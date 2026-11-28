Chung kết cuộc thi thiết kế điện tử Việt Nam - VEDC 2026 được tổ chức tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng.

Từ một chiếc phao có khả năng tự hành hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân sau lũ lụt đến hệ thống phát hiện xâm nhập mạng, giám sát chất lượng mặt đường hay xe tự động phân loại rác, 10 sản phẩm lọt vào chung kết VEDC 2026 cho thấy sự đa dạng trong cách sinh viên tiếp cận và giải quyết các bài toán công nghệ. Đằng sau mỗi giải thưởng là quá trình biến kiến thức điện tử, hệ thống nhúng, trí tuệ nhân tạo và IoT thành những mô hình có khả năng vận hành thực tế.

Cuộc thi do Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam (REV) chủ trì, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (VKU), Đại học Đà Nẵng đăng cai, phối hợp với Học viện Kỹ thuật Quân sự và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức. Mùa giải năm nay có 270 hồ sơ đăng ký, thu hút 1.017 sinh viên từ 61 trường, viện nghiên cứu trên cả nước. Sau các vòng tuyển chọn, 10 đội xuất sắc nhất bước vào chung kết và tranh tài trực tiếp ngày 28/11/2026.

Khi chiếc phao cứu hộ có thể tự tìm đường giữa vùng lũ

Đội MLIoT_RedgeSCUE đến từ Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đã xuất sắc giành giành giải Nhất Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam - VEDC 2026.

Đứng ở vị trí cao nhất tại VEDC 2026 là đội MLIoT_RedgeSCUE đến từ Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Điều làm nên dấu ấn của đội không chỉ nằm ở việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào một thiết bị điện tử, mà còn ở cách lựa chọn bài toán: hỗ trợ tìm kiếm, cứu hộ nạn nhân trong những tình huống lũ lụt.

Sản phẩm của đội là phao cứu hộ tự hành tích hợp Edge AI. Thay vì chỉ đóng vai trò một thiết bị nổi được lực lượng cứu hộ điều khiển hoặc đưa đến vị trí cần thiết, mô hình hướng tới khả năng kết hợp di chuyển tự hành với xử lý trí tuệ nhân tạo ngay trên thiết bị. Đây là hướng tiếp cận đáng chú ý trong bối cảnh công tác cứu nạn tại vùng ngập lụt thường gặp nhiều trở ngại do dòng nước biến động, địa hình bị chia cắt và việc tiếp cận nạn nhân tiềm ẩn nguy hiểm cho lực lượng cứu hộ.

Điểm đáng chú ý của giải pháp là việc đưa năng lực xử lý AI về gần nơi dữ liệu được tạo ra. Với kiến trúc Edge AI, thiết bị có thể thực hiện những tác vụ xử lý cần thiết ngay tại biên, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào việc gửi dữ liệu lên máy chủ từ xa. Cách tổ chức này mở ra khả năng giảm độ trễ trong xử lý thông tin, một yếu tố quan trọng đối với các ứng dụng cần phản ứng nhanh trong tình huống khẩn cấp.

Theo tài liệu kỹ thuật được nhóm công bố, hệ thống được xây dựng theo kiến trúc tích hợp nhiều thành phần: Raspberry Pi 4 đảm nhiệm xử lý hình ảnh, STM32 thực hiện điều khiển, ESP32 kết hợp LoRa phục vụ kết nối với trạm cơ sở và một trung tâm điều khiển trên nền tảng web theo thời gian thực. Cách phân chia nhiệm vụ cho từng phần cứng cho thấy đội thi không chỉ tập trung vào thuật toán AI mà còn phải giải quyết bài toán phối hợp giữa xử lý hình ảnh, điều khiển thiết bị, truyền thông và giám sát hoạt động.

Phao cứu hộ tự hành tích hợp Edge AI không chỉ thực hiện những tác vụ xử lý cần thiết ngay tại biên mà mở ra khả năng giảm độ trễ trong xử lý thông tin, giúp phản ứng nhanh trong tình huống khẩn cấp.

