 20,895
CNY - 3,661 3,747
HKD 3,335 3,345 3,434
KRW 17.59 18.34 19.73
THB 790.38 800.14 853
NZD 15,315 15,457 15,849
SEK - 2,774 2,860
DKK - 4,085 4,211
NOK - 2,599 2,682
LAK - 0.93 1.29
MYR 5,860.19 - 6,586.86
TWD 784.79 - 946.68
SAR - 6,933.57 7,271.57
KWD - 84,327 89,337
Cập nhật: 08/09/2025 19:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,205 26,207 26,497
EUR 30,294 30,416 31,525
GBP 34,967 35,107 36,074
HKD 3,317 3,330 3,434
CHF 32,450 32,580 33,485
JPY 173.89 174.59 181.81
AUD 16,955 17,023 17,554
SGD 20,172 20,253 20,786
THB 800 803 838
CAD 18,728 18,803 19,309
NZD 15,288 15,782
KRW 18.22 19.97
Cập nhật: 08/09/2025 19:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26263 26263 26497
AUD 17031 17131 17696
CAD 18763 18863 19415
CHF 32755 32785 33671
CNY 0 3669.2 0
CZK 0 1190 0
DKK 0 4110 0
EUR 30617 30717 31490
GBP 35176 35226 36337
HKD 0 3385 0
JPY 175.24 176.24 182.75
KHR 0 6.347 0
KRW 0 18.6 0
LAK 0 1.161 0
MYR 0 6405 0
NOK 0 2610 0
NZD 0 15438 0
PHP 0 435 0
SEK 0 2770 0
SGD 20181 20311 21039
THB 0 773.2 0
TWD 0 860 0
XAU 13200000 13200000 13510000
XBJ 12000000 12000000 13510000
Cập nhật: 08/09/2025 19:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,233 26,283 26,497
USD20 26,233 26,283 26,497
USD1 26,233 26,283 26,497
AUD 17,041 17,141 18,255
EUR 30,642 30,642 31,956
CAD 18,691 18,791 20,101
SGD 20,253 20,403 20,873
JPY 175.42 176.92 181.49
GBP 35,263 35,413 36,184
XAU 13,308,000 0 13,512,000
CNY 0 3,551 0
THB 0 806 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 08/09/2025 19:00
DOJI Giá mua Giá bán
AVPL/SJC HN 133,100 ▼800K 135,100 ▼300K
AVPL/SJC HCM 133,100 ▼800K 135,100 ▼300K
AVPL/SJC ĐN 133,100 ▼800K 135,100 ▼300K
Nguyên liệu 9999 - HN 12,050 12,150
Nguyên liệu 999 - HN 12,040 12,140
Cập nhật: 08/09/2025 19:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 127,700 130,700
Hà Nội - PNJ 127,700 130,700
Đà Nẵng - PNJ 127,700 130,700
Miền Tây - PNJ 127,700 130,700
Tây Nguyên - PNJ 127,700 130,700
Đông Nam Bộ - PNJ 127,700 130,700
Cập nhật: 08/09/2025 19:00
AJC Giá mua Giá bán
Trang sức 99.99 12,510 ▲10K 13,010 ▲10K
Trang sức 99.9 12,500 ▲10K 13,000 ▲10K
NL 99.99 11,840 ▼50K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 11,840 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 12,770 ▲10K 13,070 ▲10K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 12,770 ▲10K 13,070 ▲10K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 12,770 ▲10K 13,070 ▲10K
Miếng SJC Thái Bình 13,310 ▼80K 13,510 ▼30K
Miếng SJC Nghệ An 13,310 ▼80K 13,510 ▼30K
Miếng SJC Hà Nội 13,310 ▼80K 13,510 ▼30K
Cập nhật: 08/09/2025 19:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,331 ▼8K 1,351 ▼3K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,331 ▼8K 13,512 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,331 ▼8K 13,513 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,277 1,302
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,277 1,303
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,262 1,287
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 122,426 127,426
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 89,185 96,685
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 80,175 87,675
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 71,165 78,665
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 6,769 7,519
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 46,323 53,823
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,331 ▼8K 1,351 ▼3K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,331 ▼8K 1,351 ▼3K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,331 ▼8K 1,351 ▼3K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,331 ▼8K 1,351 ▼3K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,331 ▼8K 1,351 ▼3K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,331 ▼8K 1,351 ▼3K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,331 ▼8K 1,351 ▼3K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,331 ▼8K 1,351 ▼3K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,331 ▼8K 1,351 ▼3K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,331 ▼8K 1,351 ▼3K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,331 ▼8K 1,351 ▼3K
Cập nhật: 08/09/2025 19:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Lần đầu trải nghiệm Azerbaijan tại Hà Nội: Cầu nối văn hóa mới giữa hai quốc gia

Lần đầu trải nghiệm Azerbaijan tại Hà Nội: Cầu nối văn hóa mới giữa hai quốc gia

Thủ tướng Pháp Francois Bayrou nhiều khả năng sẽ thất bại trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm

