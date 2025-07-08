Dyson Sakura Cherry cho người yêu Nhật Bản và sắc hoa Sakura

Được biết, các sản phẩm chăm sóc tóc luôn được Dyson ưu tiên sáng tạo và thử nghiệm màu sắc mới, vừa tạo được điểm nhấn trong không gian sống, vừa cho người dùng cảm giác háo hức mỗi khi cầm sản phẩm Dyson trên tay.

BST chăm sóc tóc Dyson Sakura Cherry

Với phiên bản này, lớp vỏ của máy có hiệu ứng “siêu lì” (ultra-matte) nhờ kỹ thuật sơn satin tỉ mỉ, đảm bảo cảm giác khô ráo, mịn màng nhưng vẫn chắc chắn khi cầm nắm. Các chất liệu Dyson sử dụng đều phải trải qua các bài kiểm tra nghiêm ngặt, đảm bảo sản phẩm sẽ chịu được các trường hợp va, đập, đánh rơi khi sử dụng tại nhà hoặc khi đi du lịch và luôn giữ được độ bền đẹp qua năm tháng.

​Hoa anh đào từ lâu đã mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc trong văn hóa Á Đông, đặc biệt là tại Nhật Bản – nơi loài hoa này được xem như quốc hoa. Mỗi độ xuân về, hàng triệu du khách từ khắp nơi trên thế giới lại tìm đến xứ sở mặt trời mọc để chiêm ngưỡng khoảnh khắc anh đào nở rộ.

Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp tinh tế của hoa anh đào, Dyson đã kết hợp ba sắc độ hồng khác nhau trong cánh hoa anh đào để tạo nên bảng màu Sakura Cherry độc đáo và đầy cuốn hút. Trong đó:

Pale Pink (Hồng nhạt): là sắc hồng nhạt mềm mại được Dyson lấy cảm hứng từ viên ngọc trai, thể hiện sự tinh tế và ấm áp. Từ đó, Dyson mong muốn mang đến cảm giác mềm mại và sang trọng cùng tính thẩm mỹ cao, giúp người dùng có trải nghiệm tạo kiểu tốt hơn với Dyson. Khi quan sát ngọc trai, đội ngũ thiết kế của Dyson đã nhận thấy có ba yếu tố chủ đạo để làm nên thần sắc của viên ngọc: màu chủ đạo (body colour), màu bề mặt (overtone), và độ sáng của ngọc (sheen/orient). Với nguồn cảm hứng này, đội ngũ Dyson mong muốn tái hiện hiệu ứng “ngọc trai” này một cách chân thật nhất, với lớp vỏ hoàn thiện có hiệu ứng tựa gốm.

Blush pink (Hồng phấn): Màu hồng phấn này được lấy cảm hứng từ bảng màu chủ đạo của Dyson và được đội ngũ thiết kế CMF làm mới để tạo nên sắc độ màu nhẹ nhàng hơn và lớp hoàn thiện mới, góp phần mở rộng bảng màu của thương hiệu. Phiên bản màu này là bước chuyển mình từ sắc hồng Fuchsia ánh kim từng đánh dấu sự hiện diện đầu tiên của Dyson trong lĩnh vực chăm sóc tóc.

Strawberry Bronze (Hồng đỏ ánh kim): Trong năm 2024, Dyson đã công bố mở rộng nghiên cứu sang lĩnh vực khoa học thành phần và giới thiệu những sản phẩm công thức đầu tiên. Đội ngũ Dyson đã đến thăm các nông trại Dyson nằm giữa vùng quê nước Anh để nghiên cứu sắc tố tự nhiên từ những nguyên liệu hảo hạng, giàu dưỡng chất được trồng tại đây. Có một nguyên liệu nổi bật hơn cả - đó chính là những trái dâu tây được trồng tại nông trại Dyson. Từ đó, đội ngũ thiết kế Dyson đã lấy nguồn cảm hứng từ những trái dâu tây này để phát triển phiên bản màu.

Cụ thể, tại thị trường Việt Nam, phiên bản giới hạn màu hồng Sakura Cherry được áp dụng cho hai dòng sản phẩm là máy tạo kiểu tóc thông minh Dyson Airwrap i.d.TM và máy sấy tóc Dyson Supersonic NuralTM.

Máy tạo kiểu tóc thông minh Dyson Airwrap i.d.™ màu hồng đào

Theo đó, máy tạo kiểu tóc thông minh Dyson Airwrap i.d.™ từng đạt nhiều giải thưởng toàn cầu đã được nâng cấp với công nghệ không dây Bluetooth®, mang đến trải nghiệm tạo kiểu dễ dàng và tối ưu. Như vậy, chỉ với một nút nhấn, người dùng có thể tùy chỉnh hồ sơ chăm sóc tóc của mình và tự động tạo ra lọn tóc uốn hoàn hảo. Máy tạo kiểu tóc thông minh Dyson Airwrap i.d.™ được trang bị thêm các đầu phụ kiện mới: Đầu uốn hình nón (Conical barrel) giúp định hình những lọn tóc xoăn rõ nét, Lược tròn tạo phồng lớn (Large round volumising brush) giúp tạo độ phồng và độ dày tự nhiên, và sự trở lại của Đầu sấy nhanh (Fast dryer) giúp tiết kiệm thời gian sấy tóc trước khi tạo kiểu.

Máy tạo kiểu tóc thông minh Dyson Airwrap i.d.™ phiên bản giới hạn Sakura Cherry hiện đã có mặt tại các cửa hàng Dyson Việt Nam trên khắp cả nước và website https://www.dyson.vn/vi-VN/, cùng giá bán lẻ đề nghị là 15.990.000 đồng.

Máy sấy tóc Dyson Supersonic Nural™

Máy sấy tóc Dyson Supersonic Nural™ là máy sấy tóc thông minh nhất của Dyson được tích hợp cảm biến Nural™ đo lường khoảng cách giữa máy và tóc, duy trì nhiệt độ ổn định để bảo vệ da đầu khỏe mạnh và cải thiện độ bóng mượt tự nhiên cho tóc. Bên cạnh đó, các đầu phụ kiện của máy được cải tiến để tự động ghi nhớ thói quen tạo kiểu của người sử dụng, giúp đơn giản hóa chu trình tạo kiểu bằng cách ghi nhớ các cài đặt từ lần sử dụng gần nhất của người dùng, và tự động áp dụng những cài đặt này vào lần sử dụng tiếp theo