Đây cũng là điểm tạo nên chiều sâu kỹ thuật của sản phẩm. Một phao cứu hộ tự hành không thể chỉ nhận diện được mục tiêu mà còn phải duy trì khả năng vận hành, trao đổi dữ liệu và tiếp nhận lệnh điều khiển trong môi trường phức tạp. Việc tích hợp các nền tảng phần cứng khác nhau vào cùng một hệ thống đòi hỏi đội ngũ phát triển phải xử lý đồng thời nhiều lớp vấn đề, từ thiết kế điện tử, lập trình nhúng đến kết nối IoT.

Tất nhiên, từ mô hình dự thi đến một thiết bị có thể triển khai rộng rãi trong hoạt động cứu nạn vẫn còn những yêu cầu phải tiếp tục kiểm chứng, đặc biệt là độ ổn định khi vận hành trên dòng nước mạnh, khả năng định hướng, thời lượng hoạt động và độ chính xác trong điều kiện thời tiết, ánh sáng bất lợi. Tuy nhiên, việc lựa chọn một bài toán có ý nghĩa xã hội rõ ràng và phát triển thành hệ thống tích hợp là điểm đáng ghi nhận của MLIoT_RedgeSCUE.

Đặc biệt, đội còn nhận thêm giải phụ Được yêu thích nhất. Hai sự ghi nhận tại cuộc thi cho thấy sản phẩm không chỉ thuyết phục về mặt chuyên môn mà còn tạo được sự quan tâm từ cộng đồng tham dự.

Với MLIoT_RedgeSCUE, AI nhúng không còn là một khái niệm được trình bày trong báo cáo hay những dòng mã lập trình. Công nghệ được đặt vào một thiết bị cụ thể, hướng tới hỗ trợ con người trong tình huống nguy hiểm. Đây chính là giá trị thực tiễn mà cuộc thi hướng đến.

Hai đội giải Nhì: Bảo vệ mạng IoT và cảnh báo nguy hiểm trong không gian kín

Hai giải Nhì của VEDC 2026 thuộc về đội KLM - KMA của Học viện Kỹ thuật mật mã và đội S-ResTracking của Đại học Phenikaa. Nếu KLM - KMA tập trung giải quyết nguy cơ mất an toàn thông tin trong các mạng IoT, S-ResTracking lại hướng công nghệ vào việc bảo vệ con người trước những sự cố trong không gian kín.

Đội KLM - KMA đến từ Học viện Kỹ thuật mật mã đạt Giải Nhì với Hệ thống chống nghe lén ba lớp cho mạng truyền thông LoRa/IoT.

Đội KLM - KMA lựa chọn một vấn đề ngày càng quan trọng khi các thiết bị IoT được triển khai rộng rãi đó là nguy cơ bị nghe lén và khai thác dữ liệu trong quá trình truyền thông.

Đề tài của nhóm là thiết kế hệ thống chống nghe lén ba lớp cho mạng truyền thông LoRa/IoT, kết hợp phòng thủ thụ động, phòng thủ chủ động và mã hóa AES thích nghi bằng học tăng cường đa tác nhân.

Điểm đáng chú ý nằm ở cách tiếp cận bảo mật nhiều lớp. Thay vì chỉ tập trung vào một phương thức mã hóa dữ liệu, nhóm xây dựng giải pháp kết hợp các cơ chế phòng vệ nhằm tăng khả năng bảo vệ thông tin trong quá trình truyền nhận. Trong đó, mã hóa AES thích nghi được hỗ trợ bởi phương pháp học tăng cường đa tác nhân, hướng tới khả năng điều chỉnh cơ chế bảo vệ theo tình huống.

LoRa là công nghệ truyền thông tầm xa, tiêu thụ năng lượng thấp, được ứng dụng trong nhiều hệ thống giám sát và quản lý thiết bị IoT. Tuy nhiên, khi các thiết bị kết nối ngày càng nhiều, yêu cầu bảo vệ dữ liệu và duy trì an toàn truyền thông cũng trở nên cấp thiết.

Lựa chọn đề tài này cho thấy sinh viên Học viện Kỹ thuật mật mã không chỉ quan tâm đến khả năng kết nối của thiết bị mà còn chú trọng đến lớp bảo vệ phía sau hệ thống. Đây là hướng nghiên cứu có ý nghĩa đối với những ứng dụng IoT trong công nghiệp, đô thị thông minh và giám sát từ xa.