Thủ tướng Pháp Francois Bayrou nhiều khả năng sẽ thất bại trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm

Cuộc thi thiết kế điện tử Việt Nam 2025 hiện thực hóa chiến lược nhân lực bán dẫn

Cuộc thi thiết kế điện tử Việt Nam 2025 hiện thực hóa chiến lược nhân lực bán dẫn

Bí thư Trung ương Đoàn cùng học sinh vùng cao Tuyên Quang khai giảng năm học mới

Bí thư Trung ương Đoàn cùng học sinh vùng cao Tuyên Quang khai giảng năm học mới

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Robot - Người hỗ trợ mẫu mực tương lai của con người

Robot - Người hỗ trợ mẫu mực tương lai của con người

Fortinet dẫn đầu hạng mục Hybrid Mesh Firewall theo báo cáo Gartner Magic Quadrant 2025

Fortinet dẫn đầu hạng mục Hybrid Mesh Firewall theo báo cáo Gartner Magic Quadrant 2025

Quảng Ninh: Xã Hoành Mô tiên phong triển khai

Quảng Ninh: Xã Hoành Mô tiên phong triển khai 'Bình dân học vụ số', ứng dụng AI trong quản trị địa phương

Tập đoàn VNPT đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động

Tập đoàn VNPT đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Trung Quốc lập kỷ lục thế giới với mỏ uranium sâu 1.820 mét

Trung Quốc lập kỷ lục thế giới với mỏ uranium sâu 1.820 mét

Siêu máy tính AI Nexus của Mỹ sẽ tính toán nhanh hơn 8 tỷ người cộng lại

Siêu máy tính AI Nexus của Mỹ sẽ tính toán nhanh hơn 8 tỷ người cộng lại

Đất hiếm -

Đất hiếm - 'Vàng xám' của thời đại công nghệ số

Nhật Bản phát triển chip 6G siêu nhỏ cho điện thoại thông minh

Nhật Bản phát triển chip 6G siêu nhỏ cho điện thoại thông minh

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Đại học Fulbright Việt Nam nâng tầm trải nghiệm cho sinh viên

Đại học Fulbright Việt Nam nâng tầm trải nghiệm cho sinh viên

Trường Đại học Điện lực khai giảng năm học mới, khẳng định uy tín đào tạo với 7 chương trình được kiểm định

Trường Đại học Điện lực khai giảng năm học mới, khẳng định uy tín đào tạo với 7 chương trình được kiểm định

Samsung Innovation Campus: Hành trình từ giảng đường đến doanh nghiệp công nghệ lớn

Samsung Innovation Campus: Hành trình từ giảng đường đến doanh nghiệp công nghệ lớn

Keysight và đại học Universiti Sains Malaysia phát triển giáo dục trong lĩnh vực bán dẫn và quang tử tại Malaysia

Keysight và đại học Universiti Sains Malaysia phát triển giáo dục trong lĩnh vực bán dẫn và quang tử tại Malaysia

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Giá vàng hôm nay 8/9/2025: Trong nước ổn định 135,4 triệu/lượng, thế giới sát 3.591 USD

Giá vàng hôm nay 8/9/2025: Trong nước ổn định 135,4 triệu/lượng, thế giới sát 3.591 USD

Giá vàng hôm nay 7/9/2025: Vàng SJC lập đỉnh mới 135,4 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay 7/9/2025: Vàng SJC lập đỉnh mới 135,4 triệu/lượng

Thùy Minh Technology và Dahua ký kết hợp tác chiến lược

Thùy Minh Technology và Dahua ký kết hợp tác chiến lược

Hoạt động Hải quan thu ngân sách đạt 298.301 tỷ đồng trong 8 tháng đầu năm

Hoạt động Hải quan thu ngân sách đạt 298.301 tỷ đồng trong 8 tháng đầu năm

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Đại học Fulbright Việt Nam nâng tầm trải nghiệm cho sinh viên

Đại học Fulbright Việt Nam nâng tầm trải nghiệm cho sinh viên

Thùy Minh Technology và Dahua ký kết hợp tác chiến lược

Thùy Minh Technology và Dahua ký kết hợp tác chiến lược

Tập đoàn VNPT đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động

Tập đoàn VNPT đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động

'Chọn điểm đến - Chọn Mường Thanh': Hàng loạt ưu đãi độc quyền tại ITE HCMC 2025

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Các cấp độ của trạm sạc xe điện từ gia dụng đến thương mại

Các cấp độ của trạm sạc xe điện từ gia dụng đến thương mại

Skoda Epiq 2026: SUV điện

Skoda Epiq 2026: SUV điện 'giá sốc' thách thức thị trường Việt Nam

'Mừng lễ lớn cùng Ford du ngoạn muôn nơi'

Xe điện Trung Quốc phục hồi mạnh mẽ nhờ mẫu xe giá rẻ, BYD và Nio dẫn đầu

Xe điện Trung Quốc phục hồi mạnh mẽ nhờ mẫu xe giá rẻ, BYD và Nio dẫn đầu