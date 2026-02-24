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LG 9 năm liên tiếp dẫn đầu thị trường máy giặt sấy Việt Nam

Phạm Anh

Phạm Anh

18:28 | 24/02/2026
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Con số trên đã giúp LG Electronics Việt Nam (LG) tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu thị trường giặt sấy tại Việt Nam trong năm 2025, cũng như trong suốt 9 năm qua, khẳng định vai trò tiên phong về công nghệ và trải nghiệm chăm sóc quần áo tối ưu cho người dùng.
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LG 9 năm liên tiếp dẫn đầu thị trường máy giặt sấy Việt Nam
Năm 2025, máy giặt sấy LG chiếm 21,2% thị phần về sản lượng và 25,8% thị phần về giá trị

Đáng chú ý, ở phân khúc máy giặt cửa trước, LG chiếm đến 34,4% thị phần về sản lượng và 36,1% theo giá trị. Riêng nhóm sản phẩm máy giặt sấy, thị phần của LG lần lượt đạt 28,9% về sản lượng và 36,7% về giá trị, vượt trội so với các thương hiệu còn lại.

Ngoài ra, LG còn duy trì lợi thế rõ nét ở các phân khúc tải trọng lớn và trung, cao cấp, phản ánh xu hướng người tiêu dùng ngày càng ưu tiên những sản phẩm có hiệu suất cao, công nghệ thông minh và giá trị sử dụng lâu dài.

“Kết quả này là minh chứng cho nỗ lực nghiên cứu và đổi mới liên tục của LG nhằm mang đến các giải pháp giặt sấy thông minh và tiện lợi hơn cho người dùng. Trong đó, công nghệ LG AI DD™ 2.0 ra mắt trong năm vừa qua là một trong những yếu tố then chốt giúp chúng tôi duy trì vị thế dẫn đầu và sự tin yêu từ người tiêu dùng Việt”. Ông Song Uk Kim, Giám đốc Ngành hàng Giải pháp Điện tử Gia dụng, LG Electronics Việt Nam, cho biết.

LG 9 năm liên tiếp dẫn đầu thị trường máy giặt sấy Việt Nam
LG 9 năm liên tiếp dẫn đầu thị trường máy giặt sấy Việt Nam

Máy giặt sấy và tủ chăm sóc quần áo thế hệ mới

Trở lại với năm 2025 vừa qua, để tiếp tục giữ vững vị thế ‘người dẫn đầu’ LG đã mở rộng danh mục giải pháp giặt sấy với đa dạng dòng sản phẩm và phân khúc, tải trọng và thiết kế, đáp ứng linh hoạt nhu cầu chăm sóc quần áo của người dùng. Điểm chung của các dòng sản phẩm mới là việc tích hợp công nghệ truyền động trực tiếp thế hệ mới LG AI DD™ 2.0, ứng dụng trí tuệ nhân tạo thấu cảm để nhận diện chất liệu vải, khối lượng và mức độ bẩn của từng mẻ giặt, từ đó tự động thiết lập chu trình phù hợp, tối ưu hiệu quả làm sạch đồng thời bảo vệ độ bền sợi vải.

Bên cạnh đó, tính năng ezDispense™ tự động phân phối lượng nước giặt và nước xả dựa trên tải trọng thực tế, giảm bớt thao tác vận hành hằng ngày cho người dùng. Giải pháp này đồng thời tối ưu chi phí sử dụng, hạn chế lãng phí và góp phần giảm tác động đến môi trường.

Chưa kể, các sản phẩm giặt sấy của LG cũng được tích hợp nhiều công nghệ hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăm sóc quần áo như 6Motion™, mô phỏng sáu chuyển động giặt tay giúp làm sạch sâu nhưng vẫn nhẹ nhàng với sợi vải; LG Steam™, sử dụng hơi nước để làm sạch sâu, diệt khuẩn và giảm tác nhân gây dị ứng; hay TurboWash™ 360 với hệ thống bốn vòi giũ phun nước, giúp rút ngắn thời gian giặt mà vẫn đảm bảo hiệu quả tương đương chu trình tiêu chuẩn.