Đồng giải Nhì là đội S-ResTracking của Đại học Phenikaa với Hệ thống AIoT theo dõi vị trí trong nhà và cảnh báo khí độc theo thời gian thực.

Cũng giành giải Nhì, đội S-ResTracking của Đại học Phenikaa phát triển hệ thống AIoT theo dõi vị trí trong nhà và cảnh báo khí độc theo thời gian thực trong tình huống khẩn cấp.

Khác với những giải pháp giám sát chủ yếu dựa trên camera hoặc cảm biến cố định, nhóm lựa chọn thiết bị đeo tích hợp cảm biến, kết hợp kỹ thuật Hybrid Learning để phục vụ việc theo dõi và cảnh báo.

Bài toán mà S-ResTracking hướng đến có ý nghĩa trong các môi trường tiềm ẩn nguy cơ như nhà xưởng, khu vực sản xuất, công trình kín hoặc những địa điểm có thể phát sinh khí độc. Khi xảy ra sự cố, việc xác định vị trí người gặp nạn và phát hiện sớm nguy cơ về môi trường có thể hỗ trợ quá trình ứng phó.

Sự kết hợp giữa AI và IoT giúp hệ thống hướng tới khả năng thu thập, xử lý thông tin và đưa ra cảnh báo theo thời gian thực. Trong đó, thiết bị đeo đóng vai trò là đầu mối ghi nhận dữ liệu tại người sử dụng, còn công nghệ học máy hỗ trợ xử lý thông tin từ các cảm biến tích hợp.

Nếu MLIoT_RedgeSCUE đưa trí tuệ nhân tạo lên một phương tiện cứu hộ trên mặt nước thì S-ResTracking lại đặt công nghệ vào một thiết bị gắn với con người. Cả hai đều thể hiện cách tiếp cận lấy nhu cầu bảo đảm an toàn làm trung tâm, nhưng lựa chọn những tình huống ứng dụng khác nhau.

Ba đội giải Ba: Công nghệ hướng đến môi trường, giao thông và quản lý đô thị

Ba giải Ba được trao cho đội ECO UAV của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng; đội QNU-AI của Trường Đại học Quy Nhơn và đội ECOBOT của liên trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật (UTE) - Đại học Khoa học Tự nhiên (HCMUS).

Điểm chung của ba sản phẩm là đưa công nghệ điện tử, tự động hóa và AI nhúng đến gần hơn với các hoạt động quản lý môi trường, hạ tầng giao thông và xử lý chất thải.

Đội ECO UAV của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng phát triển sản phẩm UAV quan trắc môi trường và tuần tra thông minh.

Thay vì chỉ sử dụng các trạm quan trắc cố định, nhóm lựa chọn thiết bị bay không người lái làm nền tảng phục vụ hoạt động quan sát, thu thập thông tin trên thực địa. Đây là hướng tiếp cận có thể mở rộng phạm vi giám sát, nhất là tại những khu vực rộng, địa hình khó tiếp cận hoặc cần kiểm tra thường xuyên.

Ứng dụng UAV trong quan trắc môi trường và tuần tra thông minh mở ra khả năng hỗ trợ phát hiện sớm những biến động tại khu vực giám sát, phục vụ công tác quản lý tài nguyên, môi trường và hạ tầng.

Giá trị của đề tài nằm ở việc kết hợp nền tảng thiết bị bay với tư duy thiết kế điện tử và hệ thống thông minh. Sản phẩm cho thấy sinh viên không chỉ tiếp cận công nghệ từ góc độ chế tạo phương tiện mà còn hướng đến xác định những nhiệm vụ cụ thể mà phương tiện đó có thể đảm nhận.

Ba giải Ba được trao cho đội ECO UAV của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng; đội QNU-AI của Trường Đại học Quy Nhơn và đội ECOBOT của liên trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật (UTE) - Đại học Khoa học Tự nhiên (HCMUS).

Đến từ Trường Đại học Quy Nhơn, đội QNU-AI mang tới đề tài RoadSense AIoT, hệ thống nhúng tích hợp camera, Edge AI và đa cảm biến để giám sát, định vị và cảnh báo hư hỏng mặt đường theo thời gian thực.

