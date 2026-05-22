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Cùng LG, Shin Ye Eun và Minho 'Chọn K-Tech, sống chuẩn Hàn'

Anh Thái

Anh Thái

11:37 | 22/05/2026
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Theo đó, chiến dịch “Chọn K-Tech, Sống Chuẩn Hàn” với sự tham gia của Shin Ye Eun sẽ chính thức khởi động tại Việt Nam trước khi đến với Indonesia và Thái Lan.
LG giới thiệu loạt giải pháp công nghệ mới tại LG InnoFest APAC 2026 LG ra mắt màn hình 6K đầu tiên trên thế giới, có tích hợp chuẩnThunderbolt 5 LG ra mắt loạt TV và dàn âm thanh thế hệ mới

Another Saigon by LG, không gian trải nghiệm sản phẩm của LG tại TP.HCM cũng đã được làm mới trước khi chào đón Shin Ye Eun và chiến dịch “Chọn K-Tech, Sống Chuẩn Hàn”, biến nơi đây thành không gian sống chân thực và gần gũi, nơi AI Thấu cảm hòa nhập liền mạch vào đời sống thường nhật.

Đây cũng là lần đầu tiên, LG hợp tác cùng các nghệ sĩ hàng đầu Hàn Quốc, bao gồm nữ diễn viên Shin Ye Eun, Minho (SHINee) và Chef Son Jong-won, để mang phong cách sống Hàn Quốc hiện đại đến gần với người dùng Việt Nam hơn, qua những trải nghiệm cá nhân giàu cảm xúc và tương tác sâu sắc.

Cùng LG, Shin Ye Eun và Minho “Chọn K-Tech, Sống Chuẩn Hàn”

Diễn viên Shin Ye Eun rạng rỡ tại Another Saigon by LG, chính thức khởi động chiến dịch “Chọn K-Tech, Sống Chuẩn Hàn” của LG Electronics tại Việt Nam. (Ảnh: LG Electronics)
Được lấy cảm hứng từ văn hóa 집들이 (tân gia) của Hàn Quốc, nơi bạn bè thân thiết và gia đình được mời đến trải nghiệm ngôi nhà mới, chiến dịch “Chọn K-Tech, Sống Chuẩn Hàn” tái hiện trọn vẹn tinh thần và truyền thống ấy ngay giữa trung tâm TP.HCM.

Chia sẻ về chương trình, ông Song Ikhwan, Tổng Giám đốc Kinh doanh & Marketing, LG Electronics Việt Nam cho biết: “Tại Việt Nam, người tiêu dùng và đặc biệt là thế hệ trẻ đang đón nhận văn hóa Hàn Quốc đầy đam mê và hào hứng. Thông qua chiến dịch ‘Chọn K-Tech, Sống Chuẩn Hàn’, chúng tôi mong muốn mang đến người dùng một không gian trải nghiệm hoàn toàn khác biệt tại Another Saigon by LG. Dù bạn theo đuổi phong cách nào, công nghệ và trí tuệ nhân tạo thấu cảm từ LG vẫn luôn thấu hiểu sâu sắc từng thói quen sinh hoạt thường nhật, giúp cuộc sống trở nên tiện nghi và tốt đẹp hơn. Đó cũng chính là tinh thần 'Life's Good' mà LG luôn hướng tới”,

Cùng LG, Shin Ye Eun và Minho “Chọn K-Tech, Sống Chuẩn Hàn”
Không gian sống chữa lành và đậm dấu ấn cá nhân của Shin Ye Eun được định hình hoàn hảo với các giải pháp công nghệ từ LG (Ảnh: LG Electronics)

Tại không gian trải nghiệm sản phẩm Another Saigon by LG (96 Mạc Thị Bưởi, Phường Sài Gòn, TP.HCM) mỗi tầng được thiết kế để tái hiện nhịp sinh hoạt và phong cách sống riêng của những nghệ sĩ Hàn Quốc, từ phòng khách, phòng thay đồ đến gian bếp, góc luyện tập và chăm sóc sức khỏe đến khu vực hồi phục năng lượng tại nhà. Khách tham quan không chỉ trải nghiệm thiết bị công nghệ, mà thực sự bước vào và cảm nhận cuộc sống thường nhật tại đây.

Tại sự kiện, Shin Ye Eun đã mang đến một nơi trú ẩn thanh bình và ngọt ngào giữa thiên nhiên. Đây là nơi nữ diễn viên chăm sóc bản thân và tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống.

