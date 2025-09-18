Wacom ra mắt bộ đôi sản phẩm mới

Theo Wacom thì Wacom MovinkPad 11 gần giống như một chiếc máy tính bảng giải trí thông thường, nhưng Wacom MovinkPad 11 được thiết kế để nắm bắt cảm hứng ngay khi xuất hiện và giúp người dùng đắm chìm vào việc vẽ mọi lúc, mọi nơi. Chức năng vẽ nhanh (Quick Drawing) và quy trình làm việc liền mạch giúp duy trì ý tưởng sáng tạo từ khoảnh khắc khởi đầu.

Wacom MovinkPad 11 là một thiết bị sáng tạo đa năng “tất-cả-trong-một”

Hướng đến các nhà sáng tạo, Wacom MovinkPad 11 là một thiết bị sáng tạo đa năng “tất-cả-trong-một” giúp đưa việc vẽ vào cuộc sống hàng ngày một cách dễ dàng hơn. Từ những nét phác thảo để giải trí hay để lấy cảm hứng thì thiết bị này giúp bạn dễ dàng bắt đầu vẽ ngay lập tức. Được thiết kế để sáng tạo tức thì nên MovinkPad 11 đã sẵn sàng ngay khi bạn cầm bút, chạy hệ điều hành Android 14 mang đến trải nghiệm trực quan, quen thuộc.

Wacom MovinkPad 11 được thiết kế để giúp việc vẽ kỹ thuật số trở nên đơn giản và thú vị ngay từ ngày đầu tiên

Không chỉ là một bảng vẽ điện tử thông thường, Wacom MovinkPad 11 được thiết kế để giúp việc vẽ kỹ thuật số trở nên đơn giản và thú vị ngay từ ngày đầu tiên. Theo đó, sản phẩm được trang bị mọi thứ cần thiết để ai cũng cso thể bắt đầu vẽ mà không cần máy tính, không cần cài đặt, chỉ cần bút kỹ thuật số và bảng vẽ.

Thân máy nhẹ với màn hình cảm ứng đa điểm rộng 11,45 inch với bút Wacom Pro Pen 3 không dùng pin đi kèm cho độ chính xác và cảm giác vẽ tự nhiên. Chỉ cần chạm và giữ nhẹ bút, thiết bị sẽ hoạt động và sẵn sàng khi cảm hứng bừng sáng.

Wacom MovinkPad 11

Chia sẻ về sản phẩm, Koji Yano, Phó chủ tịch cấp cao của Wacom Branded Business cho biết: "Wacom MovinkPad 11 dành cho những ai không thể ngừng vẽ". “Dù bạn thích vẽ phác họa nguệch ngoạc giữa các tiết học hay đang chuyển từ vẽ trên màn hình điện thoại thông minh sang vẽ trên thiết bị chuyên nghiệp hơn, chiếc bảng vẽ này giúp bạn vẽ dễ dàng và thú vị hơn. Và đây chỉ là sự khởi đầu, hãy chờ đón những điều đột phá tiếp theo trong dòng sản phẩm bảng vẽ sáng tạo di động này.”

Có thể bạn chưa biết, việc sử dụng ứng dụng Wacom Canvas được tích hợp sẵn trong máy sẽ giúp cho việc phác thảo tự do và vẽ minh họa trở nên linh hoạt và dễ dàng hơn. Người dùng còn được tặng kèm bản quyền hai năm của Clip Studio Paint DEBUT để mang đến sự khởi đầu dễ dàng với hơn 40.000 loại cọ (brushes) và các tính năng dành cho truyện tranh, 3D và hoạt hình.

Wacom MovinkPad 11 với chức năng Vẽ nhanh (Quick drawing) giúp bạn có thể bắt đầu ngay

Chức năng Vẽ nhanh (Quick drawing) giúp bạn có thể bắt đầu ngay, chỉ cần chạm và giữ bút trên màn hình để khởi động Wacom Canvas và bắt đầu phác thảo.

"Wacom MovinkPad 11 được thiết kế để trở thành một bảng vẽ kỹ thuật số tiện lợi cho tất cả mọi người, từ những người khám phá nghệ thuật số đến những người tham gia vào công việc sáng tạo". “Khi kết hợp với Clip Studio Paint, sản phẩm này mang đến trải nghiệm sáng tạo tinh tế, trực quan ở bất cứ nơi nào bạn muốn sáng tạo.” Tetsuya Kobayashi, Giám đốc điều hành tại Celsys cho biết.

Ngoài Wacom Pro Pen 3, người dùng cũng có thể sử dụng các loại bút sẵn có như Dr. Grip, LAMY và STAEDTLER, cùng các tùy chọn phù hợp với phong cách cá nhân.

Tìm hiểu thêm về Wacom MovinkPad 11 tại đây.