Đây là bài toán gắn trực tiếp với công tác quản lý hạ tầng giao thông. Những hư hỏng như ổ gà, nứt vỡ hay xuống cấp mặt đường nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời có thể ảnh hưởng đến an toàn của người tham gia giao thông, đồng thời làm tăng chi phí duy tu, sửa chữa.

Việc kết hợp camera với các cảm biến và xử lý AI tại biên giúp hệ thống hướng tới khả năng ghi nhận, phân tích thông tin ngay trên thiết bị. Thay vì chỉ thu thập hình ảnh để con người kiểm tra thủ công, giải pháp đặt mục tiêu hỗ trợ nhận diện, xác định vị trí và phát đi cảnh báo về tình trạng mặt đường.

Điểm đáng chú ý là đề tài không tách rời trí tuệ nhân tạo khỏi hệ thống phần cứng. Camera, cảm biến, bộ xử lý nhúng và các thành phần kết nối được tích hợp nhằm tạo thành một giải pháp giám sát có tính liên tục. Đây cũng là hướng ứng dụng phù hợp với xu thế xây dựng hạ tầng giao thông thông minh, trong đó dữ liệu được thu thập và phân tích để hỗ trợ công tác quản lý.

Đội ECOBOT là sản phẩm hợp tác giữa sinh viên Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Đề tài của nhóm là hệ thống xe tự hành tích hợp xử lý và phân loại rác tại biên (Edge AI). Thay vì chỉ nghiên cứu một thuật toán nhận diện hoặc xây dựng một mô hình phân loại độc lập, đội lựa chọn phát triển một hệ thống có khả năng kết hợp phương tiện di chuyển với xử lý thông tin và thực hiện nhiệm vụ phân loại.

Đây là hướng tiếp cận đáng chú ý trong bối cảnh tự động hóa đang được quan tâm trong công tác quản lý chất thải. Việc đưa năng lực xử lý AI trực tiếp lên phương tiện giúp hệ thống hướng tới khả năng nhận diện và xử lý dữ liệu tại chỗ, hạn chế phụ thuộc vào máy chủ bên ngoài.

Đề tài cũng thể hiện tính liên ngành rõ rệt. Để một chiếc xe có thể tự hành và thực hiện nhiệm vụ phân loại rác, nhóm phải giải quyết các yêu cầu liên quan đến phần cứng điện tử, điều khiển, cảm biến, xử lý dữ liệu và tích hợp hệ thống.

Ba đội đạt giải Ba lựa chọn ba hướng ứng dụng khác nhau nhưng đều có điểm gặp gỡ: đưa công nghệ vào những vấn đề hiện hữu của đời sống. Từ quan trắc môi trường bằng UAV, phát hiện hư hỏng mặt đường đến tự động hóa phân loại rác, các sản phẩm cho thấy phạm vi ứng dụng của AI nhúng không chỉ giới hạn trong lĩnh vực công nghệ thông tin mà còn mở rộng sang quản lý hạ tầng và môi trường.

Bốn đội Khuyến khích: Những hướng sáng tạo mở rộng không gian ứng dụng AI nhúng

Bốn giải Khuyến khích thuộc về VKU_OnTheTop của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn; MTA MicroWings của Học viện Kỹ thuật Quân sự; 31µF của Trường Đại học FPT TP. Hồ Chí Minh và AD Connected - TTLab của Trường Đại học Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Dù không nằm trong nhóm ba giải cao nhất, các đề tài này vẫn cho thấy nhiều hướng tiếp cận kỹ thuật đáng chú ý, từ bảo vệ hệ thống mạng, hỗ trợ cứu hộ đến điều khiển giao thông và định vị trong nhà.

Đội VKU_OnTheTop của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, đơn vị đăng cai vòng chung kết, phát triển hệ thống phát hiện xâm nhập mạng theo thời gian thực, tăng tốc bằng phần cứng FPGA.

Trong môi trường số, các cuộc tấn công mạng ngày càng đa dạng, đặt ra yêu cầu phát hiện sớm những hành vi bất thường trong hệ thống truyền thông. Bên cạnh khả năng nhận diện nguy cơ, tốc độ xử lý cũng là yếu tố quan trọng để hạn chế tác động của các cuộc tấn công.