Cùng LG, Shin Ye Eun và Minho “Chọn K-Tech, Sống Chuẩn Hàn”
Phòng khách chuẩn Hàn được trang bị điều hòa và máy lọc không khí LG PuriCare AeroBooster kiểm soát chất lượng không khí cho không gian. (Ảnh: LG Electronics)

Tại không gian phòng khách, ngoài điều hòa và máy lọc không khí LG PuriCare AeroBooster để kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm và chất lượng không khí còn có TV OLED và loa thanh LG Sound Suite mang đến trải nghiệm giải trí tại gia chuẩn điện ảnh; cùng màn hình LG StanbyMe 2 đồng hành cùng việc luyện tập thể dục và thư giãn mỗi ngày.

Cùng LG, Shin Ye Eun và Minho “Chọn K-Tech, Sống Chuẩn Hàn”
Hệ sinh thái thiết bị gia dụng bếp với thiết kế màu beige làm bừng sáng toàn bộ gian bếp. (Ảnh: LG Electronics)

Khu vực nhà bếp là nơi hiện diện của lò vi sóng LG NeoChef, máy rửa bát LG Quadwash TrueSteam và nổi bật là tủ lạnh LG FrenchDoor Instaview hoàn toàn mới. Dòng sản phẩm được tích hợp chức năng làm đá tự động với nhiều kích thước và hình dáng khác nhau như đá tròn, đá viên và đá bào.

Cùng LG, Shin Ye Eun và Minho “Chọn K-Tech, Sống Chuẩn Hàn”
Cùng LG, Shin Ye Eun và Minho “Chọn K-Tech, Sống Chuẩn Hàn”

LG Styler và LG WashTower mang đến quy trình chăm sóc, làm mới quần áo thông minh. (Ảnh: LG Electronics)

Phòng thay đồ sẽ là nơi giới thiệu quy trình chăm sóc trang phục chuẩn Hàn. Tháp giặt sấy LG WashTower tích hợp AI giúp tự động phân tích khối lượng, độ bẩn và chất liệu vải để thiết lập chu trình giặt sấy tối ưu. Tủ chăm sóc quần áo thông minh LG Styler là ‘trợ lý’ đắc lực giúp làm mới trang phục và định hình phong cách cá nhân một cách dễ dàng.

Cùng LG, Shin Ye Eun và Minho “Chọn K-Tech, Sống Chuẩn Hàn”
Không gian sống đậm bản sắc cá nhân của Shin Ye Eun, mở ra một thế giới riêng để chăm sóc lắng nghe và chăm sóc bản thân.(Ảnh: LG Electronics)

Được biết, “Chọn K-Tech, Sống Chuẩn Hàn” tại Việt Nam sẽ được triển khai thành 03 hành trình, đại diện cho 03 phong cách sống hiện đại của các khách mời và nghệ sĩ nổi tiếng từ Hàn Quốc. Mỗi nghệ sĩ sẽ mời khách tham quan bước vào không gian sống mang đậm bản sắc cá nhân của riêng mình.

Diễn viên điện ảnh Shin Ye Eun nổi tiếng với phong cách tinh tế và nhẹ nhàng, Shin Ye Eun mang đến không gian sống chữa lành và mang đậm dấu ấn cá nhân với các thiết bị công nghệ từ LG. Tại đây, người dùng có thể tham gia các hoạt động thú vị như trải nghiệm phân tích màu sắc cá nhân, workshop phong cách sống chuẩn Hàn, làm đồ uống kiểu Hàn,...

Cùng LG, Shin Ye Eun và Minho “Chọn K-Tech, Sống Chuẩn Hàn”
Cùng LG, Shin Ye Eun và Minho “Chọn K-Tech, Sống Chuẩn Hàn”
Cùng LG, Shin Ye Eun và Minho “Chọn K-Tech, Sống Chuẩn Hàn”

Chương trình diễn ra tại Another Saigon by LG

Trong khi đó, Minho sẽ mang nguồn năng lượng năng động của Seoul đến Sài Gòn thông qua nhiều hoạt động thú vị tại Another Saigon by LG vào ngày 10/6/2026 tới đây. Trong thế giới quan của Minho, ngôi nhà không chỉ là nơi để nghỉ ngơi, mà còn tái tạo năng lượng. Mọi trải nghiệm sống đều được hỗ trợ tinh tế và tự nhiên bởi công nghệ của LG.