Wacom One 14

Wacom One 14 với màn hình 14 inch, thiết kế nhẹ và độ phản hồi bút nhạy bén, giúp bạn dễ dàng bắt đầu hành trình sáng tạo của mình. Theo Wacom thì bảng vẽ màn hình Wacom One 14 mới được thiết kế như một bước khởi đầu lý tưởng cho hành trình sáng tạo kỹ thuật số.

Cụ thể, Wacom One 14 có thể kết nối với PC, Mac hay Chromebook và mang đến cho người dùng mới sự cân bằng hoàn hảo giữa tính dễ sử dụng, hiệu suất và giá trị. Đây là sự lựa chọn lý tưởng cho các nghệ sĩ đầy nhiệt huyết, những người đam mê và yêu thích tư duy thị giác, hỗ trợ hiệu quả cho việc vẽ, phác họa, chỉnh sửa ảnh, ghi chú trực quan và khám phá những tiềm năng sáng tạo mới.

Wacom One 14 có màn hình IPS chuẩn Full HD 14inch, với lớp phủ chống chói

Wacom One 14 có màn hình IPS chuẩn Full HD 14inch, với lớp phủ chống chói và chống bám vân tay, để giảm phản chiếu trên màn hình, cho phép người dùng tập trung tối đa vào công việc sáng tạo. Màn hình này cũng sử dụng liên kết quang học trực tiếp (direct bonding), giảm thiểu hiện tượng thị sai, mang lại cảm giác vẽ tự nhiên như trên giấy.

Màn hình lớn mang đến không gian trải nghiệm rộng rãi, trong khi tổng thể vẫn giữ được thiết kế nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ chỉ 750 gram, dễ dàng mang theo hoặc bố trí linh hoạt tại bất kỳ không gian làm việc nào.

Công nghệ bút của Wacom giúp người dùng dễ dàng tiếp cận và tận hưởng cảm giác vẽ chân thực ngay từ những nét đầu tiên. Bút Wacom One Standard đi kèm không dùng pin, nhẹ và được trang bị hai nút bấm có thể tùy chỉnh, mang lại sự linh hoạt trong thao tác. Ngoài ra, Wacom One 14 cũng tương thích với các dòng bút của bên thứ ba đến từ các thương hiệu uy tín như Staedtler, LAMY và Dr. Grip, cho phép người dùng lựa chọn kiểu dáng và cảm giác cầm bút phù hợp với sở thích cá nhân.

Công nghệ bút của Wacom giúp người dùng dễ dàng tiếp cận và tận hưởng cảm giác vẽ chân thực ngay từ những nét đầu tiên

Đáng chú ý, việc thiết lập Wacom One 14 trở nên dễ dàng hơn khi chỉ với 1 dây cáp USB-C duy nhất. Máy tính hỗ trợ DisplayPort Alt Mode hoặc Thunderbolt ¾ giúp truyền tải đồng thời nguồn điện, hình ảnh và dữ liệu, giúp người dùng nhanh chóng bắt đầu công việc.

Đối với các máy tính không có cổng USB-C tương thích, bộ chuyển đổi tùy chọn của Wacom (Wacom Converter) cho phép kết nối linh hoạt thông qua các cổng HDMI, USB-C và nguồn điện. Wacom One 14 tương thích hoàn hảo với Windows 10 trở lên, macOS 13 trở lên và Chromebook.

Wacom One 14 đi kèm với một bộ ứng dụng sáng tạo đa dạng bao gồm Clip Studio Paint Pro, Magma, Concepts, Passpartout 2, Foxit PDF Editor và Skillshare...

Đáng chú ý, Wacom One 14 đi kèm với một bộ ứng dụng sáng tạo đa dạng, cho phép người dùng bắt đầu sáng tạo ngay lập tức. Clip Studio Paint Pro, Magma và Concepts hỗ trợ vẽ minh họa và truyện tranh. Passpartout 2 mang đến trải nghiệm nghệ thuật tương tác đầy thú vị. Foxit PDF Editor phục vụ hiệu quả học tập, làm việc và các tác vụ hàng ngày, trong khi Skillshare cung cấp quyền truy cập vào các khóa học trực tuyến từ các chuyên gia sáng tạo hàng đầu. Sự kết hợp của những công cụ này mang đến cho người mới bắt đầu và những người đam mê sáng tạo sự linh hoạt và cảm hứng để tự do khám phá thế giới sáng tạo của mình ngay từ những bước đi đầu tiên.

"Wacom One 14 được thiết kế dành cho những người mới bắt đầu hành trình khám phá vẽ và minh họa kỹ thuật số". “Bằng cách kết hợp giữa màn hình lớn hơn và công nghệ bút đáng tin cậy trong một thiết bị dễ sử dụng, chúng tôi mong muốn mang đến cho người dùng sự tự tin, để bắt đầu hành trình sáng tạo ngay từ ngày đầu tiên.” Koji Yano, Phó chủ tịch cấp cao, Bộ phận Trải nghiệm sáng tạo (Creative Experience Unit) tại Wacom cho biết

Thông tin về Wacom One 14, xem tại đây.