Việc lựa chọn FPGA cho thấy nhóm quan tâm đến khả năng tăng tốc xử lý bằng phần cứng chuyên dụng. Khác với cách tiếp cận chỉ dựa vào xử lý bằng phần mềm trên bộ xử lý thông thường, FPGA cho phép cấu hình các khối logic phần cứng theo yêu cầu ứng dụng.

Đề tài vì thế không chỉ hướng đến bài toán an toàn thông tin mà còn thể hiện năng lực thiết kế phần cứng, một trong những kỹ năng quan trọng đối với nguồn nhân lực điện tử và bán dẫn.

Đội MTA MicroWings của Học viện Kỹ thuật Quân sự mang đến đề tài EdgeAI-Rescue, hệ thống cứu hộ cứu nạn thời gian thực tích hợp xử lý AI tại biên trên nền tảng KV260.

Đây là một trong những đề tài hướng đến hoạt động cứu hộ, cứu nạn tại VEDC 2026. Điểm đáng chú ý của sản phẩm là lựa chọn nền tảng phần cứng KV260 để triển khai xử lý AI ngay tại thiết bị biên.

Trong các tình huống khẩn cấp, thông tin cần được thu thập và xử lý nhanh chóng để hỗ trợ đưa ra quyết định. Việc tích hợp AI tại biên có thể giảm sự phụ thuộc vào kết nối máy chủ từ xa, tạo điều kiện cho hệ thống xử lý dữ liệu ngay tại nơi triển khai.

Đặt cạnh sản phẩm phao cứu hộ tự hành của đội vô địch MLIoT_RedgeSCUE, EdgeAI-Rescue cho thấy cùng một bài toán cứu nạn có thể được tiếp cận từ nhiều hướng công nghệ khác nhau. Một bên tập trung phát triển phương tiện cứu hộ tự hành, bên còn lại nhấn mạnh năng lực xử lý AI trên nền tảng phần cứng chuyên dụng.

Bốn giải Khuyến khích thuộc về VKU_OnTheTop của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn; MTA MicroWings của Học viện Kỹ thuật Quân sự; 31µF của Trường Đại học FPT TP. Hồ Chí Minh và AD Connected - TTLab của Trường Đại học Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Đội 31µF của Trường Đại học FPT TP. Hồ Chí Minh phát triển EdgeFlow AI, hệ thống điều khiển đèn giao thông phân tán ứng dụng AI nhúng, hướng tới tối ưu hóa dòng phương tiện dựa trên mô hình mạng lưới đồ thị đường phố có biên trọng số.

Thay vì xem từng nút giao thông như một điểm điều khiển độc lập, nhóm lựa chọn cách tiếp cận theo mạng lưới. Trong đó, các nút giao và mối liên hệ giữa chúng được mô hình hóa nhằm phục vụ việc điều phối giao thông.

Đây là hướng nghiên cứu có ý nghĩa trong bối cảnh các đô thị phải đối mặt với tình trạng ùn tắc, lưu lượng phương tiện biến động theo thời gian và sự liên kết phức tạp giữa các tuyến đường.

Việc ứng dụng AI nhúng trong hệ thống điều khiển phân tán hướng tới khả năng xử lý và đưa ra quyết định phù hợp với tình hình giao thông. Nếu được tiếp tục hoàn thiện và kiểm chứng trong môi trường thực tế, những giải pháp như EdgeFlow AI có thể đóng góp cho quá trình xây dựng hệ thống giao thông thông minh.

Đội AD Connected - TTLab của Trường Đại học Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh nghiên cứu, phát triển hệ thống định vị trong nhà bằng Tag NFC-BLE không sử dụng pin.

Định vị trong nhà là bài toán có nhiều ứng dụng nhưng cũng tồn tại những thách thức riêng. Khác với môi trường ngoài trời, nơi hệ thống định vị vệ tinh có thể phát huy hiệu quả, các tòa nhà, trung tâm thương mại, nhà xưởng hoặc công trình nhiều tầng thường đòi hỏi giải pháp định vị phù hợp hơn với không gian khép kín.

Việc kết hợp NFC và BLE trong thiết kế thẻ định vị không dùng pin là điểm đáng chú ý của đề tài. Hướng tiếp cận này đặt ra yêu cầu nghiên cứu về khả năng thu nhận năng lượng, trao đổi tín hiệu và xác định vị trí trong hệ thống.

Nếu được phát triển hoàn thiện, giải pháp có thể mở ra hướng ứng dụng trong quản lý tài sản, theo dõi thiết bị, hỗ trợ tìm kiếm và định vị trong các công trình lớn. Đặc biệt, việc hướng tới loại bỏ nguồn pin trên thẻ cũng đặt ra triển vọng giảm yêu cầu bảo trì đối với các hệ thống có số lượng điểm định vị lớn.

Từ 10 giải thưởng đến câu chuyện về năng lực làm chủ công nghệ của sinh viên

Kết quả VEDC 2026 cho thấy các đội đoạt giải theo đuổi nhiều hướng nghiên cứu và ứng dụng khác nhau. Những bài toán được lựa chọn trải rộng từ cứu hộ cứu nạn, an toàn thông tin, giám sát môi trường, giao thông đến quản lý chất thải và định vị trong nhà.

Đáng chú ý, nhiều sản phẩm không chỉ sử dụng AI như một công cụ phân tích dữ liệu mà còn tích hợp trí tuệ nhân tạo trực tiếp vào phần cứng. Đây là điểm khác biệt quan trọng của chủ đề năm nay: AI nhúng cho hệ thống IoT thông minh.

Tại lễ trao giải, TS. Trần Thế Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, nhấn mạnh thành công lớn nhất của cuộc thi không chỉ nằm ở những giải thưởng mà ở việc sinh viên dám đưa ra giải pháp mới, thử nghiệm ý tưởng và biến kiến thức thành sản phẩm có giá trị thực tiễn.

Theo TS. Trần Thế Sơn, các đội cần xem giải thưởng là sự ghi nhận cho một chặng đường, không phải đích đến cuối cùng. Những kinh nghiệm, kiến thức và kết nối với chuyên gia, doanh nghiệp từ cuộc thi sẽ là nguồn lực quý giá để sinh viên tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện sản phẩm và phát triển sự nghiệp.

Thành công của VEDC 2026 là bước đệm cho các sản phẩm, công nghệ đạt giải của sinh viên tiếp tục được thử nghiệm, hoàn thiện và kết nối với doanh nghiệp để trở thành sản phẩm công nghệ phục vụ đời sống.

Trong khi đó, TS. Trần Đức Lai, Chủ tịch Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam đánh giá nhiều đề tài AI nhúng năm nay có tính ứng dụng cao, tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế, tạo tiền đề để sinh viên phát triển sản phẩm và khởi nghiệp.

Thực tế, hành trình của 10 đội vào chung kết là kết quả của quá trình cạnh tranh từ quy mô rộng. VEDC 2026 khởi động từ tháng 6, thu hút 270 hồ sơ đăng ký với 1.017 sinh viên đến từ 61 trường, viện nghiên cứu. Qua các vòng tuyển chọn, 36 đội bước vào bán kết và 10 đội xuất sắc nhất giành quyền tranh tài toàn quốc. Tại vòng chung kết, các đội có 5 giờ, từ 8h15 đến 13h15, để bảo vệ sản phẩm trước hội đồng giám khảo.

Cuộc thi do Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam (REV) chủ trì góp phần gắn kết hoạt động đào tạo với nhu cầu của ngành điện tử, viễn thông và công nghệ số. Các sản phẩm như phao cứu hộ tự hành, hệ thống cảnh báo khí độc, thiết bị giám sát mặt đường hay xe phân loại rác cho thấy sinh viên đã vận dụng kiến thức và năng lực nghiên cứu để phát triển giải pháp cho những vấn đề thực tiễn.

Thành công của VEDC 2026 sẽ được tiếp nối qua hành trình phát triển sản phẩm của các đội sau cuộc thi. Khi được thử nghiệm, hoàn thiện và kết nối với doanh nghiệp, những ý tưởng từ giảng đường có thể trở thành sản phẩm công nghệ phục vụ đời sống.