LG 9 năm liên tiếp dẫn đầu thị trường máy giặt sấy Việt Nam
Song song với các nâng cấp vượt trội về công nghệ, LG còn mang đến diện mạo mới cho thế hệ máy giặt sấy AI DD™ 2.0 với thiết kế tối giản và hiện đại

Song song với các nâng cấp vượt trội về công nghệ, LG còn mang đến diện mạo mới cho thế hệ máy giặt sấy AI DD™ 2.0 với thiết kế tối giản và hiện đại. Kích thước tinh gọn, thiết kế phẳng cùng tông màu đen nhám giúp thiết bị trở thành điểm nhấn nội thất hài hòa cho toàn bộ không gian sống. Đi cùng với đó là núm xoay điều khiển tích hợp màn hình cảm ứng LCD giao diện thuần Việt giúp việc sử dụng trở nên trực quan và đơn giản hơn.

Ở phân khúc máy giặt lồng đứng, LG đang cung cấp đa dạng lựa chọn với tải trọng trải dài từ 9 kg đến 25 kg, phù hợp cho các gia đình đông thành viên cũng như các mô hình kinh doanh quy mô nhỏ. Các dòng sản phẩm cao cấp như tháp giặt sấy LG WashTower và tủ chăm sóc quần áo thông minh LG Styler mang đến trải nghiệm chăm sóc quần áo cao cấp, đồng thời tạo điểm nhấn thẩm mỹ cho không gian sống.

Cũng theo GfK, thị trường máy giặt Việt Nam đang ghi nhận xu hướng dịch chuyển mạnh mẽ sang các sản phẩm tích hợp công nghệ, đa chức năng và dung tích lớn. Đứng trước bối cảnh đó, việc duy trì vị trí dẫn đầu trong nhiều năm liên tiếp tiếp tục khẳng định năng lực công nghệ, sức cạnh tranh và độ tin cậy của LG trong lĩnh vực giải pháp giặt sấy thông minh tại Việt Nam.

“Việt Nam là một trong những thị trường chiến lược của LG trong khu vực. Chúng tôi tiếp tục đầu tư nghiên cứu và phát triển sản phẩm để đáp ứng đa dạng nhu cầu người dùng. Trong thời gian tới, LG sẽ giới thiệu thêm các dòng máy sấy thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo thấu cảm, nhằm nâng tầm trải nghiệm chăm sóc quần áo cho người dùng”, ông Song Uk Kim chia sẻ thêm.

LG máy giặt sấy dẫn đầu thị trường 9 năm liên tiếp dẫn đầu thị trường GfK

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,700 141,600
Hà Nội - PNJ 136,700 141,600
Đà Nẵng - PNJ 136,700 141,600
Miền Tây - PNJ 136,700 141,600
Tây Nguyên - PNJ 136,700 141,600
Đông Nam Bộ - PNJ 136,700 141,600
Cập nhật: 31/07/2026 05:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,770 14,170
Miếng SJC Nghệ An 13,770 14,170
Miếng SJC Thái Bình 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,770 14,170
NL 99.99 12,950
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,850
Trang sức 99.9 13,360 14,060
Trang sức 99.99 13,370 14,070
Cập nhật: 31/07/2026 05:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,377 14,172
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Thúc đẩy chuyển đổi số giáo dục đại học qua nâng cao chất lượng học trực tuyến

Thúc đẩy chuyển đổi số giáo dục đại học qua nâng cao chất lượng học trực tuyến

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RMIT: Rào cản lớn nhất khiến người lớn tuổi ngại thanh toán số không phải công nghệ

RMIT: Rào cản lớn nhất khiến người lớn tuổi ngại thanh toán số không phải công nghệ

VNPT và Agribank chung tay đưa TingPay đến hàng triệu hộ kinh doanh

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FPT Retail tăng trưởng hai chữ số, Long Châu mở rộng y tế số và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

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Giá vàng hôm nay 30/7: Nhẫn trơn vượt 143 triệu đồng, SJC giữ mốc 142,5 triệu

Giá vàng hôm nay 30/7: Nhẫn trơn vượt 143 triệu đồng, SJC giữ mốc 142,5 triệu

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VNPT và Agribank chung tay đưa TingPay đến hàng triệu hộ kinh doanh

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DENSO Factory Hacks 2026 chính thức khởi động

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FPT Retail tăng trưởng hai chữ số, Long Châu mở rộng y tế số và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

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Honda Việt Nam triệu hồi hơn 6.400 mô tô do nguy cơ mất an toàn

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