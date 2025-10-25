Dyson Airwrap Co-anda 2x™ thế hệ mới chính thức ra mắt

Bà Claire Pascal, Quản lý Thiết kế tại Dyson, giới thiệu sản phẩm tại sự kiện

Đáng chú ý là máy tạo kiểu tóc đa năng thông minh Dyson Airwrap Co-anda 2x™ được thiết kế nhỏ gọn hơn và nhẹ hơn, dễ dàng cầm nắm và thao tác. Nhờ động cơ siêu mạnh làm tăng gấp đôi áp suất luồng khí, giúp máy có thể uốn những lọn tóc dễ dàng hơn, sấy nhanh tương đương máy sấy chuyên dụng và cho ra những suối tóc thẳng, óng mượt.

Với khả năng tạo kiểu 6 trong 1, máy tạo kiểu tóc đa năng thông minh Dyson Airwrap Co-anda 2x™ (Airwrap2x™) cho phép người dùng uốn, sấy, tạo tóc gợn sóng, duỗi, làm phồng tóc mà không gây hư tổn

Các đầu phụ kiện mới, được tích hợp công nghệ nhận dạng Tần số vô tuyến (RFID) giúp tự động điều chỉnh theo nhu cầu tạo kiểu và mang lại hiệu quả tối ưu cho mọi loại tóc. Khi kết nối với ứng dụng MyDyson™, qua đó người dùng còn có thể dễ dàng uốn tóc chỉ với một chạm nhờ công nghệ i.d. curl™, trình tự uốn tóc được cá nhân hóa theo từng người dùng.

Đây là thành quả của việc Dyson không ngừng nghiên cứu và tinh chỉnh thiết kế của máy để mang đến một kiểu máy làm tóc đa năng thông minh trở nên nhỏ gọn và nhẹ hơn, giúp người dùng cầm nắm và thao tác linh hoạt hơn trong lúc tạo kiểu.

Việc tạo kiểu hay duỗi thẳng cũng trở nên rất dễ dàng

Chia sẻ về sản phẩm mới, ngài James Dyson, Nhà sáng lập kiêm Kỹ sư trưởng Dyson cho biết: “Các kỹ sư Dyson đã phát triển một loại động cơ mới cho máy tạo kiểu đa năng Airwrap2x™, với tốc độ quay 150.000 vòng/phút, tăng gấp đôi áp suất luồng khí, giúp sấy nhanh hơn và bảo vệ tóc tối ưu. Áp suất cao này còn giúp giữ nếp tóc lâu hơn, dù là tóc xoăn hay tóc thẳng. Khác với các máy tạo kiểu tóc truyền thống dễ gây hư tổn cho tóc, các sản phẩm của chúng tôi luôn hướng đến việc bảo vệ sức khỏe cho mái tóc của người dùng nhưng vẫn đảm bảo hiệu suất và độ chính xác.”

“Tại Dyson, chúng tôi thường xuyên ứng dụng chuyên môn về động cơ, khí động học và chất liệu của mình để liên tục cải tiến sản phẩm. Một số cải tiến nổi bật bao gồm: Đầu duỗi AirSmooth 2x™ tạo hiệu ứng bóng mượt cho tóc và Lược chải chống rối 2x với thiết kế răng lược độc quyền. Tất cả đầu phụ kiện đều được trang bị cảm biến nhiệt bằng AI – giúp bảo vệ tóc khỏi nhiệt độ cao. Mục tiêu của chúng tôi là mang đến những kiểu tóc ấn tượng, bền lâu nhờ công nghệ thông minh và hiệu quả hơn.” Ngài James Dyson cho biết thêm.

“Trái tim” của máy là động cơ Hyperdymium™2, được thiết kế lại hoàn toàn và trở thành động cơ mạnh mẽ nhất

Được biết, “trái tim” của Dyson Airwrap Co-anda 2x™ (Airwrap2x™) chính là động cơ Hyperdymium™2, được thiết kế lại hoàn toàn và trở thành động cơ mạnh mẽ nhất, có tốc độ quay nhanh nhất trong các dòng sản phẩm chăm sóc tóc từ trước đến nay của Dyson.

Dây dẫn điện bên trong động cơ có độ dày chỉ 90 micronmet (0,09 mm), tương đương một sợi tóc, có độ chính xác cực kỳ cao. Nhờ đó, Dyson có thể thu nhỏ công nghệ mạnh mẽ này đến mức nó giờ đây có thể nằm gọn trong lòng bàn tay.

Bên cạnh đó, máy còn được trang bị bộ phận khí động học mới, bao gồm cánh quạt hỗn lưu hiệu suất cao và bộ khuếch tán được đúc khuôn đôi. Nhờ vậy, lưu lượng khí được tạo ra nhiều hơn và tăng gấp đôi áp suất luồng khí mà không làm tăng tiếng ồn. Hệ thống động cơ này đạt tốc độ quay lên tới 150.000 vòng/phút, nhanh gấp 9 lần so với động cơ của một chiếc xe đua F1.

