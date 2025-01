Wacom ra mắt loạt sản phẩm mới

Điểm nổi bật của dòng sản phẩm Wacom Cintiq Pro 17 và Cintiq Pro 22 là bút có thể tùy chỉnh với 7 màu sắc khác nhau và các sản phẩm bảng vẽ màn hình đầu tiên trong phân khúc, sở hữu tính năng cảm ứng đa điểm.

Wacom Cintiq Pro 22

Đây sẽ là sản phẩm đặc biệt phù hợp cho các công việc cần chú trọng vào màu sắc như VFX (Visual Effect – Kỹ Xảo Điện Ảnh) và CGI (Computer Graphic - Computer-Generated Imagery (CGI)- công nghệ mô phỏng hình ảnh bằng máy tính), cũng như hoạt hình, minh họa, thiết kế và nhiếp ảnh chuyên nghiệp cùng với mong muốn của sinh viên và giáo viên trong lĩnh vực giáo dục sáng tạo…

Nếu như Cintiq Pro 22 có màn hình 21,5inch, phù hợp với những người cần nhiều không gian màn hình hơn, thì Cintiq Pro 17 với màn hình 17.3inch nhỏ gọn dành cho những ai thường xuyên di chuyển.

Cả hai dều sở hữu độ phân giải 4K có thể hiển thị 1,07 tỷ màu, độ phủ màu tuyệt vời, bao gồm: 100% Rec. 709 và 99% DCI-P3 - các gam màu được sử dụng phổ biến nhất và thường xuyên nhất trong sản xuất Video, Phim và các chương trình Phát sóng truyền hình.

Wacom Cintiq Pro 17

Ngoài ra, bộ đôi sản phẩm còn được Pantone® chứng nhận đáp ứng tiêu chuẩn Pantone với khả năng hiển thị chính xác toàn bộ dải tông màu da người. Trong nhiều trường hợp, với mức độ hiện thị chính xác này, nhu cầu về việc trang bị thêm 1 màn hình tham chiếu thứ hai sẽ được loại bỏ khỏi quy trình cân chỉnh màu sắc của người dùng.

Cả hai bảng vẽ màn hình này đều hỗ trợ tính năng HDR Gamma, giúp hình ảnh trở nên chân thực hơn cách mắt người nhìn nhận thế giới thực khi so sánh với SDR (standard dynamic range - dải tương phản tiêu chuẩn).

Wacom One Pen

Bút Pro Pen 3 là một lựa chọn hoàn chỉnh mới, cho phép các nghệ sĩ thay đổi kích thước size bút, cấu hình nút và trọng lượng của bút dựa trên nhu cầu riêng của từng người. Cả hai bảng vẽ màn hình đều có tám phím tắt (ExpressKeys) dọc theo các cạnh sau của màn hình, giúp các nghệ sĩ có thể tùy chỉnh theo các phím tắt ưa thích. Người dùng cũng có thẻ tùy chỉnh, sắp xếp bàn làm việc theo sở thích, có thể mua riêng chân đế Wacom hoặc gắn thiết bị Cintiq Pro vào giá đỡ cũng như chân đế tương thích của bên thứ 3.

Những cải tiến đáng giá trong bộ đôi màn hình mới này của Wacom sẽ tiếp tục tạo đà phát triển cho ngành và nâng cao quy trình làm việc của những người sáng tạo chuyên nghiệp.

Và để giải quyết những thách thức khi làm việc từ xa trong môi trường sáng tạo, Wacom đang mở ra giải pháp mới với Dự án Mercury. Dự án Mercury (hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm), hứa hẹn sẽ tạo bước đột phá hoàn toàn cho khả năng làm việc với bảng vẽ điện tử và bảng vẽ màn hìnhrên các máy tính được hỗ trợ kết nối từ xa. Truy cập wacom.com để dùng thử và tìm hiểu thêm.

Đi cùng với bộ đôi màn hình mới là 4 sản phẩm mới thuộc dòng Wacom One, trong đó có 2 bảng vẽ điện tử và 2 bảng vẽ màn hình với khả năng tùy chỉnh cá nhân hoá, đa dạng phần mềm, hướng dẫn chuyên sâu và những trải nghiệm cộng đồng thú vị.

Đây là dải sản phẩm lý tưởng cho những người mới bắt đầu trong lĩnh vực sáng tạo, sinh viên, giáo viên, cũng như những người làm việc văn phòng hoặc tại gia. Bạn cũng dễ dàng tìm thấy sự kết hợp hoàn hảo dành cho mình với cả hai sản phẩm: bảng vẽ điện tử nhỏ gọn hoặc bảng vẽ màn hình cảm ứng 13inch đầu tiên của Wacom. Qua đó giúp thỏa sức tùy chỉnh Wacom theo ý thích cá nhân và tự do sáng tạo như vẽ, tô màu, chỉnh sửa hình ảnh, ghi chú, làm việc nhóm và bắt đầu hành trình số hóa của chính bạn.

"Dòng sản phẩm Wacom One là cánh cửa dẫn đến thế giới nghệ thuật số, sự sáng tạo và năng suất. Dòng sản phẩm này được thiết kế dựa trên 40 năm kinh nghiệm của công ty trong việc xây dựng nên những sản phẩm bảng vẽ sáng tạo nhất và cao cấp nhất. Mục tiêu của chúng tôi là giúp các nghệ sĩ và người dùng mới, bắt đầu cuộc hành trình của họ dễ dàng hơn bao giờ hết. Cho dù vẽ, tô màu, chỉnh sửa hình ảnh, học tập, giảng dạy, làm việc nhóm hay phát triển và truyền đạt ý tưởng, dòng Wacom One mới cung cấp tất cả những yếu tố cần thiết mà người dùng mong đợi để khám phá những lợi ích của việc sử dụng bút trong thế giới số". Faik Karaoglu, Phó Chủ tịch Điều hành Branded Business Unit của Wacom cho biết.