Cũng tại nơi đây, khách tham quan sẽ được thưởng thức ẩm thực Hàn Quốc cùng Chef Son Jong-won, đầu bếp Hàn Quốc hiện đang điều hành hai nhà hàng đạt sao Michelin sẽ dẫn dắt workshop chế biến tinh hoa ẩm thực trong căn bếp gia đình, trung tâm kết nối và sẻ chia trong văn hóa gia đình Hàn Quốc và Việt Nam vào ngày 30/5 sắp tới. Qua đó, khách tham quan sẽ được trải nghiệm các thiết bị gia dụng bếp thông minh từ LG, hỗ trợ người dùng nấu ăn ngon và dễ dàng hơn.

Tại không gian Another Saigon by LG, khách tham quan còn có thể cảm nhận rõ nét sự đa dạng trong phong cách sống của mỗi người. Thông qua việc tái hiện không gian sống đậm cá tính riêng của Shin Ye Eun và Minho, LG chứng minh công nghệ có thể phục vụ cuộc sống theo những cách khác nhau.

Hai không gian sống với hai màu sắc khác biệt này lại đều được dẫn dắt bởi một triết lý chung đó là AI Thấu cảm (Affectionate Intelligence) từ LG. Không áp đặt người dùng vào một chuẩn mực sống nào, LG AI được thiết kế và tích hợp để thấu hiểu từng cá nhân, thích ứng với từng phong cách sống, từ đó nâng tầm trải nghiệm mỗi ngày theo những cách tự nhiên, tinh tế và linh hoạt nhất.

Chi tiết về chiến dịch, xem thêm tại đây.
LG AI thấu cảm Another Saigon by LG Shin Ye Eun Minho Chef Son Jong-won “Chọn K-Tech , “Chọn K-Tech, Sống Chuẩn Hàn”

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 140,600
Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 140,600
Cập nhật: 28/10/2026 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,870 14,200
Miếng SJC Nghệ An 13,870 14,200
Miếng SJC Thái Bình 13,870 14,200
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,700 14,100
Trang sức 99.9 13,380 13,980
Trang sức 99.99 13,390 13,990
Vàng 99.9 12,900
Vàng 99.99 13,060
Cập nhật: 28/10/2026 06:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
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Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 139 14,203
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 135 139
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 135 1,391
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Lockheed Martin hé lộ 7 công nghệ định hình quốc phòng tương lai

7 phát bắn tỉa xa nhất thế giới từng được ghi nhận

7 phát bắn tỉa xa nhất thế giới từng được ghi nhận

ATC 2026 đưa công nghệ truyền thông tiên tiến thế giới về Quy Nhơn

ATC 2026 đưa công nghệ truyền thông tiên tiến thế giới về Quy Nhơn

Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của máy bay chiến đấu không người lái U740 Valkyrie

Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của máy bay chiến đấu không người lái U740 Valkyrie

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GRECO 2026: Kết nối công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi xanh tại TP.HCM

GRECO 2026: Kết nối công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi xanh tại TP.HCM

EVN ký hợp đồng thiết bị hơn 4.462 tỷ đồng cho thủy điện tích năng Bác Ái

EVN ký hợp đồng thiết bị hơn 4.462 tỷ đồng cho thủy điện tích năng Bác Ái

Lưới điện khu vực Mỹ Tho xuất hiện cảnh báo tải trước dự án 923 tỷ đồng

Lưới điện khu vực Mỹ Tho xuất hiện cảnh báo tải trước dự án 923 tỷ đồng

Mỹ dự kiến tài trợ 389 triệu USD cho nghiên cứu bán dẫn năng lượng

Mỹ dự kiến tài trợ 389 triệu USD cho nghiên cứu bán dẫn năng lượng

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Doanh thu Chứng khoán OCBS tăng 91% trong quý III, vốn đầu tư phần mềm thêm 34%

Doanh thu Chứng khoán OCBS tăng 91% trong quý III, vốn đầu tư phần mềm thêm 34%

Meta mở đợt chào bán khoảng 35 tỷ USD để đầu tư AI

Meta mở đợt chào bán khoảng 35 tỷ USD để đầu tư AI

AI kéo lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc tăng mạnh, tiêu dùng hụt hơi

AI kéo lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc tăng mạnh, tiêu dùng hụt hơi

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Trung Quốc siết quy định về an toàn trang bị nội thất ô tô

Trung Quốc siết quy định về an toàn trang bị nội thất ô tô

Chery giới thiệu Omoda X, mẫu SUV sở hữu công nghệ quan sát ban đêm

Chery giới thiệu Omoda X, mẫu SUV sở hữu công nghệ quan sát ban đêm

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

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Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026