Nhờ thiết kế mới nhỏ nhẹ hơn và mạnh mẽ hơn mà người dùng có thể dễ dàng tạo kiểu tóc của chính mình

Thiết kế độc đáo này giúp Dyson Hyperdymium™2 vận hành mạnh mẽ, ổn định và bền bỉ hàng đầu trong phân khúc. Và dù được thiết kế nhỏ gọn hơn nhưng động cơ của Dyson Airwrap Co-anda 2x™ (Airwrap2x™) vẫn tăng 30% và áp suất luồng khí gấp đôi, giúp sấy và tạo kiểu nhanh hơn. Khi kết hợp cùng các đầu phụ kiện mới, máy có khả năng sấy mạnh mẽ ngang với một chiếc máy sấy chuyên dụng. Luồng khí Coanda mạnh hơn giúp cuốn các lọn tóc tốt hơn, tăng hiệu quả uốn xoăn và duỗi thẳng tóc.

Ngoài ra, máy còn được tích hợp loạt cảm biến thông minh, giúp người dùng không còn phải băn khoăn về các bước tạo kiểu, đồng thời, hỗ trợ theo dõi để bảo dưỡng máy một cách dễ dàng. Mỗi đầu phụ kiện đều được gắn chip RFID giúp máy tự động nhận diện và điều chỉnh nhiệt độ với luồng khí phù hợp. Tuy nhiên, người dùng vẫn có thể tùy chỉnh mức độ nhiệt và luồng khí theo mong muốn thông qua ứng dụng MyDyson™.

Người dùng cũng có thể thiết lập hồ sơ tóc và tùy chỉnh trình tự uốn trên ứng dụng MyDyson™.

Với ứng dụng này, tính năng i.d. curl™ sẽ kích hoạt chuỗi 4 bước uốn tóc chỉ với một nút bấm, vừa điều chỉnh nhiệt, vừa tạo luồng khí để hút lọn tóc, định hình và nhả lọn tóc hoàn hảo. Người dùng cũng có thể thiết lập hồ sơ tóc và tùy chỉnh trình tự uốn trên ứng dụng MyDyson™.

Một tính năng mới không kém phần thú vị là cảm biến áp suất MEMs (vi cơ điện tử), giúp báo hiệu cho người dùng khi cần vệ sinh bộ lọc. Hay cảm biến điện trở nhiệt thủy tinh 2x (glass bead thermistors) giúp đo nhiệt độ luồng khí 1.000 lần mỗi giây, kiểm soát nhiệt thông minh và ổn định trong mọi điều kiện sử dụng, giúp bảo vệ tóc khỏi hư tổn do nhiệt.

Dyson Airwrap Co-anda 2x™ (Airwrap2x™) được bán ra cùng các đầu phụ kiện Đầu uốn Co-anda2x™30mm; Đầu uốn Co-anda2x™40mm; Lược chải chống rối 2x; Lược tròn tạo phồng 2x; Đầu duỗi AirSmooth 2x™ và Đầu sấy nhanh 2x.

Người dùng cũng có thể mua thêm các đầu phụ kiện rời được bán riên để tạo thêm kiểu tóc đa dạng hơn như Đầu uốn Co-anda2x™ 20mm, Đầu uốn Co-anda2x™ 30mm, Đầu duỗi AirSmooth 2x™, Đầu khuyếch tán 2x và Lược duỗi mượt tóc 2x.

Duy trì một mái tóc chắc khỏe luôn là ưu tiên hàng đầu trong quá trình phát triển sản phẩm của Dyson

“Duy trì một mái tóc chắc khỏe luôn là ưu tiên hàng đầu trong quá trình phát triển sản phẩm của Dyson. Chúng tôi tin rằng một mái tóc khỏe không chỉ bóng mượt bên ngoài mà còn phải đem lại cảm giác dễ chịu cho người dùng. Dyson luôn nghiên cứu sâu từng kiểu tóc và chất tóc - từ cấu trúc bên trong đến bề mặt bên ngoài - để đảm bảo mọi thiết kế đều đặt sức khỏe tóc làm trung tâm.” Ông Rob Smith, Nhà khoa học Cấp cao tại Dyson, chia sẻ.

Dyson Airwrap Co-anda 2x™ thế hệ mới chính thức bán ra tại Việt Nam với giá bán 17,990,000 đồng

Máy tạo kiểu tóc đa năng thông minh Dyson Aiwrap Co-anda 2x™ đã chính thức có mặt tại các cửa hàng Dyson Việt Nam và trên website https://www.dyson.vn/vi-VN/ với giá bán lẻ đề nghị 17,990,000 đồng.

Truy cập https://www.facebook.com/DysonVN/ để biết thêm thông tin mới nhất.