Có thể bạn muốn biết:

Bảng vẽ màn hình Wacom One 12 và Wacom One 13 Touch có kích thước lần lượt là 11,6" và 13,3", có độ phân giải Full HD 1920x1080 với phổ màu sRGB 99% và độ sai lệch vị trí thấp thông qua liên kết quang học của màn hình, giúp tăng cường khả năng kiểm soát và độ chính xác.

Wacom One13 Touch là bảng vẽ màn hình đầu tiên tích hợp 10 cử chỉ đa điểm bằng ngón tay, thiết kế nhỏ gọn dành cho người mới bắt đầu, mang đến cho người dùng một thước đo mới về trải nghiệm khi sử dụng và tương tác trực quan.

Hai bảng vẽ điện tử cũng thuộc dòng Wacom One là Wacom One S và M, 2 bảng vẽ điện tử đầu tiên dành cho người mới bắt đầu có độ nhạy áp lực 4K tích hợp độ cảm ứng nghiêng hỗ trợ tạo các hiệu ứng thư pháp. Bút cũng được tùy chỉnh với 2 nút bấm đi kèm để tăng hiệu suất và có nhiều màu sắc khác nhau để lựa chọn. Công nghệ bút chung Wacom UD cho phép sử dụng cùng một cây bút trong toàn bộ dòng sản phẩm một cách mượt mà, đồng thời vẫn đảm bảo tính thương thích với các cây bút hỗ trợ sản phẩm Wacom, đến từ các thương hiệu dụng cụ văn phòng nổi tiếng như Staedtler (chỉ dành cho màn hình Wacom One), LAMY, hoặc Dr. Grip,… phù hợp với sở thích cá nhân từng người – đây là một sản phẩm mới tiên phong trong phân khúc bảng vẽ điện tử.

Điểm chung của bảng vẽ điện tử và bảng vẽ màn hình Wacom One là tính linh hoạt, có thể sử dụng với hệ điều hành Windows, macOS, Android và ChromeOS và dễ dàng kết nối bằng cổng USB-C, có cáp HDMI tùy chọn khi cần thiết. Khả năng kết nối qua bluetooth cũng được bổ sung để mang đến sự tiện dụng hơn cho người dùng.

Ngoài ra, với thiết kế mỏng (chỉ 11,5 mm và 7,9 mm), đi cùng trọng lượng nhẹ và kích thước nhỏ gọn, cả bốn thiết bị giúp hoàn thiện bộ sản phẩm thuộc dòng Wacom One series trở thành giải pháp di động và dễ dàng mang theo bên mình.

Đừng quên cá nhân hóa trải nghiệm của bạn cùng Wacom tại cửa hàng trực tuyến Wacom eStore, nơi mọi nghệ sĩ có thể tìm thấy các phụ kiện, từ bút vẽ với nhiều lựa chọn màu sắc đến dây cáp và giá đỡ cũng như các phụ kiện khác tuỳ nhu cầu sử dụng. Người dùng cũng có thể truy cập vào 16 phần mềm cho nhiều lĩnh vực sáng tạo và phi sáng tạo khác nhau.

Bạn có thể tìm thấy trong Chương trình phiêu lưu cùng Wacom (The Wacom Adventure Program), một hướng dẫn toàn diện với hơn hàng trăm video và loạt nội dung truyền cảm hứng với những hoạt động thú vị dành cho người mới bắt đầu.

Đăng ký, thiết lập rồi truy cập phần mềm dễ dàng bằng quét mã QR ở mặt sau của sản phẩm.

Tính bền vững cho môi trường

Các sản phẩm của Wacom One đều mang lại giá trị bền vững nhất cho môi trường. Theo đó đểể giảm hoặc thay thế các loại nhựa từ dầu mỏ, Wacom đã sử dụng chất liệu nhựa sinh học Polylactic acid (PLA) và tăng việc sử dụng nhựa tái chế từ người tiêu dùng (PCR) lên khoảng 30-65% của tổng lượng nhựa trong sản phẩm, đồng thời vẫn đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn cao về độ bền của sản phẩm. Việc giảm thiểu kích thước và bao bì sản phẩm, góp phần giúp giảm tác động từ quá trình vận chuyển và logistics, đồng thời việc sử dụng vật liệu giấy đã đạt được chứng nhận của Hội đồng quản lý rừng (Forest Stewardship Council - FSC) cùng quy trình in ấn flexo bằng mực hữu cơ và nước, giúp bao bì mang lại tác động bền vững hơn cho môi trường.

Thời gian mở bán

4 dòng sản phẩm Wacom One đã được bán ra tại các cửa hàng bán lẻ trên toàn quốc vào đầu tháng 12 và bộ đôi Wacom Cintiq Pro 17 và Wacom Cintiq Pro 22 sẽ chính thức lên kệ tại hệ thống Đại lý trên toàn quốc, các nền tảng trực tuyến bao gồm Wacom eStore, Wacom Flagship Store của Lazada, Wacom Official Store ở Shopee, cùng hệ thống cửa hàng Wacom Store tại Việt Nam với giá bán lẻ như sau: